صحيفة المرصد :تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراهق سعودي واخوه الصغير وهما يقومان بواحدة من أغرب عمليات قلع السن في العالم.
حيث قام الشاب بربط سن اخوه الصغير في مؤخرة السيارة ومن ثم الانظلاق بها بسرعة عالية، لينجح في قلع السن بكل سهولة وبدون ألم.
شاهد: أغرب عملية قلع سن لطفل سعودي
صحيفة المرصد :تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراهق سعودي واخوه الصغير وهما يقومان بواحدة من أغرب عمليات قلع السن في العالم.
تعليقات ( 8 )
💎⭐️عهود⭐️💎فلوسنا راحت حلالنا راح
💎⭐️عهود⭐️💎سخافة . ماعاد لنا وجه نضحك تذكرت مسرحية يوم عبدالرحمن العقل يقول لاتضحك انت بدون . احنا نقول لاتضحك انت سعودي / أنتِ سعودية
أبو مصلفح الرياضكاالعادة مبدعين لولا تسلط ********** لكان السعوديين في مقدمة المخترعين في العالم
عاديويش نسوي كل شي غالي ،، حتى التأمين .. ما تقدر تسوي تأمين قبل تسوي كشف ويتأكدون انك خالي من جميع الأمراض ، لذلك عادي
عدد التعليقات:1418
بلادي زوينا😂😂 تطور خلع السن ،،، كنّا زمان نعمل شبيه للحركة لكن نربط السن بسلك ومن ثم بالباب المنزل و يتم غلق الباب 👍
محمدالله يسقي ايام زمان كنا نسويها وحنا صغار
محمد الزهرانيالله يصلحهم ........... طريقة حلوووووووووووة