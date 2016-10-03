بالفيديو : مذيع ” MBC “يغازل زميلته على الهواء مباشرة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لبرنامج “صباح الخير يا عرب” الذي تعرضه قناة الـ “mbc”، أظهر مدح وثناء من المذيع “هاني الحامد لزميلته “غادة المصلي” مبدياً إعجابه بأناقتها على الهواء مباشرة.
وأظهرت اللقطات المتداولة، تفاعل المذيعة مع غزل “الحامد” بخفة ظل ، وتوجهت بالسؤال لزميلها، إن كان قد أحب ما تلبسه.
وقالت غادة على سبيل الدعابة، أنها كانت تجلس في بداية لبسها لهذه القطعة وتدير ظهرها للجمهور حتى تريهم التصميم الموجود ضمن منطقة الظهر.
تعليقات ( 11 )
⭐️💎 عهود 💎⭐️بعض التعليقات فيها غيرة !! عيب عليكم يابنات انتي يا ( صرخة صمت ) والثانية ( ريما ) كبكم من هذا الكلام شوفوني انا بنت ماغرت منها وهي أحلى مني .
رايقة وفايقةغازلني واغازلك لاحيا ولا مستحى مافيه احترام للجمهور ولا لانفسهم استعراض وقله ادب
حسين الشريفعادي مافيها شيئ
ابوسارههاني الحامد مذيع متألق الى الامام يابطل نحبك في الله عسى الله يوفقك ويسعدك دنيا وآخره
( Rima ريما ) 🍎وأنا بنت ابوي هذي ويش فيها جمال ؟!!
خالدوقاحة من قناة أصبح غير مستغرب !!!
صرخة صمتمو حلوة انا أحلى منها .
نمرانوين الغزل ههههه
إمرأهبصراحه اول ما ارتحت لها بعد لجين عنران بعدين اعتدت عليها بينهم توافق في التلقائيه هي وهاني الله يوفقهم في عنلهم
عدد التعليقات:10496
إنسان منصفلا غزل ,,,ولا يحزنون,,,زميل ,,,يثني ,,على زميلته,,,وش فيها بعد,,,لا تقولوا ,,,بعد حرام,,,جننتونا,,,كل شي عندكم ,,,حرام,,,حنى الكلام,,,الحلو,,,حرام
محمد 266يطقطق عليها هي ولبسه المقلوب ههههه قال يغازلها