  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

جبهة فتح الشام تؤكد مقتل “أبو الفرج المصري” فى غارات أمريكا بسوريا

4 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
جبهة فتح الشام تؤكد مقتل “أبو الفرج المصري” فى غارات أمريكا بسوريا
  • 1٬391
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-رويترز:أكدت حركة فتح الشام، (جبهة النصرة) سابقًا، مقتل القيادي المصري أحمد سلامة “أبو الفرج المصري” عضو مجلس الشورى إثر غارة جوية للتحالف الدولي في ريف إدلب بسوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن غارة جوية أمريكية استهدفت عنصرا “بارزا” في تنظيم القاعدة في سوريا أمس الاثنين، وسط تقارير عن مقتل قيادي بارز في التنظيم قرب إدلب.



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    رحمه

    كم طفل وامراءاه قتلها الفرس المجوس واعوانهم من النصيريه وكلاب ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    رحمه

    كم طفل مات بسبب هذا الارهابي المختبأ خلفهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    غازي بن شبيب

    ارهابي امريكا دربته وسلحته وقتلته عاش عميل ومات عميل لعنه الله نفق كما ينفق الكلب لو كان مجاهد كان قاتل اليهود لكن اليهود ربوه سلحوه ولما انتهى دوره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    ررر

    لجهنم ان شاء الله .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    رحمه

    اي جماعه او حركه تتكون وتتشكل في اللمكله فهي ارهابيه وخاص الاصلاح الارهابييين الممولين لكل الجماعات الجهاديه المزعومه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    عدو داعش

    تم استهدافه بواسطة عميل مزدوج مفهومه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    88

    حركة فتح الشام و (جبهة النصرة) و تنظيم القاعدة في سوريا ثلاثه اسماء لنفس التنظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    عبدالكريم غرم الله الزهراني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ما سك منصب عضو شوري من بدري تمهيدي للوصول لكرسي الحكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    هههه عضو شورى لعن الأخونجي و الحوثي إينما كانو
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  12. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    رحمه

    الحمدلله اللي بعده
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم