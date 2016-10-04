بالفيديو: مضاربة دموية بين طلاب جامعة الكويت.. ومواقع التواصل تتفاعل

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مضاربة لطلاب كلية الآداب بجامعة الكويت، وذلك أثناء انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية.

وتصدر هاشتاق #هوشة_الآداب قائمة الهاشتاقات الأكثر انتشارا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أثارت القضية جدلا واسعا.

وطالب مغردون بإلغاء الانتخابات الطلابية لرئاسة الاتحادات الداخلية في الكليات، بينما طالب آخرون بغلق الجامعات لأن التعليم أصبح “هابط” على حد وصفهم.