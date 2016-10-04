شرطة القصيم توضح حقيقة فيديو اعتداء مواطنين على لص حاول سرقة مواطن وابنته في بريدة-فيديو

صحيفة المرصد:أوضح الرائد بدرالسحيباني الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأظهر قيام مواطنين بالإعتداء بالضرب على وافدٍ آسيوي نظير اتهامه بسرقة عددٍ من المنازل بمدينة بريدة ، فقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة، وضبط أطراف القضية وإحالة المعتدى عليه للمستشفى، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة وتماثلت حالته للشفاء، كما أقر بمسئوليته اتجاه تلك السرقات والتي تراوحت مابين مبالغ مالية وأجهزة هاتفٍ جوال ومصوغاتٍ ذهبية، وسيتم إحالته وأطراف الحادثة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.