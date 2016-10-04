بالفيديو: الشريان يسخر من تطبيق الإسكان لتصوير الأراضي البيضاء!

صحيفة المرصد: سخر الإعلامي داود الشريان من إطلاق وزارة الإسكان تطبيق على الهواتف الذكية، يساعد المواطنين في الكشف عن مواقع الأراضي البيضاء وتصويرها وإرسالها للوزارة.

وقال الشريان خلال حلقة أمس (الاثنين) من برنامجه “الثامنة” المذاع عبر قناة “mbc”، إن وزارة الإسكان قامت بإشغال المواطنين بتصوير الأراضي البيضاء والإبلاغ عنها، بدلاً من أن توفر السكن لهم ،موضحا أنها بهذا طبقت المثل الشعبي “ضحكٍ عليها بدلاً من صيدها”.

واضاف “الشريان” ساخراً، إذا سئل المواطن بعد ذلك هل تسلمت سكناً أم لا؟ فسيكون رده: أنا أبلغت عن 20 أرضاً بيضاء، ويتبقى لي 10 أراض أخرى وأخذ نقطة تتيح لي إنشاء مسكن من قبل الوزارة.