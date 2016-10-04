بالفيديو:سيدة تونسية تهاجم مسؤول بعدما تحرّش بها

صحيفة المرصد:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم الشارع التونسي، اليوم، بمقطع فيديو يصور امرأة وهي تعتدي بالضرب في الشارع على معتمد (مسؤول محلّي) منطقة سيدي حسين، إحدى معتمديات تونس العاصمة.
وتظهر المرأة وهي في حالة هستيريا حقيقية، وتمسك بالمعتمد من ربطة عنقه، وتسمعه كلامًا بذيئًا، قبل أن تعتدي عليه بالضرب، وتصفعه مرتين، على مرأى ومسمع عدد من المواطنين الذين حضروا الحادثة، متّهمة إياه بالتحرش بها، ومحاولة الاعتداء عليها.
وأظهر مقطع الفيديو شماتة بقية الموظفين في معتمدية سيدي حسين، بتونس العاصمة، إذ قالت إحدى زميلات الموظفة المعنّفة للمعتمد: “زيديه، زيديه”، بينما أكد أحد زملائها، قائلًا: “أنا مسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن، وأشهد أنّ المعتمد مستهتر بجميع القيم، ومنحرف”.
وقالت إحدى زميلاتها: “لقد اعتدى عليها”، بينما رقّ حال أخرى عليه فقالت: “سيّبيه، سيّبيه”.
وبينما لامها البعض على جرأتها، حيث قال أحدهم: “هذه المرأة جريئة جدا، حتى لو تحرّش بها فعلًاـ لا يمكن أن تفعل ما فعلته في الشارع، وبهذه الطريقة، كان يمكن أن تنال حقّها بالقانون من خلال رفع شكوى”.
ووفق إذاعة محلية، فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بالمرأة التي ظهرت في الفيديو الذي تم ترويجه على شبكات التواصل الاجتماعي، لمدة 48 ساعة لاستكمال البحث والتحري حول واقعة الاعتداء على موظف عمومي.
وكان إيقاف المرأة الموظفة، وراء إمضاء عدد من موظفي معتمدية سيدي حسين بتونس العاصمة، على عريضة، تضامنًا مع زميلتهم، تفيد بدخولهم في اعتصام مفتوح بمقر المعتمدية، مشيرين إلى أنّ المعتمد توجّه إلى المرأة “بألفاظ سوقية تخدش الحياء وبسيل من السباب والشتائم”.
تعليقات ( 46 )
عدد التعليقات:1
توووووونسيةمن حصول شعبه على مساكن اغلب الشعب التونسي له مسكن وغير مؤجر الا نسبة قليلة لذلك تجد الايجار مثلا في تونس رخيص
عدد التعليقات:1
توووووونسيةلاننا بلد فلاحي وطبعا اقد من ناحية المواد الغذائية والمعيشية اليومية من غذاء وغيرههناك بلدان غنية وفيها نسبة الفقر عالية تونس بلد متوسطي ولكن الاول
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توووووونسيةالفرنسي والانجليزي واغلب الشعب التونسي يتحدث الفرنسية لكن بعد العربية اما الفقر ليس عيب لسنا بلد فقير بلد متوسطي نعتمد على منتوجنا واقل بلد تستورد من
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توووووونسيةنحن بلد كان مستعمر من فرنسا لمدة طويلة وطبيعي ان تكون الغة الثانية بعد فرنسية والان الحمدالله اجباري بتونس في الدراسة الغة العربية كل الابتدائي ثم الف
مباركفرنسيين بلسان عربي نسبه الفقر المنتشر انعكس ع الجريمه بلدكم غ آمن الان ل اتحرش وعندي كذا زميله اقضي وقتي معهم يوميا اكثر م وقتي مع اهلي بلبسهم المحتشم
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توووووونسيةاخطات في العنوان مع اني لا انكر هناك فساد اداري وسياسي وهذا يوجد بكل بلد عربي خاصة
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توووووونسيةلكن تبقى تونس بلد عربي متسامح مع كل البلدان العربية والغير عربية لا توجد بيننا وبين اي بلد عداوات قد من اي ناحية تقول تونس بد الفساد والجريمة اضنك اخط
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توووووونسيةحاول البعض ايام الثورة ان يغير دستور تونس لكن والحمدالله تم تغيره بنفس منهجه الاول تونس بلد لغته العربية دينه الاسلام وهذا فعلا لم يعجب فئة قليلة
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توووووونسيةمتشبهين بالغرب يمكن انت ترانا متشبهين بهم من ناحية البس والتنظيم لكن الغرب اغلبه بلدان منضمة بالرغم اكره اغلبهم لكن هذه حقيقة وعمره التشبه بهم جريمة
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توووووونسيةيا مبارك انت لما تعيش في تونس سوف تتغير فكرتك فقط اذهب زيارة الحمدالله بلدنا اولا بلد عربي مضياف كريم لا يوجد فيه الشحتنة زيد نعم علماني ولكن لسنا
مبارككيف ماعنده غريزه تضحكين ع نفسك ولا علينا ههاا لاحول ولا قوه الا بالله كل شي موجود عندكم وافلامكم فاقت ف تحررها الافلام الغربيه لا تقولي فئه صغيره
عاليمخالف للنشر
مباركعلمانيتكم صارخة مذهب فساد وافساد وعاجبكم ولاعب فيكم وخلاكم اقرب للغربي باسلوب حياته ماف فرق كبير بينكم كلامك ع الزماله غير صحيح بأضيق نطاق عنا مع حجاب
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توووووونسيةتحكي عن نسبة الجريمة الحمدالله ليست بازديات ولا كثيرة هناك بلدان اكثر منا نسبة الجريمة فيها الجرائم الوحيدة من الارهابيين اعداء الوطن واغلبهم بالحدود
صرخة صمتعيب عليها هذا التصرف فضحت نفسها وتصرفها بايخ ينم عن غباء وجهل وش هالصراخ بالشارع عندك حق خوذي حقك منه في الشرطه والمحاكم
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توووووونسيةقد يراها هذه السيدة انها مثال ولكن اراها العكس مع اني والحمدالله من عائلة محافظة لكن ان تعرضت لمثل ما تعرضت التجئ للقانون والا ساخلع عني ثوب الانوثة
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توووووونسيةالا لو عملها في مكان كلله نساء وانا قلت انو ما فيه كثير تحرش لان الرجال بتونس ما عندهم الغريزة الحيوانية بالشارع والعمل لاننا بلد في جميع المجالا اختل
ابوعبيدذهبت كل انوثتهن،، فلم يبقي لهن الا شكل الأنثي ،، وكذلك الرجال ،، ذهبت رجولتهم ولم يبقي لهم الا شكل الذكر من الانس ،،
عدد التعليقات:1
توووووونسيةاغلب البلدان العربية الان علمانية والعلمنة ليست دين ولا مذهب فقط فصل الدين عن السياسة وزيد مافيه مكان بالعالم الان الا وللمراة زميل في عملها الا لو
مباركياتونسيه بلدكم علماني م الطراز الاول والمشاكل الاجتماعيه كثيره جدا ونسبه الجريمه بازدياد والعلاقات مفتوحه حتى لو انكرتي بلاش استعباط مبسوطه ان لك زميل
كفو ببنت الرجالهذي بطله وما تخلي حقها وادبته ادب وتذكرت ابن عدوس اذا أدب القفل هع هع هع
عدد التعليقات:1
توووووونسيةكتونسية لا تشرفني هذه المسترجلةوخاصة الكل يعلم أقل البلدان تحرش تونس لأننا بلد حرية وندرس من الروضة حتى الجامعة مع الذكور لذلك لا يوجد تحرش لدينا
عدد التعليقات:1778
عاشق الجورريأمرأة عن الف شنب جبااان ،، 👍
عدد التعليقات:1
توووووونسيةالمتعمد بكل ولاية تونسية أغلبهم مكروه لأنهم لا يمكن أن ينفذو للجميع مطالبهم قد يكون هذا الشخص تعرض لعملية تخطيط لنيل منه ومن سمعته حتى يبعد من العمادة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
وتلك الايام....يتحرشون في ام السبعين والستين .....ولا يبونها تاخذ حقها ....ليتها اعطته ***بعد....شيبان مراهقين .....
عدد التعليقات:1
توووووونسيةجمال أو انوثة حتى يتحرش بها منطقة سيدي حسين السيجومي منطقة شعبية جدا أغلب قاطنيها شعبيين ويغلب عليهم الجهل بالقانون والقانون الحياتي التونسي الواعي
عدد التعليقات:1
توووووونسيةتونس بلد القانون وكان على هذه المستهترة أن تلتجئ للقانون وجميل انه تم توقيفها ولا ما فيه داعي لسيادة القانون والكل يأخذ حقو بإيدو وبعدين ما شفت فيها
ابووفوازدي فتوه ياقدعان الله يعين زوجها
مباركاذا انت كذا رح لل كذا ل تسوي كذا بال ماتبي كذا ف كذا وكذا
واضح ابو نضارات طابخ الموضوععلى الحرام لو محل الشايب لاثور في أبو نظارات واثور في هذي ****. *** . اذا غلط خذو حقكم بالقانون . تمدون ايديكم على شايب .؟
سلمان****وقليلة حياء
خلدونهذي تبغى**** ماصدقت هي
ابو سليمانيالي امسهرني طول الليل هذياي اتكفخت على شانك والناس عني شمال ويمين ماحد فزعلى على شانك
الفيصلهذا نتاج الاختلاط والتبرج والسفور .
الفيصلسبب مصائب الدول العربية .. شريعة الغاب هذا ماتولده اللهم احفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين.
himaالله يحفظك وتسلم يدك يابطله,حلال مافعلتيه بهذا النكد.
Nouraاللي عملتيه فيه أكبر تحرش 😂😂😂😂
ااببووححممووددوش فيك من أنوثة , حتى يتحرش بك الرجل , يا ذكر هانم !!
مدحت بيوميمسكين دا الراجل تسترجل عليه وحده مش عارفه مصلحتها ماخلاص كان ريحتي نفسك وخليتيه ***
سعودالراقل ده كبير في السن وممكن حب يهزر معها .. ولكن باين ان الوليه دي مفتريه
سعودياعيني ..الراقل بيفرفر في يديها ..نسوان اخر زمن
سعود - الرياضالله لا يفضحنا