تنفيذ القصاص في مواطن قتل زوجته بالمدينة المنورة

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في المدينة المنورة , فيما يلي نصه :
أقدم محمد بن سلمان بن سليمان الرحيلي – سعودي الجنسية – على قتل زوجته نائفة بنت غالي بن نازل الرحيلي – سعودية الجنسية – وذلك بضربها وإلقائها على الأرض ودعسها على رقبتها إلى أن فارقت الحياة .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعدّ جريمة شنيعة يستوجب معها إيقاع أشد العقوبات, ولكون المذكور كان يتعاطى المخدرات قبل وقوع الجريمة, ولأن ما أقدم عليه يعدّ قتل غيلة والمجني عليها ائتمنت المدعى عليه في مخدعها وفي بيتها حيث أمنت معه المقتولة من غائلة المدعى عليه, فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
تعليقات ( 29 )
ابو سليمانياشباب احذر ثم احذر المحدرات والنفس وبليس وحزابه بنهايه توصلك الى ارتكاب جريمه ابليس والشيطان نفسه ما يصدقها خافو الله وعتبرو بما تسمعون من اخبار
عفاف اللحيانيأكبر غلطه ترتكبها البنت أنها تتزوج واحد عاطل عن العمل أو مدمن مخدرات أو واحد أجنبي العنوسه أرحم من الأرتباط في واحد من الثلاثه ألي ذكرتهم
عبيدواكيد القاتل من الجماعة
مسماروهل يكب الناس على وجوههم الا حصاد السنتهم // فاتقو الله فالمؤمن مبتلى فلا تشتمو وتشمتو والحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم عفى الله عنا وعنهم
عبيدالله يقويهم الباب يفوت جمل اذا أحكام الله لا تعجبهم في قوارب هجرة تشيلك
الشهاب الاحمرهناك اناس كثيرون غير مقتنعين بأحكام القتل لدينا لذلك من الافضل نشر تفاصيل الحكم.
ابو عقلينبعض السعودين فيهم جلافه وغلظه وقسوة على نساءهم ثم يتسألون لماذا يطالبن بإسقاط الولايه.
ابوخالد الدمامرحم الله الأثنين
عدد التعليقات:3964
العنيدمها// ذكر غير سعودي بس*****المسكين 👌🏼
محب آل البيتت 2 مها لا يتشرف السعودي أن يتزوجك ولا أن تكونين اماً لأولاده لأنك غير سعودية والسعودي رجل ******
بقايا مشاعرارساله الى كل من يتعاطي هذه السموم الحق نفسك وعايلتك تعالج قبل فوةت الاوان
زائربنت القريه جزاكي الله خير على الإطراء والمدح
بنت القريه تعشق المدينههذا السعودي افضل رجال العالم لا يضرب ولا يعنف ولا يشرب ولا يقتل
ولدالبلد***لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ، انا لله وانا اليه راجعون
زائرمها يارجل استح على وجهك يكفي تخفي من خلف معرفات
يا نساء الرجاء منكتركه وترك بيته إن الله معكي منتي ضائعة هو الخسران زوجه صالحه له ولبيته وااولادة هو الضائع بعدك ليش الأهانه وعدم احترام المرأه ليش عندك عقد نفسيه لا ..
عطورشكرا على التنبيه ياقمره 👍
عدد التعليقات:3964
العنيد2// مها السعودي ماله الشرف ان يتزوجك ،،
عدد التعليقات:2762
ابن الوطنمخالف للنشر
متكوشمالك الا بنقالي يامها / في كل مكان ف العالم الناس فيهم الصاحي والمريض والمدمن والشكاك والموسوس / من الصعب الحكم على شريحة معينة // الحمدلله على كل حال
سهىالمخدرات . المخدرات . المخدرات . تجعل المدمن يذبح نفسه . الحمدلله رب العالمين . الله يكفي المسلمين شر المخدرات
قمرهمها 👉 ذكر ( غير ) سعودي .
دحوم1الله يرحمهم برحمته ويغفر لهم ويصلح شباب المسلمين
يا نساء الرجاء منكإذا كان الزوج يمد يده عليك بالضرب او يستهتر فيك وما يحترمك ولا يخاف الله فيك او يتعاطى المخدرات اتركيه لا تستمري معه وتقبلي على نفسك الاهانه ة
فتى المدينةانا لله وانا اليه راجعون
-لاحول ولا قوة الا بالله . الله يرحمهم ويغفر لهم
فتى المدينةلاحول ولا قوة الا بالله
مهالا تتزوجون سعودي
صبحيالله لايرده