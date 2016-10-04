“وزارة الإسكان” تعتمد قرار بخفض أسعار الشقق السكنية إلى 400 ألف

صحيفة المرصد:قالت صحيفة محلية أن مصدر مسؤل بوزارة الإسكان كشف عن اعتماد وزارته قرارا ينص على خفض أسعار الوحدات السكنية “الشقق” التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركات تطوير عقارية وطنية، ليصبح سعر الوحدة 400 ألف ريال بدلا من 500 ألف ريال.

حيث قال المصدر بحسب صحيفة”الإقتصادية” أن الهدف من اتخاذ هذا القرار هو تخفيض قيمة القروض على المواطنين، وتقليل المدة الزمنية لفترة التقسيط،مؤكداً أن الأسعار الجديدة تشمل كل مشاريع الوزارة الجديدة والمستقبلية.

وأوضح أن الوزارة لم تقدم على تلك الخطوة إلا بعد دراسة كاملة للسوق من حيث أسعار مواد البناء والتكلفة وأسعار الأيدي العاملة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة تسري على جميع مشاريع الوزارة في المناطق الرئيسية السابقة والجديدة والمستقبلية.

واستكمل حديثه مبيناً أن الوزارة طلبت من 12 شركة تطوير عقاري تعمل معها بكل من مناطق الرياض والمدينة المنورة والشرقية والغربية، اعتماد الأسعار الجديدة، مع الالتزام بالجودة في تصميم وتنفيذ الشقق وفقاً للعقود الموقعة معها.