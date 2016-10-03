شاهد: أوباما يتحدث مباشرةً عن ردة فعله تجاه قانون “جاستا” و ما هي العواقب المحتملة ضد الأمريكيين

صحيفة المرصد: كشف الرئيس أوباما في حديث هو الاول بعد قيام الكونجرس بالتصويت ضد الفيتو الذي استخدمه مع قانون جاستا.

فقال أوباما في حال قيام أسر ضحايا ١١ سبتمبر بطلب تعويضات من السعودية فان الجندي الأمريكي معرض للأمر نفسه في جميع بلدان العالم بسبب الأعمال التي تقوم بها أمريكا حيال محاربة للارهاب على حد قوله.