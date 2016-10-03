العرعور يستشهد برواية عن عائشة: أخشى “بطلان الجهاد” بسوريا

صحيفة المرصد:حذر الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، الاثنين، مما وصفه بـ”بطلان الجهاد” في سوريا، مؤكدا على أهمية وجود قيادة موحدة للفصائل ضاربا أمثلة عن تحرير مناطق شمال حماه بفضل توحيد القيادة هناك وفقاً لموقع cnn .

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره العرعور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: “الوضع جد خطير ما لم تكن هناك قيادة، اليوم انتصارات عظيمة وكبيرة جدا في حماه بعد أن حرروا معظم الجزء الغربي.. وذلك بسبب أنهم شكلوا قيادة واحدة، فأصبح هناك تنظيم..”

وتابع العرعور قائلا: “ورب السماء أخشى على جهادنا لا في الدنيا فالدنيا سنموت فيها بل أخشى على الحساب يوم القيامة وأن يبطل جهادنا، عائشة حذرت أحد الصحابة أن يبطل جهاده لأنه أفتى بفتوى ما أصاب فيها كما تظل عائشة وقالت قد أخشى أن يبطل جهادة مع الرسول صل الله عليه وسلم.”