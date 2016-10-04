جبهة فتح الشام تؤكد مقتل “أبو الفرج المصري” فى غارات أمريكا بسوريا

صحيفة المرصد-رويترز:أكدت حركة فتح الشام، (جبهة النصرة) سابقًا، مقتل القيادي المصري أحمد سلامة “أبو الفرج المصري” عضو مجلس الشورى إثر غارة جوية للتحالف الدولي في ريف إدلب بسوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن غارة جوية أمريكية استهدفت عنصرا “بارزا” في تنظيم القاعدة في سوريا أمس الاثنين، وسط تقارير عن مقتل قيادي بارز في التنظيم قرب إدلب.