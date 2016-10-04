المحكمة العليا :يوم الأحد 2 أكتوبر هو غرة شهر محرم لعام 1438هـ

صحيفة المرصد-واس:أعلنت المحكمة العليا أن يوم الأحد الموافق للثاني من شهر أكتوبر 2016م هوغرة شهر محرم لهذا العام 1438هـ .

جاء ذلك في قرار أصدرته المحكمة العليا برقم 88 / هـ وتاريخ 1 / 1 / 1438هـ فيما يلي نصه :-

الحمدلله وحده , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه, وبعد: فقد اطلع رئيس وأعضاء المحكمة العليا على ما ورد إلى المحكمة العليا من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1438هـ مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1437هـ بحسب قرار المحكمة العليا رقم 87/ هـ وتاريخ 29 / 11 / 1437هـ وبعد الاطلاع والتأمل في جميع ما ورد فقد : ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم مساء ذلك اليوم بشهادة عدد من الشهود العدول ؛ وعليه فإن المحكمة العليا بهيئتها العامة تقرر : أن يوم الأحد الموافق 1 / 1 / 1438هـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1438هـ .

وتسأل الله العلي القدير أن يوفّق المسلمين للعمل بما يرضيه , وأن يجمع شملهم , ويوحّد كلمتهم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ,

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين ـ د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان ـ سليمان بن إبراهيم الحديثي

أحمد بن حمد المزروع ـ محمد بن محمد شريم الشعبي ـ أحمد بن مقبول حكمي

سعد بن محمد الغامدي ـ عبدالعزيز بن عبدالله السبيعي

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب