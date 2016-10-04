  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو:ردة فعل زوجة الكويتي عبدالله بوشهري على معجبة خليجية تحرشت به

4 أكتوبر, 2016 , 13:53 م
بالفيديو:ردة فعل زوجة الكويتي عبدالله بوشهري على معجبة خليجية تحرشت به
  • 1٬741
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة:روى الممثل الكويتي عبدالله بوشهري الذي يقضي إجازة عائلية بالولايات المتحدة الأمريكة، حادثة تحرّش إحدى المعجبات الخليجيات به خلال تواجده في مطعم فلسطيني وكان يتناول الغداء مع زوجته.

بوشهري كشف أنّ الشابة رحّبت به بالقول: “أهلاً حبيبي”، ما اوقعه في صدمة وحيرةٍ من أمره أمام زوجته ما إذا كان يعرف الفتاة أم أنّها معجبة تريد التودّد إليه، وكان في هذه الأثناء يريد أن يُخفف من وطأة غضب زوجته.

وتابع عبدالله عبر حسابه على السناب شات بسرد الحكاية حيث تحدّث إلى زوجته وطلب منها ألّا تسيء الظن، كما وتفاجأ بطلب الفتاة بأن يقول لها “أحبك” في العلن، فما كان منه إلّا أن لقّنها درساً قائلاً: “لو ما تريدين تحترميني… إحترمي زوجتي”.



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    سهير

    لا بصراحة قوية ماني مصدقه عزالله اختربت لبيوت من جمالك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:65

    Xx5halidxX

    انا جا في بالي ***على طول : S
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    ومن يعبأ بهذا؟ فيس (يتثاءب).
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    ساري

    حرمه تحرش برجال ؟؟؟!!!! والله منتا رجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    بصراحه

    فنان وسيم مثلك ماتبي يكون لك معجبات الله يعين زوجتك انصحك بالاعتزال لان نهاية زواجك طلاق مثل اخوك محمود
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  6. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    ابو الفعايل

    من قدك يا دنجوان زمانة يا مطيحهم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:193

    خواطر...

    صاير مثل وجه الفنان محمد السالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    قلت

    ليه لاقالو خليجيه تحوم الشبهات حووووووول..............
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    بو شهري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سيم سيم أبو صابر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    ههههه وجع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    ساكن البجيري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم