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مدير مدرسة في “سراة عبيدة “ يضع كاميرات داخل الفصول و يساوم المعلمين على مبلغ مالي لإلغائها !

4 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص
مدير مدرسة في “سراة عبيدة “ يضع كاميرات داخل الفصول و يساوم المعلمين على مبلغ مالي لإلغائها !
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صحيفة المرصد: اشتكى عدد من المعلمين في إحدى المدارس الابتدائية بقطاع الشرق التابع لتعليم سراة عبيدة يبدون فيه تذمرهم واستياءهم من قائد المدرسة، وذلك إثر قيامه بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية دون الرجوع إلى الطاقم التعليمي.

كما أشاروا وفقا لموقع سبق  إلى أنَّه تم مخاطبة المدير شفهياً، واعترضوا على وجودها، وطالبوا بإلغائها، والاكتفاء بتركيبها في الممرات، لما فيها من انتهاك لخصوصية المعلم، والتقليل من شأنه وأمانته، إلا أنَّه أصر على تركيب الكاميرات داخل الفصول، ليتم بعد ذلك تقديم اعتراض خطي من الطاقم التعليمي، فقوبل بالرفض، أو دفع مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ آلاف ريال لإلغائها، وتم بعد ذلك جمع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ من الزملاء المعلمين وتقديمه لقائد المدرسة بناءً على طلبه، فقوبل بالرفض الشديد لعدم اكتمال المبلغ، وتوعد بعدم فصل الكاميرات من داخل الفصول الدراسية.وطالب عدد من المعلمين الجهة المعنية بالنظر في شكواهم لما في ذلك من قرارات تعسفية تخل بالعملية التربوية والتعليمية.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 4:07 ص

    hima

    تحية احترام وتقدير لهذا المدير,وانتو خايفين من ايش,امشي صح يحتار مديرك فيك.
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  2. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 4:02 ص

    محمد الحمراني

    الكاميرات أصبحت ضرورة في كل مكان والمدرس المخلص الذي يؤدي عمله بما يرضي الله ليش يزعل واكيد المدير عارف أشياء يرغبون في الاستمرار بها واكيد ماطلب فلوس
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  3. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 3:59 ص

    فارس الزهراني

    الأداره فن لا يجيده الا القله من الناس ومن يريد ان يفرض شخصيته بالقوه فلن ينجح بادارته
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  4. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    فارس الزهراني

    الأداري الناجح من يفرض نفسه على زملاءه بالحكمه والتعامل الجيد وزرع الثقه وجعلهم يحبونه ويخلصون في عملهم عن قناعه وليس بالتهديد والسلب
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  5. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    سعد بن فهد

    شكلهم خايفين المعلمين لايفضحهم ويعاقبهم على اي خطاء داخل الفصل
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  6. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    فارس الزهراني

    قال تعالى ( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) ما يفعله المدير ضرب من التجسس فاذا كان لا يجيد الاداره فليتركها للأكفأ ..
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  7. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    فارس الزهراني

    ذكرني هذا المدير بالمسلسل الكويتي ( خالتي قماشه ) عندما وضعت كميرات تصنت داخل غرف ابنائها وزوجاتهم .. مدير غير قيادي بامتياز
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  8. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 3:46 ص

    سوط الحق

    أي خصوصية تتحدثون عنها ..! يا معلمين هذا الزمن الأغبر .. خصوصيتك فقط في بيتك ومن حق المدير فعل ذلك لصالح أبنائنا .. والعالم كله يعمل بهذا النظام ..
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  9. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    تعليق 4

    القائد هاذا الرجل يعلم انه مسئول امام الله ---مو مثل للى ينتظر الراتب
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  10. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    صباح الخير

    لاتعليق علا هاذا الموظوع اكتفى بخصوصيه المعلم داخل الفصول !!!!! اللهم لاشماته
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  11. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    ناصر

    هذا من طقة وجماعة النظام نظام يكرهونك بالحياه كلها
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  12. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    الكتفاء فى الممرات ؟؟؟وين المشكله داخل فصول الطلاب تمنيت يوجد صندوق عن فصول الطلاب تحتفظ لهواتف المعلمين ويمنع دخوله لفصول الطلاب
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  13. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 3:33 ص

    مخالف للنشر 1

    هاذا الصح اعمل ماعندكم سالفه التعليم خرب من يدخلتو مجاله اعيالنا والله من الدجه عندكم ماغير طقطقه في الجوال والتسدح على الطاولات
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  14. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    زائر

    ابى اعرف ماهى الخصوصيه داخل فصول الطلاب ؟؟؟؟ يرحم والديك يقائد المدرسه وجعلها فى موازين حسناتك يارب
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