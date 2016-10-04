شاهد: مريم حسين تداعب “لحية” زوجها السعودي أمام الكاميرا!

صحيفة المرصد:تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، للممثلة المغربية العراقية مريم حسين، يُظهر حركاتها مع زوجها وكيف كانت تداعبه بلحيته ما جعلها عرضة لإنتقادات لاذعة جدّاً.

وعقدت مريم قرانها على خطيبها الممثل فيصل الفيصل في حفل زفافٍ وُصِفَ بالأسطوري في لندن حيث يُقيمان معاً منذ فترةٍ طويلة، وقد تألّقت بفستان أبيض مع طرحةٍ طويلة، في حين أطلّ فيصل بالزي التقليدي.وسار العروسان بسيارةٍ تجرّها الأحصنة في شوارع لندن.

إلّا أنّ عدد من روّاد السوشيال ميديا، رصدوا ردود أفعال متعدّدة حيال هذه القضية وقالوا أنّ الفيديو مركّب من عدّة مشاهد، وإعتبروا أنّ هدفه الإساءة إلى مريم التي تتعرّض منذ فترة لحملات وإنتقادات.