فيديو لطلاب يرقصون على شيلات أثناء أداء زملائهم للصلاة يثير استياء المغردين

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الطلاب وهم يرقصون على شيلات في أحد المدارس .ما أثار استياء النشطاء على تويتر هو أن الطلاب قاموا بالرقص أثناء تأدية زملائهم الصلاة ، بدون مراعاة لهم .