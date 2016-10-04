بالصور: السعودية تجري مناورات عسكرية ضخمة قبالة السواحل الإيرانية

صحيفة المرصد- واس :انطلقت اليوم مناورات “درع الخليج -1” التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان وتشترك في هذه المناورات تشكيلات من القوات البحرية الملكية السعودية بالأسطول الشرقي, حيث تضم سفن جلالة الملك والزوارق السريعة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.
وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني, أن مناورات درع الخليج تعد من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج العَربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز.
وأشار العميد القحطاني إلى أن مناورات “درع الخليج1” تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية حيث تتضمن الحروب الجوية والسطحية وتحت سطحية والحرب الالكترونية وحرب الألغام وعمليات الابرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة الحية, مشيراً إلى أن هذه المناورات تعد امتداداً للخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً وتهدف إلى رفع الجاهزية القتالية والأداء الاحترافي لوحدات ومنسوبي القوات البحرية استعداداً لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية السعودية ضد أي عدوان محتمل.
تعليقات ( 25 )
عدد التعليقات:1418
بلادي زوينادام عزك يا بلدي السعودية
مع الخيلالله ينصركم
غرم اللهالفرس النجوس ماعندهم الا الهياط الكذاب هزمناهم في ذي قار والقادسيه وحرب العراق جبناء في الواجهه المباشره هم اهل غدر ويستعملوا دلوخ يحركوهم من بعيد
اخلونا نضرب ايران فلنبدا باسرع مايمكن علشان نكسر راس الشر ونمحي ايران من الوجود وانا اول من يتطوع لوجه الله للتجنيد لخدمه الملك والوطن
مسمارعسااكم ع القوة يافخر وعز الاسلام والمسلمين ياحماة ارض الحرمين والله انكم عز وسند فارض التوحيد في ايدي امينه انا اشهد بالله انكم قوه ظاربه في الحق
جبال سديرالله هم انصرهم واقذ الرعب في قلوب اعدائهم واجعلهم اذلة صاغرين امام احفاد الصحابة احفاد سعد بن ابي الوقاص وخالد ابن الوليد والقعقاع ابن عمرالتميمي
↩🌟ريما Rima 🌟↩يابلادي واصلي والله معاك وأصلي وإحنا وراك 👭👬👫👪👮وأصلي والله يحميك إله العالمين💕💚😘
ابن الصويدرةايه ايه هذا الشغل اللي يطمئن الطفل قبل الشياب خلونا نغني بكل نشوة غطرفي يابنت ورمي علينا بالورود ورقدي بمان رب السموات العلا
أبو صالحاللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وولاة أمرنا وجيشنا يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم مكن لهم واحفظهم بحفظك
عدد التعليقات:1783
عاشق الجورريبارك الله في الرجااال البوااسل ،،، هذا ما عهدناكم عليه من أبتسال و الذود عن مملكتي محبوبتي ... الى الأماااام فليخسأ الخاسئون من الروافظ المجوس ..
شت يور ماوساللهم اصرنا بنصرك وعزتك
جدهمخالف للنشر
عدد التعليقات:10770
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4
عدد التعليقات:10770
برق الحرم((((((( حفظ الله جنود بلاد التوحيد ..... ومنارة الاسلام .....وسدد مساعيهم وثبتهم ))))))
عبدالله العقيبيالنصر من عند الله نسال الله التمكين لقائدنا ودولتنا وشعبنا
ولد بلاديالله يجعلهم على القوه ويحفظهم والقوات البحريه هي القوه الضاربه بعد القوات الحويه لانها تشمل الجو والارض والبحر ... حماك الله ياوطني
ولد بلاديالله يجعلهم على القوه ويحفظهم والقوات البحريه هي القوه الضاربه بعد القوات الحويه لانها تشمل الجو والارض والبحر ... حماك الله ياوطني
اليوسيوأعدو لهم ماستطعتم من قوة اللهم وفقهم لكل خير وزدهم قوة الى قوتهم وانصرهم على أعداء بلاد الحرمين ٠ اللهم انزل الخوف والرعب في قلوب أعداء هذا الوطن 🌹
راي عام*************
مزمز---لو دامت لك مادمت لغيرك---اية كفو يا جنودنا البواسل نصركم الله والا الامام في ظل قياة والدنا الملك سلمان وولي عهدة الامين وولي عهدة الشهم ابن الشهم محمد الخير الي الامام يارب
متابع المرصديارب نصرك يارب ...اللهم عجل بالنصر
جنوبية..🌻🌻ربي معاكم يا ابطال يافخر المملكة وعزها فداكم كل غالي الله يحميكم
راعي الثانيه*************
زائردام عزك يا وطن . والنصر والتوفيق من الله سبحانه ... و ليخسأ الخاسئون من مجوس و خونة و من شايعهم من أعداء الإسلام ... الله أكبر والعزة لله ...