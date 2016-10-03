بالفيديو: مجندة سورية تكشف فضائح انتشار الدعارة واستغلال جنسي بين جنود ومجندات نظام بشار

صحيفة المرصد:من جديد تتكشف فضائح ممارسات ضباط النظام التي لم يسلم منها حتى شبيحته، حيث أن اعتداءاتهم واستغلالهم الجنسي دفع بمتطوعات في “اللواء 130” (الذراع العسكري لروسيا في سوريا) توجيه نداء للضباط الروس في قاعدة حميميم باللاذقية، لإنقاذهن من تصرفاتهم العنصرية ليثبتوا عبر تسجيل مصور مدى تفشي ما أطلقوا عليه “جهاد النكاح” في صفوفهم التي لطالما حاولوا اتهام الثوار بها.
شكوى للضباط الروس
متطوعات في “اللواء 130” (الذراع العسكري لروسيا في سوريا) وجهن في تسجيل مصور بثه موقع “الجزيرة نت” نداء استغاثة للـ”ضباط الروس” في قاعدة حميميم باللاذقية، لإنقاذهن من الاستغلال الجنسي والممارسات الغير أخلاقية وانتهاكات للإنسانية يتعرضن لها يومياً على أيدي ضباط الأسد وتتمثل في استغلال جنسي وعبودية عمل وحرمان من أدنى حقوقهن في الإجازة والطعام والراحة.
ووصفت إحداهن العمل في الجيش بأنه أشبه بالدعارة قائلة “تركنا أبناءنا وحياتنا المدنية من أجل الخدمة العسكرية وليس من أجل العمل في الدعارة، نتعرض يومياً لإهانات وشتائم”، كما أكدت زوجة إحدى المقاتلين في ميليشيا الدفاع الوطني بأن رجال اللواء 130 ليس فيهم شرف ولا أخلاق ويعلمون لنزواتهم الشخصية ورغباتهم الجنسية، قائلة “للأسف الضباط (حرامية) سرقوا أكلنا وشربنا، البنت اللي بتعجبون ببدلوها بيناتون، واللي ما بتعجبون بعاملوها أسوأ معاملة”.
كما أكّدت الفتيات بأن قادة النظام وضباطه في الأركان والجيش يقومون بعمليات ابتزاز جنسي وانتهاكات ومضايقات لمتطوعات اللواء، مقابل حصولهن على إجازات أو عطلة لحاجات الأمومة، كما يقوموا بالضغط عليهن أثناء العمل وحرمانهن من الطعام والماء وأمرهن بالوقوف في لهيب الشمس الحارقة لساعات طويلة دون تخصيص فترة راحة.
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:10496
إنسان منصفأنا ,,أشهد ,,,أنا ,,السوريات,,,شريفات,,,,خصوصا ,,,مساكن برزه البلد,,,,والتل,,,,وحمص ,,جورة العرايس,,,كلهم أشراف ,,,والنعم
Mohammedالله يسلط الظالم علي الظالم الله يأخذكم كلكم ويسلط عليكم اكثر وأكثر حتي تحسون بالمضلومين من الشعب السوري المسكين
زائرابوفوازشغل مرتب
سمراء.في مثل عندكم يا سورين الي من يدوه الله يزيدوه . اللهما لا شماته فخار يكسر بعضوه .خلو بشار الجحش يفيدكم ذلحين.
الطائر الأزرقايش الغريب!! هاذي أخلاق وطباع النصيرية والروافض اللي معاهم من إيران والعراق والافغان . هاذا دينكم الحقيقي مافي شي غريب
ماجدوين رخااال وقلم الخنبقه وعناد يدافع عن جماعته تنتهك اعراضهم
خللهههههه هذا هوا جهاد النكاح الذي بتهمون اهل السنة به . وشهد شاهدا من اهلها لعنة الله على بشار السفاح وشبيحته
رايقة وفايقةيستاهلون ماجاهم قال تعالى في كتابه (ولا تلقو بأيديكم الى التهلكة) وشلكم والتطوع انثبرو في بيوتكم جعلكم الماحق
د ماجدحفظ الله بلادنا من كل شر ومن كل مكروه
🙈🙈🙈🙈يا شين السرج ع البقر.
دون زعل............فيه سوريات ومصريات ياعليهن بشرة ! وجمال ! وجسم ! لاتعليييييق تلقققققق
ناصراستعباد واذلال وانتم من يعزز هذا الذل والهوان الي انتم فيه والي من ايدوو الله يزيدوو
دون زعل............السوريات والمصريات بشراتهن خطيرة وحلوات واجسام خطيرة تختلف عن اللي هنا. سبحان اللي خلق وفرق.
زائرجهنم تحرقكم انتم والنضام والروسي ع المريكى ع المجوسى ع معمعميكم يخونه العرب إلا جهنم يارب
حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلمالحمد لله الذي عافانا مم ابتلاهم به الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة
الخبر الصحيحلا بد من ان تشربن من نفس الكأس يا فتيات العهر ومن تحلى عن ارضه وشعبه وشرفه سيتخلى عن امثالكن وأنتن تدعين الطهر والعفاف
خارجيلا فرق بين دعارة نظام بشار ودعارة خوارج العصر من دواعش وقاعدة
اهذا ينطبق عليهم المثل شين وقوي عين😂😂
ابو فيصلبشار الخائن المجرم وزمرته كلهم خونة وحياتهم مثل الخنازير. . ليس غريبا على من باعوا أوطانهم أن تكون الحيوانات أنظف وأشرف منهم