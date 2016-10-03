بالفيديو .. شركة تأمين تتسبب في فصل مواطن عن عمله وتحتجز سيارته منذ 8 أشهر

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يحكي فيه معاناته والتي تسببت بها إحدى شركات التأمين .

حيث أوضح الشاب أن الشركة قد تسببت في فصله من عمله وذلك بسبب تأخرها في تسليم سيارته لمدة 8 أشهر .

كما كشف الشاب أن الشركة قد أخذت سيارته وطالبته بمبلغ 10451 ريال، رغم أنه يدفع مستحقات التأمين منذ 5 سنوات، ومنذ تسلمت الشركة السيارة قبل 8 أشهر، بعد احراقها بسبب خلل مصنعي، فهى لا تزال لديهم حتى الآن ، ما تسبب في تخلفه عن عمله بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات وفصله عن العمل .

كما ناشد الشاب في نهاية الفيديو المسؤولين بسرعة التدخل لإنصافه وإعادة حقه إليه، على حد وصفه.