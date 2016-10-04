“وزارة الإسكان” تضع شرط لمرضى الفشل الكلوي للحصول على السكن!

صحيفة المرصد-متابعات:اشترطت وزارة الإسكان على مرضى الفشل الكلوي أن يكون مرضهم عبارة عن حالة دائمة وليست مؤقتة من أجل التعامل معهم بطريقة استثنائية تمكنهم من الحصول على أحد المنتجات السكنية، مشددة على ضرورة إيجاد رقم مستفيد من التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وحول تبعات اشتراط وزارة الإسكان احتساب مرضى الفشل الكلوي ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي، إن على وزارة الإسكان إيضاح كافة شروطها للمتقدم للحصول على استحقاق الدعم السكني.
فيما أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة محمد الجهني، أنّ مريض الفشل الكلوي يفترض استحقاقه المباشر للدعم السكني، وذلك باحتسابه المباشر ضمن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً إلى معاناته الدائمة واحتياجه المتكرر للغسل الكلوي, وفقاً لـ”عكاظ”.
ولفت إلى أن هذه الفئة تحديداً من أشد الفئات احتياجا للسكن لصعوبة توفير أعمال لها بسبب انشغالها المستمر بغسيل الكلى وتكلفته الباهظة، عاداً ربط مرضى الفشل الكلوي برقم المستفيد تعقيد لأحقية استحقاقهم للسكن.
ونبّه إلى أنّ المستحق عند تقدمه يفاجأ بوجود متطلبات غير واضحة، ما يسبب أزمة أخرى في السكن إلى جانب التعثر الحالي، ما يتطلب ضرورة وضع سياسات استحقاق واضحة بشكل كامل.
تعليقات ( 23 )
مغذياتاستمروا في الطقطقة على المواطنين وسيأتي يوم لا تنفع فيه طقطقتكم ولا هم يحزنون
جنوبية..🌻🌻كل يوم شروط جديدة قولو ماعندنا سكن لكم وخلاص عادي مارح نزعل صرنا اصحاب الحين طلبتو مننا ندور على الاراضي البيضاء طاحت الميانة يعني قولوها حبايبي عادي
مهنااضن لن يكون اسكان لماذا لا تلغى الوزارة كفاية القبور بعد الموت انها متوفرة
سعدكل المواطنين مصابين بالفشل الكلوي والسبب ***
ناصحيظن البعض ان خداع خلق الله واستغلال حواجئهم ليس فيه اثم وله عقبات وتبعات لاتحمد عقباها وزارة الاسكان تحملت الامانة وسيسأل عنها كل مسؤول فيها
😢الله يرحم والديكم يالمرصد لا تجيبين خبر عن الإسكان وبس
زياداسكان اسكان مر على هذا الاسم بس خلوني اتذكر فين
طقطقهألسكن كان عباره عن إبره مخدره تم حققنا بها في حينه وهو كذبه وصدقناها ... وكلكم تعرفون مناسبة السكن الموعود .. وطالما أنتفت الأسباب فأطلبوا الله
موظف شركه وموقف الراتب وابتليت بزواج واﻻن حامل دعواتكمنبي كﻻم مقنع سبب البطاله ومشكلة اﻻسكان غير التصريفه الي نسمعها يبي مدير وكسول وشح أراضي هاذي مايصدقها وﻻيقتنع فيها اﻻطفال لنا عيون ليس عميان
رؤية وتحولالشروط القادمه لطالبي السكن ( الحلم ) ستكون كالتالي / شهادة حسن سيره وسلوك ؛ تقرير يثبت خلوك من الأمراض ؛ تعهد بعدم موتك قبل التسديد مصدقه من الشرشوره
موظف متوحد يعطينا وش المشكله في البطاله والسكن غير سالفة كسول ويبي مدير وشح في اﻻراضي ﻻنه مايصدقها طفل في الروضه نبي كﻻم واقعي يدخل العقل
مواطن سعوديمخالف للنشر
متابع1الاخ نايف الله يشافي مبتلاكم ... اذا تم تسليم الوحده هذا اذا استلم فهيا تكون بلمجان بعد سنه من استلامها وكذلك حصل مع اخي اعفي من ذلك
زائرلا حول ولا قوة الا بالله !!!
زمن الذكرياتالله يشفي كل مريض ويرفع عنه الواجب على الوزاره تسهيل امور مرضى الفشل الكلوي كفايه اللي هم فيه الله يشفيهم
متابع1اذا ما جاء شرط في المستقبل يقول اثبت انك رجل واحصل على سكن.... كيف تثبت؟ ..تصرف .طلب مساعده ..اتصال بصديق دبر عمرك وتعال....
متابع1مخالف للنشر
ابو نجوى😂😂😂😂😂حلوة ياوزارة الإسكان
سعودازمة السكن والبطالة مفتعله في البلد .. لان الحلول كثيرة ولكن لايراد لها ان تحل
دام عزك ياوطن.حتى على موتي لا يخلو من الحسد . لك الله ياهذا المواطن تعبان في حياتك في كل شي . حتى المريض يحطون لمنحه سكن شروط . طيب وين يروح المواطن يهاجر ؟؟؟؟؟
العمدهمخالف للنشر
نايف بن عليسؤال يا اخوان ذوي الاحتياجات الخاصه ومرضى الفشل الكلوي راح يكون السكن بالمجان؟