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المحكمة العليا :يوم الأحد 2 أكتوبر هو غرة شهر محرم لعام 1438هـ

4 أكتوبر, 2016 , 12:40 م
المحكمة العليا :يوم الأحد 2 أكتوبر هو غرة شهر محرم لعام 1438هـ
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صحيفة المرصد-واس:أعلنت المحكمة العليا أن يوم الأحد الموافق للثاني من شهر أكتوبر 2016م هوغرة شهر محرم لهذا العام 1438هـ .
جاء ذلك في قرار أصدرته المحكمة العليا برقم 88 / هـ وتاريخ 1 / 1 / 1438هـ فيما يلي نصه :-

الحمدلله وحده , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه, وبعد: فقد اطلع رئيس وأعضاء المحكمة العليا على ما ورد إلى المحكمة العليا من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1438هـ مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1437هـ بحسب قرار المحكمة العليا رقم 87/ هـ وتاريخ 29 / 11 / 1437هـ وبعد الاطلاع والتأمل في جميع ما ورد فقد : ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم مساء ذلك اليوم بشهادة عدد من الشهود العدول ؛ وعليه فإن المحكمة العليا بهيئتها العامة تقرر : أن يوم الأحد الموافق 1 / 1 / 1438هـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1438هـ .

وتسأل الله العلي القدير أن يوفّق المسلمين للعمل بما يرضيه , وأن يجمع شملهم , ويوحّد كلمتهم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ,
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين ـ د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان ـ سليمان بن إبراهيم الحديثي
أحمد بن حمد المزروع ـ محمد بن محمد شريم الشعبي ـ أحمد بن مقبول حكمي
سعد بن محمد الغامدي ـ عبدالعزيز بن عبدالله السبيعي
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    عفاف اللحياني

    سياسة المملكه الجديده بدئة في تقليل رواتب موظفين الحكومه وفرضة شروط معقده على الموظفين مثل التقييم السنوي وغيره من الشروط. علشان يتجهون الأعمال الحره
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  2. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    شبه منحرف

    بس حلوه رؤيه غره شهر أكتوبر
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  3. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    عفاف اللحياني

    لازم نتعود ونتماشى مع رؤية المملكه 2030 وقد بدئة بقرارات تاريخيه لم يسبق لها مثيل بتهميش دور الوظائف الحكوميه وتوجه الشعب للأعمال الحره
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  4. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    طقطقه

    سلامات ... ماتشوفون شر إن شاء الله ..
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  5. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    ابوعاطي

    طيب خير وش لنا واكتوبر والكلام هذا
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  6. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 13:10 م
    عدد التعليقات:193

    خواطر...

    10/يعني جايب شي جديد ندري أنه ع الرؤيه الرسول صلىى الله عليه وسلم قال"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"
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  7. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    556

    سيضيع التاريخ الهجرة وهو مهم بالنسبة للمسلمين .. فأتمنى عدم اعتماد التاريخ الافرنجي ويكون اعتمادنا على الهجري لأنة والله البركة ويذكرنا بالبيض و ..و..
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  8. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:3964

    العنيد

    الحمد لله انكم علمتونا انا افتكرت انة لا زلنا في ذا الحجة 😂😂
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  9. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:21

    مفقود

    مع احترامي فالتاريخ الهجري غير منظبط ويعتمد على الرؤية وليس له تقديس,
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  10. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    مشعل العتيبي

    ***توهم قامو
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  11. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    عاصم

    يعني يوم تاسوعا الاثنين الجاي ويوم عاشورا الثلاثاء الجاي احرصو ع الصيام الله يتقبل منا ومنكم
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  12. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    زمام محمد

    حلووووووكتيييير
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  13. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:21

    مفقود

    يجب الغاء التاريخ الهجري في جميع المعاملات ماعدا رمضان والوقفة
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  14. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    عبدالله

    الحمد لله مازال للتاريخ الهجري أهميته وسيظل حاضراً للأبد بإذن الله لانه مرتبط بديننا وعباداتنا : رمضان (الصوم) مرتبط به ؛ شهر ذي الحجة (الجح) مرتبط به
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  15. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    احمد

    اش الحاصل المحكمة العليا وتاريخ ميلادي اف اف اف
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  16. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    جحفلي اسطورتي

    الله يالدنيا وصرنا يالمحكمة العليا نقول 2 اكتوبر
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  17. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    ااببووححمموودد

    عارفين الله يحفظكم ✋
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  18. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    من المدينه

    تاريخ ميلادي من متى ياهو
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