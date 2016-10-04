شاهد:حفل أسطوري لخطوبة شقيقة «أحلام»

صحيفة المرصد:احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بخطوبة شقيقتها ريم على محمد الهاجري بأجواء مميزة، مزجت بين التقليدي والترف.
شاركت أحلام متابعيها عبر “سناب شات” بمجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو من تحضيرات الخطوبة والصالة وأجواء الرقص والمرح وبدت في غاية السعادة، واعدة شقيقتها بحفل زفاف باريسي مميّز.
وظهرت في المقاطع فخامة حفل الخطوبة، والترف في التحضيرات من ناحية الصالة أو الضيافة، ما أثار اعجاب متابعي “الملكة” الذين تمنوا لشقيقتها السعادة.
تعليقات ( 27 )
بقايا مشاعرالبنات الفقراء ..لكم الله خطوبة اخت احلام تزوج 40منكم ولاتزال احلام تستنزف اموال السعوديه وتعبث بها كيفما تشاء
بقايا مشاعرااحلام المواطنه الوحيده الي استفادت من ثروات الخليج
عدد التعليقات:5346
بسمهاصلاً لوما كان فخم واسطوري ومزين بالهياط مششش حتكون حلومة 🤓
سودانيالضيوف كلهم ***
ابو سليمانلولا الفقر والمرض والثالث الموت يالادمي بالكون ياعضم شانك
رايقة وفايقةاحلااام بليز نبي صورتك بدون فلاتر ورد نبي نشوف خشتك الحقيقيه
الو عندي فلوس كان بنيت غرف للفقراء وعالجت المرضى المحتاجين وفتحت موسسات لتوظيف المحتاجين لوجه الله اللهم اكتب نيتي الغنيه لعبدك الفقير اليك
جنوبية..🌻🌻ذوق وفخامة مشاء الله هذه الخطوبة ولا بلاش اجل كيف العرس فرحتي اختك الله يفرحك
الكميتالحمد لله ايش مضاهر البذخ والاسراف والمباهاه ونشتكي تسلط اعدائنا علينا وتغير الاحوال في خليجنا وامتنا العربيه الايذكرون الجوع الذي كانو يعانونه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفروا ربكم أنه كان غفارا
عدد التعليقات:22
مفقودتستاهل احلام امراة ناجحة بسبب ولايتها لنفسها
الصقارالله يكفينا الشر اخر الزمان
ارز 👊 نجداجل وزارة الاسكان تقول صورو الاراضي البيضا خذو كميرات احلام هههههههععههه
الما يكون عندك فلوس راح تصنع التعاسه لغيرك وراح يعرف الفقير مقدار نفسه بانه في هذه الدنياء عبارة عن صفر على الشمال ماله قيمه عايش للتصفيق فقط
الحقبانيعلم ا تعليق رقم _77_وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عقوبا فسرالا
تبوكيليش رجاجيلهم يسمتون الثوب على الهذيك ويهزون !!!! وش بقوا للحريم
77( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عقوبااااات بسببهم
***افا يا ذا العلم قمنا ناسب فنانيين
خلدونسبحان. اللي يقبل ***
سعدأظل طقاقه
هواريانه <<< ذكر ( غير ) سعودي
سعدمالت عليها أغصان النار ولهيبها
↩🌟ريما Rima 🌟↩لها اخت ماتزوجت معلومة جديدة 😍 تبي تعملها حفل اسطوري ❗حب المظاهر هياط□■
ريانةاحلام تقول ل غصين مافيه منه اكيد مافية منه ابد ولا بجماله فديت وجه غصين الجميل بس اسمه حلو بسمي ولدي غصين عجبني الاسم وصاحب الاسم يخرب بيت جمالك ههههه
himaبارك الله لكم في افراحكم وابعد كيد الحاقدين الحاسدين عنكم,تستاهل الملكه واختها كل خير.