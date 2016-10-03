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بالفيديو : نجيب ساويرس يرقص مع نانسي عجرم في ملهى ليلي

3 أكتوبر, 2016 , 23:55 م
بالفيديو : نجيب ساويرس يرقص مع نانسي عجرم في ملهى ليلي
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو يشارك الفنانة نانسي عجرم الرقص على أنغام أغنية “أنا مصري وأبويا مصري”، داخل ملهي ليلي بالعاصمة القبرصية.

يذكر أن رجل الاعمال كان داخل الملهي بصحبة عدد من موظفيه، وجاء هذا الاحتفال لافتتاح إحدى مشروعاته في قبرص.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص
    عدد التعليقات:1926

    توووووونسية

    رقصه يا Gدع وهذا الملياردير ليه ما يفتح مشاريع في بلده ولا حلال عليهم حرام على غيرهم
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  2. 2
    3 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    خالد

    قبطي متعصب لمغنية من ملته، لا غرابة .
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  3. 1
    3 أكتوبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:10496

    إنسان منصف

    الرقص ,,,عااادي,,,,بس ,,,ودي ,,,بعد ,,,نهاية ,,,الحفل,,,وش صار,,,آآآآخ بس ,,,ودي أعرف
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