  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: السعودية تجري مناورات عسكرية ضخمة قبالة السواحل الإيرانية

4 أكتوبر, 2016 , 16:22 م
بالصور: السعودية تجري مناورات عسكرية ضخمة قبالة السواحل الإيرانية
  • 2٬257
  • 25
  • حجم الخط

صحيفة المرصد- واس :انطلقت اليوم مناورات “درع الخليج -1” التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان وتشترك في هذه المناورات تشكيلات من القوات البحرية الملكية السعودية بالأسطول الشرقي, حيث تضم سفن جلالة الملك والزوارق السريعة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.
وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني, أن مناورات درع الخليج تعد من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج العَربي وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز.
وأشار العميد القحطاني إلى أن مناورات “درع الخليج1” تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية حيث تتضمن الحروب الجوية والسطحية وتحت سطحية والحرب الالكترونية وحرب الألغام وعمليات الابرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة الحية, مشيراً إلى أن هذه المناورات تعد امتداداً للخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً وتهدف إلى رفع الجاهزية القتالية والأداء الاحترافي لوحدات ومنسوبي القوات البحرية استعداداً لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية السعودية ضد أي عدوان محتمل.

88008080

22

23

24

25

26

28

29

30

31



تعليقات ( 25 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:1418

    بلادي زوينا

    دام عزك يا بلدي السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    مع الخيل

    الله ينصركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    غرم الله

    الفرس النجوس ماعندهم الا الهياط الكذاب هزمناهم في ذي قار والقادسيه وحرب العراق جبناء في الواجهه المباشره هم اهل غدر ويستعملوا دلوخ يحركوهم من بعيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    ا

    خلونا نضرب ايران فلنبدا باسرع مايمكن علشان نكسر راس الشر ونمحي ايران من الوجود وانا اول من يتطوع لوجه الله للتجنيد لخدمه الملك والوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 17:37 م

    مسمار

    عسااكم ع القوة يافخر وعز الاسلام والمسلمين ياحماة ارض الحرمين والله انكم عز وسند فارض التوحيد في ايدي امينه انا اشهد بالله انكم قوه ظاربه في الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    جبال سدير

    الله هم انصرهم واقذ الرعب في قلوب اعدائهم واجعلهم اذلة صاغرين امام احفاد الصحابة احفاد سعد بن ابي الوقاص وخالد ابن الوليد والقعقاع ابن عمرالتميمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يابلادي واصلي والله معاك وأصلي وإحنا وراك 👭👬👫👪👮وأصلي والله يحميك إله العالمين💕💚😘
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    ابن الصويدرة

    ايه ايه هذا الشغل اللي يطمئن الطفل قبل الشياب خلونا نغني بكل نشوة غطرفي يابنت ورمي علينا بالورود ورقدي بمان رب السموات العلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    يارب تعز بلادنا وتحميهامن شرار خلقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    أبو صالح

    اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وولاة أمرنا وجيشنا يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم مكن لهم واحفظهم بحفظك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:1783

    عاشق الجورري

    بارك الله في الرجااال البوااسل ،،، هذا ما عهدناكم عليه من أبتسال و الذود عن مملكتي محبوبتي ... الى الأماااام فليخسأ الخاسئون من الروافظ المجوس ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  12. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    شت يور ماوس

    اللهم اصرنا بنصرك وعزتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    جده

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:10770

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 16:59 م
    عدد التعليقات:10770

    برق الحرم

    ((((((( حفظ الله جنود بلاد التوحيد ..... ومنارة الاسلام .....وسدد مساعيهم وثبتهم ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    عبدالله العقيبي

    النصر من عند الله نسال الله التمكين لقائدنا ودولتنا وشعبنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    ولد بلادي

    الله يجعلهم على القوه ويحفظهم والقوات البحريه هي القوه الضاربه بعد القوات الحويه لانها تشمل الجو والارض والبحر ... حماك الله ياوطني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    ولد بلادي

    الله يجعلهم على القوه ويحفظهم والقوات البحريه هي القوه الضاربه بعد القوات الحويه لانها تشمل الجو والارض والبحر ... حماك الله ياوطني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    اليوسي

    وأعدو لهم ماستطعتم من قوة اللهم وفقهم لكل خير وزدهم قوة الى قوتهم وانصرهم على أعداء بلاد الحرمين ٠ اللهم انزل الخوف والرعب في قلوب أعداء هذا الوطن 🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    راي عام

    *************
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    مزمز---لو دامت لك مادمت لغيرك---

    اية كفو يا جنودنا البواسل نصركم الله والا الامام في ظل قياة والدنا الملك سلمان وولي عهدة الامين وولي عهدة الشهم ابن الشهم محمد الخير الي الامام يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    متابع المرصد

    يارب نصرك يارب ...اللهم عجل بالنصر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    جنوبية..🌻🌻

    ربي معاكم يا ابطال يافخر المملكة وعزها فداكم كل غالي الله يحميكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    راعي الثانيه

    *************
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  25. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    زائر

    دام عزك يا وطن . والنصر والتوفيق من الله سبحانه ... و ليخسأ الخاسئون من مجوس و خونة و من شايعهم من أعداء الإسلام ... الله أكبر والعزة لله ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم