بالفيديو: مضاربة دموية بين طلاب جامعة الكويت.. ومواقع التواصل تتفاعل

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مضاربة لطلاب كلية الآداب بجامعة الكويت، وذلك أثناء انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية.
وتصدر هاشتاق #هوشة_الآداب قائمة الهاشتاقات الأكثر انتشارا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أثارت القضية جدلا واسعا.
وطالب مغردون بإلغاء الانتخابات الطلابية لرئاسة الاتحادات الداخلية في الكليات، بينما طالب آخرون بغلق الجامعات لأن التعليم أصبح “هابط” على حد وصفهم.
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أتمنى أن نرى قراراً من الجهات العليا يلغي الانتخابات الجامعية نهائيا .. فما حدث اليوم كل عام سنراه#هوشة_الآداب pic.twitter.com/XFIUND6F9y
— حمود جلوي (@Hamoodjlwy) October 4, 2016
تعليقات ( 19 )
ريما Rima🙉اكيد ***دور وهذا سبب المضاربة
لا اهلا ولا سهلا بالديموقراطيةإذا كانت هذه ديموقراطية فلا اهلا ولا سهلا بها مجتمعاتنا ليست مهيئة لها ولا تستحقها.
تعليق 8 وتعليق 11.الله يهدي شباب المسلمين وهذي المشاكل تحصل في جميع انحاء العالم . لكن انا مادري ويش دخل الناس اللي انتو ذكرتوهم . تخبصون عباس على دباس . الله يعينكم
مسافرمخالف للنشر
Ymni mahbobشو حقه ي معود ههههه تعالو عندنا شوفوا الضرب على اصوله المصري اللي قفع وجه السعودي.،.،.،.،.
امخالف للنشر
نهاره ابيضشيابهم تضاربو في مجلس الامه مهب عاد وراعينهم في التعليم
-مشاجره شباب في جامعة الكويت ولا لها اي دخل في جميع ماذكرته ياقلم *** اللهم ***الروس والفرس المجوس ومن يقف معهم لتفتييت شمل المسلمين
اسمرعبرالديموقراطية العربية
دراكولاعجبتني البنت اللي تصيح صوتها حلو كم تمنيت ان اكون سوبر مان واطير للكويت وانقذها من بين ايدي المتوحشين وهذه المناظر المقززه
عدد التعليقات:14148
قلم الحقيقهدنيا العرب ودولهم وأنظمتهم وشعوبهم ومجتمعاتهم أصبحت حروب ومعارك طاحنة في مابينهم لماذا؟.حريتهم أغتيلت قراراتهم صودرت لم يسلم الا من قضى على الأخونج.
خلاصخلاص اتضحت الصوره .. فهذا زمن الفوضى والفتن وضياع الحياء ... الأحداث تتسارع .. والنهايات قربت ...
عدد التعليقات:1433
بلادي زويناضاقت أخلاق البشر لسبب بسيط تهيج و تثور الأنفس و تمتلئ القلوب بغض و حقد ،،،
العنزيشجاعتهم على بعض ايام ****
أبجد هوزالأخوة الكويتين هداهم الله ما عندهم يمه إرحميني عندما تأتي للمضاربة!! كنت شاهداً على واحدة كثر فيها الضرب القوي والبقوس!! يا حليلنا هنا بس مد يدك!!
مصممالكويتين شعب متحضر جدا جدا ههههههههههههههههه
الله المستعانوش صار بالدنيا كله مضاربات وضرب وشفيهم الناس
عدد التعليقات:1433
بلادي زويناطيب تتضاربون على مقد في مجلس الأمة أو مجلس الوزراء ،،،،، هياط أدووووول