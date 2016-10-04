شاهد:سعودي يحتج على خدمات شركات الاتصالات بتصرف غريب !

صحيفة المرصد-متابعات: في حمى الاحتجاجات على خدمات شركات الاتصالات في السعودية اختار أحد المقاطعين طريقة فريدة للتعبير عن مقاطعته لهذه الشركات، حين دهس بسيارته جهاز خادم “مودم” من شركة stc لخدمات الجوال في المملكة.

حيث نشر مقاطع مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”وهو يدهس جهاز خادم “المودم” بالسيارة عدة مرات حتى تهشم تماماً .

ويبدو أن عدوى الشكوى والتذمر من شركات الاتصال قد انتقلت إلى عدد من الدول الخليجية والعربية، إذ ظهرت “هاشتاغات” على غرار وسم الحملة السعودية الشهيرة “راح نفلسكم”.

وتفاعل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات وفي مصر مع وسوم تطالب بتحسين مستوى الخدمات، وتحث على المقاطعة كسلاح ناجع في مواجهة هذه الشركات.