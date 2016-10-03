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بالفيديو .. شركة تأمين تتسبب في فصل مواطن عن عمله وتحتجز سيارته منذ 8 أشهر

3 أكتوبر, 2016 , 21:36 م
بالفيديو .. شركة تأمين تتسبب في فصل مواطن عن عمله وتحتجز سيارته منذ 8 أشهر
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يحكي فيه معاناته والتي تسببت بها إحدى شركات التأمين .

حيث أوضح الشاب أن الشركة قد تسببت في فصله من عمله وذلك بسبب تأخرها في تسليم سيارته لمدة 8 أشهر .

كما كشف الشاب أن الشركة قد أخذت سيارته وطالبته بمبلغ 10451 ريال، رغم أنه يدفع مستحقات التأمين منذ 5 سنوات، ومنذ تسلمت الشركة السيارة قبل 8 أشهر، بعد احراقها بسبب خلل مصنعي، فهى لا تزال لديهم حتى الآن ، ما تسبب في تخلفه عن عمله بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات وفصله عن العمل .

كما ناشد الشاب في نهاية الفيديو المسؤولين بسرعة التدخل لإنصافه وإعادة حقه إليه، على حد وصفه.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    3 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    الهمداني

    مسكين يبكي البكاء لا يفيد البكاي اذا لك حق اقزع مقزع الرياجيل يامال التنم
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  2. 25
    3 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    هلا

    ريانة 👉👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
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  3. 24
    3 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اصلا ريانه ذكر واضح كلامها
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  4. 23
    3 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    ريانة

    لا مهو عيب كيفي حرية شخصية ورأي الشخصي عجبني شكلة
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  5. 22
    3 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    أم بي سي امل الحياة

    غدا يأتيك الخير ابشر بسعدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 21
    3 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    فيتو ... واو

    ت . 8 . ريانة . عيب ، ويش يقولون العرب . عيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 20
    3 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    سعودي

    ريانه تعليق ٨ .. بس ما قلتيلي ايش الراتب المغري هذا 😏
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  8. 19
    3 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    مصدر خاص

    غدا موعدنا ابشر برضاك
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  9. 18
    3 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    جنوبيه *

    ههههه ريانه الله يرزقك بوه هذا الرجال قطع قلبي الله ينصره. 💔
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  10. 17
    3 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    ولد بلادي

    شركات التامين عند وصولك لهم تلقى كل ترحيب واحترام والكلام المعسول وعند وقوع حادث او اي مطالبه منهم ينقلب الوضع وكانك الد اعدائهم ويتغير وضعهم ٣٦٠ درجه
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  11. 16
    3 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وجهه وبياضه ماكأنه سعودي ولهجته سعودي يمكن أمه مو سعودية
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  12. 15
    3 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    سعودي

    ريانه خذيني انا احلى منه وما ابكي 😂 .. بالنسبه لتعليق ٩ الأخ حسن الي فاضيلك اليوم مهو فاضيلك بكره وما حك جلدك مثل ظفرك !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 14
    3 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    أعوذ بالله من قهر الرجال تعود منه الرسول ص □
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 13
    3 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    أم بي سي امل الحياة

    ابشر بسعدك الخبر جاي بكره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 12
    3 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    Ksb

    الله يخلف عليك ب ملايين حلال تغنيك عن الوظيفه و السياره ان كانك صادق وحسبي الله و نعم الوكيل على الظالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 11
    3 أكتوبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    9.. عنده اخوان وعيال عم..بس مثلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    السهم .

    اخوي تقدم طيب لمؤسسة النقد انشالله انها تنصفك .أو إمارة المنطقة. واطلب العون من الله وقول يارب اني ناصيك . ولا تقول للبشر انا ناصيكم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    حسن

    يمثل علينا . يعني معقوله ماعنده اخوان وعيال عّم او اصدقاء معهم سيارات يوصلونه لعمله؟!
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  19. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    ريانة

    يازينك وياملحك تعال عندي اشغلك عندي واعطيك راتب مغري بس ماعجبني لما بكا ماحب الرجال يبكي كسر خاطري بس وسيم كنه اجنبي
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  20. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    ابوانس 07

    الله يكوون في عونك ومايضيع حق وراه مطالب انت ارفع دعوى على شركة التامين في المحكمة وان شاء الله تاخذ حقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:2

    الرحااال

    فيه قله لن يصدقوك..يبيلك تنبت شعر في وجهك حتى يصدقوا دموعك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    حسبي الله ونعم الوكيل فشركات التأمين وغيرها يمتلكها هوامير كبار وليس هناك لا حسيب ولا رقيب يستطيع ان يواجههم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    من الآخر

    ما تسبب في تخلفه عن عمله بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات وفصله عن العمل .(( حرمتوا النساء من قيادة السيارة فذوقوا معاناة النساء المحرومات من القيادة ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  24. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    خيال

    الله لايلومك وانا اخوك , الله سبحانه قادر ياخذ حقك
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  25. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    اذكرو الله

    الله يفك كربته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    الرأي العام

    لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم هذة شركات التأمينات حرام في حرام لا شرع ولا دين اباح لهم فعلهم
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