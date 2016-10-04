الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في 31 عاماً

صحيفة المرصد-رويترز:هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود أمام الدولار اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على بيع العملة بفعل مخاوف من تأثير خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الاسترليني أكثر من 1% أمس الاثنين عقب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد أن العملية الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ بحلول نهاية مارس.

وواصلت العملة البريطانية هذه الخسائر اليوم لتنخفض أكثر من 0.5 بالمئة إلى 1.2764 دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 1985.

وبلغ الاسترليني أيضا أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام أمام العملة الأوروبية الموحدة مسجلا 87.51 بنس لليورو بانخفاض 0.2 بالمئة عن مستواه عند الفتح.