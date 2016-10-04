مدير عام القنوات الرياضية السعودية يهاجم “إم بي سي” ويتهمها بالاحتكار

صحيفة المرصد: هاجم صالح آل ورثان- مدير عام القنوات الرياضية السعودية قنوات إم بي سي الناقل الحصري لمباريات دوري جميل واتهمها بالاحتكار.

وقال بحسب صحيفة عكاظ إن: “لكن للأسف لا يزال هذا الموضوع يقابل بالرفض، ومع ذلك لا يزال الإلحاح من قبلنا مستمرا لإقناعهم، مؤكدا بأنهم طلبوا نقل 40 مباراة من دون أن تكون مباريات كبيرة و«حساسة».

وأضاف «القنوات الرياضية السعودية دائما تتلمس حاجة جميع الرياضيين في وطننا الغالي ونحن نبحث عن سعادتهم وبإذن الله نحقق رضاهم وهدفنا الذي نبحث عنه».

وزاد «القنوات الرياضية السعودية هي للوطن وكل ما في هذا الوطن من مناسبات ومنافسات رياضية يجب علينا تغطيته بشكل كامل وهذا ما نبحث عنه ليكون المشاهد دائما في قلب الحدث»