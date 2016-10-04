كتاب تاريخ بـ”مدارس أهلية” اعتُمد تدريسه في وقت سابق وصف الفلسطينيين بـ«الإرهابيين»

صحيفة المرصد: قامت مدارس أهلية «عالمية» في السعودية بسحب كتاباً وصف الممارسات الفلسطينية في مقاومة الاحتلال بـ«الإرهابية»، فيما أخلت وزارة التعليم مسؤوليتها عن إجازة الكتاب، وحملتها وزارة الثقافة والإعلام.

ووفقا لصحيفة الحياة عدد كتاب التاريخ للصف «التاسع» أحداثاً زعم أنها أعمال إرهابية نفذها فلسطينيون؛ على غرار خطف الطائرات والأحزمة الناسفة وقنابل المورتر.

وكان الكتاب اعتُمد تدريسه في وقت سابق، قبل أن يتم «سحبه» لعدم توافقه مع المعايير المتفق عليها في المناهج التي تدرس في تلك المدارس، واحتوائه دروساً تتحدث عن الإرهاب وأنواعه.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: «إن جميع كتب المدارس الأجنبية التي تأتي من الخارج يتم فسحها من وزارة الإعلام»، لافتاً إلى أن جميع المدارس، العالمية خاصة والأهلية عموماً، تخضع للإشراف والمتابعة المنتظمة من وزارة التعليم.

وأضاف: «الإشراف على المدارس الأهلية والعالمية يشمل التأكد من سلامة المناهج وخلوها من أية تجاوزات»، مؤكداً أن هناك لجنة عليا للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية، وأية تجاوزات في هذا الجانب يتم عرضها على اللجنة للبت فيها وإقرار الجزاءات المناسبة في شأنها، وفقاً لما تضمنته لائحة المدارس الأجنبية.



