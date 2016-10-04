المحكمة العليا :يوم الأحد 2 أكتوبر هو غرة شهر محرم لعام 1438هـ

صحيفة المرصد-واس:أعلنت المحكمة العليا أن يوم الأحد الموافق للثاني من شهر أكتوبر 2016م هوغرة شهر محرم لهذا العام 1438هـ .
جاء ذلك في قرار أصدرته المحكمة العليا برقم 88 / هـ وتاريخ 1 / 1 / 1438هـ فيما يلي نصه :-
الحمدلله وحده , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه, وبعد: فقد اطلع رئيس وأعضاء المحكمة العليا على ما ورد إلى المحكمة العليا من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1438هـ مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1437هـ بحسب قرار المحكمة العليا رقم 87/ هـ وتاريخ 29 / 11 / 1437هـ وبعد الاطلاع والتأمل في جميع ما ورد فقد : ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم مساء ذلك اليوم بشهادة عدد من الشهود العدول ؛ وعليه فإن المحكمة العليا بهيئتها العامة تقرر : أن يوم الأحد الموافق 1 / 1 / 1438هـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1438هـ .
وتسأل الله العلي القدير أن يوفّق المسلمين للعمل بما يرضيه , وأن يجمع شملهم , ويوحّد كلمتهم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ,
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين ـ د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان ـ سليمان بن إبراهيم الحديثي
أحمد بن حمد المزروع ـ محمد بن محمد شريم الشعبي ـ أحمد بن مقبول حكمي
سعد بن محمد الغامدي ـ عبدالعزيز بن عبدالله السبيعي
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب
تعليقات ( 18 )
عفاف اللحيانيسياسة المملكه الجديده بدئة في تقليل رواتب موظفين الحكومه وفرضة شروط معقده على الموظفين مثل التقييم السنوي وغيره من الشروط. علشان يتجهون الأعمال الحره
شبه منحرفبس حلوه رؤيه غره شهر أكتوبر
عفاف اللحيانيلازم نتعود ونتماشى مع رؤية المملكه 2030 وقد بدئة بقرارات تاريخيه لم يسبق لها مثيل بتهميش دور الوظائف الحكوميه وتوجه الشعب للأعمال الحره
طقطقهسلامات ... ماتشوفون شر إن شاء الله ..
ابوعاطيطيب خير وش لنا واكتوبر والكلام هذا
عدد التعليقات:193
خواطر...10/يعني جايب شي جديد ندري أنه ع الرؤيه الرسول صلىى الله عليه وسلم قال"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"
556سيضيع التاريخ الهجرة وهو مهم بالنسبة للمسلمين .. فأتمنى عدم اعتماد التاريخ الافرنجي ويكون اعتمادنا على الهجري لأنة والله البركة ويذكرنا بالبيض و ..و..
عدد التعليقات:3964
العنيدالحمد لله انكم علمتونا انا افتكرت انة لا زلنا في ذا الحجة 😂😂
عدد التعليقات:21
مفقودمع احترامي فالتاريخ الهجري غير منظبط ويعتمد على الرؤية وليس له تقديس,
مشعل العتيبي***توهم قامو
عاصميعني يوم تاسوعا الاثنين الجاي ويوم عاشورا الثلاثاء الجاي احرصو ع الصيام الله يتقبل منا ومنكم
زمام محمدحلووووووكتيييير
عدد التعليقات:21
مفقوديجب الغاء التاريخ الهجري في جميع المعاملات ماعدا رمضان والوقفة
عبداللهالحمد لله مازال للتاريخ الهجري أهميته وسيظل حاضراً للأبد بإذن الله لانه مرتبط بديننا وعباداتنا : رمضان (الصوم) مرتبط به ؛ شهر ذي الحجة (الجح) مرتبط به
احمداش الحاصل المحكمة العليا وتاريخ ميلادي اف اف اف
جحفلي اسطورتيالله يالدنيا وصرنا يالمحكمة العليا نقول 2 اكتوبر
ااببووححممووددعارفين الله يحفظكم ✋
من المدينهتاريخ ميلادي من متى ياهو