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التاريخ الأسود…للبيت الأبيض!

أ.د.صالح بن سبعان 4 أكتوبر, 2016 , 2:14 ص
أ.د.صالح بن سبعان

بقلم : أ.د.صالح بن سبعان

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ليس كل من يكن الكراهية والعداء لأمريكا من يستطيع أن يطلق ما يشاء من الصفات السلبية أو النعوت علي هذه السياسة التي لا تعكس الحد الادني من الحس الأخلاقي ، ولكن هناك من يطلق هذه النعوت والصفات من الأمريكيين أيضاً .
وقد خرج المفكر الأمريكي ناعوم تشومسكي علي العالم بكتاب (السيطرة علي الإعلام في أمريكا ) ويكاد الكتاب يركز في مضمونه علي (( النفاق )) الذي تمارسه الولايات المتحدة التي تطرح مفهوماً محرفاً علي الإرهاب ، ثم تشن الحرب العالمية عليه دون خجل .

بحجة محاربة الشيوعية قصفت الطائرات الأمريكية بقنابلها الأرياف الكمبودية وقتلت ما لا يقل عن (750) ألفاً من المدنيين ، وقتلت الملايين في فيتنام وأحرقت القرى والمزارع والدواب ، واستخدمت كل الأسلحة المحرمة دولياً ، وتحت نفس المبررات راحت تدعم الأنظمة الاستبدادية في أمريكا اللاتينية .
ويكشف الصحفي الأمريكي (كندي الأصل ) بيتر سكادين في كتابه (الكتاب الأسود للولايات المتحدة الأمريكية ) ، أن أمريكا التي كانت تدعم هذه الأنظمة التي نكلت بخصومها أسوا تنكيل وكانت ترتكب المجازر الوحشية في حق مواطنيها ، كانت في واقع الأمر تحارب قوي التقدم المتمثلة في الطلاب والنقابيين والصحفيين والمثقفين اليساريين بل وتحارب حتى الكنيسة ورجال الدين التحريريين ، وأنها داست علي مبادئها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الهندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا والتشيلي و سواها . وقد أثبتت الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً مدي تورط الولايات المتحدة الأمريكية وجهاز استخباراتها في الانقلابات الإضطرابات التي سادت أمريكا اللاتينية طوال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، وان جهازها كان لا يتورع عن التعامل مع تجار المخدرات والمافيا الإجرامية من اجل زعزعة الأنظمة التي لا تعجب الولايات المتحدة .

ومنها كانت تشتري الجنرالات والضمائر ، وان عميلها في الهندوراسي الجنرال غستامز الفاريز مار تنيز قبل أن يصبح قائداً للجيش في هذا البلد الصغير كان قد ابلي بلاءً حسناً في الأرجنتين ، حيث اشرف علي قتل واختفاء ما لا يقل عن (10) آلاف شخص ، وقد استقبله رونالد ريجان في البيت الأبيض عام (1982) وقلده في العام الثاني وسام الاستحقاق تقديراً لدوره ( ولأنه ساهم في نجاح العملية الديمقراطية في الهندوراسي )
وللولايات المتحدة في هذا المجال تاريخ حافل ، ولكن تسجيل بداياته في عام (1952) حينما انتخب الفواتيماليين بملك إرادتهم الرئيس جاكوبو اربنز ، ويبدوا أنهم أخطأوا في خيارهم الحر هذا من وجهة النظر الأمريكية !

إضاءة :
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السياسة الامريكية الخارجية كانت دائماً تعمل في اتجاه مناقض لهذه القيم التي ترفعها شعاراتاً ، كما ذكرنا من قبل ونحن نتحدث عن النفاق والكيل بمكيالين ، إذ لم تدخر جهداً في دعم الأنظمة الإرهابية ، وتدبير الانقلابات العسكرية علي الأنظمة الشرعية المنتخبة في كل أنحاء العالم ، خاصة في حديقتها الخلفية .
إلا أن العديد من الحالمين في دول العالم الثالث انطلت عليهم شعارات قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي ظلت ترفعها الولايات المتحدة في حربها الأيديولوجية الباردة ضد المعسكر الأحمر ، وكانوا يستندون في ذلك إلي الدستور الأمريكي الداعم لهذه القيم ، ومأخوذون بالسطح الخارجي للحياة الامريكية حيث تتنوع وتعدد ألوان الطيف الثقافي والعرقي ، ويتمتع كل لون عرقي وثقافي بالفرص المتساوية العادلة .
إلي أن فضح انفجار (11 سبتمبر) زيف هذه الشعـارات البراقة .
وبقدر ما أثار هذا الانفجار جنون الأمريكان بما سببه من جرح لنرجسيتها كدولة عظمي أوحد في العالم ، وكشف هشاشة نسيجها الأمني ، بقدر ما كشف هشاشة هذه الشعارات ، وعدم تجذر هذه القيم في نسيجها الاجتماعي والأخلاقي .



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