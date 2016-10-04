شاهد: مريم حسين تداعب “لحية” زوجها السعودي أمام الكاميرا!

صحيفة المرصد:تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، للممثلة المغربية العراقية مريم حسين، يُظهر حركاتها مع زوجها وكيف كانت تداعبه بلحيته ما جعلها عرضة لإنتقادات لاذعة جدّاً.
وعقدت مريم قرانها على خطيبها الممثل فيصل الفيصل في حفل زفافٍ وُصِفَ بالأسطوري في لندن حيث يُقيمان معاً منذ فترةٍ طويلة، وقد تألّقت بفستان أبيض مع طرحةٍ طويلة، في حين أطلّ فيصل بالزي التقليدي.وسار العروسان بسيارةٍ تجرّها الأحصنة في شوارع لندن.
إلّا أنّ عدد من روّاد السوشيال ميديا، رصدوا ردود أفعال متعدّدة حيال هذه القضية وقالوا أنّ الفيديو مركّب من عدّة مشاهد، وإعتبروا أنّ هدفه الإساءة إلى مريم التي تتعرّض منذ فترة لحملات وإنتقادات.
تعليقات ( 44 )
جنوبية..🌻🌻تعليق 29 والله اكرم رجل واكثر رجل يدلل حرمته السعودي انا عايشة معا اب واخ سعودين كلهم مايرفضون لي طلب وكلها يومين وانزف لسعودي راح يكون تاج على راسي
إلى مسافر37الله أعلم ما ذكر في القرآن
طيب و بعدينحتى انا عندي لحية
دحوم1ليتها على اللحيه جت يدها بس راحت على ********
مسافراكثر اهل النار من النساء
اس اسللاسف انه سعودى فلقد اساء للسعوديين بهذه الحركات اللى مالها داعى بس مادام انهم مع بعض من فتره فهذا وضعهم واقل من ذلك
ابتهالالمدعو ( مع الأسف ) 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
رينادواخيرآ تزوجت ******** مسكينة مووووووو مصدقة ههههههه تبادل ادوار هو العروس وهي العريس هو مستحي وهي ******* ، زوجها لاتعليق كل الرجال ماتووووووووووووووو
دودهباين من الحركات *****
↩🌟ريما Rima 🌟↩الروج الأحمر مو حلو عليها الألوان الفاتحة اللي مو فاقعة أحلى □■خروج
مع الأسفالسعودي مع الاجنبية يدللها ويدلعها ومهر غالي وشهر عسل ويلبي كل طلباتها...لكن مع السعودية بنت بلده يستكثر عليها كل شي ويتذمر منها ويشتمها ويسخر منها!!!
↩🌟ريما Rima 🌟↩آخر زمن الذكر يخجل والأنثى لا😡البنت حلاتها بحيائها
-بسلامتهم مانعرفهم !! شوفي غيري لان كل **
الناقدطيب.. وحنا وش علينا؟!
فارس الزهرانيمن مريم حسين هذي
فارس الزهرانيمخالف للنشر
فارس الزهرانيمخالف للنشر
noorومتعوده دايما دايما دايما
طقطقهبصراحه البنت دي مؤدبه قدً قداً ... بس ماكنها مستعجله شوي ... أركدي الله يصلحك ... لاحقه
عدد التعليقات:1433
بلادي زوينامخالف للنشر
امخالف للنشر
فارس الزهرانيناس تقضي عسلها بأوربا وشرق اسيا وناس تقضيه متنقله بين مكه المكرمه والمدينه وناس لا يتجاوزون عتبة شقتهم وهكذا الدنيا
شجاعالحمد للة والله مامثل بنات السعوديه وجمالهم اذا احست الاختيار من دين وخلق والبيت الذي احسن تربيتها تريحك وتربي لك الناء باذن الله صالحين وياملح بناتنا
himaلاهو حرام ولا عيب,زوجها,الله يسعدهم ويديم افراحهم,مناظر مثل هذه يكون لها تاثير الخناجر في وجوه النكديين,احسن.
عدد التعليقات:14148
قلم الحقيقهمشاهد ***لاتشاهدها الا في ***
عدد التعليقات:1433
بلادي زويناما تلام الجووو حرر يا شباااب
فارس الزهرانيمخالف للنشر
Ymni mahbobمخالف للنشر
فارس الزهرانياي زواج يبنى على مصلحه نهايته الفشل
Ymni mahbobاشهد انها مؤدبه ع آخر قدن قدن....
عدد التعليقات:14216
هيفاء @ههه الله يسستر عليها
عدد التعليقات:1433
بلادي زوينامستحي الراجل 😂 طب الجو حار ****
فارس الزهرانيياعابر سبيل ترى السعودي ماعلى راسه ريشه الله يرحم الحال وبس
فارس الزهرانيوفي شوارع لندن وامام الخلق .. احلق شنبي ودقني مثل هذه الاشكال لا يستمر زواجهم لأكثر من عام لأن ا***
عدد التعليقات:1433
بلادي زويناماذا نستنتج من هذا المقطع المصور ،،،،، حرارة الشمس في لهيب الصيف الحار ***
اسمرعبرزوجها عادي يا ناس هذا يعتبر ***
فارس الزهرانيخلوهم يتونسوا مع بعض لمدة عام وبعدها كل******
عابر سبيلمستغرب كيف سعودي متزوج(؟؟؟؟؟؟)
عدد التعليقات:1433
بلادي زوينامخالف للنشر