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شاهد: أغرب عملية قلع سن لطفل سعودي

4 أكتوبر, 2016 , 17:57 م
شاهد: أغرب عملية قلع سن لطفل سعودي
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صحيفة المرصد :تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراهق سعودي واخوه الصغير وهما يقومان بواحدة من أغرب عمليات قلع السن في العالم.
حيث قام الشاب بربط سن اخوه الصغير في مؤخرة السيارة ومن ثم الانظلاق بها بسرعة عالية، لينجح في قلع السن بكل سهولة وبدون ألم.



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    فلوسنا راحت حلالنا راح
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  2. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    كنت اعتقد انه ابو سن
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  3. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    سخافة . ماعاد لنا وجه نضحك تذكرت مسرحية يوم عبدالرحمن العقل يقول لاتضحك انت بدون . احنا نقول لاتضحك انت سعودي / أنتِ سعودية
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  4. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    أبو مصلفح الرياض

    كاالعادة مبدعين لولا تسلط ********** لكان السعوديين في مقدمة المخترعين في العالم
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  5. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    عادي

    ويش نسوي كل شي غالي ،، حتى التأمين .. ما تقدر تسوي تأمين قبل تسوي كشف ويتأكدون انك خالي من جميع الأمراض ، لذلك عادي
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  6. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 18:06 م
    عدد التعليقات:1418

    بلادي زوينا

    😂😂 تطور خلع السن ،،، كنّا زمان نعمل شبيه للحركة لكن نربط السن بسلك ومن ثم بالباب المنزل و يتم غلق الباب 👍
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  7. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    محمد

    الله يسقي ايام زمان كنا نسويها وحنا صغار
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  8. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    محمد الزهراني

    الله يصلحهم ........... طريقة حلوووووووووووة
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