تنفيذ القصاص في مواطن قتل زوجته بالمدينة المنورة

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في المدينة المنورة , فيما يلي نصه :

أقدم محمد بن سلمان بن سليمان الرحيلي – سعودي الجنسية – على قتل زوجته نائفة بنت غالي بن نازل الرحيلي – سعودية الجنسية – وذلك بضربها وإلقائها على الأرض ودعسها على رقبتها إلى أن فارقت الحياة .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعدّ جريمة شنيعة يستوجب معها إيقاع أشد العقوبات, ولكون المذكور كان يتعاطى المخدرات قبل وقوع الجريمة, ولأن ما أقدم عليه يعدّ قتل غيلة والمجني عليها ائتمنت المدعى عليه في مخدعها وفي بيتها حيث أمنت معه المقتولة من غائلة المدعى عليه, فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور .