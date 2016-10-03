بالفيديو .. شركة تأمين تتسبب في فصل مواطن عن عمله وتحتجز سيارته منذ 8 أشهر

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يحكي فيه معاناته والتي تسببت بها إحدى شركات التأمين .
حيث أوضح الشاب أن الشركة قد تسببت في فصله من عمله وذلك بسبب تأخرها في تسليم سيارته لمدة 8 أشهر .
كما كشف الشاب أن الشركة قد أخذت سيارته وطالبته بمبلغ 10451 ريال، رغم أنه يدفع مستحقات التأمين منذ 5 سنوات، ومنذ تسلمت الشركة السيارة قبل 8 أشهر، بعد احراقها بسبب خلل مصنعي، فهى لا تزال لديهم حتى الآن ، ما تسبب في تخلفه عن عمله بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات وفصله عن العمل .
كما ناشد الشاب في نهاية الفيديو المسؤولين بسرعة التدخل لإنصافه وإعادة حقه إليه، على حد وصفه.
تعليقات ( 26 )
الهمدانيمسكين يبكي البكاء لا يفيد البكاي اذا لك حق اقزع مقزع الرياجيل يامال التنم
هلاريانة 👉👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
↩🌟ريما Rima 🌟↩اصلا ريانه ذكر واضح كلامها
ريانةلا مهو عيب كيفي حرية شخصية ورأي الشخصي عجبني شكلة
أم بي سي امل الحياةغدا يأتيك الخير ابشر بسعدك
فيتو ... واوت . 8 . ريانة . عيب ، ويش يقولون العرب . عيب
سعوديريانه تعليق ٨ .. بس ما قلتيلي ايش الراتب المغري هذا 😏
مصدر خاصغدا موعدنا ابشر برضاك
جنوبيه *ههههه ريانه الله يرزقك بوه هذا الرجال قطع قلبي الله ينصره. 💔
ولد بلاديشركات التامين عند وصولك لهم تلقى كل ترحيب واحترام والكلام المعسول وعند وقوع حادث او اي مطالبه منهم ينقلب الوضع وكانك الد اعدائهم ويتغير وضعهم ٣٦٠ درجه
↩🌟ريما Rima 🌟↩وجهه وبياضه ماكأنه سعودي ولهجته سعودي يمكن أمه مو سعودية
سعوديريانه خذيني انا احلى منه وما ابكي 😂 .. بالنسبه لتعليق ٩ الأخ حسن الي فاضيلك اليوم مهو فاضيلك بكره وما حك جلدك مثل ظفرك !
↩🌟ريما Rima 🌟↩أعوذ بالله من قهر الرجال تعود منه الرسول ص □
أم بي سي امل الحياةابشر بسعدك الخبر جاي بكره
Ksbالله يخلف عليك ب ملايين حلال تغنيك عن الوظيفه و السياره ان كانك صادق وحسبي الله و نعم الوكيل على الظالم
عدد التعليقات:2
الرحااال9.. عنده اخوان وعيال عم..بس مثلك
السهم .اخوي تقدم طيب لمؤسسة النقد انشالله انها تنصفك .أو إمارة المنطقة. واطلب العون من الله وقول يارب اني ناصيك . ولا تقول للبشر انا ناصيكم.
حسنيمثل علينا . يعني معقوله ماعنده اخوان وعيال عّم او اصدقاء معهم سيارات يوصلونه لعمله؟!
ريانةيازينك وياملحك تعال عندي اشغلك عندي واعطيك راتب مغري بس ماعجبني لما بكا ماحب الرجال يبكي كسر خاطري بس وسيم كنه اجنبي
ابوانس 07الله يكوون في عونك ومايضيع حق وراه مطالب انت ارفع دعوى على شركة التامين في المحكمة وان شاء الله تاخذ حقك
عدد التعليقات:2
الرحااالفيه قله لن يصدقوك..يبيلك تنبت شعر في وجهك حتى يصدقوا دموعك
من الآخرما تسبب في تخلفه عن عمله بسبب عدم وجود وسيلة مواصلات وفصله عن العمل .(( حرمتوا النساء من قيادة السيارة فذوقوا معاناة النساء المحرومات من القيادة ))
خيالالله لايلومك وانا اخوك , الله سبحانه قادر ياخذ حقك
اذكرو اللهالله يفك كربته
الرأي العاملاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم هذة شركات التأمينات حرام في حرام لا شرع ولا دين اباح لهم فعلهم