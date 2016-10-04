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شرطة القصيم توضح حقيقة فيديو اعتداء مواطنين على لص حاول سرقة مواطن وابنته في بريدة-فيديو

4 أكتوبر, 2016 , 16:38 م
شرطة القصيم توضح حقيقة فيديو اعتداء مواطنين على لص حاول سرقة مواطن وابنته في بريدة-فيديو
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صحيفة المرصد:أوضح الرائد بدرالسحيباني الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأظهر قيام مواطنين بالإعتداء بالضرب على وافدٍ آسيوي نظير اتهامه بسرقة عددٍ من المنازل بمدينة بريدة ، فقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة، وضبط أطراف القضية وإحالة المعتدى عليه للمستشفى، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة وتماثلت حالته للشفاء، كما أقر بمسئوليته اتجاه تلك السرقات والتي تراوحت مابين مبالغ مالية وأجهزة هاتفٍ جوال ومصوغاتٍ ذهبية، وسيتم إحالته وأطراف الحادثة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

 



تعليقات ( 61 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 61
    4 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    تمادي

    بعد التمكن منه والاستمرار بضربه بهذه الوحشيه هنا يبدأ حق الطرف الاخر ... اين القانون لايمكن ان تكون الخصم والجلاد معا.
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  2. 60
    4 أكتوبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:1418

    بلادي زوينا

    قليله في حقه الحرامي البواق
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  3. 59
    4 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    سعودي موحد الله وداعس على لبنان ومصر واليمن وعلى راسهم الخامنئي

    هذا يماني أو مصري وهتان الجنسيتان بذات لا كرامة ولا مروهـ تجدهم **** فقط هؤلاء اردا الشعوب كرامة ***الشعوب على الارض
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  4. 58
    4 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    خالد القحطاني

    لو فيه ثقه ماضربوه
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  5. 57
    4 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الله يعطيهم العافية يارب هيدا أقل شي لازم يعملو فيه وبتمنى إنو الشرطة ماتحاسب اللي قبضو عليه ويعتبروهم من باب المواطن هو رجل اﻷمن اﻷول ويتم تكريمهم
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  6. 56
    4 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    أبو مصلفح الرياض

    هههههه سعودييين دمكم خفيف قسم لو إني بنت لو ماتزوجني**** سعودي شوفوا وجيهكم في المراية راح تشوفوا بجبهتكم مكتوب ارفع راسك انت سعودي انت سعودي
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  7. 55
    4 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    هذا رأيي

    أتمنى عدم التراخي مع العمالة الوافدة وأرجو التعامل بشدة ليرتدع من في نفسه شر
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  8. 54
    4 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    ؟؟؟

    حنا قلنا ام مصلفح ماقلنا ابومصلفح أو كاد المريب أن يقول خذوني يا52 🤔😂😷
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  9. 53
    4 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    ..سعودي..

    ٤٨ لو أشوفك راح أضربك وأجلدك والمحترم نحترمه يلا فارق.مايحس بالنار غير الي واطيها
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  10. 52
    4 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    أبو مصلفح الرياض

    ياجماعة اليوم أنا مأجز ومروق وزعلت ع اللي صار للمواطنيين بس بعد حز بنفسي ان البعض يقول اني اخذ نك غيري أقسم باالله ورب الكعبة عمري ماكتبت بنك غير نكي
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  11. 51
    4 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    ألعب غيرها ياريناد أم مصلفح

    أنت اللي متشبه بالنساء ياريناد ياذكر بط مكشوف
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  12. 50
    4 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    أحذروا وأحرصوا على أبنائكم وغلظوا تعاملكم مع هؤلاء

    أتمنى متابعة قضية هذا الوافد الكلب القذر وعدم التنازل والمطالبة بالحق الخاص
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  13. 49
    4 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    ريناد

    45 منتحل معرفي يامتشبه بالنساء هههههههه وإذا كنتي فتاه الغيره وماتسوي يانار شبي من ضلوعي حطبكي ههههههههههه
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  14. 48
    4 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    ليه الضرب والاستعراض على هذا الوافد حت لو سرق فه قانون يعاقبه مو انتم تعاقبونه الي يقول الوافدين ترا الي نحرت بنت ضرتها مواطنة بلا استعلاء علفاضي وعنص
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  15. 47
    4 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    مجرد تعليق

    اسباب كثرة الجرائم ومنها السرقه والرشوه وشهادة الزور والربا والتحرش واكل اموال الناس بالباطل واهدار المال العام هو تعطيل حدود ما انزل الله وسنة نبيه
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  16. 46
    4 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    اﻷجانب هم سبب السرقات والمخدرات والدعاره وشح الوظائف وزحمة الشوارع .
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  17. 45
    4 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    ريناد

    أنا عندي كلب يحرسني وي*****
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 44
    4 أكتوبر, 2016 , 17:37 م

    ريناد بومصلفح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 43
    4 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 42
    4 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    ريناد

    40 / انت تشوفه استعراض ههههههههه واحد سئل وجاوبته ياشين اللقافة والفلسفة الزايده من غير مايفهم الموضوع هههههههههه
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  21. 41
    4 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    ...خالد..أبو..عُمر...

    ودي لو أنهم ضاربينه أشد من كذا هذا ضرب دلع والمصيبه إذا كان عقابه تسفير فقط؟وش اللي ياخذ حقي ويبرد قلبي غير أجلده إلين يلحس الأرض من قوة الضرب والألم
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  22. 40
    4 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    ريناد ياحبك للاستعراض السامج
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  23. 39
    4 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    ريناد

    ليييييييه الحرامي مايوطوط ، عندنا كلب حراسه قوي جيرمان شيبرد شرس شكلة مرعب عنده شهادات عليا واكيد راح اتصل بالشرطة
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  24. 38
    4 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لكن مدري هل يطبق هذا الحكم بهذا الزمن والمفروض الحكم مايتغير□■■■■خروج
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  25. 37
    4 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    رجوع تقتله لتدافع عن مالك اذا مافيه حل ابدا الا بقتله لتكف شره عنك□■■
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  26. 36
    4 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    جبال سدير

    السرقات لدينا لاتوجد في اي بلد في العالم والمحققين فاشلين في التحقيق اجانب قبض عليهم يحملون اغنام من احواشها واخرين داخل المحلات وخرجوبرأة
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  27. 35
    4 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    م م م

    اللي جالس يتفلسف ويقول شغل البطلجه لو اعتدى على بنتك او زوجتك او أختك او أمك وش بتسوي تجلس تتفرج هذا رد فعل طبيعي اللي سووه جزاهم الله خير
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  28. 34
    4 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    ريناد

    28 شت يور ماوس // اولآ تصحيح ماوس يعني فأر اذا كنت عارف والصحيح هو شات يور ماوث shut your mouth الحرامي مايقدر يوطوط جنب بيتنا لييييييييييييية
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  29. 33
    4 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    توضيح يعني إذا تدافع عن مالك وقتلك السارق فأنت شهيد واذا انت قتلته فما عليك ذنب □■خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 32
    4 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    مواطن ولكن ،،،،

    المفروض انهم عازمينه وجايبين له عشا ،، واخرتها اخذين اهل البنت المجني عليها للتحقيق يعني ليه تضربون السارق ،، اصلا هذا اللي جعل العماله تطمع فينا
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  31. 31
    4 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تابع وهل نفس الشيء يكون شهيد أو _لا_ بل يعدم اذا كان ماسرق من بيتك سرق من بيوت الناس الآخرين وانت ضربة السارق ومات مثلا _ابي إجابة صحيحة□■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 30
    4 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    رأي منصف

    24 مع الخيل مع الاسف اغلب الاجانب 99.9% يكرهون هذه البلد واهلها فيهم حقد غريب( لا تعمم و لو كلامك صحيح ماشفنا ولا سعودي واحد متزوج من اجنبية )
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  33. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يستاهل الضرب لكن مدري وش حكم اللي يضرب من يسرق ويمكن يموت واذا مات اللي يسرق هل يعدمون اللي ضربوه__بحديث بمامعناه من مات دون ماله فهو شهيد⬅
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  34. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    شت يور ماوس

    ريناد والله طب بيتكم وسرق ذهبكم كان قدك تضربين معهم
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  35. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:1783

    عاشق الجورري

    فوق السرقة و أنتهاك محارم المنازل غانق طفله لغرض قتلها حتى لا تعلم عليه اللص قليله في حقه ،،،
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  36. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    بوعلي

    تعليق 21والله لو سوى شئ فى ابنائك مايكون هذا ردك او انك اجنبى مندس حاقد على السعوديين تسلم الايادى الى كفخته رجاال تاخذ حقها طرق على خشمك
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  37. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 17:10 م
    عدد التعليقات:1783

    عاشق الجورري

    مخالف للنشر
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  38. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    مع الخيل

    مع الاسف اغلب الاجانب 99.9% يكرهون هذه البلد واهلها فيهم حقد غريب سبحان الله صحيح اتقي شر من احسنت اليه.لانعلم السبب لاكن الله يرد حقدهم وحسدهم عليهم
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  39. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    هو راح يأخذ جزاءه وهم اخطأوا بالضرب المبرح والتشهير والقذف
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  40. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    بوعلي

    تسلم الاياد بس التكفيخ المفروض افضل من كذا ليه مايتم ربطه فى سياره وسحبه لمسافه 5كيلو حتى يعرف ان فى دوله وفيها قانون انتبهو من ابو وزره حاقدومريض
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    طير شلوى

    اقول انت وإياه بلا فلسفه زايده الجهه الحكومية هي المفترض تأخذ حق المواطن هذا من ناحية الشرع اما من ناحية البلطجه واحتقار العامل يعتبر هذا العمل اجرامي
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  42. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    جعل ايديكم ماتمسها النار للدرجه حتي محارم المسلمين تجروا عليها عيال الكلب ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  43. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    ولد بلادي

    اذا فيه عدل يكرم المعتدى عليهم وينفذ شرع الله في الخايس ويسفر بدون يده ورجله عشان يتادب غيره ***الله عليهم مجرمين ما احترمو وطن ولا مواطن ولا انظمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  44. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 17:02 م
    عدد التعليقات:1783

    عاشق الجورري

    الوافدين عاثو في البلد فساد ،،، وخاصة العرب و البنقاله ،،، الى متى نسكت عنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  45. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    الأسود

    يستاهل الوسخ. لا تساووا بين الجلاد والضحية . هذا معتدي مجرم خطير توقع منه أكبر جرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  46. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    ناصر

    يارجل ثلاث ايام والا أربعة أيام وتحصلهم فاكينه وتسالهم ليش يقولك السجون مليانه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  47. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    ريناد

    لييييييييييه التخلف هذا ومدت اليد وإلا ماتقدرون إلا علية لييييييية تضربة سرق فيه شرطة وقانون حنا مووووووو بغابة ناخذ حقنا بأيدينا غلط
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  48. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    جنوبية..🌻🌻

    اول مرة اشوف واحدينضرب واحس انه يستاهل زيادة تسلم اياديكم وبيض الله وجيهكم
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  49. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    راي عام

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:3974

    العنيد

    5//// ياليتهم دابغينك معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:1783

    عاشق الجورري

    بيض الله وجيهكم ،، كفى رحمه لهولاء المرتزقة ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  52. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:3974

    العنيد

    الي مايخذ حقه بيده هذا مسكين بيض الله وجهيم هذوالي الرجاجيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  53. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    خالد الزهراني

    يستاهل قليله في حقه اجل تبونهم يحتضنونه والله انهم رجال خله يتوب ويذلف لبلده***
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  54. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    رامي

    أكثر من مليون متسلل ومتسول زيدي لايعرف مجرمهم من جاسوسهم من مخربهم والكثير منهم هاربين من السجون اليمنيه تم تصحيح أوضاعهم فمتى سيتم تنظيف البلد منهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  55. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    hima

    مع احترامي لرجال الامن,كان رميتوه في السجن بدون علاج,وتعطوا مكافاة على حسابو للمواطنين اللي قبضوا عليه واعطوه علقة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  56. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    راعي الثانيه

    اهم شي لا تسفرونه الا بعد ما ياخذ عقوبته مو ثاني يوم يروح لهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    راي عام

    مهما فعل هنالك جهات مسؤوله لا يجب تجاوزها يتم فقط تسليمه للشرطه والمحكمه اما تبرئه او تجرمه انا اسلوب الهمج والاعتداء عليه وتصويره جريمه يجب معاقبتهم
    لا يعجبني(13) اعجبني(4)
  58. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    تحية للمسؤال

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    فيصل

    البلد تحول إلى مرتع للمجرمين. .والسبب تصحيح الأوضاع و نظام نطاقات الذي إغراق البلد ب 7 مليون تأشيرة في 5 سنوات
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  60. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    فيصل

    ولماذا يتم مسألة المواطنين!! يعني حرامي متهجم على بيتي وعرضي وش المطلوب! !والله انه طاح في ناس ضعوف لو طاح عرابحه غير تستلمونه جثة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  61. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    جنوبية..

    جاتني عدة مقاطع واحد منهم يقول بنتي بين الحياة والموت والي متدوال انه ***بنت مو سرقة عالعموم انهم كفو بستاهل الضرب ***او سارق يستاهل
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)

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