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شاهد:حفل أسطوري لخطوبة شقيقة «أحلام»

4 أكتوبر, 2016 , 14:32 م
شاهد:حفل أسطوري لخطوبة شقيقة «أحلام»
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صحيفة المرصد:احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بخطوبة شقيقتها ريم على محمد الهاجري بأجواء مميزة، مزجت بين التقليدي والترف.

شاركت أحلام متابعيها عبر “سناب شات” بمجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو من تحضيرات الخطوبة والصالة وأجواء الرقص والمرح وبدت في غاية السعادة، واعدة شقيقتها بحفل زفاف باريسي مميّز.

وظهرت في المقاطع فخامة حفل الخطوبة، والترف في التحضيرات من ناحية الصالة أو الضيافة، ما أثار اعجاب متابعي “الملكة” الذين تمنوا لشقيقتها السعادة.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    بقايا مشاعرا

    لبنات الفقراء ..لكم الله خطوبة اخت احلام تزوج 40منكم ولاتزال احلام تستنزف اموال السعوديه وتعبث بها كيفما تشاء
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  2. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    بقايا مشاعرا

    احلام المواطنه الوحيده الي استفادت من ثروات الخليج
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  3. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    مخالف للنشر
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  4. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:5346

    بسمه

    اصلاً لوما كان فخم واسطوري ومزين بالهياط مششش حتكون حلومة 🤓
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  5. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    سوداني

    الضيوف كلهم ***
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  6. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    ابو سليمان

    لولا الفقر والمرض والثالث الموت يالادمي بالكون ياعضم شانك
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  7. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    رايقة وفايقة

    احلااام بليز نبي صورتك بدون فلاتر ورد نبي نشوف خشتك الحقيقيه
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  8. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    ا

    لو عندي فلوس كان بنيت غرف للفقراء وعالجت المرضى المحتاجين وفتحت موسسات لتوظيف المحتاجين لوجه الله اللهم اكتب نيتي الغنيه لعبدك الفقير اليك
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  9. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    جنوبية..🌻🌻

    ذوق وفخامة مشاء الله هذه الخطوبة ولا بلاش اجل كيف العرس فرحتي اختك الله يفرحك
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  10. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    ماشاءالله ربي يسعدهم
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  11. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    الكميت

    الحمد لله ايش مضاهر البذخ والاسراف والمباهاه ونشتكي تسلط اعدائنا علينا وتغير الاحوال في خليجنا وامتنا العربيه الايذكرون الجوع الذي كانو يعانونه
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  12. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفروا ربكم أنه كان غفارا
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  13. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 15:06 م
    عدد التعليقات:22

    مفقود

    تستاهل احلام امراة ناجحة بسبب ولايتها لنفسها
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  14. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    الصقار

    الله يكفينا الشر اخر الزمان
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  15. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    ارز 👊 نجد

    اجل وزارة الاسكان تقول صورو الاراضي البيضا خذو كميرات احلام هههههههععههه
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  16. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    ا

    لما يكون عندك فلوس راح تصنع التعاسه لغيرك وراح يعرف الفقير مقدار نفسه بانه في هذه الدنياء عبارة عن صفر على الشمال ماله قيمه عايش للتصفيق فقط
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  17. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    الحقباني

    علم ا تعليق رقم _77_وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عقوبا فسرالا
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  18. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    تبوكي

    ليش رجاجيلهم يسمتون الثوب على الهذيك ويهزون !!!! وش بقوا للحريم
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  19. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    77

    ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عقوبااااات بسببهم
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  20. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    ***

    افا يا ذا العلم قمنا ناسب فنانيين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    خلدون

    سبحان. اللي يقبل ***
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  22. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    سعد

    أظل طقاقه
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  23. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    هوا

    ريانه <<< ذكر ( غير ) سعودي
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  24. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    سعد

    مالت عليها أغصان النار ولهيبها
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  25. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لها اخت ماتزوجت معلومة جديدة 😍 تبي تعملها حفل اسطوري ❗حب المظاهر هياط□■
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  26. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    ريانة

    احلام تقول ل غصين مافيه منه اكيد مافية منه ابد ولا بجماله فديت وجه غصين الجميل بس اسمه حلو بسمي ولدي غصين عجبني الاسم وصاحب الاسم يخرب بيت جمالك ههههه
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  27. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    hima

    بارك الله لكم في افراحكم وابعد كيد الحاقدين الحاسدين عنكم,تستاهل الملكه واختها كل خير.
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