طرد موظفي “مجمع المصحف” بعد نشر فيديو لهم!

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أنه تم طرد موظفى مجمع الملك فهد بعد نشر مقطع فيديو يظهر من خلاله موظفو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يمارسون أعمالهم داخل وحدة المراقبة النهائية (أ) بالمجمع الأربعاء الماضي،

وأظهر المقطع الذي وثقه أحد الموظفين مجموعة من زملائه يجلسون على مكاتبهم وهم يؤدون عملهم اليومي في مراقبة سير المصاحف.

و بحسب صحيفة “عكاظ” ,علق الموظف قائلا: «إن الموظفين قاموا بتشغيل المجمع دون الشركة المُشغلة وذكر أنهم قادرون على التشغيل وأن جميع التخصصات والخبرات موجودة»، ووجه رسالة إلى المسؤولين ذكر فيها أن الكادر السعودي مستعد وقادر على مجمع المصحف وأن معنوياتهم مرتفعة.

يذكر أن هذا المقطع أثار استياء المسؤولين داخل المجمع مما دفعهم للاستعانة برجال الأمن وإغلاق الساحة الداخلية أمام الموظفين الخميس الماضي.