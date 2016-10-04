لجان ناجحة ورئيس فاشل!

العمل في الرياضة عمل تكاملي، أعني الرياضة كمنظومة لكن هناك من يفصل في حالة النجاح اسما عن اسم ولجنة عن أخرى وفي حالة الفشل يذهبو، إلى اسم واحد.!

… عدنا من ريو بفاتورة فشل ذريعة فذهب الكل إلى إقالة نواف بن محمد واتحاد الكرة الذي لا علاقة له بهذه الفاتورة وتحديداً أحمد عيد دون المساس بمن يتحملون الفشل.!

… اتحادات لهم فيها شركاء ميول امتهنوا الفشل ونتاجهم شاهد عليهم لم يمسهم القرار الذي مس نواف بن محمد ولم تمسهم آراء خبراء النقد في وقت في اليوم الواحد يسيئون لأحمد عيد مليون مرة.!

… ملعب الأمير عبدالله الفيصل (جثة هامدة) دون أن نسمع من سيادة النقاد أي كلمة عنه بعد أن كان في أعوام مضت عنوانا رئيسيا للإعلام الرياضي فما الذي تغير.؟

… إن أردنا أن نحاكم العمل أي عمل علينا أن نستحضر الأسباب والمسببات بدلاً من التركيز على شخص واحد فقط.!

… رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد في نظرهم فاشل وفي نظرهم الاحتراف ممتاز والأمانة رائعة والانضباط الأفضل وغرفة فض المنازعات مبهرة والمسابقات الأجمل والتحكيم مع ويب من نجاح إلى نجاح.!

… إذا كانت هذه اللجان تؤدي دورها بنجاح كما تقولون ففي الأصل النجاح لرئيس الاتحاد الذي منح رؤساءها كافة الصلاحيات.!

… في حين أعتقد أن أساس الفشل هي اللجان وضعف الرقابة عليها من الرئيس الذي يحاكم بميوله وليس بعمله مع أنني أرى أن ميول أحمد عيد أضرت الأهلي ولم تعطه حقوقه وفي ملفات البرقان عجب عجاب.!

… اتحاد فاشل كلمة مؤذية فتعميم الفشل بهذه الصيغة مشكلة واختصاره في شخص مشكلة أكبر.!

… إذا كان ميول أحمد عيد استفزكم فماذا نقول عن ميول المسؤول الأول عن الرياضة السعودية الذي يعمل اليوم تحت ضغط هذا الميول من إعلام يشبهكم في العزف على وتر وش تشجع.!

… أي رياضي بميوله، فمثلاً هل البرقان يشجع جنوة وأحمد الخميس غلطة سرايا والقريني صحار العماني، كلاً له ميوله لكن مشكلة بعضنا وليس كلنا لا يريدون في المناصب الرياضية إلا من يشاركهم اليوم ومن يمشون على ذات التوجه.!

(2)

ناد بحجم الهلال إلى أمس ومدرب فريق القدم الأول في علم الغيب.!

… الأهلي الذي قرر إقصاء قوميز بعد مباراة الفيصلي أعاد جروس بمكالمة تليفونية.!

… وبين الحالتين يتحدثون عن استقالة الزويهري ولم يتحدثوا عن مدرب الهلال.!

… أحدهم تجرأ كثيرا وتساءل عن دور النمر في عدم التعاقد مع مدرب، وآخر منذ الثلاثية وهو يكح ويعطس حول الأهلي في مقالاته ولم يسأل أين مدرب الهلال.؟

… فعلاً.. إعلام جريء في الإساءة للأهلي والنصر وأحمد عيد فقط..!

(3)

… بعد أن أماتها سماسرة التسويق يطالبها اتحاد القدم بمئة مليون ريال.!

… أعني القناة الرياضية السعودية التي أرى صمودها في استمرارها على قيد الحياة.!

… وااااأسفاه.. حتى أبناؤها باعوها بثمن بخس مقابل عيون الناقل.!

نقلا عن عكاظ