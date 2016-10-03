بالفيديو : نجيب ساويرس يرقص مع نانسي عجرم في ملهى ليلي

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو يشارك الفنانة نانسي عجرم الرقص على أنغام أغنية “أنا مصري وأبويا مصري”، داخل ملهي ليلي بالعاصمة القبرصية.
يذكر أن رجل الاعمال كان داخل الملهي بصحبة عدد من موظفيه، وجاء هذا الاحتفال لافتتاح إحدى مشروعاته في قبرص.
تعليقات ( 3 )
عدد التعليقات:1926
توووووونسيةرقصه يا Gدع وهذا الملياردير ليه ما يفتح مشاريع في بلده ولا حلال عليهم حرام على غيرهم
خالدقبطي متعصب لمغنية من ملته، لا غرابة .
عدد التعليقات:10496
إنسان منصفالرقص ,,,عااادي,,,,بس ,,,ودي ,,,بعد ,,,نهاية ,,,الحفل,,,وش صار,,,آآآآخ بس ,,,ودي أعرف