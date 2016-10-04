بالصور: 4 سعوديين يصطادون صقراً برفحاء .. بكم تم بيعه ؟

صحيفة المرصد – متابعات:تمكن 4 مواطنين من محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، أمس (الإثنين)، من صيد طير حر “فرخ” وتم بيعه بقيمة 100 ألف ريال.
وأوضح المواطن ويدعى عارف مشفى الشمري، ، أنه تمكن بالتعاون مع سلطان غريب الشمري، وحمود خالد الشمري، وعبدالرحمن داخل الشمري، من اصطياد طير حر “فرخ” شمال غرب رفحاء، عن طريق تشبيك طائر الحمام المعروف.
وأضاف عارف الشمري أنه تم بيع الطير بمبلغ 100 ألف ريال، لأحد تجار الصقور، وتقسيم المبلغ فيما بينهم، بواقع 25 ألفاً لكل واحد منهم ،وفقا لموقع “المواطن”.
تعليقات ( 6 )
رويليهمشاءالله الله يرزقهم هذا وقت مهاجرت الطيورخص بشمال
↩🌟ريما Rima 🌟↩شكلهم بسرعة باعوه خافوا لايموت والدليل سعره الرخيص 100،000ريال😂 □■
ريانيامالك الـمُلك يارحمن سبحانك...... لي خمس دعوات ياربّي تحقّقها !............. ٰ جودك وسترك وعافيتك وغفرانك ،..... والخامسه روحي من النار تعتقها
عدد التعليقات:7092
الحرمانبميه الف تملك الكتاب الاخضر ( عقد نكاح ) ماعلينا وش بتصيد به ارنب مافيه قمري بساكتون تجيبه ضب لا مايصيد ضب الطير
ساعي البريد 9يا رزاق ياكريم
ريانرزق وكتبه الله لهم .. والله يرزق من يشاء