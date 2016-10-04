بالفيديو : شاب سعودي يعرض الزواج على حليمة بولند

صحيفة المرصد:تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الفنانة الكويتية حليمة بولند فيديو لها خلال تواجدها في الرياض أسبوع كامل وتلقيها عرض زواج من شاب سعودي.

حليمة بولند توجهت لزيارة إحدى زميلاتها من ثم حصلت على فرصة لقاء شقيق زميلتها فواز الذي غادر عمله باكراً من أجل مقابلة حليمة بولند وتعبيره عن حبه لها وإعجابه الشديد بها.

كما أثارت الجدل حين سألت الشاب فواز عن حبه لها قائلة :”تحبني” فأجابها : “أنا الشاب السعودي المناسب للزواج”.