شاهد: أغرب عملية قلع سن لطفل سعودي

صحيفة المرصد :تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراهق سعودي واخوه الصغير وهما يقومان بواحدة من أغرب عمليات قلع السن في العالم.

حيث قام الشاب بربط سن اخوه الصغير في مؤخرة السيارة ومن ثم الانظلاق بها بسرعة عالية، لينجح في قلع السن بكل سهولة وبدون ألم.