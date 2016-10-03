بالفيديو : مذيع ” MBC “يغازل زميلته على الهواء مباشرة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لبرنامج “صباح الخير يا عرب” الذي تعرضه قناة الـ “mbc”، أظهر مدح وثناء من المذيع “هاني الحامد لزميلته “غادة المصلي” مبدياً إعجابه بأناقتها على الهواء مباشرة.

وأظهرت اللقطات المتداولة، تفاعل المذيعة مع غزل “الحامد” بخفة ظل ، وتوجهت بالسؤال لزميلها، إن كان قد أحب ما تلبسه.

وقالت غادة على سبيل الدعابة، أنها كانت تجلس في بداية لبسها لهذه القطعة وتدير ظهرها للجمهور حتى تريهم التصميم الموجود ضمن منطقة الظهر.