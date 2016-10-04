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بالفيديو:سيدة تونسية تهاجم مسؤول بعدما تحرّش بها

4 أكتوبر, 2016 , 14:19 م
بالفيديو:سيدة تونسية تهاجم مسؤول بعدما تحرّش بها
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صحيفة المرصد:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم الشارع التونسي، اليوم، بمقطع فيديو يصور امرأة وهي تعتدي بالضرب في الشارع على معتمد (مسؤول محلّي) منطقة سيدي حسين، إحدى معتمديات تونس العاصمة.

وتظهر المرأة وهي في حالة هستيريا حقيقية، وتمسك بالمعتمد من ربطة عنقه، وتسمعه كلامًا بذيئًا، قبل أن تعتدي عليه بالضرب، وتصفعه مرتين، على مرأى ومسمع عدد من المواطنين الذين حضروا الحادثة، متّهمة إياه بالتحرش بها، ومحاولة الاعتداء عليها.

وأظهر مقطع الفيديو شماتة بقية الموظفين في معتمدية سيدي حسين، بتونس العاصمة، إذ قالت إحدى زميلات الموظفة المعنّفة للمعتمد: “زيديه، زيديه”، بينما أكد أحد زملائها، قائلًا: “أنا مسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن، وأشهد أنّ المعتمد مستهتر بجميع القيم، ومنحرف”.

وقالت إحدى زميلاتها: “لقد اعتدى عليها”، بينما رقّ حال أخرى عليه فقالت: “سيّبيه، سيّبيه”.

وبينما لامها البعض على جرأتها، حيث قال أحدهم: “هذه المرأة جريئة جدا، حتى لو تحرّش بها فعلًاـ لا يمكن أن تفعل ما فعلته في الشارع، وبهذه الطريقة، كان يمكن أن تنال حقّها بالقانون من خلال رفع شكوى”.

ووفق إذاعة محلية، فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بالمرأة التي ظهرت في الفيديو الذي تم ترويجه على شبكات التواصل الاجتماعي، لمدة 48 ساعة لاستكمال البحث والتحري حول واقعة الاعتداء على موظف عمومي.

وكان إيقاف المرأة الموظفة، وراء إمضاء عدد من موظفي معتمدية سيدي حسين بتونس العاصمة، على عريضة، تضامنًا مع زميلتهم، تفيد بدخولهم في اعتصام مفتوح بمقر المعتمدية، مشيرين إلى أنّ المعتمد توجّه إلى المرأة “بألفاظ سوقية تخدش الحياء وبسيل من السباب والشتائم”.



تعليقات ( 46 )

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  1. 46
    4 أكتوبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    من حصول شعبه على مساكن اغلب الشعب التونسي له مسكن وغير مؤجر الا نسبة قليلة لذلك تجد الايجار مثلا في تونس رخيص
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  2. 45
    4 أكتوبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    لاننا بلد فلاحي وطبعا اقد من ناحية المواد الغذائية والمعيشية اليومية من غذاء وغيرههناك بلدان غنية وفيها نسبة الفقر عالية تونس بلد متوسطي ولكن الاول
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  3. 44
    4 أكتوبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    الفرنسي والانجليزي واغلب الشعب التونسي يتحدث الفرنسية لكن بعد العربية اما الفقر ليس عيب لسنا بلد فقير بلد متوسطي نعتمد على منتوجنا واقل بلد تستورد من
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  4. 43
    4 أكتوبر, 2016 , 16:07 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    نحن بلد كان مستعمر من فرنسا لمدة طويلة وطبيعي ان تكون الغة الثانية بعد فرنسية والان الحمدالله اجباري بتونس في الدراسة الغة العربية كل الابتدائي ثم الف
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  5. 42
    4 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    مبارك

    فرنسيين بلسان عربي نسبه الفقر المنتشر انعكس ع الجريمه بلدكم غ آمن الان ل اتحرش وعندي كذا زميله اقضي وقتي معهم يوميا اكثر م وقتي مع اهلي بلبسهم المحتشم
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  6. 41
    4 أكتوبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    اخطات في العنوان مع اني لا انكر هناك فساد اداري وسياسي وهذا يوجد بكل بلد عربي خاصة
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  7. 40
    4 أكتوبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    لكن تبقى تونس بلد عربي متسامح مع كل البلدان العربية والغير عربية لا توجد بيننا وبين اي بلد عداوات قد من اي ناحية تقول تونس بد الفساد والجريمة اضنك اخط
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  8. 39
    4 أكتوبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    حاول البعض ايام الثورة ان يغير دستور تونس لكن والحمدالله تم تغيره بنفس منهجه الاول تونس بلد لغته العربية دينه الاسلام وهذا فعلا لم يعجب فئة قليلة
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  9. 38
    4 أكتوبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    متشبهين بالغرب يمكن انت ترانا متشبهين بهم من ناحية البس والتنظيم لكن الغرب اغلبه بلدان منضمة بالرغم اكره اغلبهم لكن هذه حقيقة وعمره التشبه بهم جريمة
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  10. 37
    4 أكتوبر, 2016 , 15:56 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    يا مبارك انت لما تعيش في تونس سوف تتغير فكرتك فقط اذهب زيارة الحمدالله بلدنا اولا بلد عربي مضياف كريم لا يوجد فيه الشحتنة زيد نعم علماني ولكن لسنا
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  11. 36
    4 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    مبارك

    كيف ماعنده غريزه تضحكين ع نفسك ولا علينا ههاا لاحول ولا قوه الا بالله كل شي موجود عندكم وافلامكم فاقت ف تحررها الافلام الغربيه لا تقولي فئه صغيره
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  12. 35
    4 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    عالي

    مخالف للنشر
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  13. 34
    4 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    مبارك

    علمانيتكم صارخة مذهب فساد وافساد وعاجبكم ولاعب فيكم وخلاكم اقرب للغربي باسلوب حياته ماف فرق كبير بينكم كلامك ع الزماله غير صحيح بأضيق نطاق عنا مع حجاب
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  14. 33
    4 أكتوبر, 2016 , 15:51 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    تحكي عن نسبة الجريمة الحمدالله ليست بازديات ولا كثيرة هناك بلدان اكثر منا نسبة الجريمة فيها الجرائم الوحيدة من الارهابيين اعداء الوطن واغلبهم بالحدود
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  15. 32
    4 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    صرخة صمت

    عيب عليها هذا التصرف فضحت نفسها وتصرفها بايخ ينم عن غباء وجهل وش هالصراخ بالشارع عندك حق خوذي حقك منه في الشرطه والمحاكم
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  16. 31
    4 أكتوبر, 2016 , 15:48 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    قد يراها هذه السيدة انها مثال ولكن اراها العكس مع اني والحمدالله من عائلة محافظة لكن ان تعرضت لمثل ما تعرضت التجئ للقانون والا ساخلع عني ثوب الانوثة
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  17. 30
    4 أكتوبر, 2016 , 15:47 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    الا لو عملها في مكان كلله نساء وانا قلت انو ما فيه كثير تحرش لان الرجال بتونس ما عندهم الغريزة الحيوانية بالشارع والعمل لاننا بلد في جميع المجالا اختل
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  18. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    ابوعبيد

    ذهبت كل انوثتهن،، فلم يبقي لهن الا شكل الأنثي ،، وكذلك الرجال ،، ذهبت رجولتهم ولم يبقي لهم الا شكل الذكر من الانس ،،
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  19. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 15:45 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    اغلب البلدان العربية الان علمانية والعلمنة ليست دين ولا مذهب فقط فصل الدين عن السياسة وزيد مافيه مكان بالعالم الان الا وللمراة زميل في عملها الا لو
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  20. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    مبارك

    ياتونسيه بلدكم علماني م الطراز الاول والمشاكل الاجتماعيه كثيره جدا ونسبه الجريمه بازدياد والعلاقات مفتوحه حتى لو انكرتي بلاش استعباط مبسوطه ان لك زميل
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  21. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    كفو ببنت الرجال

    هذي بطله وما تخلي حقها وادبته ادب وتذكرت ابن عدوس اذا أدب القفل هع هع هع
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  22. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    كتونسية لا تشرفني هذه المسترجلةوخاصة الكل يعلم أقل البلدان تحرش تونس لأننا بلد حرية وندرس من الروضة حتى الجامعة مع الذكور لذلك لا يوجد تحرش لدينا
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  23. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 15:17 م
    عدد التعليقات:1778

    عاشق الجورري

    أمرأة عن الف شنب جبااان ،، 👍
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  24. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 15:17 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    المتعمد بكل ولاية تونسية أغلبهم مكروه لأنهم لا يمكن أن ينفذو للجميع مطالبهم قد يكون هذا الشخص تعرض لعملية تخطيط لنيل منه ومن سمعته حتى يبعد من العمادة
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  25. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  26. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    وتلك الايام....

    يتحرشون في ام السبعين والستين .....ولا يبونها تاخذ حقها ....ليتها اعطته ***بعد....شيبان مراهقين .....
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  27. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    جمال أو انوثة حتى يتحرش بها منطقة سيدي حسين السيجومي منطقة شعبية جدا أغلب قاطنيها شعبيين ويغلب عليهم الجهل بالقانون والقانون الحياتي التونسي الواعي
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  28. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    تونس بلد القانون وكان على هذه المستهترة أن تلتجئ للقانون وجميل انه تم توقيفها ولا ما فيه داعي لسيادة القانون والكل يأخذ حقو بإيدو وبعدين ما شفت فيها
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  29. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    اجل وزارة الاسكان تقول لناس صورو الاراضي البيضا وارسلوها توي دريت هههههههههه
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  30. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    ابووفواز

    دي فتوه ياقدعان الله يعين زوجها
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  31. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    مبارك

    اذا انت كذا رح لل كذا ل تسوي كذا بال ماتبي كذا ف كذا وكذا
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  32. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    واضح ابو نضارات طابخ الموضوع

    على الحرام لو محل الشايب لاثور في أبو نظارات واثور في هذي ****. *** . اذا غلط خذو حقكم بالقانون . تمدون ايديكم على شايب .؟
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  33. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    سلمان

    ****وقليلة حياء
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  34. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    خلدون

    هذي تبغى**** ماصدقت هي
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  35. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    ابو سليمان

    يالي امسهرني طول الليل هذياي اتكفخت على شانك والناس عني شمال ويمين ماحد فزعلى على شانك
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  36. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    الفيصل

    هذا نتاج الاختلاط والتبرج والسفور .
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  37. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    الفيصل

    سبب مصائب الدول العربية .. شريعة الغاب هذا ماتولده اللهم احفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين.
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  38. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    hima

    الله يحفظك وتسلم يدك يابطله,حلال مافعلتيه بهذا النكد.
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  39. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    Noura

    اللي عملتيه فيه أكبر تحرش 😂😂😂😂
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  40. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    ااببووححمموودد

    وش فيك من أنوثة , حتى يتحرش بك الرجل , يا ذكر هانم !!
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  41. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    مدحت بيومي

    مسكين دا الراجل تسترجل عليه وحده مش عارفه مصلحتها ماخلاص كان ريحتي نفسك وخليتيه ***
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  42. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    وش ذي اعوذ بالله .من اللي بيتحرش بك .ناظري **** . شكلها مطبوخه ومسوية نفسها فتوٌة
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  43. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    سعود

    الراقل ده كبير في السن وممكن حب يهزر معها .. ولكن باين ان الوليه دي مفتريه
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  44. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    واضح ان الحرمه على حق ولا كلمه الجبان خبيث
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  45. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    سعود

    ياعيني ..الراقل بيفرفر في يديها ..نسوان اخر زمن
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  46. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    سعود - الرياض

    الله لا يفضحنا
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