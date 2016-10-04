تسريبات صوتية لمغردة أساءت فيها لأمير وأميرة وبنات المملكة تحيلها لهيئة التحقيق بجدة

صحيفة المرصد:أحالت شرطة جدة ملف قذف وإساءة لهيئة التحقيق والادعاء العام ضد مغردة، وذلك بعد تسريبات صوتية نُسبت للأخيرة فيها قذف بعبارات غير لائقة لبنات الخليج وللسعودية تحديداً وللأميرة مها آل سعود وللأمير الوليد بن طلال كذلك بعد توجيهها عبارات شتم للأميرة في حسابها الشخصي على “تويتر”.

وقال المحامي سعد الزهراني :”قد استدعت شرطة جدة قبل أيام المتهمة بعد رفع دعوى من قبلي وتضمين بعض الدلائل كالتغريدات والتسجيلات الصوتية التي نشرت تحت هاشتاقات في “تويتر” طالب فيها المغردون بمحاسبتها”.

وأضاف: “سجلت أقوال المتهمة في الشرطة وأفرج عنها بالكفالة واليوم أُحيل ملف القضية لهيئة التحقق والادعاء العام التي بدورها يتم استدعاؤها والتحقيق معها حول التُهم الموجهة لها تمهيداً لمحاكمتها” وفقاً لموقع “عين اليوم ” .