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بالفيديو: مضاربة دموية بين طلاب جامعة الكويت.. ومواقع التواصل تتفاعل

4 أكتوبر, 2016 , 18:54 م
بالفيديو: مضاربة دموية بين طلاب جامعة الكويت.. ومواقع التواصل تتفاعل
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صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مضاربة لطلاب كلية الآداب بجامعة الكويت، وذلك أثناء انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية.

وتصدر هاشتاق #هوشة_الآداب قائمة الهاشتاقات الأكثر انتشارا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أثارت القضية جدلا واسعا.

وطالب مغردون بإلغاء الانتخابات الطلابية لرئاسة الاتحادات الداخلية في الكليات، بينما طالب آخرون بغلق الجامعات لأن التعليم أصبح “هابط” على حد وصفهم.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    غريبه دوله الكويت متحضره منذ زمن لديهم خلق راقي ومتقدمه علي دول اقليميه في التحضر الكويتيون اسلوبهم في الكلام والتعامل راقي جدا استغرب ماحدث
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  2. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    ريما Rima

    🙉اكيد ***دور وهذا سبب المضاربة
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  3. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    لا اهلا ولا سهلا بالديموقراطية

    إذا كانت هذه ديموقراطية فلا اهلا ولا سهلا بها مجتمعاتنا ليست مهيئة لها ولا تستحقها.
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  4. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    تعليق 8 وتعليق 11.

    الله يهدي شباب المسلمين وهذي المشاكل تحصل في جميع انحاء العالم . لكن انا مادري ويش دخل الناس اللي انتو ذكرتوهم . تخبصون عباس على دباس . الله يعينكم
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  5. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    مسافر

    مخالف للنشر
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  6. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    Ymni mahbob

    شو حقه ي معود ههههه تعالو عندنا شوفوا الضرب على اصوله المصري اللي قفع وجه السعودي.،.،.،.،.
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  7. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    ا

    مخالف للنشر
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  8. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    نهاره ابيض

    شيابهم تضاربو في مجلس الامه مهب عاد وراعينهم في التعليم
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  9. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    -

    مشاجره شباب في جامعة الكويت ولا لها اي دخل في جميع ماذكرته ياقلم *** اللهم ***الروس والفرس المجوس ومن يقف معهم لتفتييت شمل المسلمين
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  10. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    اسمرعبر

    الديموقراطية العربية
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  11. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    دراكولا

    عجبتني البنت اللي تصيح صوتها حلو كم تمنيت ان اكون سوبر مان واطير للكويت وانقذها من بين ايدي المتوحشين وهذه المناظر المقززه
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  12. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 19:07 م
    عدد التعليقات:14148

    قلم الحقيقه

    دنيا العرب ودولهم وأنظمتهم وشعوبهم ومجتمعاتهم أصبحت حروب ومعارك طاحنة في مابينهم لماذا؟.حريتهم أغتيلت قراراتهم صودرت لم يسلم الا من قضى على الأخونج.
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  13. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    خلاص

    خلاص اتضحت الصوره .. فهذا زمن الفوضى والفتن وضياع الحياء ... الأحداث تتسارع .. والنهايات قربت ...
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  14. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 19:02 م
    عدد التعليقات:1433

    بلادي زوينا

    ضاقت أخلاق البشر لسبب بسيط تهيج و تثور الأنفس و تمتلئ القلوب بغض و حقد ،،،
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  15. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    العنزي

    شجاعتهم على بعض ايام ****
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  16. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    أبجد هوز

    الأخوة الكويتين هداهم الله ما عندهم يمه إرحميني عندما تأتي للمضاربة!! كنت شاهداً على واحدة كثر فيها الضرب القوي والبقوس!! يا حليلنا هنا بس مد يدك!!
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  17. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    مصمم

    الكويتين شعب متحضر جدا جدا ههههههههههههههههه
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  18. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    الله المستعان

    وش صار بالدنيا كله مضاربات وضرب وشفيهم الناس
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  19. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:1433

    بلادي زوينا

    طيب تتضاربون على مقد في مجلس الأمة أو مجلس الوزراء ،،،،، هياط أدووووول
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