بالفيديو:ردة فعل زوجة الكويتي عبدالله بوشهري على معجبة خليجية تحرشت به

صحيفة:روى الممثل الكويتي عبدالله بوشهري الذي يقضي إجازة عائلية بالولايات المتحدة الأمريكة، حادثة تحرّش إحدى المعجبات الخليجيات به خلال تواجده في مطعم فلسطيني وكان يتناول الغداء مع زوجته.
بوشهري كشف أنّ الشابة رحّبت به بالقول: “أهلاً حبيبي”، ما اوقعه في صدمة وحيرةٍ من أمره أمام زوجته ما إذا كان يعرف الفتاة أم أنّها معجبة تريد التودّد إليه، وكان في هذه الأثناء يريد أن يُخفف من وطأة غضب زوجته.
وتابع عبدالله عبر حسابه على السناب شات بسرد الحكاية حيث تحدّث إلى زوجته وطلب منها ألّا تسيء الظن، كما وتفاجأ بطلب الفتاة بأن يقول لها “أحبك” في العلن، فما كان منه إلّا أن لقّنها درساً قائلاً: “لو ما تريدين تحترميني… إحترمي زوجتي”.
تعليقات ( 11 )
سهيرلا بصراحة قوية ماني مصدقه عزالله اختربت لبيوت من جمالك.
عدد التعليقات:65
Xx5halidxXانا جا في بالي ***على طول : S
ساريحرمه تحرش برجال ؟؟؟!!!! والله منتا رجل
بصراحهفنان وسيم مثلك ماتبي يكون لك معجبات الله يعين زوجتك انصحك بالاعتزال لان نهاية زواجك طلاق مثل اخوك محمود
ابو الفعايلمن قدك يا دنجوان زمانة يا مطيحهم ***
عدد التعليقات:193
خواطر...صاير مثل وجه الفنان محمد السالم
قلتليه لاقالو خليجيه تحوم الشبهات حووووووول..............
ساكن البجيريمخالف للنشر