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تسريبات صوتية لمغردة أساءت فيها لأمير وأميرة وبنات المملكة تحيلها لهيئة التحقيق بجدة

4 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص
تسريبات صوتية لمغردة أساءت فيها لأمير وأميرة وبنات المملكة تحيلها لهيئة التحقيق بجدة
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صحيفة المرصد:أحالت شرطة جدة ملف قذف وإساءة لهيئة التحقيق والادعاء العام ضد مغردة، وذلك بعد تسريبات صوتية نُسبت للأخيرة فيها قذف بعبارات غير لائقة لبنات الخليج وللسعودية تحديداً وللأميرة مها آل سعود وللأمير الوليد بن طلال كذلك بعد توجيهها عبارات شتم للأميرة في حسابها الشخصي على “تويتر”.

وقال المحامي سعد الزهراني :”قد استدعت شرطة جدة قبل أيام المتهمة بعد رفع دعوى من قبلي وتضمين بعض الدلائل كالتغريدات والتسجيلات الصوتية التي نشرت تحت هاشتاقات في “تويتر” طالب فيها المغردون بمحاسبتها”.
وأضاف: “سجلت أقوال المتهمة في الشرطة وأفرج عنها بالكفالة واليوم أُحيل ملف القضية لهيئة التحقق والادعاء العام التي بدورها يتم استدعاؤها والتحقيق معها حول التُهم الموجهة لها تمهيداً لمحاكمتها” وفقاً لموقع “عين اليوم ” .



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    hima

    اذا قالت شي غلط تستاهل اللي يجيها,واذا قالت شي صح كان الله في عونها.
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  2. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حسبي الله عليها وش خلت هجمت على كل بنات السعودية طيب وانتي وش جنسيتك ¿خلوها بالسجن تكفون وغرامة □يمكن مو سعودية وافدة □■
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  3. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص
    عدد التعليقات:21

    حسين ابوامجد

    صحيح المسامح كريم اذا كان الموضوع بين اثنين ولكن هيه الله يهدها قذفت وشتمت الاميره ولامير وايظا بنات الخليج عامه والسعوديه خاصه مستعجب هل هي سعوديه!!
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  4. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    noor

    يجب يتم ترحيلها الى بلدها الاصلي
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  5. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص

    جاسم يعقوب

    ياكرهي لهذه الادميه لا ثقافه ولا قبول
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  6. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  7. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    ليمونه

    يارب تنسجن ويلغون عنها لقب الناشطه لانها غير سعوديه اصلا وضد السعوديات يانهن ياخذون حقوقهن****
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  8. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 3:48 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  9. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    صور مع تحيه

    المسامح كريم والعفو عند المقدره هذي شيمت العرب
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