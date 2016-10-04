مدير مدرسة في “سراة عبيدة “ يضع كاميرات داخل الفصول و يساوم المعلمين على مبلغ مالي لإلغائها !

صحيفة المرصد: اشتكى عدد من المعلمين في إحدى المدارس الابتدائية بقطاع الشرق التابع لتعليم سراة عبيدة يبدون فيه تذمرهم واستياءهم من قائد المدرسة، وذلك إثر قيامه بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية دون الرجوع إلى الطاقم التعليمي.

كما أشاروا وفقا لموقع سبق إلى أنَّه تم مخاطبة المدير شفهياً، واعترضوا على وجودها، وطالبوا بإلغائها، والاكتفاء بتركيبها في الممرات، لما فيها من انتهاك لخصوصية المعلم، والتقليل من شأنه وأمانته، إلا أنَّه أصر على تركيب الكاميرات داخل الفصول، ليتم بعد ذلك تقديم اعتراض خطي من الطاقم التعليمي، فقوبل بالرفض، أو دفع مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ آلاف ريال لإلغائها، وتم بعد ذلك جمع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ من الزملاء المعلمين وتقديمه لقائد المدرسة بناءً على طلبه، فقوبل بالرفض الشديد لعدم اكتمال المبلغ، وتوعد بعدم فصل الكاميرات من داخل الفصول الدراسية.وطالب عدد من المعلمين الجهة المعنية بالنظر في شكواهم لما في ذلك من قرارات تعسفية تخل بالعملية التربوية والتعليمية.