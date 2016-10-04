بالفيديو:ردة فعل زوجة الكويتي عبدالله بوشهري على معجبة خليجية تحرشت به

صحيفة:روى الممثل الكويتي عبدالله بوشهري الذي يقضي إجازة عائلية بالولايات المتحدة الأمريكة، حادثة تحرّش إحدى المعجبات الخليجيات به خلال تواجده في مطعم فلسطيني وكان يتناول الغداء مع زوجته.

بوشهري كشف أنّ الشابة رحّبت به بالقول: “أهلاً حبيبي”، ما اوقعه في صدمة وحيرةٍ من أمره أمام زوجته ما إذا كان يعرف الفتاة أم أنّها معجبة تريد التودّد إليه، وكان في هذه الأثناء يريد أن يُخفف من وطأة غضب زوجته.

وتابع عبدالله عبر حسابه على السناب شات بسرد الحكاية حيث تحدّث إلى زوجته وطلب منها ألّا تسيء الظن، كما وتفاجأ بطلب الفتاة بأن يقول لها “أحبك” في العلن، فما كان منه إلّا أن لقّنها درساً قائلاً: “لو ما تريدين تحترميني… إحترمي زوجتي”.