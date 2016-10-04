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“وزارة الإسكان” تعتمد قرار بخفض أسعار الشقق السكنية إلى 400 ألف

4 أكتوبر, 2016 , 15:58 م
“وزارة الإسكان” تعتمد قرار بخفض أسعار الشقق السكنية إلى 400 ألف
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صحيفة المرصد:قالت صحيفة محلية أن مصدر مسؤل بوزارة الإسكان كشف عن اعتماد وزارته قرارا ينص على خفض أسعار الوحدات السكنية “الشقق” التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركات تطوير عقارية وطنية، ليصبح سعر الوحدة 400 ألف ريال بدلا من 500 ألف ريال.

حيث قال المصدر بحسب صحيفة”الإقتصادية” أن الهدف من اتخاذ هذا القرار هو تخفيض قيمة القروض على المواطنين، وتقليل المدة الزمنية لفترة التقسيط،مؤكداً أن الأسعار الجديدة تشمل كل مشاريع الوزارة الجديدة والمستقبلية.

وأوضح أن الوزارة لم تقدم على تلك الخطوة إلا بعد دراسة كاملة للسوق من حيث أسعار مواد البناء والتكلفة وأسعار الأيدي العاملة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة تسري على جميع مشاريع الوزارة في المناطق الرئيسية السابقة والجديدة والمستقبلية.

واستكمل حديثه مبيناً أن الوزارة طلبت من 12 شركة تطوير عقاري تعمل معها بكل من مناطق الرياض والمدينة المنورة والشرقية والغربية، اعتماد الأسعار الجديدة، مع الالتزام بالجودة في تصميم وتنفيذ الشقق وفقاً للعقود الموقعة معها.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    مراح مقيط

    طيب وبعدين متى التسليم ولابعد سنتين برضو تدرسون الحين عشر سنوات ونتو تدرسون وتنقضون دراستكم والناس تتفرج حرام عليكم هلكتو المواطن الغلبان
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  2. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    وجهة نظر انسان ماعنده ارض ولا بيت ولاشيء ومديون

    اقترح اعطائه ارض في اي مكان يختارها هو ثم اقراضه 500 الف لكي يبني له لو حتى دور واحد ثم يقصد قيمة الارض والقرضة بالتقسيط المريح للصندوق العقاري
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  3. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    جنوبية..🌻🌻

    تبغونها ب50 الف تراني شارية وين اقابلكم بسم الله فلوسي جاهزة والحمدلله والدلالة عليكم من الحين
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  4. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:3971

    العنيد

    فيه مثل يقول لو به شمس كان من امس
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  5. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    خليجي

    شقة ٣٠٠ متر سعر البناء ٨٠٠ المتر سعر القرض = 240,000 الف ولايجب ان يحمل المواطن اخطاء تقديرات وزارة الإسكان يجب طرح مناقصات لشركات العالمية بالخارج
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  6. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    الحرفي

    قرار قد يجوز كويس الى حدا ماء متى كانت الشقق تلبي طلب المواطن السعودي من حيث سعة الغرف والعدد هذا باب الباب الثاني ارجو من والوزارة عدم فلت الحبل على الغارب من الضروري يكون هناك مهندسين من الوزاره مراقبين التنفيذ بدقه واعتقد هذا ماجود ولكن ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنيين والسلام0000
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  7. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    مواطن سعودي

    قرقر كثير ايس في
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  8. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    40 سنه بدون سكن مجرد طقطقه علينا كيف لوكان الاسكان بلاش وش بتسوون
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  9. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    طلال

    كم غرفه وكم المساحه
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