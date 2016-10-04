بالفيديو.. تركي الحمد: المستقبل في المملكة لـ “الليبرالية”.. وهذا ردي على محمد عبده !!

صحيفة المرصد: وصف الكاتب، الدكتور تركي الحمد، دمج المثقفين الحداثيين بين الدين والسياسة بـ “اللعبة السياسية”، معتبراً أن الدين أسهل وسيلة للوصول إلى الجماهير عبر دغدغة مشاعرها بالنصوص الدينية.
وفي مقابلة مع “العربية.نت”، رفض الحمد، في الوقت ذاته التهدئة مع التيار “الإسلاموي” قائلاً: “أنا لا أثق بمن يمزج الدين بالسياسة، ويقال لي لماذا لا تحاول التهدئة مع التيار الإسلاموي للوصول معه إلى مرحلة معينة فأقول (لا) من البداية”، فالذين هدّأوا مع الثورة الإيرانية انتهوا وهذه إيران أمامنا الآن باسم تصدير الثورة الاسلامية”.
ووصف مجاملة مثقفين حداثيين للتيارات الإسلاموية بالانتهازية باعتبار “القيم لدى الإسلاموي تختلف عما هي لدى الحداثي”، منوهاً إلى أن المجاملة والتبرير للإسلامويين تعود إلى تحقيق أهداف شخصية، تتلخص أبرزها بكسب الجماهيرية والوصول إلى سلطة معينة قائلاً: “أما أنا فلا أسعى إلى سلطة ولا أبحث عن جماهيرية”.
وفي رد للدكتور تركي الحمد على سؤال ما إذا كانت هناك محاولات من قبل الإخوان المسلمين إلى استقطابه قال: “لا كنت حالة ميئوساً منها”.
من جهة أخرى، أكد الدكتور الحمد وجود تيار ليبرالي في السعودية، إلا أنه اعتبره “ضعيفاً، ولا يزال في طور النمو”، مرجحاً في الوقت ذاته المستقبل القادم في المملكة لليبرالية لاتساعها للجميع، بحسب قوله.
وتحدث الدكتور تركي الحمد عن ما واجهه وأسرته من حملة شرسة من قبل جماعة الصحوة، إثر مقالاته ورواياته قائلاً في ذلك: “طبعاً في بداية الأمر كانت حرباً لا أخلاقية، وأستطيع أن أصفها بالحرب القذرة، لكن الحمد لله كنا نعيش في تلك الفترة بالمنطقة الشرقية، وهي أكثر تسامحاً وتقبلاً، إلا أن ذلك لم يمنع من تلقي أبنائي وبناتي مفردات تجريحية في محيطهم الدراسي والاجتماعي”.
وللدكتور الحمد تجارب مع موت أقرب الناس إليه، كان آخرها فقده ابنه الأكبر طارق، في حادث سير، وقبلاً زوجته الأولى في حريق بالمنزل، وبعدها وفاة ابن آخر له.
حول ذلك قال: “الموت حقيقة من حقائق الحياة، فإذا تقبلنا بقية حقائق الحياة، يجب أن نتقبل هذه الحقيقة الكبرى، إلا أن ذلك لا ينفي الحزن والأسى هذه مشاعر لا أتحكم بها، ولكن وضع هذين الأمرين بالاعتبار مريح للنفس كثيراً”.
وجاء تعليق تركي الحمد على ما ذكره المطرب محمد عبده في إحدى حفلاته الغنائية مؤخراً بمدينة دبي متمنياً عودة الغناء من المنفى قائلاً: “أقول له ونحن معك متى يعود الفرح إلى ديارنا”.
تعليقات ( 144 )
ههه بس متصحصحالحمد لله وتعالى تم اقحام مطاردي الاسواق من المجتمع و المتعدين على الناس بإسم الدين.
ابوعلي ال عليياتركي انت وامثالك كم اعطيتم اعداء الاسلام من حجج واهية كاذبه اخذوهاادله يسعون من خلالها الى النيل من الاسلام والمسلمين والله لتقفون بين يدي رب العالم
زمان الصمتصدقوني هؤلاء اللبراليين يحتضرون وقد أفل نجمهم الذي لم يسطع أساساً . فقد ذهبوا إلى غير رجعه كل من أوجدوهم ومن تبناهم وتبنى مشاريعهم الإنحلاليه والهدامه
هذا مجتمع الصحوةالقبض على 6 أشخاص قتلوا عشرينياً وألقوا جثته عارية على طريق زراعي بالباحة
مسحب الجوالينمن يريد اعتناق المذهب الليبرالي فعليه ان يدفع رسوم لوزارة الاسكان علشان يعجلون بتسليم السكن
مسحب الجوالينيجب على الجهات المختصة دعوة الليبراليين الى الاسلام وان لم يستجيبوا فيجب نفيهم الى دولة افريقية فقيرة علشان يعرفون ربهم
سبحان الله في ناستعلم الغيب ومشهدة الناس على كلامها فيقول تذكروا كلامي. ماخلى لفرعون من شي
مسحب الجوالينقبل كم سنة ما كنا نسمع عن ابتزاز الفتيات اما الان فان ٧٠٪ النساء تعرضن للابتزاز من اجانب وغيرة
محمد الغامديالتطبيق الخطاء او ادخال زيادات على اي نظرية يفقدها اهميتها ووجود هذه الفكرة في مجتمع لايقبلها جريمة والليبرالية لاتصلح لنا وتركي الحمدغبي لم يفهم هذا
مسحب الجوالينشكلي ابغى اهج للربع الخالي انا و عيالي وبناتي من الليراليين علشان ما يفسدونهم بدعوى الحرية و التحرر ،
مسحب الجوالينالليبراليين سيطروا سيطرة تامة على الاعلام وعلى قلوب النساء بحجة تحريرهن
مسحب الجواليناصحوا يا مدعين انكم احفاد الصحابة اصحوا
حسين الحسينيتعليق مخالف
مسحب الجواليناطردوا الليبراليين من السعودية ينخشون ديننا الاسلامي نخش
طراداحد الضحايا المخدوعين بالشعارات المزيفة التي هم انفسهم غير مقتنعين بها ويرددونها في كل وقت هناك خطوط حمراء لم يستطيعوا تجازوها ولن يستطيعوا بامر الله
ليبرالياحنااتباع اهل العدل والمساواه محرمت الظلم والظلام اهل النوروالتنويروليس اتباع المتشددين سفاكة الدماء مخفية الحق مظهرة الباطل اهل الحقد والكراهيه
مسحب الجوالينراح تتذكرون كلامي راح يتلاشى الاسلام و تعاليم الشريعة الاسلامية وراح يصير الذكر كالانثى وراح تخيس الدنيا وتكثر حالات الانتحار بسبب الليبراليين
حسين الحسينيمخالف للنشر
لا عاديان يركب راسك عفريت وتلهط ميتين مليون ويتهم العفريت. مو اقامو الحد على صاحب البوصلة وذاك اسلم الجن عنده. فلا اعلم متى ننتهي من هالعقول المبنچرة!
قلي عقليمتى نتخلص من تيار الغفوة ونتحضر ونتطور. الخطى توضح اننا بالاتجاه السليم بعدما اقحموا مطاردي الناس في الاسواق
مو قلناجاكم واحد يكفر!
صكوك الغفرانانتهت في القرن الخامس عشر الميلادي وشكلها رجعت بالهجري استغفر الله كانوا يسجلون حضور والحين يطلبون شهادة صلاة من امام المسجد. استغفر الله من هالفكر
ليبراليانا اقول الي يحسد وينم ويسحرويبذرويعمل رياويزوروياكل اموال الناس في الباطل ويسرق ويذي الجار ماهو مسلم وهو من الظالمين والظالم ملعون في القراءن
فجأة ميرنداالحين بيجيك واحد وبيقول شي في عقاله او الكرسي. لانهم فقدوا التركيز على المحتوى فيحاربوا الشخص لذاته. هؤلاء هم ذو الوجوه المتعدده.
محمد الفضليانت ياتركي الحمد مثل الذي ينطح راسه بجبل من الصخر تجي في بلادالحرمين ومنبع الاسلام وتبي تغيره بالبرالية التافه اقول اتعض من الذي حصل لك من مصائب سابقة
ابوعلي ال عليياتركي الى متى التجاوزات في دينك هل يصدر منك هذا[ مرجحاً في الوقت ذاته المستقبل القادم في المملكة لليبرالية لاتساعها للجميع، ]في بلددينه الاسلام هذكفر
بسرعةننتظر شطحة من الجمبازية ويقول اصلاً فجأة ماعندكم بترول🙃
ابن النيلربي ارزقني عندكم فلوس بالهبل تفتح الباقه اليوم كامل وفلوس تنزل ليهم بدون عمل او يعمل ساعه في اليوم وخوانهم في مصر والدول العربيه ﻻيستطيع مكالمة أهله
الحقكل من حارب واتهم الدكتور الحمد هم نفس التيار الذي حارب القصيبي وقد لفضهم الزمن لانهم زبد واما ماينفع الناس فيمكث
طيبماعنده شهادة دكتوراه ولكن هل تتحدث مثله. اقلها ما عمل بشهادة مزورة وانت ساكت عنها
إستشاري صحتركي الحمد كاتب وسبق أن أوقف بسبب شطحاته المشكلة يحسب نفسه صغير هو ومحمد عبده مادروا أنهم يناهزون70 عام ...لماذا كل هذا التمادي عكس التيار ؟!!
إستشاري صحتركي الحمد كاتب وسبق أن أوقف بسبب شطحاته المشكلة يحسب نفسه صغير هو ومحمد عبده مادروا أنهم يناهزون70 عام ...لماذا كل هذا التمادي عكس التيار ؟!!
الصحوة = الغفلةوهكذا تخلفنا والعالم تحرك وتطور و ازدهر. ربع مزايين وتبذير وتباهي بإسم الدين. ينتظرون فتوى ليصلح شكشوكة. لم يستطع التفكير خارج الصندوق المغلق برأسه
الحقالتيار الذي حاربه الدكتور تيارس مسيس انتج في ما بعد القاعده وداعش . المثقف الحقيقي هو الذي لا يغير مواقفه خوف من سطوت المتشددين الدكتور الحمد انموذج
ابوفيصل 1ندعوا أن لايبلغك غايتك فأنتم أخطر من أخطار آخرا وخلك من أحلامك.
ليبرالي58تركي الحمدرجل مثقف ومحترم والقراءن لوعملتم فيه كان حاربتم التبذيروالرياوالمماطله واكل اموال الناس في الباطل والزور والتزوير والنمه والحسد
هيا انت وياهروحوا ناموا. مو وراكم تصحوا مبكر لصلاة الفجر. يالا روهي نامي وهده متوعه. ورانا صلاة وشغل
الحقالدكتور الحمد مثال المثقف المتسامح الذي وقف بكل شجاعه في وجه تيار سياسي استخدم الاسلام في وقت كان متغلغل في كل مفاصل الحياه .
إستشاري صحالدين مع العلم والعمل وكل مايفيد الناس ...أما الليبرالية تدعو للفساد الأخلاقي والإنحلال والالحاد وشرب الخمور والغناء وكل عمل يتعارض مع الدين .
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللي يوزع صكوك الغفران ودخول الجنة هو الخامنئي روحو له واحجزو قبل لاينتهن صكوك الغفران 😅 والسيوف تباع قرب عاشوراء لتضربو رؤسكم 🔪وتسيل دمائك□■خروج
معلم متقاعدكانت الليبرالية خيار معتدل للمجتمع السعودي للخروج من سطوة التطرف والإرهاب ولكنه رفضها والمرحلة القادة سيكون خيار الألحاد هو الخيار الأكثر شيوعا
زائرعلى فكره من اين حصلت على شهادة الدكتوراة!!! ومتى؟؟!! هل تريد ان اخبر الناس يا دك
الحقام غلاء مثال على الجهل . تعتقد ان من يختلف معها ومع مشايخها يختلف مع الدين هل انتي عندالله افضل منه ؟؟ هل انتي وصيه على الدين؟؟
وش مجيبكم هناروحوا قناة المجد وبداية و وصال. هنا اخبار حليمة و احلام و افكار مفتوحة متحرره معتدله
معلم متقاعدكانت الليبرالية خيار معتدل للمجتمع السعودي للخروج من سطوة التطرف والإرهاب ولكنه رفضها والمرحلة القادة سيكون خيار الألحاد هو الخيار الأكثر شيوعا
الحقالعقول الخاويه الجاهله تحارب النور وضعو انفسهم اوصياء على الدين يدخلون من يشائون الدين ويخرجون من لا يعجبهم احفاد الاعرابي في حديت(في وجهه سفعه)
وجه الشبهبمن يطلبون شهادة امام مسجد وبين من تطاردهم الحكومة كلاهما اعوير بن ازوير ال اطويع
إمرأهاللي يقول اللي مو عاجبه يطلع من السعوديه تكفى لا تكون السعوديه بيت ابوك بس ارحمك
ههه بس متغنضفراقحموهم من مطاردة البشر فأتوا هنا يعلقون بإسم الدين. فعلاً عقول توقف عندها الزمن في القرون الوسطى الميلادية كانوا يبيعون صكوك الغفران استغفر الله
حفتر وفلترماخرب ودمر مصر وتونس وليبيا والعراق إلا أشكالك بنو لبرال وهاهم اليوم يعيشون صراع قاسي مع الجوع والفقر والحروب والفتن والإقتصاد المدمر لأنكم أدوات فقط
مع الخيلاعوذ بالله من الشيطان اارجيم وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد..صدق الله العظيم
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اللامي10_____وما تخفي صدورهم أكبر_____
تراالتلفزيون والسيكل والراديو ليبراليين والسيارة و البوصلة والثلاجة ليبرالية فأجتنبوهم. حد الكثير من الناس يروكع وتغطي يامره وذابحها بالبيت باسم الدين
↩🌟ريما Rima 🌟↩الدول كلها متحرره ليه ماتعيشون يالبراليين بإحدى هذه الدول ⁉___اما اللي يرفضون البراليه مالهم إلا أرضنا أرض السعودية أرض الحرمين
إستشاري صحتيار الليبرالية في السعودية ضعيف وعسى الله يزيده ضعف ويهلك رموزة فليس وراءهم إلا شق الصف والتشكيك في ثوابت الدين والدعوة إلى إفساد الناس .
رحم الله نايف بن عبدالعزيزمخالف
زائرالليبرالية هي الحل في زمن الخوارج والدواعش
الفرق بين الليبرالية وخوارج اﻹخونجأوروبا في القرون الوسطى الكنيسة التي تحكم بإسم الدين بالظلم وهي بعيده عن الدين ومن ثاروا عليهم اﻻول يشبه خوارج عصرنا المتأسلمين والثاني يشبه الليبرال
↩🌟ريما Rima 🌟↩شوفوا كا الدول اللي تطلق على نفسها بأنها ديمقراطية غزوها أهل الفساد بدعوا الحرية والآن تعاني اقتصاديا وامنيا وكثر الزنا والأمراض والبطالة
مسعدالمستقبل للإسلام ايه ***
يالبرالي ياحلالياللبراليه أشخاص مندفعون ومحميون من أسيادهم في السفارات وفي الغرب يريدون المضي قدماً في تنفيذ مشاريعهم التخريبيه ولايريدون لأحد أن يوقفهم . وهذا مستحيل
↩🌟ريما Rima 🌟↩البرالي يعني مافيه عقاب للزاني اذا انتهك عرضك فقط سجن وتحليل الخمور وتواجدها بالأماكن العامة واستقطاب فنانين ذكور واناث عرب وغرب وسرك ذكور واناث
أم غلادائما لا نراهم إلا في أوقات التوتر هم الأعداء فحذروهم عندما تتكالب علينا الأمم يظهرون ليشاركوا الاعداء تمزيق المجتمع
عبدالعزيز//ماضيع البشر ودولهم الا اللبراليه العفنه تفسخ وعري يازين الاسلام الله يتوب عليك ياتركي الحمد
ليبرالي32كل الجيل الحالي توجهه نحو اليبراليه والاستقامه والتعايش السلمي والمتشددين سفت عليهم السوافي وزمانهم ولى وبواقيهم محاربه من كل دول العالم
خالد القحطانيالله الذي جحدته يبلمك
أم غلاالليبرالية أعداء للوطن فمن فسدت علاقته مع خالقه ورازقه كيف تكون له علاقة جيدة مع وطنه؟؟؟؟؟؟
راعي شعيلهتبطي ...تبطي ...تبطي....
↩🌟ريما Rima 🌟↩البرالية هي فصل الدين ع الدولة وهذا حلم أبليس بالجنة□إذا مت وصرت بالقبر راح تعرف انك غلطان وماينفع تحسرك قال لبرالية يحاربون الإسلام وأحكامه وكل مسلم❗
أم غلااعزنا الله بالاسلام ولن نجد لنا عزا بدونه
أم غلااعزنا الله بالاسلام ولن نجد لنا عزا بدونه
أم غلااعزنا الله بالاسلام ولن نجد لنا عزا بدونه
أم غلاالله يشغل عدوالاسلام في نفسه
يفرق ولا يجمعمقابلة ليس هذا وقتها خاصة وان الضيف بآرائه غير المنطقية يزيد من فرقة مجتمعنا
العتيبيمن يوم تعطلت هئية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صرنا نشوف العجائب قال حداثي ياناس الحداثي يرفض كل ماهو شرعي ويريد ان ينطلق للامام بدون ضوابط
↩🌟ريما Rima 🌟↩ماتو له ولدين وزوجة ولازال يحارب الإسلام والمسلمين ويتهمهم بالارهابيين ضرب مثل بإيران والاخونج _مو كل سني اخونجي أو ارهابي والسعودية تحكم بقران وسنة
الكودي 2017كاتب كاذب كلامة لاقيمة لة اليس في القران ان العزة للة ولرسولة وللمؤمنين والمؤمن من جعل الاسلام قدوتة والبرالي من جعل امريكا قدوتة وسيدتة
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اللامي10الليبرالية _ هي التصرف وفق ما يمليه قانون النفس ورغباتها والانطلاق والانفلات نحو الحريات بكل صورها مادية سياسية نفسية ميتافيزيقية (عقدية)
زائركلام الرجل مقنع إلى حد بعيد .
(صح )إن اللذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
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اللامي10الليبرالية _ لها تعريفات مرتكزها الاستقلالية ومعناها التحرر التام من كل أنواع الإكراه الخارجي سواء كان دولة أم جماعة أم فردا
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اللامي10الليبرالية _ مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي
التأليب والتخويندائما يتهم مخالفيه بها .. بينما ترتكز كل مقابلته على تأليب السلطة على الآخرين إذ يقول ببجاحة أما أنا فلا أسعى إلى سلطة ولا أبحث عن جماهيرية
طواني الهم ***أنت من الذين رُفع عنهم القلم .. ولذلك كل ماتهرف به لايجد أذان صاغيه .. وترى شبابنا ومجتمعنا وصل إلى كامل وعيه .. أنت قديم وخبرك عتيق .. وترى مالك سوق
مستقبلك اهمخدعوه فقالوا له : انت مفكر ! فصاده الغرور ولم يعلم انه في مواجهة مباشرة مع الله
العبادة للهبما انزله الله على النبي محمد وليس على ما يقوله امام و اخر لدرجة عظمهم الكثير من البعض وكانهم رسل. استغفر الله. لا للتخلف ونعم للتحضر وانفتاح العقول.
حبروكمسكين يا ليبرالي تحلم في اليقظة...العالم كله في طور الرجوع لقيم الإسلام وانت تريد من بلد الحرمين أن تكون نموذج غربي !!!
محبة السنةفعلا انت حالة ميؤس منها اللهم لاشماته قلتها بلسانك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك فيه
مرحباان بعض الناس يتخذ له قرين يضله عن الدين والطريق المستقيم وبعد ذلك يقوم يدعوا إلي فساد المجتمع ولما يموت يسأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك يقول كانت العب
محبة السنةفعلا انت حالة ميؤس منها اللهم لاشماته قلتها بالسانك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك فيه
مغربيةتحب السعوديةنؤيدك بقوة فيما ترى فأنت شخص عقلاني .
حامدت-28 الدين ليس من التخلف الا ادا دخل فيها التشدد
متى يعود الفرح الى بلادنامقولته البائسة هذه تؤكد أن ثلة الليبراليون المتطرفون لايعيشون في جحيم فحسب بل ويفترون بتعميمهم ذلك على شعب مملكة الانسانية والخير والسلام والامان
الخروج من الغفلةاللتي دخلت بالمجتمع قبل ارع عقود و اوصلتنا لما هو حالنا اليوم منتذون من المجتمع الدولي وحتى من جيراننا. حتى باسفارهم منتقدون بالخارج وفعايلهم مخزية
العسيريفي الماضي كان متناغما مع القومية والان اختفت القومية وانهارت وبالتالي فتناغمه مع الليبرالية الان يبشرنا باختفاء الليبرالية مستقبلا واندثارها
ليبرالياليبراليه اساس الاسلام شعارها العدل والمساواه وحفظ الحقوق والعزه والكرامه واحترام مشاعر الناس وخاليه من منغصاة الحياة وتحارب العنصريه او استحقار
العقول المتوقفهاعمل عمايلك وادخل السجن واحفظ قرأن واخرج وكمل مسيرتك بمثل الاعمال اللتي ادخلتك في اول مرة. هذه العقول يحب اقحامها لانها اعطلت مسيرة التحضر فتخلفنا.
محمد العمريرغم أنفك المستقبل للدين وها هي الحضارة الأمريكية في مرحلة أفول بليبراليتها
رفيع محمدمخالف للنشر
متنور خلقهمخالف للنشر
مستقبلك اهماللهم لا شماته !! خذوا من هذا الشخص عبره ( البعد عن الدين حياة قلق وكوارث )
ابو فيصلالليبرالية والعلمانية وكل ما يخالف ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا.. يرفضها تماما 99% من المجتمع السعودي. . ليس لهم حاضر ولا مستقبل.. العزة للإسلام
ابن البلدياتركي الحمد تقول متى يعود الفرح الى بلادنا؟ الجواب يعود الفرح الى بلادنا إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
لماذا كتابنا بعيدين عن العقلانيةنتحسر عندما نرى مفكرينا يقدمون مشاعرهم على الحقائق وإلا كيف يتجرأ بقوله الدين يدغدغ المشاعر وهو يعلم الوسائل والادوات التي يستخدمها الليبراليون لذلك
ابو يحيى184 أكتوبر, 2016 , 20:43 م متى يصلي الليبرالي 👏 في القبر.
ام الفهودت٢ لا للتخلف ! هل الدين من التخلف ؟! التخلف والله تفكير القطيع الليبرالي الذي يردد ما يقوله اليهود ليسودوا العالم ولان اليهودية ليس بها تبشير بل وراثة
🌸 الملح و القبلة 🌸المُستقبل في المملكة لـ : الإيمـــان .. للحياة الطبيعيّـــة ..
حظيظوشو الليبراليه هي توكل
لا تتعب نفسكالمملكة مأرز الإسلام و قبلة المسلمين وبلد التوحيد ولن يتحقق ما تصبو إليه والحق والباطل في صراع دائم فإذا انتصر الباطل ساعة فالحق دائم إلى قيام الساعة
أبوعبدالله الغريبهذه بلاد الحرمين ومهبط الوحي وأرض خاتم الأنبياء تأريخك ***
الهوزانيالليبرالية والعلمانية بيطفروون الشعب وبينتهكون اعراض الناس شوفوا الدول الاخرى علمانية ويجون يشتغلون عندنا من الفقر اللي عندهم يعني فلوسهم مرهوطه رهط
محموديأَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
ابو يحيىالدين دين الله لا دينك ولا دين الخميني***
عبداللهمخالف
بوزهراء القطيفيالعلمانية والليبرالية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلها تصب في العداء للإسلام والمسلمين كل المثقفين اللذين يتفلسون عن الحضارة فهم أغباء الأغبياء
سبحان اللهكما قال الشاعر كل يدعي وصﻻ بليلي وليلي ﻻ تقر لهم بذاكا.المهم ﻻ ليبرالية وﻻعلمانيه والصوفية وﻻ روافض وﻻ خوارج اﻹخونج المهم تمسك بمنهج النبي وصحبه نسلم
زائروالله ثم والله المستقبل لم خاف الله واتقاه ( وحق علينا نصر المؤمنين)
عبداللهبعيدة عن*****
محمودييقول الشيخ صالح المغامسي حفظه الله لوكان الامر بيدي لجعلة العلمانيه رابع الجمرات
سلطانهل هاذا التصريح من هاذا الشخص اعلان***
ابو فارسنحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله
خالد****خاب ظنه وسعيه، المستقبل كان وسيظل بفضل لله للإسلام في أرض الحرمين الشريفين .
محمداجل الله يرحم الوطن برحمته منك ومن كل ليبرالي *********
واضح صريحنتمنى ان نرتقي في حوارنا ولكن دون المساس بثوايتنا الدينيه فالاسلام دين الوسطيه ولكن اعداؤه من المتمسلمين يرون غير ذلك
الحمد طال ريشه وش السالفةكلما زادت وتيرة التحرك الغربي لضرب الاسلاميين كلما شاهدنا الجيوش المتغربة تتجرأ على القيم والمباديء والعقيدة
رشديشهدت بنفسك على نفسك .... انت فعلا حالة ميئوس منها ... نعوذبالله من الخذلان
لا للتخلفنعم للتحضر و التطور والدين والعبادة لله
منطقيالمستقبل للاسلام فلاعزة لنا الا في الاسلام فان ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله لاعزة لليبراليه ولا العلمانيه ولا الشيوعيه والتاريخ والاحداث افضل شاهد