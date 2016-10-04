بالصور: 4 سعوديين يصطادون صقراً برفحاء .. بكم تم بيعه ؟

صحيفة المرصد – متابعات:تمكن 4 مواطنين من محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أمس (الإثنين)، من صيد طير حر “فرخ” وتم بيعه بقيمة 100 ألف ريال.

وأوضح المواطن ويدعى عارف مشفى الشمري، ، أنه تمكن بالتعاون مع سلطان غريب الشمري، وحمود خالد الشمري، وعبدالرحمن داخل الشمري، من اصطياد طير حر “فرخ” شمال غرب رفحاء، عن طريق تشبيك طائر الحمام المعروف.

وأضاف عارف الشمري أنه تم بيع الطير بمبلغ 100 ألف ريال، لأحد تجار الصقور، وتقسيم المبلغ فيما بينهم، بواقع 25 ألفاً لكل واحد منهم ،وفقا لموقع “المواطن”.