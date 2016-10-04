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شاهد: مريم حسين تداعب “لحية” زوجها السعودي أمام الكاميرا!

4 أكتوبر, 2016 , 19:06 م
شاهد: مريم حسين تداعب “لحية” زوجها السعودي أمام الكاميرا!
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صحيفة المرصد:تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، للممثلة المغربية العراقية مريم حسين، يُظهر حركاتها مع زوجها وكيف كانت  تداعبه  بلحيته ما جعلها عرضة لإنتقادات لاذعة جدّاً.

وعقدت مريم قرانها على خطيبها الممثل فيصل الفيصل في حفل زفافٍ وُصِفَ بالأسطوري في لندن حيث يُقيمان معاً منذ فترةٍ طويلة، وقد تألّقت بفستان أبيض مع طرحةٍ طويلة، في حين أطلّ فيصل بالزي التقليدي.وسار العروسان بسيارةٍ تجرّها الأحصنة في شوارع لندن.

إلّا أنّ عدد من روّاد السوشيال ميديا، رصدوا ردود أفعال متعدّدة حيال هذه القضية وقالوا أنّ الفيديو مركّب من عدّة مشاهد، وإعتبروا أنّ هدفه الإساءة إلى مريم التي تتعرّض منذ فترة لحملات وإنتقادات.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 44
    4 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    جنوبية..🌻🌻

    تعليق 29 والله اكرم رجل واكثر رجل يدلل حرمته السعودي انا عايشة معا اب واخ سعودين كلهم مايرفضون لي طلب وكلها يومين وانزف لسعودي راح يكون تاج على راسي
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  2. 43
    4 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    الله ياخذك ..
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  3. 42
    4 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    إلى مسافر37

    الله أعلم ما ذكر في القرآن
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  4. 41
    4 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    فلسفة الموقف (ان تأكل عسل ويشاهدك النس وربما اخذوا لحسة اصبع او اكثر او تأكل ***لوحدك)
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  5. 40
    4 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    طيب و بعدين

    حتى انا عندي لحية
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  6. 39
    4 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    من البدايه ***الله يعين قلب امك
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  7. 38
    4 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    دحوم1

    ليتها على اللحيه جت يدها بس راحت على ********
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  8. 37
    4 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    مسافر

    اكثر اهل النار من النساء
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  9. 36
    4 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    اس اس

    للاسف انه سعودى فلقد اساء للسعوديين بهذه الحركات اللى مالها داعى بس مادام انهم مع بعض من فتره فهذا وضعهم واقل من ذلك
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  10. 35
    4 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    ابتهال

    المدعو ( مع الأسف ) 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
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  11. 34
    4 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    الرجل إذا ترك المرأة على كيفها ولبى كل طلاباتها راح تتعود عليك وماتقدر بعدين ترفض لها طلب واذا رفضت تصير مشاكل ويمكن تصل للطلاق ..كن وسط
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  12. 33
    4 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    ريناد

    واخيرآ تزوجت ******** مسكينة مووووووو مصدقة ههههههه تبادل ادوار هو العروس وهي العريس هو مستحي وهي ******* ، زوجها لاتعليق كل الرجال ماتووووووووووووووو
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  13. 32
    4 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    اللي يتزوجون فنانات هم اللي يحبون التحرر والانفتاح
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  14. 31
    4 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    دوده

    باين من الحركات *****
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  15. 30
    4 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الروج الأحمر مو حلو عليها الألوان الفاتحة اللي مو فاقعة أحلى □■خروج
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  16. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    مع الأسف

    السعودي مع الاجنبية يدللها ويدلعها ومهر غالي وشهر عسل ويلبي كل طلباتها...لكن مع السعودية بنت بلده يستكثر عليها كل شي ويتذمر منها ويشتمها ويسخر منها!!!
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  17. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    آخر زمن الذكر يخجل والأنثى لا😡البنت حلاتها بحيائها
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  18. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    -

    بسلامتهم مانعرفهم !! شوفي غيري لان كل **
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  19. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    الناقد

    طيب.. وحنا وش علينا؟!
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  20. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    فارس الزهراني

    من مريم حسين هذي
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  21. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    فارس الزهراني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    فارس الزهراني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    noor

    ومتعوده دايما دايما دايما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    طقطقه

    بصراحه البنت دي مؤدبه قدً قداً ... بس ماكنها مستعجله شوي ... أركدي الله يصلحك ... لاحقه
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  25. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:1433

    بلادي زوينا

    مخالف للنشر
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  26. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    ا

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    فارس الزهراني

    ناس تقضي عسلها بأوربا وشرق اسيا وناس تقضيه متنقله بين مكه المكرمه والمدينه وناس لا يتجاوزون عتبة شقتهم وهكذا الدنيا
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  28. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    شجاع

    الحمد للة والله مامثل بنات السعوديه وجمالهم اذا احست الاختيار من دين وخلق والبيت الذي احسن تربيتها تريحك وتربي لك الناء باذن الله صالحين وياملح بناتنا
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  29. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    hima

    لاهو حرام ولا عيب,زوجها,الله يسعدهم ويديم افراحهم,مناظر مثل هذه يكون لها تاثير الخناجر في وجوه النكديين,احسن.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  30. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:14148

    قلم الحقيقه

    مشاهد ***لاتشاهدها الا في ***
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  31. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:1433

    بلادي زوينا

    ما تلام الجووو حرر يا شباااب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    فارس الزهراني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
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  34. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    فارس الزهراني

    اي زواج يبنى على مصلحه نهايته الفشل
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  35. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    Ymni mahbob

    اشهد انها مؤدبه ع آخر قدن قدن....
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  36. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:14216

    هيفاء @

    ههه الله يسستر عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  37. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:1433

    بلادي زوينا

    مستحي الراجل 😂 طب الجو حار ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    فارس الزهراني

    ياعابر سبيل ترى السعودي ماعلى راسه ريشه الله يرحم الحال وبس
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  39. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    فارس الزهراني

    وفي شوارع لندن وامام الخلق .. احلق شنبي ودقني مثل هذه الاشكال لا يستمر زواجهم لأكثر من عام لأن ا***
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  40. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 19:13 م
    عدد التعليقات:1433

    بلادي زوينا

    ماذا نستنتج من هذا المقطع المصور ،،،،، حرارة الشمس في لهيب الصيف الحار ***
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  41. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    اسمرعبر

    زوجها عادي يا ناس هذا يعتبر ***
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  42. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    فارس الزهراني

    خلوهم يتونسوا مع بعض لمدة عام وبعدها كل******
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  43. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    عابر سبيل

    مستغرب كيف سعودي متزوج(؟؟؟؟؟؟)
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  44. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 19:08 م
    عدد التعليقات:1433

    بلادي زوينا

    مخالف للنشر
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