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بعد تكذيبه لخبر نشرته…عكاظ تهاجم المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم وتصفه بالمراوغ

4 أكتوبر, 2016 , 4:27 ص
بعد تكذيبه لخبر نشرته…عكاظ تهاجم المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم وتصفه بالمراوغ
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صحيفة المرصد: هاجمت صحيفة “عكاظ” المتحث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي بشدة ووصفته بالمراوغ؛ خاصة بعد تصريحه الأخير على “توتير” لينفي خبر نشرته “عكاظ” وبعض الصحف حول دراسة تحويل مستويات المعلمين إلى مراتب موظفي الدولة.

وقالت في افتتاحية الصحيفة: “أن تبقي وزارة التعليم على متحدثها الرسمي مبارك العصيمي الذي بات لا ينطق إلا بالنفي فقط، فتلك مشكلة، تحتاج لعلاج من قبل الوزارة!”

وأضافت الصحيفة إلى أن العصيمي يعتقد بأنه عندما يتذاكى على الإعلام، ويصمت عن نطق الحقيقة، وينتهج أساليب المراوغة والتهرب من أسئلة الصحفيين عند المواجهة، يصبح متحدثاً رسمياً ناجحاً في عمله، ومن الممكن أن يبقى للأبد ناطقاً باسم وزارة رسالتها جليلة ومهمتها كبيرة.

و قالت أن العصيمي جاء كعادته: لينفي عبر حسابه الرسمي في (تويتر) خبراً نشرته «عكاظ» وبعض الصحف حول «دراسة تحويل مستويات المعلمين إلى مراتب موظفي الدولة»، وغاب عنه أن الصحيفة تمتلك التسجيلات التي تؤكد مصداقيتها ومهنيتها وتراهن على ميثاق الشرف الصحفي الذي يعزز من موثوقية ما تنشره للقارئ الكريم.

وأوضحت أن هذا النفي ليس المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا العاشرة حتى التي يبادر فيها العصيمي الناطق بالنفي بمحاولات تكذيب الصحف التي لا يروق له ما تنشره ومن بينها «عكاظ» بلا دليل.

وذكرت أن العصيمي لم يتعلم الدرس جيداً، رغم تكذيب تصريحاته وكشف تناقض أقواله يوما تلو الآخر، كان آخرها كشف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي حقيقة النفي الذي حاول تمريره حول خبر نشرته «عكاظ»، عندما كذب خبرا بشأن تأخر تسليم مقررات اللغة الإنجليزية، ليتصدى له (وكيل الوزارة) بتأكيد الخبر وتفنيد أقواله، وهو ما ثبت صحته وفق تصريحات وزير التعليم للصحفيين في الباحة أمس الأول.

وقالت: “ولا شك أن العصيمي يحتاج إلى تدريب وتأهيل للتعامل مع وسائل الإعلام وممارسة وظيفة المتحدث بكل احترافية ومسؤولية وأمانة، ولا يجب أن يبقى هكذا لا يجيد إلا النفي ولا ينطق إلا بالنفي”.

وختمت الصحيفة هجومها على العصيمي قائلة :وليس سراً قصة إعفاء العصيمي من منصب المتحدث باسم وزارة التعليم قبل شهور مضت، نظراً لنفيه بياناً أصدرته الوزارة حول إجازات الأمومة، لكنه عاد مرة أخرى للمنصب ليمارس سيناريو النفي الذي أصبح من سمات تصريحاته.. مصراً على عدم التعلم في وزارة كبيرة اسمها التعليم.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 6:01 ص

    تربوي

    مهما قلتوا يبقى العصيمي قامة يستحيل تنكيسها .... سقها ياحنفي
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  2. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 5:58 ص

    07

    احسن حلال فيك يا تكون قد المسؤلية يا تتنحى ويشوفون غيرك اسلوب شق وارقع ما عاد يمشي
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  3. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 5:51 ص

    عبدالرحمن محمد السنيدي

    استغفروا ربكم .. وصلوا على الحبيب المصطفى صلّ الله عليه وسلم
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  4. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 5:46 ص

    عبدالرحمن يحيى التشادي

    بن عكاظ بس ما لقيني الا هذا الضعيف اللي ما عنده ظهر تفردين عضلاتك عليه يا ٠٠٠٠٠٠٠ مني قايل
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  5. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 5:39 ص

    متابع عن بعد

    الكل يجلد التعليم .. من الوزير إلى حارس المدرسة .. لكن احتسبوا يا منسوبي التعليم بنين وبنات .. علما إنني لا أنتسب لهذه الوزارة لكن لهم حب وتقدير ..
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  6. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 5:33 ص

    8 ههههههه أضحك الله سنك
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  7. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 5:13 ص

    قلت

    اغلب الناطقين الرسميين عينو فقط ك محاميين للجهه التي يتبعون لها وليس لاظهار الحقائق لان الجهه عينته لسبب هذا وان اخفق ف البديل جاهز
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  8. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 5:05 ص
    عدد التعليقات:654

    عاشق وطنه

    هذا ممكن حطوه بالواسطة..
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  9. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 5:00 ص

    ترامب

    نعم خير الكلام ماااقل ودل "مصراً على عدم التعلم في وزارة كبيرة اسمها التعليم"
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  10. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 4:54 ص

    بقايا مشاعرا

    بالرغم اني مش فاهمه شي لكن الله يهدي النفوس والامور يبفى لها تروي
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  11. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 4:50 ص

    محمد الحمراني

    العصيمي أعفاه خالد الفيصل حينما استلم الوزارة وأعاده الدخيل لنفس الوظيفة عندما استلم الوزارة وهذا يؤكد ان واسطته قوية وإلا كان مارجع رغم تخبيصه وغلطه
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  12. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 4:41 ص

    سعد

    ارى تعديل مسمى وظيفته الى **** الرسمي لوزارة التعليم !!!
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  13. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 4:35 ص

    اذكار الصباح

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  14. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 4:33 ص

    نجد

    ركعتي الفجر سنة قبل الفريضة خير من الدنيا ومافيها والله أعلم
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  15. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 4:32 ص

    نجد

    اي خبر لم يأتي لأي وزارة بشكل رسمي يتم نفيه حتى يأتي بشكل رسمي اليس بكذلك صح خطاء الله أعلم
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