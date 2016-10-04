جبهة فتح الشام تؤكد مقتل “أبو الفرج المصري” فى غارات أمريكا بسوريا

صحيفة المرصد-رويترز:أكدت حركة فتح الشام، (جبهة النصرة) سابقًا، مقتل القيادي المصري أحمد سلامة “أبو الفرج المصري” عضو مجلس الشورى إثر غارة جوية للتحالف الدولي في ريف إدلب بسوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن غارة جوية أمريكية استهدفت عنصرا “بارزا” في تنظيم القاعدة في سوريا أمس الاثنين، وسط تقارير عن مقتل قيادي بارز في التنظيم قرب إدلب.
تعليقات ( 12 )
رحمهكم طفل وامراءاه قتلها الفرس المجوس واعوانهم من النصيريه وكلاب ايران
رحمهكم طفل مات بسبب هذا الارهابي المختبأ خلفهم
غازي بن شبيبارهابي امريكا دربته وسلحته وقتلته عاش عميل ومات عميل لعنه الله نفق كما ينفق الكلب لو كان مجاهد كان قاتل اليهود لكن اليهود ربوه سلحوه ولما انتهى دوره
رررلجهنم ان شاء الله .
رحمهاي جماعه او حركه تتكون وتتشكل في اللمكله فهي ارهابيه وخاص الاصلاح الارهابييين الممولين لكل الجماعات الجهاديه المزعومه
عدو داعشتم استهدافه بواسطة عميل مزدوج مفهومه
88حركة فتح الشام و (جبهة النصرة) و تنظيم القاعدة في سوريا ثلاثه اسماء لنفس التنظيم
عبدالكريم غرم الله الزهرانيمخالف للنشر
داعس رقبة الزيدي الحوثيما سك منصب عضو شوري من بدري تمهيدي للوصول لكرسي الحكم
داعس رقبة الزيدي الحوثيهههه عضو شورى لعن الأخونجي و الحوثي إينما كانو
رحمهالحمدلله اللي بعده