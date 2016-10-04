شرطة القصيم توضح حقيقة فيديو اعتداء مواطنين على لص حاول سرقة مواطن وابنته في بريدة-فيديو

صحيفة المرصد:أوضح الرائد بدرالسحيباني الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأظهر قيام مواطنين بالإعتداء بالضرب على وافدٍ آسيوي نظير اتهامه بسرقة عددٍ من المنازل بمدينة بريدة ، فقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة، وضبط أطراف القضية وإحالة المعتدى عليه للمستشفى، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة وتماثلت حالته للشفاء، كما أقر بمسئوليته اتجاه تلك السرقات والتي تراوحت مابين مبالغ مالية وأجهزة هاتفٍ جوال ومصوغاتٍ ذهبية، وسيتم إحالته وأطراف الحادثة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
تعليقات ( 61 )
تماديبعد التمكن منه والاستمرار بضربه بهذه الوحشيه هنا يبدأ حق الطرف الاخر ... اين القانون لايمكن ان تكون الخصم والجلاد معا.
عدد التعليقات:1418
بلادي زويناقليله في حقه الحرامي البواق
سعودي موحد الله وداعس على لبنان ومصر واليمن وعلى راسهم الخامنئيهذا يماني أو مصري وهتان الجنسيتان بذات لا كرامة ولا مروهـ تجدهم **** فقط هؤلاء اردا الشعوب كرامة ***الشعوب على الارض
خالد القحطانيلو فيه ثقه ماضربوه
أرزة 🌲 لبنانالله يعطيهم العافية يارب هيدا أقل شي لازم يعملو فيه وبتمنى إنو الشرطة ماتحاسب اللي قبضو عليه ويعتبروهم من باب المواطن هو رجل اﻷمن اﻷول ويتم تكريمهم
أبو مصلفح الرياضهههههه سعودييين دمكم خفيف قسم لو إني بنت لو ماتزوجني**** سعودي شوفوا وجيهكم في المراية راح تشوفوا بجبهتكم مكتوب ارفع راسك انت سعودي انت سعودي
هذا رأييأتمنى عدم التراخي مع العمالة الوافدة وأرجو التعامل بشدة ليرتدع من في نفسه شر
؟؟؟حنا قلنا ام مصلفح ماقلنا ابومصلفح أو كاد المريب أن يقول خذوني يا52 🤔😂😷
..سعودي..٤٨ لو أشوفك راح أضربك وأجلدك والمحترم نحترمه يلا فارق.مايحس بالنار غير الي واطيها
أبو مصلفح الرياضياجماعة اليوم أنا مأجز ومروق وزعلت ع اللي صار للمواطنيين بس بعد حز بنفسي ان البعض يقول اني اخذ نك غيري أقسم باالله ورب الكعبة عمري ماكتبت بنك غير نكي
ألعب غيرها ياريناد أم مصلفحأنت اللي متشبه بالنساء ياريناد ياذكر بط مكشوف
أحذروا وأحرصوا على أبنائكم وغلظوا تعاملكم مع هؤلاءأتمنى متابعة قضية هذا الوافد الكلب القذر وعدم التنازل والمطالبة بالحق الخاص
ريناد45 منتحل معرفي يامتشبه بالنساء هههههههه وإذا كنتي فتاه الغيره وماتسوي يانار شبي من ضلوعي حطبكي ههههههههههه
مجرد تعليقاسباب كثرة الجرائم ومنها السرقه والرشوه وشهادة الزور والربا والتحرش واكل اموال الناس بالباطل واهدار المال العام هو تعطيل حدود ما انزل الله وسنة نبيه
خلك بعيد حبك يزيد 😊اﻷجانب هم سبب السرقات والمخدرات والدعاره وشح الوظائف وزحمة الشوارع .
رينادأنا عندي كلب يحرسني وي*****
ريناد40 / انت تشوفه استعراض ههههههههه واحد سئل وجاوبته ياشين اللقافة والفلسفة الزايده من غير مايفهم الموضوع هههههههههه
...خالد..أبو..عُمر...ودي لو أنهم ضاربينه أشد من كذا هذا ضرب دلع والمصيبه إذا كان عقابه تسفير فقط؟وش اللي ياخذ حقي ويبرد قلبي غير أجلده إلين يلحس الأرض من قوة الضرب والألم
رينادليييييييه الحرامي مايوطوط ، عندنا كلب حراسه قوي جيرمان شيبرد شرس شكلة مرعب عنده شهادات عليا واكيد راح اتصل بالشرطة
↩🌟ريما Rima 🌟↩لكن مدري هل يطبق هذا الحكم بهذا الزمن والمفروض الحكم مايتغير□■■■■خروج
↩🌟ريما Rima 🌟↩رجوع تقتله لتدافع عن مالك اذا مافيه حل ابدا الا بقتله لتكف شره عنك□■■
جبال سديرالسرقات لدينا لاتوجد في اي بلد في العالم والمحققين فاشلين في التحقيق اجانب قبض عليهم يحملون اغنام من احواشها واخرين داخل المحلات وخرجوبرأة
م م ماللي جالس يتفلسف ويقول شغل البطلجه لو اعتدى على بنتك او زوجتك او أختك او أمك وش بتسوي تجلس تتفرج هذا رد فعل طبيعي اللي سووه جزاهم الله خير
ريناد28 شت يور ماوس // اولآ تصحيح ماوس يعني فأر اذا كنت عارف والصحيح هو شات يور ماوث shut your mouth الحرامي مايقدر يوطوط جنب بيتنا لييييييييييييية
↩🌟ريما Rima 🌟↩توضيح يعني إذا تدافع عن مالك وقتلك السارق فأنت شهيد واذا انت قتلته فما عليك ذنب □■خروج
مواطن ولكن ،،،،المفروض انهم عازمينه وجايبين له عشا ،، واخرتها اخذين اهل البنت المجني عليها للتحقيق يعني ليه تضربون السارق ،، اصلا هذا اللي جعل العماله تطمع فينا
↩🌟ريما Rima 🌟↩تابع وهل نفس الشيء يكون شهيد أو _لا_ بل يعدم اذا كان ماسرق من بيتك سرق من بيوت الناس الآخرين وانت ضربة السارق ومات مثلا _ابي إجابة صحيحة□■
رأي منصف24 مع الخيل مع الاسف اغلب الاجانب 99.9% يكرهون هذه البلد واهلها فيهم حقد غريب( لا تعمم و لو كلامك صحيح ماشفنا ولا سعودي واحد متزوج من اجنبية )
↩🌟ريما Rima 🌟↩يستاهل الضرب لكن مدري وش حكم اللي يضرب من يسرق ويمكن يموت واذا مات اللي يسرق هل يعدمون اللي ضربوه__بحديث بمامعناه من مات دون ماله فهو شهيد⬅
شت يور ماوسريناد والله طب بيتكم وسرق ذهبكم كان قدك تضربين معهم
عدد التعليقات:1783
عاشق الجورريفوق السرقة و أنتهاك محارم المنازل غانق طفله لغرض قتلها حتى لا تعلم عليه اللص قليله في حقه ،،،
بوعليتعليق 21والله لو سوى شئ فى ابنائك مايكون هذا ردك او انك اجنبى مندس حاقد على السعوديين تسلم الايادى الى كفخته رجاال تاخذ حقها طرق على خشمك
عدد التعليقات:1783
عاشق الجورريمخالف للنشر
مع الخيلمع الاسف اغلب الاجانب 99.9% يكرهون هذه البلد واهلها فيهم حقد غريب سبحان الله صحيح اتقي شر من احسنت اليه.لانعلم السبب لاكن الله يرد حقدهم وحسدهم عليهم
بوعليتسلم الاياد بس التكفيخ المفروض افضل من كذا ليه مايتم ربطه فى سياره وسحبه لمسافه 5كيلو حتى يعرف ان فى دوله وفيها قانون انتبهو من ابو وزره حاقدومريض
طير شلوىاقول انت وإياه بلا فلسفه زايده الجهه الحكومية هي المفترض تأخذ حق المواطن هذا من ناحية الشرع اما من ناحية البلطجه واحتقار العامل يعتبر هذا العمل اجرامي
ولد بلادياذا فيه عدل يكرم المعتدى عليهم وينفذ شرع الله في الخايس ويسفر بدون يده ورجله عشان يتادب غيره ***الله عليهم مجرمين ما احترمو وطن ولا مواطن ولا انظمه
عدد التعليقات:1783
عاشق الجورريالوافدين عاثو في البلد فساد ،،، وخاصة العرب و البنقاله ،،، الى متى نسكت عنهم
الأسوديستاهل الوسخ. لا تساووا بين الجلاد والضحية . هذا معتدي مجرم خطير توقع منه أكبر جرم
ناصريارجل ثلاث ايام والا أربعة أيام وتحصلهم فاكينه وتسالهم ليش يقولك السجون مليانه
رينادلييييييييييه التخلف هذا ومدت اليد وإلا ماتقدرون إلا علية لييييييية تضربة سرق فيه شرطة وقانون حنا مووووووو بغابة ناخذ حقنا بأيدينا غلط
جنوبية..🌻🌻اول مرة اشوف واحدينضرب واحس انه يستاهل زيادة تسلم اياديكم وبيض الله وجيهكم
راي عاممخالف للنشر
عدد التعليقات:3974
العنيد5//// ياليتهم دابغينك معه
عدد التعليقات:1783
عاشق الجورريبيض الله وجيهكم ،، كفى رحمه لهولاء المرتزقة ،،
عدد التعليقات:3974
العنيدالي مايخذ حقه بيده هذا مسكين بيض الله وجهيم هذوالي الرجاجيل
خالد الزهرانييستاهل قليله في حقه اجل تبونهم يحتضنونه والله انهم رجال خله يتوب ويذلف لبلده***
راميأكثر من مليون متسلل ومتسول زيدي لايعرف مجرمهم من جاسوسهم من مخربهم والكثير منهم هاربين من السجون اليمنيه تم تصحيح أوضاعهم فمتى سيتم تنظيف البلد منهم
himaمع احترامي لرجال الامن,كان رميتوه في السجن بدون علاج,وتعطوا مكافاة على حسابو للمواطنين اللي قبضوا عليه واعطوه علقة.
راعي الثانيهاهم شي لا تسفرونه الا بعد ما ياخذ عقوبته مو ثاني يوم يروح لهله
راي عاممهما فعل هنالك جهات مسؤوله لا يجب تجاوزها يتم فقط تسليمه للشرطه والمحكمه اما تبرئه او تجرمه انا اسلوب الهمج والاعتداء عليه وتصويره جريمه يجب معاقبتهم
تحية للمسؤالمخالف للنشر
فيصلالبلد تحول إلى مرتع للمجرمين. .والسبب تصحيح الأوضاع و نظام نطاقات الذي إغراق البلد ب 7 مليون تأشيرة في 5 سنوات
فيصلولماذا يتم مسألة المواطنين!! يعني حرامي متهجم على بيتي وعرضي وش المطلوب! !والله انه طاح في ناس ضعوف لو طاح عرابحه غير تستلمونه جثة
جنوبية..جاتني عدة مقاطع واحد منهم يقول بنتي بين الحياة والموت والي متدوال انه ***بنت مو سرقة عالعموم انهم كفو بستاهل الضرب ***او سارق يستاهل