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بالفيديو : مذيع ” MBC “يغازل زميلته على الهواء مباشرة

3 أكتوبر, 2016 , 23:47 م
بالفيديو : مذيع ” MBC “يغازل زميلته على الهواء مباشرة
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لبرنامج “صباح الخير يا عرب” الذي تعرضه قناة الـ “mbc”، أظهر مدح وثناء من المذيع “هاني الحامد لزميلته “غادة المصلي” مبدياً إعجابه بأناقتها على الهواء مباشرة.

وأظهرت اللقطات المتداولة، تفاعل المذيعة مع غزل “الحامد” بخفة ظل ، وتوجهت بالسؤال لزميلها، إن كان قد أحب ما تلبسه.

وقالت غادة على سبيل الدعابة، أنها كانت تجلس في بداية لبسها لهذه القطعة وتدير ظهرها للجمهور حتى تريهم التصميم الموجود ضمن منطقة الظهر.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    ⭐️💎 عهود 💎⭐️

    بعض التعليقات فيها غيرة !! عيب عليكم يابنات انتي يا ( صرخة صمت ) والثانية ( ريما ) كبكم من هذا الكلام شوفوني انا بنت ماغرت منها وهي أحلى مني .
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  2. 10
    3 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    رايقة وفايقة

    غازلني واغازلك لاحيا ولا مستحى مافيه احترام للجمهور ولا لانفسهم استعراض وقله ادب
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  3. 9
    3 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    حسين الشريف

    عادي مافيها شيئ
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  4. 8
    3 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    ابوساره

    هاني الحامد مذيع متألق الى الامام يابطل نحبك في الله عسى الله يوفقك ويسعدك دنيا وآخره
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  5. 7
    3 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    وأنا بنت ابوي هذي ويش فيها جمال ؟!!
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  6. 6
    3 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    خالد

    وقاحة من قناة أصبح غير مستغرب !!!
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  7. 5
    3 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    صرخة صمت

    مو حلوة انا أحلى منها .
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  8. 4
    3 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    نمران

    وين الغزل ههههه
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  9. 3
    3 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    إمرأه

    بصراحه اول ما ارتحت لها بعد لجين عنران بعدين اعتدت عليها بينهم توافق في التلقائيه هي وهاني الله يوفقهم في عنلهم
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  10. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 23:51 م
    عدد التعليقات:10496

    إنسان منصف

    لا غزل ,,,ولا يحزنون,,,زميل ,,,يثني ,,على زميلته,,,وش فيها بعد,,,لا تقولوا ,,,بعد حرام,,,جننتونا,,,كل شي عندكم ,,,حرام,,,حنى الكلام,,,الحلو,,,حرام
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  11. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    محمد 266

    يطقطق عليها هي ولبسه المقلوب ههههه قال يغازلها
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