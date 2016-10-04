أول حالة شفاء لمريض بالغ من الإيدز

صحيفة المرصد – وكالات: أعلن الأطباء البريطانيون في جامعتي أوكسفورد وكامبريج وكلية لندن الملكية عن أول شفاء لرجل مصاب بمرض الإيدز.
وقالت صحيفة “ذي ساندي تايمز” أن الرجل البريطاني البالغ من العمر 55 عاما كان أول من تعافى تماما من مرض الإيدز. وقد تعرض الرجل ضمن 50 أخرين للعلاج الخاص المضاد للفيروسات.
وحسب الأطباء فإن أسلوب العلاج الجديد يسمح بفرض السيطرة على مرض الإيدز والقضاء عليه دفعة واحدة في الجسم كله وليس في الأماكن التي يُبدي الفيروس فيها نشاطا كبيرا.
وقالت الصحيفة إن العلاج الكلاسيكي المضاد للفيروسات يقوم بإسكات خلايا معدية نشطة، إلا أنه لا يمس بقية خلايا ” T ” الليمفاوية المعدية. ويعني ذلك أن الأدوية المستخدمة حاليا قادرة على متابعة نشاط فيروس الإيدز وليس التخلص منه.
وأشار العلماء إلى أن أسلوبهم الجديد يمر حاليا بمرحلة التجربة، وأنه غير مخصص لاستخدامه في المستشفيات على نطاق واسع.
تعليقات ( 7 )
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يعين من سمع بالعلاج و هو مريض ومو قادر يعالج بسبب ظروفه المادية يمكن يستدين □الله يكفينا شره ولايبلانا آمين □■
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله اللي لقوا له علاج مو كل من اصيب يعني مسوي شيء غلط بعضهم عن طريق أدوات غير معقمة أو مو جديدة مثل أدوات حلاقة ا ومن طبيب الأسنان ..الخ
ويلو 511الله يكفي المسلمين شره اصلا الايدز الحين صار مثل الامراض المزمنه مثل السكر والضغط بالعلاج تعيش طبيعي بس اهم شي الانتظام
عدد التعليقات:5337
المنتصر باللهالحرمان ماودك نسوي كفته 👺
عدد التعليقات:5337
المنتصر باللهالله يشفي كل مريض لكن الحرمان وأبو قبله وملح 24 ساعه في ذا المرصد والنوم مافيه وشلون تجي ذي هيدي يدلي 👺
عدد التعليقات:7092
الحرمانالحين الشباب وين يحلل بعضهم يخاف يحلل يفصل مافيه سريه كلاً مهمل الوضع محتاج عنايه مثل مانهتم بالطعيمات والامور الاخري الله يبعده عنا ويشفي كل مريض
🌸 الملح و القبلة 🌸الله يكفينـا شر الأمرآض وشر الفيروسآت بجميــع أنواعهـــا ..