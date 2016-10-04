أول حالة شفاء لمريض بالغ من الإيدز

صحيفة المرصد – وكالات: أعلن الأطباء البريطانيون في جامعتي أوكسفورد وكامبريج وكلية لندن الملكية عن أول شفاء لرجل مصاب بمرض الإيدز.

وقالت صحيفة “ذي ساندي تايمز” أن الرجل البريطاني البالغ من العمر 55 عاما كان أول من تعافى تماما من مرض الإيدز. وقد تعرض الرجل ضمن 50 أخرين للعلاج الخاص المضاد للفيروسات.

وحسب الأطباء فإن أسلوب العلاج الجديد يسمح بفرض السيطرة على مرض الإيدز والقضاء عليه دفعة واحدة في الجسم كله وليس في الأماكن التي يُبدي الفيروس فيها نشاطا كبيرا.

وقالت الصحيفة إن العلاج الكلاسيكي المضاد للفيروسات يقوم بإسكات خلايا معدية نشطة، إلا أنه لا يمس بقية خلايا ” T ” الليمفاوية المعدية. ويعني ذلك أن الأدوية المستخدمة حاليا قادرة على متابعة نشاط فيروس الإيدز وليس التخلص منه.

وأشار العلماء إلى أن أسلوبهم الجديد يمر حاليا بمرحلة التجربة، وأنه غير مخصص لاستخدامه في المستشفيات على نطاق واسع.