“وزارة الإسكان” تضع شرط لمرضى الفشل الكلوي للحصول على السكن!

صحيفة المرصد-متابعات:اشترطت وزارة الإسكان على مرضى الفشل الكلوي أن يكون مرضهم عبارة عن حالة دائمة وليست مؤقتة من أجل التعامل معهم بطريقة استثنائية تمكنهم من الحصول على أحد المنتجات السكنية، مشددة على ضرورة إيجاد رقم مستفيد من التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحول تبعات اشتراط وزارة الإسكان احتساب مرضى الفشل الكلوي ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي، إن على وزارة الإسكان إيضاح كافة شروطها للمتقدم للحصول على استحقاق الدعم السكني.

فيما أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة محمد الجهني، أنّ مريض الفشل الكلوي يفترض استحقاقه المباشر للدعم السكني، وذلك باحتسابه المباشر ضمن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً إلى معاناته الدائمة واحتياجه المتكرر للغسل الكلوي, وفقاً لـ”عكاظ”.

ولفت إلى أن هذه الفئة تحديداً من أشد الفئات احتياجا للسكن لصعوبة توفير أعمال لها بسبب انشغالها المستمر بغسيل الكلى وتكلفته الباهظة، عاداً ربط مرضى الفشل الكلوي برقم المستفيد تعقيد لأحقية استحقاقهم للسكن.

ونبّه إلى أنّ المستحق عند تقدمه يفاجأ بوجود متطلبات غير واضحة، ما يسبب أزمة أخرى في السكن إلى جانب التعثر الحالي، ما يتطلب ضرورة وضع سياسات استحقاق واضحة بشكل كامل.