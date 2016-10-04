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قانون جاستا يقلق العالم.. وهذا أبرز ما جاء فيه

4 أكتوبر, 2016 , 13:38 م
قانون جاستا يقلق العالم.. وهذا أبرز ما جاء فيه
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صحيفة المرصد:أثار إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، استنكارا عربياً وضجة عالمية، ونعرض عليكم أبرز ما جاء في وثيقة القانون التي نشرها الكونغرس الأمريكي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.

القسم الثالث: هذا القانون يعدل قانون القضاء الفيدرالي لتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية، وهي حصانة دولة أجنبية من سلطة قضاء المحاكم الأمريكية. على وجه التحديد، يخول القانون سلطة المحكمة الفيدرالية تناول الدعاوي المدنية ضد دول أجنبية دون الحصانة السياسية حول إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو وفاة حدثت داخل الولايات المتحدة نتيجة لـ: (1) عمل إرهابي دولي، (2) ارتكاب المسؤولية التقصيرية (إهمال المسؤوليات القانونية) في أي مكان من قبل مسؤول أو وكيل أو موظف في الدولة الأجنبية له صلة بالقضية.

لا يشمل الإرهاب الدولي عملا من أعمال الحرب، إذ لا تمتد سلطة المحكمة الفيدرالية لدعاوي المسؤولية التقصيرية على أساس إغفال أو إهمال. ويجوز للمواطن الأمريكي رفع دعوى مدنية ضد دولة أجنبية لإصابات جسدية أو وفاة أو ضرر نتيجة لعمل من أعمال الإرهاب الدولي التي ارتكبتها منظمة إرهابية.

الشخص الذي يتآمر لارتكاب أو يساعد ويحرض (من خلال توفير مساعدات كبيرة) على عمل إرهابي دولي وقع، أو خُطط له، أو التي أمرت بها منظمة إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب.

القسم الخامس: يؤسس القانون سلطة وصلاحية المحكمة الفيدرالية لتناول الدعاوي المدنية ضد دولة أجنبية. ويخول القانون وزارة العدل التدخل في الدعاوى المدنية لطلب وقف، ويجوز للمحكمة أن تمنح الوقف إذا صدّقت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات بحسن نية مع دولة أجنبية لتسوية الدعاوى المدنية.

القسم السابع: يُطبق القانون على المطالبات المدنية: (1) المعلقة أو التي ابتدأت إجراءاتها أو تشريع المطالبة بتعويضات مدنية، (2) الناشئة عن أضرار لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
CNN



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    ابوي وجدي شيوخ

    ابكم كل رجال يطلع من اطيب أبل المزاين والغنم الطيبه ونروح لهم جاه ارب الله يهديهم
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  2. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    مسحب الجوالين

    طبول الحرب العالمية الثالثة دقت.التجنيد الالزامي حان اوانه
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  3. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    الموضوع وما فيه أمريكا مفلسه وعلى وشك الانهيار ماعاد عرفت ويش تسوى قالو ماعد عندنا الا جاستا ويبغون ياخذون فلوسنا اللي عندهم غصب لكن الله يزيلها
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  4. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  5. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    ارز 👊 نجد

    وش الموضوع بالضبط
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  6. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    زائر

    هذا عدل ولا فيه شيء. ولو كان صادر من دولة عربية ، و بنفس الصيغة ، لأيدناه لأنه يحمي المواطن العربي من أي عمل إرهابي. نحن ضده لأننا نخاف أن يضرنا.
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  7. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    88

    صحيح نحن امام امر واقع الكلام لن يغيره
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  8. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    اجل ابرز ماجاء فيه هاه
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  9. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    اللهم انصرنا عليهم يارب وجعل باسهم بينهم شديد اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم
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  10. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    88

    لازم نسمح للمسيحين بالتعبد و الهندوس ببناء معابد لهم و بوذا و غيرهم مثل دول الخليج الثاني لازم العالم يشوف انهم ليسوا اكثر انفتاح منا
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  11. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    منصور

    الله يشغلهم بانفسهم
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  12. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    حجر اسود

    كثرة اللت والعجن والتحاليل والمحامي فلان قال والخبير الفلاني قال ... هذي كلها سوالف ما تأكل عيش ؟ الموضوع أنتهى والقانون أُقر .. ونحن أمام واقع مر
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  13. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    88

    الحمد لله الدوله قويه وليس لديها اي شى مخفى تخاف منه بس هذي فرصه لتصحيح الصوره عن السعوديه و لازم العالم يشوف اننا لسنا متشددين و عندنا تعدد و حريه
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  14. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    الشهاب الاحمر

    على كل المدنيين الذين قتلوا في القصف اليومي على افغانستان والعراق وسابقا في فيتنام وضحايا القنبلة النووية في ناجازاكي وهيروشيما ان يطالبوا بترليونات
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  15. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    ابتزاز مكشوف وتنامي رفض داخلي امريكي ودولي لهذه الفوضى (الدول السياديه حول العالم ستمتنع عن استثمار دولار واحد بعد فوضى جاستا وتفكك الحلفاء عن امريكا)
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  16. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    88

    يعجبنى محدودين التفكير الذين يعتقدون اننا سوف نفلس امريكا بالتوقف عن شراء منتجاتها ما احد سيتضرر الا المورد السعودي فقط لا غير
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  17. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    ما يخصنا لا من بعيد ولا من قريب وعلى راسهم ينقلب بحول الله وقوته

    سمعت ان التعويضات قد تصل الى مليوني تريليون امريكي مدري هاذولي كم صفر
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  18. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    واحد من الناس

    اللهم ارنا بهم عجايب قدرتك يارب
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  19. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    مواطن محب

    مخالف للنشر
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  20. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    واقع مؤلم

    أمريكا والدول الإستكباريه في العالم . مايقدر عليها إلا الله أما دول العالم الثالث وحتى الثريه منها فعليها السمع والطاعه ****
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  21. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    مؤيد

    حسبي الله ونعم الوكيل على كل من طغى وتجبر.. قاطعوا البضائع الأمريكية ووقفوا الابتعاث
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  22. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    88

    كل ما يقال و يكتب عن اعتراضات و احتجاجات اشخاص و هيئات لن يغير شى فالقانون قد صدر و لا يمكن لاحد حذفه او الالغائه لا الرائيس و لا النواب الان
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  23. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    ساكن البجيري

    كل قوه فوقها اقوى والقوي رب العباد ياخذ حقنا
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