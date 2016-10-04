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تنفيذ القصاص في مواطن قتل زوجته بالمدينة المنورة

4 أكتوبر, 2016 , 13:07 م
تنفيذ القصاص في مواطن قتل زوجته بالمدينة المنورة
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في المدينة المنورة , فيما يلي نصه :

أقدم محمد بن سلمان بن سليمان الرحيلي – سعودي الجنسية – على قتل زوجته نائفة بنت غالي بن نازل الرحيلي – سعودية الجنسية – وذلك بضربها وإلقائها على الأرض ودعسها على رقبتها إلى أن فارقت الحياة .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعدّ جريمة شنيعة يستوجب معها إيقاع أشد العقوبات, ولكون المذكور كان يتعاطى المخدرات قبل وقوع الجريمة, ولأن ما أقدم عليه يعدّ قتل غيلة والمجني عليها ائتمنت المدعى عليه في مخدعها وفي بيتها حيث أمنت معه المقتولة من غائلة المدعى عليه, فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور .



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    ابو سليمان

    ياشباب احذر ثم احذر المحدرات والنفس وبليس وحزابه بنهايه توصلك الى ارتكاب جريمه ابليس والشيطان نفسه ما يصدقها خافو الله وعتبرو بما تسمعون من اخبار
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  2. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    عفاف اللحياني

    أكبر غلطه ترتكبها البنت أنها تتزوج واحد عاطل عن العمل أو مدمن مخدرات أو واحد أجنبي العنوسه أرحم من الأرتباط في واحد من الثلاثه ألي ذكرتهم
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  3. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    عبيد

    واكيد القاتل من الجماعة
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  4. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    مسمار

    وهل يكب الناس على وجوههم الا حصاد السنتهم // فاتقو الله فالمؤمن مبتلى فلا تشتمو وتشمتو والحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم عفى الله عنا وعنهم
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  5. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    عبيد

    الله يقويهم الباب يفوت جمل اذا أحكام الله لا تعجبهم في قوارب هجرة تشيلك
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  6. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    الشهاب الاحمر

    هناك اناس كثيرون غير مقتنعين بأحكام القتل لدينا لذلك من الافضل نشر تفاصيل الحكم.
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  7. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    ابو عقلين

    بعض السعودين فيهم جلافه وغلظه وقسوة على نساءهم ثم يتسألون لماذا يطالبن بإسقاط الولايه.
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  8. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    ابوخالد الدمام

    رحم الله الأثنين
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  9. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:3964

    العنيد

    مها// ذكر غير سعودي بس*****المسكين 👌🏼
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  10. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    محب آل البيت

    ت 2 مها لا يتشرف السعودي أن يتزوجك ولا أن تكونين اماً لأولاده لأنك غير سعودية والسعودي رجل ******
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  11. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    بقايا مشاعرا

    رساله الى كل من يتعاطي هذه السموم الحق نفسك وعايلتك تعالج قبل فوةت الاوان
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  12. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 13:38 م

    زائر

    بنت القريه جزاكي الله خير على الإطراء والمدح
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  13. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    بنت القريه تعشق المدينه

    هذا السعودي افضل رجال العالم لا يضرب ولا يعنف ولا يشرب ولا يقتل
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  14. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    ولدالبلد***

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ، انا لله وانا اليه راجعون
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  15. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    زائر

    مها يارجل استح على وجهك يكفي تخفي من خلف معرفات
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  16. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    يا نساء الرجاء منك

    تركه وترك بيته إن الله معكي منتي ضائعة هو الخسران زوجه صالحه له ولبيته وااولادة هو الضائع بعدك ليش الأهانه وعدم احترام المرأه ليش عندك عقد نفسيه لا ..
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  17. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    عطور

    شكرا على التنبيه ياقمره 👍
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  18. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:3964

    العنيد

    2// مها السعودي ماله الشرف ان يتزوجك ،،
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  19. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:2762

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
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  20. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    متكوش

    مالك الا بنقالي يامها / في كل مكان ف العالم الناس فيهم الصاحي والمريض والمدمن والشكاك والموسوس / من الصعب الحكم على شريحة معينة // الحمدلله على كل حال
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  21. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    سهى

    المخدرات . المخدرات . المخدرات . تجعل المدمن يذبح نفسه . الحمدلله رب العالمين . الله يكفي المسلمين شر المخدرات
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  22. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    قمره

    مها 👉 ذكر ( غير ) سعودي .
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  23. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    دحوم1

    الله يرحمهم برحمته ويغفر لهم ويصلح شباب المسلمين
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  24. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    يا نساء الرجاء منك

    إذا كان الزوج يمد يده عليك بالضرب او يستهتر فيك وما يحترمك ولا يخاف الله فيك او يتعاطى المخدرات اتركيه لا تستمري معه وتقبلي على نفسك الاهانه ة
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  25. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    فتى المدينة

    انا لله وانا اليه راجعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    -

    لاحول ولا قوة الا بالله . الله يرحمهم ويغفر لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    فتى المدينة

    لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  28. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    مها

    لا تتزوجون سعودي
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  29. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    صبحي

    الله لايرده
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