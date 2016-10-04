السعودية:مكاتب العقار تواجه ضربة قاسية وتغلق أبوابها..والسبب!

صحيفة المرصد:أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن 40% من المكاتب العقارية أغلقت أبوابها وخرجت من السوق خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب حالة الركود التي يشهدها القطاع، وعزوف المشترين عن شراء العقارات انتظاراً لانخفاض الأسعار.

ووفقاً لصحيفة”المدينة”أوضح الأحمري، أن معظم المكاتب التي خرجت من السوق هي تلك التي كانت تعمل في أطراف المدن وكانت تضارب في سوق العقار، ومعظمها مكاتب عشوائية يديرها وافدون مخالفون تحت غطاء سعوديين، مشيراً إلى أن أصحابها أُجبروا على إغلاقها خشية الحملات التفتيشية الميدانية.

فيما أكد أصحاب مكاتب عقارية خروج ما بين 30 إلى 40% من المكاتب العقارية من السوق، مبينين أن ذلك سيسهم في ضبط الأسعار وحماية السوق من السماسرة، وخلق توازن في الأسعار، في حين أشار بعضهم إلى أن السوق العقاري يضم نحو 60 ألف مكتب عقاري، نحو 40% منها غير نظامية.