بالفيديو : نجيب ساويرس يرقص مع نانسي عجرم في ملهى ليلي

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو يشارك الفنانة نانسي عجرم الرقص على أنغام أغنية “أنا مصري وأبويا مصري”، داخل ملهي ليلي بالعاصمة القبرصية.

يذكر أن رجل الاعمال كان داخل الملهي بصحبة عدد من موظفيه، وجاء هذا الاحتفال لافتتاح إحدى مشروعاته في قبرص.