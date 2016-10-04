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بالفيديو: الشريان يسخر من تطبيق الإسكان لتصوير الأراضي البيضاء!

4 أكتوبر, 2016 , 6:18 ص
بالفيديو: الشريان يسخر من تطبيق الإسكان لتصوير الأراضي البيضاء!
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صحيفة المرصد: سخر الإعلامي داود الشريان من إطلاق وزارة الإسكان تطبيق على الهواتف الذكية، يساعد المواطنين في الكشف عن مواقع الأراضي البيضاء وتصويرها وإرسالها للوزارة.

وقال الشريان خلال حلقة أمس (الاثنين) من برنامجه “الثامنة” المذاع عبر قناة “mbc”، إن وزارة الإسكان قامت بإشغال المواطنين بتصوير الأراضي البيضاء والإبلاغ عنها، بدلاً من أن توفر السكن لهم ،موضحا أنها بهذا طبقت المثل الشعبي “ضحكٍ عليها بدلاً من صيدها”.

واضاف “الشريان” ساخراً، إذا سئل المواطن بعد ذلك هل تسلمت سكناً أم لا؟ فسيكون رده: أنا أبلغت عن 20 أرضاً بيضاء، ويتبقى لي 10 أراض أخرى وأخذ نقطة تتيح لي إنشاء مسكن من قبل الوزارة.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 50
    4 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    ابو محمد

    لا ياداود الله يهديك اخالف الراي مالها دخل تصوير الاراضي وارسالها الى الاسكان بالعكس المصلحة للمواطن وما فيها شي اذا ساعد الاسكان المصلحه للمواطن
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  2. 49
    4 أكتوبر, 2016 , 8:06 ص

    كل شي انتهي وخلص عندناالا الابر المخدره ماخلصت والدجل والكذاب والتسويف باقي ضحك ع الدقون
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  3. 48
    4 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    سورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  4. 47
    4 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  5. 46
    4 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    [email protected]

    مخالف للنشر
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  6. 45
    4 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    علي

    هذا وزير الأفكار وبرضه فكره طيبه منه تشتغل مصور ببلاش بدل من ساكن ههههه . وكذا الوزارة ما صار عندها شغل حنا نشتغل لهم ببلاش بالله عليكم حنا ناقصين ؟!
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  7. 44
    4 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    كتاب الله سبحانه وماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 43
    4 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    بدر

    وزارة الاسكان ماعندها الا *** ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 42
    4 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    لجلب المال

    قراءة سورة القدر 1000 مرة في اليوم ماعدا رجب وشعبان ورمضان مع الوضوء واستقبال القبلة ويُفضّل عدم تغيير المكان(فيه وحدة قرتها ليل نهار وربحت اليانصيب )
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  10. 41
    4 أكتوبر, 2016 , 7:47 ص

    ودي اعرس

    من كتبت ممكن سلف عشان اعرس محد دخل يعلق الله الكريم
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  11. 40
    4 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    صراحة مع مرتبة الشرف

    دحنا معانا طبق مو نقطه
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  12. 39
    4 أكتوبر, 2016 , 7:40 ص

    اذكار الصباح

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 38
    4 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    ودي اعرس

    ليش محد رد ممكن سلف عشان اعرس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 37
    4 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    بندر

    عبادي حدك تنتقد الشريان وانت عارف المشكلة من مين بس ماتقدر
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  15. 36
    4 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    ارز 👊 نجد

    مايصلح تقول الوزارة ماعندنا لكم شي بس تلمح ومحد فهم
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  16. 35
    4 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    ت30 ✅✔✔✔✔
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  17. 34
    4 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    مواطن

    لذلك اخروا تطبيق الرسوم الى اربع سنوات من الان على الاراضي البيضاء المطورة. لانهم مايدرون وينها. نقترح عليهم دورة ساعة بهيلوكبتر تحل الموضوع.
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  18. 33
    4 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    ركعتي الضحى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 32
    4 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    ارز 👊 نجد

    اللي يبي الاراضي البيضاء يروح لوزارة العدل يعرف صكوك الاراضي وبعدها البلدية هل بنيت الارض ام لا ولن اصور اي اراضي ماتخصني ان شاءالله ماني ملقوف
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  20. 31
    4 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    زائر

    يوزعون لكم سكن وأصحاب اش يسون بشققهم
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  21. 30
    4 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    قلت

    تطبيق الوزارة لتصوير الاراضي البيضاء من قبل المواطنيين لانها سياتيه ضغوط لاخفاء اغلب الاراضي البيضاء علشان كذا حطت المواطن بالصورة والحقيقه
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  22. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    ارز 👊 نجد

    تطبيق يعني نلعب اتاري وبلايستيشن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 7:23 ص

    ودي اعرس

    ممكن سلف عشان اعرس
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  24. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    قلت

    اخالفك الراي يستاذداود بلعكس ليس اشغال المواطن بل من هنا تقوم بعملها ومنهنا تستقبل البلاغات***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  25. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 7:21 ص

    وسط المجتمع

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  26. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 7:20 ص

    وسط المجتمع

    بعد متابعة اخبار الاسكان تعلمت ان لا اصدق
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  27. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص

    بيكمون

    ليش مانخلي هالتطبيق ينافس تطبيق البيكمون اللي يجمع نقاط اكثر يحصل على ارض واذا جمع اكثر يفوز بالسكن
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  28. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 7:17 ص

    ارز 👊 نجد

    اللي يبي الاراضي البيضاء يروح لوزارة العدل يعرف صكوك الاراضي وبعدها البلدية هل بنيت الارض ام لا ولن اصور اي اراضي ماتخصني ان شاءالله ماني ملقوف
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  29. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    محب آل البيت

    ت 15 عبادي العمري صدقت والشريان لا يصح ان يطلق عليه اعلامي ****
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  30. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    هادي

    ههههههه كان وضفتوعبد الحميدوبيقوم بلازم
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  31. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    اتذكر تبادل رسايل التهاني والتبريك اول ماقالوا بيوزعون سكن وان وزارة الاسكان تهتم بذوي الدخل المحدود الحين صارت تقبض على اللي ماسدد الاجار هل هذا صحيح
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  32. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص

    الخبر الصحيح

    كلامك يا الشريان زي الكتابه على الماء تأخذ بخاطر المتاعيس وانت لا تقدم ولا تأخر تأخذ شعبيتك على احلام ومشاعر الناس عيب عليك!!
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  33. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص

    الزبده حاول لا تتورط بقرض من البنوك والشركات حاول اكثروا من الاستغفار
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  34. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 7:09 ص

    عبادي العمري

    خلو وزارة الإسكان الآن.... لا يطلع لي واحد مصدق ان داوود الشريان يهمه مشاكل المواطن لا إسكان ولا غيره.. كل الوزراء أصدقائه والي يسويه ضحك على المواطن
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  35. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 7:09 ص

    الزبده حاول لا تتورط بقرض من البنوك والشركات حاول اكثروا من الاستغفار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 7:08 ص

    عمر

    ايبغون عبدالحميديشتغل ويشغلونه بدل ماهوقاعديكتب في الجرايديالله ياعبد الحميد توضف عندهم انا واثق انك مع الصبح سارح تدور وتصور
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  37. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص

    زائر70

    من رايي لاتشفقون على البنا في الوقت الحالي والايجارات ليس مرتفعه مثل السابق والاراضي والوحدات السكنيه في نزول مستمروفيه ركود اقتصادي ممكن يستمر6سنوات
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  38. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 7:05 ص

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    *** ليش توه يسخر مثل ماقال الخبر من كثر وعود الاسكان يوم جا دور الاراضي بدا ليش
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  39. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 7:01 ص

    جبال سدير

    وزير الاسكان ماعندةشيئ الخبر عند وزارة الماليةفي هذة الظروف لاتنتظرو مشاريع اسكان ربما قروض على خفيف فعلى الجميع ان يصبر ويتحمل هناك امور اهم حاليا
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  40. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 7:01 ص
    عدد التعليقات:3958

    العنيد

    الاسكان تعمل تطبيق لمعرفة الاراضي البيضاء اجل كيف كانو يوزعو منح اراضي للناس وهم ماعندهم التطبيق هذا كيف كانو يعرفو مكان الاراضي الشاسعه ويمنوحونها
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  41. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 6:57 ص
    عدد التعليقات:3958

    العنيد

    حتى الشريان * مخدر موضعي * ما بلعها ، فما بالك بالمواطن عزيزي وزير الاسكان إن وجدت معارضة وتحدي من ملاك الأراضي البيضاء ضد قرارات الوزاره
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  42. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 6:46 ص

    بايعها بعود شخاط

    المقصد من التطبيق مشاركة المواطن برؤية 2030 بتصوير الأراضي البيضاء ويتخيل أن يملك منزل يوَّرثه لعياله بعد التَّحول والرؤية.
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  43. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    الرأي العام

    ماذا يتأمل المواطن من وزارة وزيرها يفكر ولم يضع النقاط واوقف صندوق التنمية العقاري اين المخصصات التي دعم بها الصندوق في عهد ابو متعب رحمة الله
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  44. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    عزوبي للأبد

    مخالف للنشر
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  45. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 6:41 ص

    عزوبي للأبد

    كثير من العزاب في القطاع الخاص مستحيل يتزوجون لو تطلع لهم قرون فلماذا لا يتم إنشاء غرف تمليك للعزاب تكون استوديو غرفة وبوفيه صغير وحمام ذبحنا الإيجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 6:37 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يالبى قلبك يالشريان دايم تحط النقط على الحروف تحياتي لك ول الام بي سي الي مازالت متربعة على عرش القنوات ..اسالهم ياداود ماعندهم وظايف 😃
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  47. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 6:36 ص

    احمد الموسى

    قابلني اذا احد حصل سكن كله كلام في كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  48. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 6:27 ص
    عدد التعليقات:34

    حسين الحارثي ابوامجد

    أنها بهذا طبقت المثل الشعبي “ضحكٍ عليها بدلاً من صيدها هههههه هل تسلمت سكناً أم لا؟ فسيكون رده: أنا أبلغت عن 20 ههههه الله يرج شيطانك ياالشريان
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  49. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 6:24 ص

    علياء

    فضفضوا على قلوبكم يا مواطنين مع الشريان وقشروا ثوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 6:22 ص

    عزو

    هههههه فعلا
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