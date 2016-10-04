بالفيديو: الشريان يسخر من تطبيق الإسكان لتصوير الأراضي البيضاء!

صحيفة المرصد: سخر الإعلامي داود الشريان من إطلاق وزارة الإسكان تطبيق على الهواتف الذكية، يساعد المواطنين في الكشف عن مواقع الأراضي البيضاء وتصويرها وإرسالها للوزارة.
وقال الشريان خلال حلقة أمس (الاثنين) من برنامجه “الثامنة” المذاع عبر قناة “mbc”، إن وزارة الإسكان قامت بإشغال المواطنين بتصوير الأراضي البيضاء والإبلاغ عنها، بدلاً من أن توفر السكن لهم ،موضحا أنها بهذا طبقت المثل الشعبي “ضحكٍ عليها بدلاً من صيدها”.
واضاف “الشريان” ساخراً، إذا سئل المواطن بعد ذلك هل تسلمت سكناً أم لا؟ فسيكون رده: أنا أبلغت عن 20 أرضاً بيضاء، ويتبقى لي 10 أراض أخرى وأخذ نقطة تتيح لي إنشاء مسكن من قبل الوزارة.
تعليقات ( 50 )
ابو محمدلا ياداود الله يهديك اخالف الراي مالها دخل تصوير الاراضي وارسالها الى الاسكان بالعكس المصلحة للمواطن وما فيها شي اذا ساعد الاسكان المصلحه للمواطن
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
[email protected]مخالف للنشر
عليهذا وزير الأفكار وبرضه فكره طيبه منه تشتغل مصور ببلاش بدل من ساكن ههههه . وكذا الوزارة ما صار عندها شغل حنا نشتغل لهم ببلاش بالله عليكم حنا ناقصين ؟!
بدروزارة الاسكان ماعندها الا *** ؟؟؟
لجلب المالقراءة سورة القدر 1000 مرة في اليوم ماعدا رجب وشعبان ورمضان مع الوضوء واستقبال القبلة ويُفضّل عدم تغيير المكان(فيه وحدة قرتها ليل نهار وربحت اليانصيب )
ودي اعرسمن كتبت ممكن سلف عشان اعرس محد دخل يعلق الله الكريم
صراحة مع مرتبة الشرفدحنا معانا طبق مو نقطه
اذكار الصباحوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودي اعرسليش محد رد ممكن سلف عشان اعرس
بندرعبادي حدك تنتقد الشريان وانت عارف المشكلة من مين بس ماتقدر
ارز 👊 نجدمايصلح تقول الوزارة ماعندنا لكم شي بس تلمح ومحد فهم
مواطنلذلك اخروا تطبيق الرسوم الى اربع سنوات من الان على الاراضي البيضاء المطورة. لانهم مايدرون وينها. نقترح عليهم دورة ساعة بهيلوكبتر تحل الموضوع.
ارز 👊 نجداللي يبي الاراضي البيضاء يروح لوزارة العدل يعرف صكوك الاراضي وبعدها البلدية هل بنيت الارض ام لا ولن اصور اي اراضي ماتخصني ان شاءالله ماني ملقوف
زائريوزعون لكم سكن وأصحاب اش يسون بشققهم
قلتتطبيق الوزارة لتصوير الاراضي البيضاء من قبل المواطنيين لانها سياتيه ضغوط لاخفاء اغلب الاراضي البيضاء علشان كذا حطت المواطن بالصورة والحقيقه
ارز 👊 نجدتطبيق يعني نلعب اتاري وبلايستيشن
ودي اعرسممكن سلف عشان اعرس
قلتاخالفك الراي يستاذداود بلعكس ليس اشغال المواطن بل من هنا تقوم بعملها ومنهنا تستقبل البلاغات***
وسط المجتمعحسبنا الله ونعم الوكيل
وسط المجتمعبعد متابعة اخبار الاسكان تعلمت ان لا اصدق
بيكمونليش مانخلي هالتطبيق ينافس تطبيق البيكمون اللي يجمع نقاط اكثر يحصل على ارض واذا جمع اكثر يفوز بالسكن
ارز 👊 نجداللي يبي الاراضي البيضاء يروح لوزارة العدل يعرف صكوك الاراضي وبعدها البلدية هل بنيت الارض ام لا ولن اصور اي اراضي ماتخصني ان شاءالله ماني ملقوف
محب آل البيتت 15 عبادي العمري صدقت والشريان لا يصح ان يطلق عليه اعلامي ****
هاديههههههه كان وضفتوعبد الحميدوبيقوم بلازم
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعوداتذكر تبادل رسايل التهاني والتبريك اول ماقالوا بيوزعون سكن وان وزارة الاسكان تهتم بذوي الدخل المحدود الحين صارت تقبض على اللي ماسدد الاجار هل هذا صحيح
الخبر الصحيحكلامك يا الشريان زي الكتابه على الماء تأخذ بخاطر المتاعيس وانت لا تقدم ولا تأخر تأخذ شعبيتك على احلام ومشاعر الناس عيب عليك!!
عبادي العمريخلو وزارة الإسكان الآن.... لا يطلع لي واحد مصدق ان داوود الشريان يهمه مشاكل المواطن لا إسكان ولا غيره.. كل الوزراء أصدقائه والي يسويه ضحك على المواطن
عمرايبغون عبدالحميديشتغل ويشغلونه بدل ماهوقاعديكتب في الجرايديالله ياعبد الحميد توضف عندهم انا واثق انك مع الصبح سارح تدور وتصور
زائر70من رايي لاتشفقون على البنا في الوقت الحالي والايجارات ليس مرتفعه مثل السابق والاراضي والوحدات السكنيه في نزول مستمروفيه ركود اقتصادي ممكن يستمر6سنوات
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود*** ليش توه يسخر مثل ماقال الخبر من كثر وعود الاسكان يوم جا دور الاراضي بدا ليش
جبال سديروزير الاسكان ماعندةشيئ الخبر عند وزارة الماليةفي هذة الظروف لاتنتظرو مشاريع اسكان ربما قروض على خفيف فعلى الجميع ان يصبر ويتحمل هناك امور اهم حاليا
عدد التعليقات:3958
العنيدالاسكان تعمل تطبيق لمعرفة الاراضي البيضاء اجل كيف كانو يوزعو منح اراضي للناس وهم ماعندهم التطبيق هذا كيف كانو يعرفو مكان الاراضي الشاسعه ويمنوحونها
عدد التعليقات:3958
العنيدحتى الشريان * مخدر موضعي * ما بلعها ، فما بالك بالمواطن عزيزي وزير الاسكان إن وجدت معارضة وتحدي من ملاك الأراضي البيضاء ضد قرارات الوزاره
بايعها بعود شخاطالمقصد من التطبيق مشاركة المواطن برؤية 2030 بتصوير الأراضي البيضاء ويتخيل أن يملك منزل يوَّرثه لعياله بعد التَّحول والرؤية.
الرأي العامماذا يتأمل المواطن من وزارة وزيرها يفكر ولم يضع النقاط واوقف صندوق التنمية العقاري اين المخصصات التي دعم بها الصندوق في عهد ابو متعب رحمة الله
عزوبي للأبدمخالف للنشر
عزوبي للأبدكثير من العزاب في القطاع الخاص مستحيل يتزوجون لو تطلع لهم قرون فلماذا لا يتم إنشاء غرف تمليك للعزاب تكون استوديو غرفة وبوفيه صغير وحمام ذبحنا الإيجار
جنوبية..🌻🌻يالبى قلبك يالشريان دايم تحط النقط على الحروف تحياتي لك ول الام بي سي الي مازالت متربعة على عرش القنوات ..اسالهم ياداود ماعندهم وظايف 😃
احمد الموسىقابلني اذا احد حصل سكن كله كلام في كلام
عدد التعليقات:34
حسين الحارثي ابوامجدأنها بهذا طبقت المثل الشعبي “ضحكٍ عليها بدلاً من صيدها هههههه هل تسلمت سكناً أم لا؟ فسيكون رده: أنا أبلغت عن 20 ههههه الله يرج شيطانك ياالشريان
علياءفضفضوا على قلوبكم يا مواطنين مع الشريان وقشروا ثوم
عزوهههههه فعلا