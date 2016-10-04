  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في 31 عاماً

4 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص
الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في 31 عاماً
  • 515
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-رويترز:هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود أمام الدولار اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على بيع العملة بفعل مخاوف من تأثير خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الاسترليني أكثر من 1% أمس الاثنين عقب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد أن العملية الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ بحلول نهاية مارس.

وواصلت العملة البريطانية هذه الخسائر اليوم لتنخفض أكثر من 0.5 بالمئة إلى 1.2764 دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 1985.

وبلغ الاسترليني أيضا أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام أمام العملة الأوروبية الموحدة مسجلا 87.51 بنس لليورو بانخفاض 0.2 بالمئة عن مستواه عند الفتح.



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    88

    أجمل أقوال علي بن أبي طالب إيّاك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:189

    خواطر...

    وش أنت ي الاسترليني!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    ارز 👊 نجد

    وش دخلني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم