صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أنه تم طرد موظفى مجمع الملك فهد بعد نشر مقطع فيديو يظهر من خلاله موظفو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يمارسون أعمالهم داخل وحدة المراقبة النهائية (أ) بالمجمع الأربعاء الماضي،
وأظهر المقطع الذي وثقه أحد الموظفين مجموعة من زملائه يجلسون على مكاتبهم وهم يؤدون عملهم اليومي في مراقبة سير المصاحف.
و بحسب صحيفة “عكاظ” ,علق الموظف قائلا: «إن الموظفين قاموا بتشغيل المجمع دون الشركة المُشغلة وذكر أنهم قادرون على التشغيل وأن جميع التخصصات والخبرات موجودة»، ووجه رسالة إلى المسؤولين ذكر فيها أن الكادر السعودي مستعد وقادر على مجمع المصحف وأن معنوياتهم مرتفعة.
يذكر أن هذا المقطع أثار استياء المسؤولين داخل المجمع مما دفعهم للاستعانة برجال الأمن وإغلاق الساحة الداخلية أمام الموظفين الخميس الماضي.
طرد موظفي “مجمع المصحف” بعد نشر فيديو لهم!
صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أنه تم طرد موظفى مجمع الملك فهد بعد نشر مقطع فيديو يظهر من خلاله موظفو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يمارسون أعمالهم داخل وحدة المراقبة النهائية (أ) بالمجمع الأربعاء الماضي،
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:30
حسين الحارثي ابوامجدهل حدث منهم تخريب ام عشان التشغيل لان من يشغلها اجانب ومن كذاا حقد عليهم حينما قامو باالتشغيل لان كرت الاجانب ينحرق ويطيح
خالد القحطانيابغى وظيفة عندكم .
عبدالرحمن الشهريما قالوا شي غلط بس الشركة المشغلة حساسين شوية يعني معنى كلامهم إن وجود الشركة المشغلة مثل عدمه
فارس الزهرانيمن هم المسئولين وعتبي على رجال الأمن في عدم تمكين العاملين من دخول المجمع
فارس الزهرانيأحسن يجيبون لبنانيين هههههه والله هزلت دام هذه الشركه تطرد ابن البلد
خالد القحطانيياخساره يابلد
عدد التعليقات:30
حسين الحارثي ابوامجدوأن جميع التخصصات والخبرات موجودة»طيب ايش هوه الغلط في تصرفهم او كلامهم في التسجيل ماشوف فيه غلط على مافهمت
عدد التعليقات:30
حسين الحارثي ابوامجدوذكر أنهم قادرون على التشغيل وأن جميع التخصصات والخبرات موجودة»، ووجه رسالة إلى المسؤولين ذكر فيها أن الكادر السعودي مستعد وقادر على مجمع المصحف
07هالاجانب بيضيقون على المساكين بس ربك فوق ياما كانت سعودي اوجيه يطفشون السعوديين بإرهاق الشباب اكثر من اللازم لكن شوف مصير الظلم الله ينصركم استمروا
رشديلماذا يتم طردهم وهو يقومون بعملهم على احسن مايرام ؟؟ لابد ان في الموضوع شئ غير مفهوم