العرعور يستشهد برواية عن عائشة: أخشى “بطلان الجهاد” بسوريا

صحيفة المرصد:حذر الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، الاثنين، مما وصفه بـ”بطلان الجهاد” في سوريا، مؤكدا على أهمية وجود قيادة موحدة للفصائل ضاربا أمثلة عن تحرير مناطق شمال حماه بفضل توحيد القيادة هناك وفقاً لموقع cnn .
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره العرعور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: “الوضع جد خطير ما لم تكن هناك قيادة، اليوم انتصارات عظيمة وكبيرة جدا في حماه بعد أن حرروا معظم الجزء الغربي.. وذلك بسبب أنهم شكلوا قيادة واحدة، فأصبح هناك تنظيم..”
وتابع العرعور قائلا: “ورب السماء أخشى على جهادنا لا في الدنيا فالدنيا سنموت فيها بل أخشى على الحساب يوم القيامة وأن يبطل جهادنا، عائشة حذرت أحد الصحابة أن يبطل جهاده لأنه أفتى بفتوى ما أصاب فيها كما تظل عائشة وقالت قد أخشى أن يبطل جهادة مع الرسول صل الله عليه وسلم.”
الأمر جداً خطير … pic.twitter.com/snTpX0xJG1
— عدنان العرعور (@AdnanAlarour) October 3, 2016
تعليقات ( 64 )
عدد التعليقات:2
الرحااالأسد مره وحده...😆😆😆😆 ياراقل
حسبي الله ونعم الوكيلكم ياعرعور ضحكت على أبناءنا وأخرجتهم عن طوع اهلهم وولاة امرهم اتقي الله واذهب حرر بلدك فنحن لنا ولاة امر لانخرج عن طاعتهم
D.rلله درك يا اسد السنه لقد اتعبتهم . يهربون منك كالبغال في المناظرات وتفحمهم وجعلت منهم اضحوكة للعالم .
D.rمخالف
عدد التعليقات:2
الرحااالانا ابغي حديث واحد عن رسول الرحمه..رسول الله .. يتكلم عن دين آخر غير دين الاسلام..لايوجد..بل المتطرفين من يقومون بذلك..
D.rالروافض مطايا المجوس عندما يرون الشيخ العرعور وبقية مشائخ السنة ترتعد فرائصهم فهم اسود في وجه الرافضة والغلاه .
عدد التعليقات:2
الرحااالمازال القطيع مصدق..عجبي
D.rلقد اتعبت من بعدك ياشيخ . لقد اعريت الروافض اعداء الاسلام اتباع ابو لؤلؤة المجوسي . لقد نورتنا عن تلك العقيدة الفاسده وحذرت منها ووالله انك صادق .
ابو محمدلو سمحتوا احترموا أمنا \ على الكاتب أن يكتب عائشة رضي الله عنها احتراما لأمنا جمعنا الله بها وبزوجها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام
D.rاسال الله ان يحفضك يا شيخ عدنان . وهاهم مطايا المجوس والغرب من الليبراليه يعادونه في التعليقات . والله انك جبل ياشيخ عدنان عشت وبارك الله فيك .
عدد التعليقات:2
الرحااالفيه ناس اغتنوا واشبعوا من الدعايات..واعيد المشكله ليست فيهم..المشكله في القطيع الي مازال يردد كلامهم ومصدق مايقولون..لا اعلم متى يصحون ؟
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعينرضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهره
رحمههيجوا الشعب على المظاهرات لاجل وهم راحوا لتركيا ونعيمها
ناصر بن محمدالله ينصر من تركو المصالح الشخصيه ورصت الصفوف اللهم انصر اهل الحق والتوحيد وارحم حال الابرياء
رحمهالجهاد حق من حقوق الامام ولا يتدخل احد في هذا كائن من كان
رحمهتجاره الدماء من اسلوبهم وقضايهم صارت مصدر رزق وبالعواطف من ينجر لهم .........................ولكن المملكه لهم بالمرصاد
رينادانا استغرب منه سوريا موووو بلدك لييييه انت وعيالك ماتروحون تجاهدون فيها تطلب من الغريب يجي يدافع عن بلدك واولادك جالسين بحضننننننننننننننننك ليييييييه
غرم اللهاهل السنه مسلمين موحدين بالله ولايدعون الا الله عكس المشركين من الرافضه عندما يستغثون بعلي وحيدر خسروا الدنيا والاخره
عدد التعليقات:2
الرحااالالمشكله ليست فيه..المشكله الي مازال يصدقه
زينب...كذوب ينتحل معرف ريما. ..أين أنت ياريما. ؟
رحمهتجاره الدماء من اسلوبهم وقضايهم صارت مصدر رزق وبالعواطف من ينجر لهم .........................ولكن المملكه لهم بالمرصاد
عدد التعليقات:2
الرحااالالتونسيه سبق وعلقت بالتونسي..لانظلمها..شيكت تعليقها بالتونسي في قوقل ..طلع لي بنغالي مكسر
رحمهلا جهاد الا في اليمن
بدرلاحول ولاقوة الا بالله اما ان الاوان ان تتوب من قتل الابرياء بااسم الدين ؟؟
زينب...يايمني كذوب اترك انتحال المعرفات. سبحان الله .غبي
عدد التعليقات:2
الرحااالعياله مايروحون..باقي يخلصون الماجستير..ايش فيكم .. كل واحد معه عذره
رهين الحياةواين التبرعات والملايين التي جنيتها من الحسابات البنكيه بأسم الجهاد هل لك ان تفصح اين هي وفيما انفقتهاحتى تم كشف المستور وايقافهاولكن عندالله نجتمع
زينب...من يسأل عن الشيخ له برنامج أسبوعي كل أربعاء اسمه لعلهم يهتدون.على قناة وصال.ويكرهه الرافضه لسببين الأول اهتداء الكثيرمن الشيعة على يديه والثانيه فضحهم
رهين الحياةواين التبرعات والملايين التي جنيتها من الحسابات البنكيه بأسم الجهاد هل لك ان تفصح اين هي وفيما انفقتهاحتى تم كشف المستور وايقافهاولكن عندالله نجتمع
(ريما Rima)🍎دعاو الاخونج لم يعد لهم قيمه مثل زمان ..بعد ان انكشف زيفهم وارهابهم
عدد التعليقات:2
الرحااالياصبر الارض..والهواء .. والغبار .. والرطوبه ..
الى .صقر الشمال من الخبر .. الضاهر انها جايتك ام اركب من ايران . ويش دخل ايران الحين في موضوع العرعور . يكون في علمك سبب المشاكل في سوريا والعراق هي امريكا
ابوسجىاولاده هناك ، فمن قال لكم غير ذلك
خللولماذا لا يذهب أبنائك للجهاد في سوريا اليس السوري احق بالدفاع عن وطنه.. فعلا ..إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
(ريما Rima)🍎تووونسيه ..اتحداكي تعلقين باللهجه التونسيه ..برشا برشا😈
(ريما Rima)🍎تووونسيه ..اتحداكي تعلقين باللهجه التونسيه ..برشا برشا😈
سعودياشتقنا لمناظراتك على صفا . فأين انت.حفظك الله
دماء السورييندماء الالاف من السوريين برقبة هذا*****
ياسر11وش موقعة من الاعراب ذا؟
(ريما Rima)🍎ياعرعور ..لماذا لاتؤسل اولادك للجهاد ..ولا فالح بس بالتحريض على الارهاب..ابنائنا واخواننا راحو لسوريا بسبب تحريضك وأولادك يجمعون التبرعات بجانبك
جبال سديرواعتصمو بحبل الله جميعا ولاتفرقو اماالذين يشمتون نرجو من الله ان لايصيبهم مااصاب اخوننا السوريين لقد عجز الشرق والغرب وعملائهم ان يركعو هؤلا الابطال
صقر الشمال من الخبرايران مع اليهود في تقسيم العرب وغدا سترون كلامي والله اعلم كل الامور في انحدار فساد الرافضه طغي في لبنان سوريا العراق اليمن عن طريق مطايهم الخونه
عدد التعليقات:1919
توووووونسيةصدقت با شيخ وخاصة أصبح الكل يفتي في مالا يعلم وما يعلم الأمة العربية الآن محتاجة جهاد ضد الخونة واسيأدهم المحرضة ضاعت سوريا والعراق والحبل على ااجرار
صقر الشمال من الخبرايران مع امريكا في الخفاء حرب الاسلام افهموا ياعرب ليبيا تونس اليمن العراق سوريا ايران تلعب لعبه قذره وربي انها عدوه الاسلام
سوال لشيخ العرعوراين انت لم تتكلم في الجهاد . الكل يبي السعودية تساعد الكل يبي السعودية تجاهد الكل يبي ويبي ويحلل ويحرم . لنكون واقعيين وقفنا مع العرب بمافيه الكفاية
سبحان اللهمخالف للنشر
جنوبيهمخالف للنشر
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعينلعنة الله على بشار ونظامه المجرم والروس والايرانيين الروافض وعملاءه الارهابيين
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعينأتمنى من الفصائل والعشائر العربية المسلمة المؤمنة السنية توحيد الصف بينهم
صقر الشمال من الخبركلام سليم تحت رايه واحده لااله الا الله محمد رسول الله ص وجب الجهاد اخواننا يقتلون بسوريا والعراق واليمن فوالله لو انهم رافضه او مسيحين لقامت الدنيا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعينالشيخ عدنان العرعور هو إنسان مسلم مؤمن صادق يقول الحق ،،، كثر الله من أمثاله
فوزيتعرف متى تحرر سوريا ياشيخ إذا صفيتوا النية ياسوريين وياليت تجمع عيالك وباقي السوريين في الخليج تركيا أوروبا وتذهبون لدفاع عن وطنكم*** بسوريا
ابو سعدسؤال للعرور لماذا لا يذهب هو وابناءه للجهاد وياخذ معه المتبطحين من السوريين في المجمعات والمنتزهات. ارجو الاجابه يا فضيلة الشيخ ؟؟؟؟؟
فارس الزهرانياللهم وحد المجاهدين بالشام واجمع على الحق كلمتهم يارب
ابو أسعدالعرعور فكنا شرك ورح انت سوريا وخذ اولادك معك وبلاش البربره لازم ينظر بوضعك اسأل الله ان يحفظ امن المملكه
violetyمخالف للنشر
عفواتكفون في شيخ يشرح لي
مسمارالحين يجيك المخمبقين من طقة قلم ورخال وشمس ورحمه والزينبيات تصيبهم ارتكاريا من ظهور الشيوخ الافاضل ينتفظون *** فانتظرو قدومهم ههههههه
عدد التعليقات:1760
عاشق الجورريصفو النيه و اجمعو الكلمة على الحق و سوف ترون النصر من رب الجلاله
عدد التعليقات:1760
عاشق الجورريالله ينصر المجاهدين في سوريه على أعداء الدين ...