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العرعور يستشهد برواية عن عائشة: أخشى “بطلان الجهاد” بسوريا

3 أكتوبر, 2016 , 20:28 م
العرعور يستشهد برواية عن عائشة: أخشى “بطلان الجهاد” بسوريا
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صحيفة المرصد:حذر الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، الاثنين، مما وصفه بـ”بطلان الجهاد” في سوريا، مؤكدا على أهمية وجود قيادة موحدة للفصائل ضاربا أمثلة عن تحرير مناطق شمال حماه بفضل توحيد القيادة هناك وفقاً لموقع cnn .

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره العرعور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: “الوضع جد خطير ما لم تكن هناك قيادة، اليوم انتصارات عظيمة وكبيرة جدا في حماه بعد أن حرروا معظم الجزء الغربي.. وذلك بسبب أنهم شكلوا قيادة واحدة، فأصبح هناك تنظيم..”

وتابع العرعور قائلا: “ورب السماء أخشى على جهادنا لا في الدنيا فالدنيا سنموت فيها بل أخشى على الحساب يوم القيامة وأن يبطل جهادنا، عائشة حذرت أحد الصحابة أن يبطل جهاده لأنه أفتى بفتوى ما أصاب فيها كما تظل عائشة وقالت قد أخشى أن يبطل جهادة مع الرسول صل الله عليه وسلم.”



تعليقات ( 64 )

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  1. 64
    3 أكتوبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    أسد مره وحده...😆😆😆😆 ياراقل
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  2. 63
    3 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    حسبي الله ونعم الوكيل

    كم ياعرعور ضحكت على أبناءنا وأخرجتهم عن طوع اهلهم وولاة امرهم اتقي الله واذهب حرر بلدك فنحن لنا ولاة امر لانخرج عن طاعتهم
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  3. 62
    3 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    D.r

    لله درك يا اسد السنه لقد اتعبتهم . يهربون منك كالبغال في المناظرات وتفحمهم وجعلت منهم اضحوكة للعالم .
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  4. 61
    3 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    D.r

    مخالف
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  5. 60
    3 أكتوبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    انا ابغي حديث واحد عن رسول الرحمه..رسول الله .. يتكلم عن دين آخر غير دين الاسلام..لايوجد..بل المتطرفين من يقومون بذلك..
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  6. 59
    3 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    D.r

    الروافض مطايا المجوس عندما يرون الشيخ العرعور وبقية مشائخ السنة ترتعد فرائصهم فهم اسود في وجه الرافضة والغلاه .
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  7. 58
    3 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    الي يسئال عن الشيخ المعرعر الان هو مخيم بتركيا
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  8. 57
    3 أكتوبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    مازال القطيع مصدق..عجبي
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  9. 56
    3 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    D.r

    لقد اتعبت من بعدك ياشيخ . لقد اعريت الروافض اعداء الاسلام اتباع ابو لؤلؤة المجوسي . لقد نورتنا عن تلك العقيدة الفاسده وحذرت منها ووالله انك صادق .
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  10. 55
    3 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    ابو محمد

    لو سمحتوا احترموا أمنا \ على الكاتب أن يكتب عائشة رضي الله عنها احتراما لأمنا جمعنا الله بها وبزوجها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام
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  11. 54
    3 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    D.r

    اسال الله ان يحفضك يا شيخ عدنان . وهاهم مطايا المجوس والغرب من الليبراليه يعادونه في التعليقات . والله انك جبل ياشيخ عدنان عشت وبارك الله فيك .
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  12. 53
    3 أكتوبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    فيه ناس اغتنوا واشبعوا من الدعايات..واعيد المشكله ليست فيهم..المشكله في القطيع الي مازال يردد كلامهم ومصدق مايقولون..لا اعلم متى يصحون ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 52
    3 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين

    رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهره
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  14. 51
    3 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    رحمه

    هيجوا الشعب على المظاهرات لاجل وهم راحوا لتركيا ونعيمها
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  15. 50
    3 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    ناصر بن محمد

    الله ينصر من تركو المصالح الشخصيه ورصت الصفوف اللهم انصر اهل الحق والتوحيد وارحم حال الابرياء
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  16. 49
    3 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    رحمه

    الجهاد حق من حقوق الامام ولا يتدخل احد في هذا كائن من كان
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  17. 48
    3 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    يا من سرق اموال باسم الجيش السوري الحر طاروا لتركيا
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  18. 47
    3 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    رحمه

    تجاره الدماء من اسلوبهم وقضايهم صارت مصدر رزق وبالعواطف من ينجر لهم .........................ولكن المملكه لهم بالمرصاد
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  19. 46
    3 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ريناد

    انا استغرب منه سوريا موووو بلدك لييييه انت وعيالك ماتروحون تجاهدون فيها تطلب من الغريب يجي يدافع عن بلدك واولادك جالسين بحضننننننننننننننننك ليييييييه
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  20. 45
    3 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    كلهم أولاده باالسعوديه واحد راح ورجع استعراض وكذب وهلحين شحذه بِسْم الدين والله لقين سذج يدعمونهم ويرسلون شباب الوطن للمحرقة ؟؟؟
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  21. 44
    3 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    غرم الله

    اهل السنه مسلمين موحدين بالله ولايدعون الا الله عكس المشركين من الرافضه عندما يستغثون بعلي وحيدر خسروا الدنيا والاخره
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  22. 43
    3 أكتوبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    المشكله ليست فيه..المشكله الي مازال يصدقه
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  23. 42
    3 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    زينب...

    كذوب ينتحل معرف ريما. ..أين أنت ياريما. ؟
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  24. 41
    3 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    رحمه

    تجاره الدماء من اسلوبهم وقضايهم صارت مصدر رزق وبالعواطف من ينجر لهم .........................ولكن المملكه لهم بالمرصاد
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  25. 40
    3 أكتوبر, 2016 , 21:31 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    التونسيه سبق وعلقت بالتونسي..لانظلمها..شيكت تعليقها بالتونسي في قوقل ..طلع لي بنغالي مكسر
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  26. 39
    3 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    رحمه

    لا جهاد الا في اليمن
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  27. 38
    3 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    بدر

    لاحول ولاقوة الا بالله اما ان الاوان ان تتوب من قتل الابرياء بااسم الدين ؟؟
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  28. 37
    3 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    زينب...

    يايمني كذوب اترك انتحال المعرفات. سبحان الله .غبي
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  29. 36
    3 أكتوبر, 2016 , 21:28 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    عياله مايروحون..باقي يخلصون الماجستير..ايش فيكم .. كل واحد معه عذره
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  30. 35
    3 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    رهين الحياة

    واين التبرعات والملايين التي جنيتها من الحسابات البنكيه بأسم الجهاد هل لك ان تفصح اين هي وفيما انفقتهاحتى تم كشف المستور وايقافهاولكن عندالله نجتمع
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  31. 34
    3 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    زينب...

    من يسأل عن الشيخ له برنامج أسبوعي كل أربعاء اسمه لعلهم يهتدون.على قناة وصال.ويكرهه الرافضه لسببين الأول اهتداء الكثيرمن الشيعة على يديه والثانيه فضحهم
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  32. 33
    3 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    رهين الحياة

    واين التبرعات والملايين التي جنيتها من الحسابات البنكيه بأسم الجهاد هل لك ان تفصح اين هي وفيما انفقتهاحتى تم كشف المستور وايقافهاولكن عندالله نجتمع
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  33. 32
    3 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    (ريما Rima)🍎

    دعاو الاخونج لم يعد لهم قيمه مثل زمان ..بعد ان انكشف زيفهم وارهابهم
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  34. 31
    3 أكتوبر, 2016 , 21:23 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    ياصبر الارض..والهواء .. والغبار .. والرطوبه ..
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  35. 30
    3 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    الى .

    صقر الشمال من الخبر .. الضاهر انها جايتك ام اركب من ايران . ويش دخل ايران الحين في موضوع العرعور . يكون في علمك سبب المشاكل في سوريا والعراق هي امريكا
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  36. 29
    3 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    ابوسجى

    اولاده هناك ، فمن قال لكم غير ذلك
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  37. 28
    3 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    خلل

    ولماذا لا يذهب أبنائك للجهاد في سوريا اليس السوري احق بالدفاع عن وطنه.. فعلا ..إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
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  38. 27
    3 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    (ريما Rima)🍎

    تووونسيه ..اتحداكي تعلقين باللهجه التونسيه ..برشا برشا😈
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  39. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    (ريما Rima)🍎

    تووونسيه ..اتحداكي تعلقين باللهجه التونسيه ..برشا برشا😈
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    سعودي

    اشتقنا لمناظراتك على صفا . فأين انت.حفظك الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  41. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    هذا المستشيخ هو اكبر مغرر بشباب السعوديه طيب انقلع انت وأبنائك تحت قيادتك يالمغورياالفارس المقدام تكفي يامحمد بن نايف حط حد للأشكال ؟؟؟
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  42. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    دماء السوريين

    دماء الالاف من السوريين برقبة هذا*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    ياسر11

    وش موقعة من الاعراب ذا؟
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  44. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    (ريما Rima)🍎

    ياعرعور ..لماذا لاتؤسل اولادك للجهاد ..ولا فالح بس بالتحريض على الارهاب..ابنائنا واخواننا راحو لسوريا بسبب تحريضك وأولادك يجمعون التبرعات بجانبك
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  45. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    جبال سدير

    واعتصمو بحبل الله جميعا ولاتفرقو اماالذين يشمتون نرجو من الله ان لايصيبهم مااصاب اخوننا السوريين لقد عجز الشرق والغرب وعملائهم ان يركعو هؤلا الابطال
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  46. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    صقر الشمال من الخبر

    ايران مع اليهود في تقسيم العرب وغدا سترون كلامي والله اعلم كل الامور في انحدار فساد الرافضه طغي في لبنان سوريا العراق اليمن عن طريق مطايهم الخونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:1919

    توووووونسية

    صدقت با شيخ وخاصة أصبح الكل يفتي في مالا يعلم وما يعلم الأمة العربية الآن محتاجة جهاد ضد الخونة واسيأدهم المحرضة ضاعت سوريا والعراق والحبل على ااجرار
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  48. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    صقر الشمال من الخبر

    ايران مع امريكا في الخفاء حرب الاسلام افهموا ياعرب ليبيا تونس اليمن العراق سوريا ايران تلعب لعبه قذره وربي انها عدوه الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    سوال لشيخ العرعور

    اين انت لم تتكلم في الجهاد . الكل يبي السعودية تساعد الكل يبي السعودية تجاهد الكل يبي ويبي ويحلل ويحرم . لنكون واقعيين وقفنا مع العرب بمافيه الكفاية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    سبحان الله

    مخالف للنشر
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  51. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    جنوبيه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين

    لعنة الله على بشار ونظامه المجرم والروس والايرانيين الروافض وعملاءه الارهابيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين

    أتمنى من الفصائل والعشائر العربية المسلمة المؤمنة السنية توحيد الصف بينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    صقر الشمال من الخبر

    كلام سليم تحت رايه واحده لااله الا الله محمد رسول الله ص وجب الجهاد اخواننا يقتلون بسوريا والعراق واليمن فوالله لو انهم رافضه او مسيحين لقامت الدنيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  55. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين

    الشيخ عدنان العرعور هو إنسان مسلم مؤمن صادق يقول الحق ،،، كثر الله من أمثاله
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  56. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    فوزي

    تعرف متى تحرر سوريا ياشيخ إذا صفيتوا النية ياسوريين وياليت تجمع عيالك وباقي السوريين في الخليج تركيا أوروبا وتذهبون لدفاع عن وطنكم*** بسوريا
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  57. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    ابو سعد

    سؤال للعرور لماذا لا يذهب هو وابناءه للجهاد وياخذ معه المتبطحين من السوريين في المجمعات والمنتزهات. ارجو الاجابه يا فضيلة الشيخ ؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  58. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    فارس الزهراني

    اللهم وحد المجاهدين بالشام واجمع على الحق كلمتهم يارب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  59. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    ابو أسعد

    العرعور فكنا شرك ورح انت سوريا وخذ اولادك معك وبلاش البربره لازم ينظر بوضعك اسأل الله ان يحفظ امن المملكه
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  60. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    violety

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    عفوا

    تكفون في شيخ يشرح لي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    مسمار

    الحين يجيك المخمبقين من طقة قلم ورخال وشمس ورحمه والزينبيات تصيبهم ارتكاريا من ظهور الشيوخ الافاضل ينتفظون *** فانتظرو قدومهم ههههههه
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  63. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 20:33 م
    عدد التعليقات:1760

    عاشق الجورري

    صفو النيه و اجمعو الكلمة على الحق و سوف ترون النصر من رب الجلاله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  64. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 20:31 م
    عدد التعليقات:1760

    عاشق الجورري

    الله ينصر المجاهدين في سوريه على أعداء الدين ...
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