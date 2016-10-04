قانون جاستا يقلق العالم.. وهذا أبرز ما جاء فيه

صحيفة المرصد:أثار إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، استنكارا عربياً وضجة عالمية، ونعرض عليكم أبرز ما جاء في وثيقة القانون التي نشرها الكونغرس الأمريكي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.
القسم الثالث: هذا القانون يعدل قانون القضاء الفيدرالي لتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية، وهي حصانة دولة أجنبية من سلطة قضاء المحاكم الأمريكية. على وجه التحديد، يخول القانون سلطة المحكمة الفيدرالية تناول الدعاوي المدنية ضد دول أجنبية دون الحصانة السياسية حول إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو وفاة حدثت داخل الولايات المتحدة نتيجة لـ: (1) عمل إرهابي دولي، (2) ارتكاب المسؤولية التقصيرية (إهمال المسؤوليات القانونية) في أي مكان من قبل مسؤول أو وكيل أو موظف في الدولة الأجنبية له صلة بالقضية.
لا يشمل الإرهاب الدولي عملا من أعمال الحرب، إذ لا تمتد سلطة المحكمة الفيدرالية لدعاوي المسؤولية التقصيرية على أساس إغفال أو إهمال. ويجوز للمواطن الأمريكي رفع دعوى مدنية ضد دولة أجنبية لإصابات جسدية أو وفاة أو ضرر نتيجة لعمل من أعمال الإرهاب الدولي التي ارتكبتها منظمة إرهابية.
الشخص الذي يتآمر لارتكاب أو يساعد ويحرض (من خلال توفير مساعدات كبيرة) على عمل إرهابي دولي وقع، أو خُطط له، أو التي أمرت بها منظمة إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب.
القسم الخامس: يؤسس القانون سلطة وصلاحية المحكمة الفيدرالية لتناول الدعاوي المدنية ضد دولة أجنبية. ويخول القانون وزارة العدل التدخل في الدعاوى المدنية لطلب وقف، ويجوز للمحكمة أن تمنح الوقف إذا صدّقت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات بحسن نية مع دولة أجنبية لتسوية الدعاوى المدنية.
القسم السابع: يُطبق القانون على المطالبات المدنية: (1) المعلقة أو التي ابتدأت إجراءاتها أو تشريع المطالبة بتعويضات مدنية، (2) الناشئة عن أضرار لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
CNN
تعليقات ( 23 )
ابوي وجدي شيوخابكم كل رجال يطلع من اطيب أبل المزاين والغنم الطيبه ونروح لهم جاه ارب الله يهديهم
مسحب الجوالينطبول الحرب العالمية الثالثة دقت.التجنيد الالزامي حان اوانه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
ارز 👊 نجدوش الموضوع بالضبط
زائرهذا عدل ولا فيه شيء. ولو كان صادر من دولة عربية ، و بنفس الصيغة ، لأيدناه لأنه يحمي المواطن العربي من أي عمل إرهابي. نحن ضده لأننا نخاف أن يضرنا.
88صحيح نحن امام امر واقع الكلام لن يغيره
88لازم نسمح للمسيحين بالتعبد و الهندوس ببناء معابد لهم و بوذا و غيرهم مثل دول الخليج الثاني لازم العالم يشوف انهم ليسوا اكثر انفتاح منا
منصورالله يشغلهم بانفسهم
حجر اسودكثرة اللت والعجن والتحاليل والمحامي فلان قال والخبير الفلاني قال ... هذي كلها سوالف ما تأكل عيش ؟ الموضوع أنتهى والقانون أُقر .. ونحن أمام واقع مر
88الحمد لله الدوله قويه وليس لديها اي شى مخفى تخاف منه بس هذي فرصه لتصحيح الصوره عن السعوديه و لازم العالم يشوف اننا لسنا متشددين و عندنا تعدد و حريه
الشهاب الاحمرعلى كل المدنيين الذين قتلوا في القصف اليومي على افغانستان والعراق وسابقا في فيتنام وضحايا القنبلة النووية في ناجازاكي وهيروشيما ان يطالبوا بترليونات
لله عظيم الحمد والثناءابتزاز مكشوف وتنامي رفض داخلي امريكي ودولي لهذه الفوضى (الدول السياديه حول العالم ستمتنع عن استثمار دولار واحد بعد فوضى جاستا وتفكك الحلفاء عن امريكا)
88يعجبنى محدودين التفكير الذين يعتقدون اننا سوف نفلس امريكا بالتوقف عن شراء منتجاتها ما احد سيتضرر الا المورد السعودي فقط لا غير
ما يخصنا لا من بعيد ولا من قريب وعلى راسهم ينقلب بحول الله وقوتهسمعت ان التعويضات قد تصل الى مليوني تريليون امريكي مدري هاذولي كم صفر
واحد من الناساللهم ارنا بهم عجايب قدرتك يارب
مواطن محبمخالف للنشر
واقع مؤلمأمريكا والدول الإستكباريه في العالم . مايقدر عليها إلا الله أما دول العالم الثالث وحتى الثريه منها فعليها السمع والطاعه ****
مؤيدحسبي الله ونعم الوكيل على كل من طغى وتجبر.. قاطعوا البضائع الأمريكية ووقفوا الابتعاث
88كل ما يقال و يكتب عن اعتراضات و احتجاجات اشخاص و هيئات لن يغير شى فالقانون قد صدر و لا يمكن لاحد حذفه او الالغائه لا الرائيس و لا النواب الان
ساكن البجيريكل قوه فوقها اقوى والقوي رب العباد ياخذ حقنا