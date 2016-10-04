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بالفيديو.. تركي الحمد: المستقبل في المملكة لـ “الليبرالية”.. وهذا ردي على محمد عبده !!

4 أكتوبر, 2016 , 20:29 م
بالفيديو.. تركي الحمد: المستقبل في المملكة لـ “الليبرالية”.. وهذا ردي على محمد عبده !!
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صحيفة المرصد: وصف الكاتب، الدكتور تركي الحمد، دمج المثقفين الحداثيين بين الدين والسياسة بـ “اللعبة السياسية”، معتبراً أن الدين أسهل وسيلة للوصول إلى الجماهير عبر دغدغة مشاعرها بالنصوص الدينية.

وفي مقابلة مع “العربية.نت”، رفض الحمد، في الوقت ذاته التهدئة مع التيار “الإسلاموي” قائلاً: “أنا لا أثق بمن يمزج الدين بالسياسة، ويقال لي لماذا لا تحاول التهدئة مع التيار الإسلاموي للوصول معه إلى مرحلة معينة فأقول (لا) من البداية”، فالذين هدّأوا مع الثورة الإيرانية انتهوا وهذه إيران أمامنا الآن باسم تصدير الثورة الاسلامية”.

ووصف مجاملة مثقفين حداثيين للتيارات الإسلاموية بالانتهازية باعتبار “القيم لدى الإسلاموي تختلف عما هي لدى الحداثي”، منوهاً إلى أن المجاملة والتبرير للإسلامويين تعود إلى تحقيق أهداف شخصية، تتلخص أبرزها بكسب الجماهيرية والوصول إلى سلطة معينة قائلاً: “أما أنا فلا أسعى إلى سلطة ولا أبحث عن جماهيرية”.

وفي رد للدكتور تركي الحمد على سؤال ما إذا كانت هناك محاولات من قبل الإخوان المسلمين إلى استقطابه قال: “لا كنت حالة ميئوساً منها”.

من جهة أخرى، أكد الدكتور الحمد وجود تيار ليبرالي في السعودية، إلا أنه اعتبره “ضعيفاً، ولا يزال في طور النمو”، مرجحاً في الوقت ذاته المستقبل القادم في المملكة لليبرالية لاتساعها للجميع، بحسب قوله.

وتحدث الدكتور تركي الحمد عن ما واجهه وأسرته من حملة شرسة من قبل جماعة الصحوة، إثر مقالاته ورواياته قائلاً في ذلك: “طبعاً في بداية الأمر كانت حرباً لا أخلاقية، وأستطيع أن أصفها بالحرب القذرة، لكن الحمد لله كنا نعيش في تلك الفترة بالمنطقة الشرقية، وهي أكثر تسامحاً وتقبلاً، إلا أن ذلك لم يمنع من تلقي أبنائي وبناتي مفردات تجريحية في محيطهم الدراسي والاجتماعي”.

وللدكتور الحمد تجارب مع موت أقرب الناس إليه، كان آخرها فقده ابنه الأكبر طارق، في حادث سير، وقبلاً زوجته الأولى في حريق بالمنزل، وبعدها وفاة ابن آخر له.

حول ذلك قال: “الموت حقيقة من حقائق الحياة، فإذا تقبلنا بقية حقائق الحياة، يجب أن نتقبل هذه الحقيقة الكبرى، إلا أن ذلك لا ينفي الحزن والأسى هذه مشاعر لا أتحكم بها، ولكن وضع هذين الأمرين بالاعتبار مريح للنفس كثيراً”.

وجاء تعليق تركي الحمد على ما ذكره المطرب محمد عبده في إحدى حفلاته الغنائية مؤخراً بمدينة دبي متمنياً عودة الغناء من المنفى قائلاً: “أقول له ونحن معك متى يعود الفرح إلى ديارنا”.



تعليقات ( 144 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 144
    4 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    ههه بس متصحصح

    الحمد لله وتعالى تم اقحام مطاردي الاسواق من المجتمع و المتعدين على الناس بإسم الدين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 143
    4 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    ابوعلي ال علي

    ياتركي انت وامثالك كم اعطيتم اعداء الاسلام من حجج واهية كاذبه اخذوهاادله يسعون من خلالها الى النيل من الاسلام والمسلمين والله لتقفون بين يدي رب العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 142
    4 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    زمان الصمت

    صدقوني هؤلاء اللبراليين يحتضرون وقد أفل نجمهم الذي لم يسطع أساساً . فقد ذهبوا إلى غير رجعه كل من أوجدوهم ومن تبناهم وتبنى مشاريعهم الإنحلاليه والهدامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 141
    4 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    إذا صلو بالمسجد والمدرسة وغيره قالوا ريا واذا ماشافوهم وهم يصلون قالو منافقين يتحدثون ولايفعلون ياسبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 140
    4 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    هذا مجتمع الصحوة

    القبض على 6 أشخاص قتلوا عشرينياً وألقوا جثته عارية على طريق زراعي بالباحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 139
    4 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    مسحب الجوالين

    من يريد اعتناق المذهب الليبرالي فعليه ان يدفع رسوم لوزارة الاسكان علشان يعجلون بتسليم السكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 138
    4 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    مسحب الجوالين

    يجب على الجهات المختصة دعوة الليبراليين الى الاسلام وان لم يستجيبوا فيجب نفيهم الى دولة افريقية فقيرة علشان يعرفون ربهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 137
    4 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    سبحان الله في ناس

    تعلم الغيب ومشهدة الناس على كلامها فيقول تذكروا كلامي. ماخلى لفرعون من شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 136
    4 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    مسحب الجوالين

    قبل كم سنة ما كنا نسمع عن ابتزاز الفتيات اما الان فان ٧٠٪‏ النساء تعرضن للابتزاز من اجانب وغيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 135
    4 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    يارب من يحارب الإسلام بإن تصيبه أزمة قلبية ليعرف البرالية اللي اعجبته ومحارب المسلمين لأجلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 134
    4 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    محمد الغامدي

    التطبيق الخطاء او ادخال زيادات على اي نظرية يفقدها اهميتها ووجود هذه الفكرة في مجتمع لايقبلها جريمة والليبرالية لاتصلح لنا وتركي الحمدغبي لم يفهم هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 133
    4 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    مسحب الجوالين

    شكلي ابغى اهج للربع الخالي انا و عيالي وبناتي من الليراليين علشان ما يفسدونهم بدعوى الحرية و التحرر ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 132
    4 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    مسحب الجوالين

    الليبراليين سيطروا سيطرة تامة على الاعلام وعلى قلوب النساء بحجة تحريرهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 131
    4 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    إذا صلى الشخص بالمسجد قالو ريا نفاق وهم اصلا مايدرون بنيته وأيضا ذكر الله يبرئ من النفاق كما جاء بحديث هم مايبون المسلم يصلي جماعة والجماعة واجبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 130
    4 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    مسحب الجوالين

    اصحوا يا مدعين انكم احفاد الصحابة اصحوا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 129
    4 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    حسين الحسيني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 128
    4 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    مسحب الجوالين

    اطردوا الليبراليين من السعودية ينخشون ديننا الاسلامي نخش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 127
    4 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    طراد

    احد الضحايا المخدوعين بالشعارات المزيفة التي هم انفسهم غير مقتنعين بها ويرددونها في كل وقت هناك خطوط حمراء لم يستطيعوا تجازوها ولن يستطيعوا بامر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 126
    4 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    ليبرالي

    احنااتباع اهل العدل والمساواه محرمت الظلم والظلام اهل النوروالتنويروليس اتباع المتشددين سفاكة الدماء مخفية الحق مظهرة الباطل اهل الحقد والكراهيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  20. 125
    4 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    مسحب الجوالين

    راح تتذكرون كلامي راح يتلاشى الاسلام و تعاليم الشريعة الاسلامية وراح يصير الذكر كالانثى وراح تخيس الدنيا وتكثر حالات الانتحار بسبب الليبراليين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 124
    4 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    انت يالبرالي ظالم واكبر ظلم مو عاجبك شرع الله تحاربه ، مايجيب طاري القرآن إلا إذا بغى يبحث عن عذر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 123
    4 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    حسين الحسيني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 122
    4 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    لا عادي

    ان يركب راسك عفريت وتلهط ميتين مليون ويتهم العفريت. مو اقامو الحد على صاحب البوصلة وذاك اسلم الجن عنده. فلا اعلم متى ننتهي من هالعقول المبنچرة!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 121
    4 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    قلي عقلي

    متى نتخلص من تيار الغفوة ونتحضر ونتطور. الخطى توضح اننا بالاتجاه السليم بعدما اقحموا مطاردي الناس في الاسواق
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  25. 120
    4 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    مو قلنا

    جاكم واحد يكفر!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 119
    4 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    صكوك الغفران

    انتهت في القرن الخامس عشر الميلادي وشكلها رجعت بالهجري استغفر الله كانوا يسجلون حضور والحين يطلبون شهادة صلاة من امام المسجد. استغفر الله من هالفكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 118
    4 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    تعليق101كﻻمك صحيح يغسلوها ويتوجه للمسجد والله العالم انه نفاق باقي امور الدين ساحبين عليها وينصحون الناس العمل بها يصلي ويعمل أكبر ذنب مذكور في القران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 117
    4 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    ليبرالي

    انا اقول الي يحسد وينم ويسحرويبذرويعمل رياويزوروياكل اموال الناس في الباطل ويسرق ويذي الجار ماهو مسلم وهو من الظالمين والظالم ملعون في القراءن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 116
    4 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    فجأة ميرندا

    الحين بيجيك واحد وبيقول شي في عقاله او الكرسي. لانهم فقدوا التركيز على المحتوى فيحاربوا الشخص لذاته. هؤلاء هم ذو الوجوه المتعدده.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 115
    4 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    محمد الفضلي

    انت ياتركي الحمد مثل الذي ينطح راسه بجبل من الصخر تجي في بلادالحرمين ومنبع الاسلام وتبي تغيره بالبرالية التافه اقول اتعض من الذي حصل لك من مصائب سابقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  31. 114
    4 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    ابوعلي ال علي

    ياتركي الى متى التجاوزات في دينك هل يصدر منك هذا[ مرجحاً في الوقت ذاته المستقبل القادم في المملكة لليبرالية لاتساعها للجميع، ]في بلددينه الاسلام هذكفر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 113
    4 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    بسرعة

    ننتظر شطحة من الجمبازية ويقول اصلاً فجأة ماعندكم بترول🙃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 112
    4 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    انت تبي تمحي كل الإسلام واللي ذكرت أكل أموال الناس الخ هذه ذنوب ومعاصي لكن أحكام الشرع تطبق وتصلي تعبدالله وحده يبون ينشرون الفساد ببلاد الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 111
    4 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    ابن النيل

    ربي ارزقني عندكم فلوس بالهبل تفتح الباقه اليوم كامل وفلوس تنزل ليهم بدون عمل او يعمل ساعه في اليوم وخوانهم في مصر والدول العربيه ﻻيستطيع مكالمة أهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 110
    4 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    الحق

    كل من حارب واتهم الدكتور الحمد هم نفس التيار الذي حارب القصيبي وقد لفضهم الزمن لانهم زبد واما ماينفع الناس فيمكث
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  36. 109
    4 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    طيب

    ماعنده شهادة دكتوراه ولكن هل تتحدث مثله. اقلها ما عمل بشهادة مزورة وانت ساكت عنها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  37. 108
    4 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    إستشاري صح

    تركي الحمد كاتب وسبق أن أوقف بسبب شطحاته المشكلة يحسب نفسه صغير هو ومحمد عبده مادروا أنهم يناهزون70 عام ...لماذا كل هذا التمادي عكس التيار ؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 107
    4 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    إستشاري صح

    تركي الحمد كاتب وسبق أن أوقف بسبب شطحاته المشكلة يحسب نفسه صغير هو ومحمد عبده مادروا أنهم يناهزون70 عام ...لماذا كل هذا التمادي عكس التيار ؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 106
    4 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    من كان موحد لله وبدل دينه يقتل هذه أحكام الشرع لله الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 105
    4 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    الصحوة = الغفلة

    وهكذا تخلفنا والعالم تحرك وتطور و ازدهر. ربع مزايين وتبذير وتباهي بإسم الدين. ينتظرون فتوى ليصلح شكشوكة. لم يستطع التفكير خارج الصندوق المغلق برأسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 104
    4 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    الحق

    التيار الذي حاربه الدكتور تيارس مسيس انتج في ما بعد القاعده وداعش . المثقف الحقيقي هو الذي لا يغير مواقفه خوف من سطوت المتشددين الدكتور الحمد انموذج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 103
    4 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    أعوذ بالله قال رفضكم للبرالية سوف يكون فيه ملحدين وش تسمي طيب اللي ضد القرآن والسنة ..يتعذرون يبون يلحدون اصلا فيه ملحدين لكن مايعترفون خوف من الإعدام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 102
    4 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    ابوفيصل 1

    ندعوا أن لايبلغك غايتك فأنتم أخطر من أخطار آخرا وخلك من أحلامك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 101
    4 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    ليبرالي

    58تركي الحمدرجل مثقف ومحترم والقراءن لوعملتم فيه كان حاربتم التبذيروالرياوالمماطله واكل اموال الناس في الباطل والزور والتزوير والنمه والحسد
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  45. 100
    4 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    هيا انت وياه

    روحوا ناموا. مو وراكم تصحوا مبكر لصلاة الفجر. يالا روهي نامي وهده متوعه. ورانا صلاة وشغل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 99
    4 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    الحق

    الدكتور الحمد مثال المثقف المتسامح الذي وقف بكل شجاعه في وجه تيار سياسي استخدم الاسلام في وقت كان متغلغل في كل مفاصل الحياه .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  47. 98
    4 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    إستشاري صح

    الدين مع العلم والعمل وكل مايفيد الناس ...أما الليبرالية تدعو للفساد الأخلاقي والإنحلال والالحاد وشرب الخمور والغناء وكل عمل يتعارض مع الدين .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 97
    4 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللي يوزع صكوك الغفران ودخول الجنة هو الخامنئي روحو له واحجزو قبل لاينتهن صكوك الغفران 😅 والسيوف تباع قرب عاشوراء لتضربو رؤسكم 🔪وتسيل دمائك□■خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 96
    4 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    معلم متقاعد

    كانت الليبرالية خيار معتدل للمجتمع السعودي للخروج من سطوة التطرف والإرهاب ولكنه رفضها والمرحلة القادة سيكون خيار الألحاد هو الخيار الأكثر شيوعا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 95
    4 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    زائر

    على فكره من اين حصلت على شهادة الدكتوراة!!! ومتى؟؟!! هل تريد ان اخبر الناس يا دك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 94
    4 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    الحق

    ام غلاء مثال على الجهل . تعتقد ان من يختلف معها ومع مشايخها يختلف مع الدين هل انتي عندالله افضل منه ؟؟ هل انتي وصيه على الدين؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 93
    4 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    وش مجيبكم هنا

    روحوا قناة المجد وبداية و وصال. هنا اخبار حليمة و احلام و افكار مفتوحة متحرره معتدله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 92
    4 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    معلم متقاعد

    كانت الليبرالية خيار معتدل للمجتمع السعودي للخروج من سطوة التطرف والإرهاب ولكنه رفضها والمرحلة القادة سيكون خيار الألحاد هو الخيار الأكثر شيوعا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  54. 91
    4 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    الحق

    العقول الخاويه الجاهله تحارب النور وضعو انفسهم اوصياء على الدين يدخلون من يشائون الدين ويخرجون من لا يعجبهم احفاد الاعرابي في حديت(في وجهه سفعه)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 90
    4 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    وجه الشبه

    بمن يطلبون شهادة امام مسجد وبين من تطاردهم الحكومة كلاهما اعوير بن ازوير ال اطويع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 89
    4 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    إمرأه

    اللي يقول اللي مو عاجبه يطلع من السعوديه تكفى لا تكون السعوديه بيت ابوك بس ارحمك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  57. 88
    4 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    ههه بس متغنضفر

    اقحموهم من مطاردة البشر فأتوا هنا يعلقون بإسم الدين. فعلاً عقول توقف عندها الزمن في القرون الوسطى الميلادية كانوا يبيعون صكوك الغفران استغفر الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 87
    4 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    حفتر وفلتر

    ماخرب ودمر مصر وتونس وليبيا والعراق إلا أشكالك بنو لبرال وهاهم اليوم يعيشون صراع قاسي مع الجوع والفقر والحروب والفتن والإقتصاد المدمر لأنكم أدوات فقط
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  59. 86
    4 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    نبي وظيفه نبي سكن أنتم أهل هرج كثرة فلوسكم وﻻعندكم ﻻشغل وﻻمشغله الى اشغال الناس عن مصالحهم وتشويش عليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 85
    4 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    مع الخيل

    اعوذ بالله من الشيطان اارجيم وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد..صدق الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 84
    4 أكتوبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:8510

    اللامي10

    _____وما تخفي صدورهم أكبر_____
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 83
    4 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    ترا

    التلفزيون والسيكل والراديو ليبراليين والسيارة و البوصلة والثلاجة ليبرالية فأجتنبوهم. حد الكثير من الناس يروكع وتغطي يامره وذابحها بالبيت باسم الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 82
    4 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    الليبرالية هي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وأما الخوارج فهم من يحضرون الشعوب علي حكامها ويثورون ويكفرون الحاكم والمحكوم ويدعون أنفسهم متدينيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 81
    4 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الدول كلها متحرره ليه ماتعيشون يالبراليين بإحدى هذه الدول ⁉___اما اللي يرفضون البراليه مالهم إلا أرضنا أرض السعودية أرض الحرمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 80
    4 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    إستشاري صح

    تيار الليبرالية في السعودية ضعيف وعسى الله يزيده ضعف ويهلك رموزة فليس وراءهم إلا شق الصف والتشكيك في ثوابت الدين والدعوة إلى إفساد الناس .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  66. 79
    4 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    رحم الله نايف بن عبدالعزيز

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 78
    4 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    زائر

    الليبرالية هي الحل في زمن الخوارج والدواعش
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 77
    4 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    الفرق بين الليبرالية وخوارج اﻹخونج

    أوروبا في القرون الوسطى الكنيسة التي تحكم بإسم الدين بالظلم وهي بعيده عن الدين ومن ثاروا عليهم اﻻول يشبه خوارج عصرنا المتأسلمين والثاني يشبه الليبرال
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  69. 76
    4 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    شوفوا كا الدول اللي تطلق على نفسها بأنها ديمقراطية غزوها أهل الفساد بدعوا الحرية والآن تعاني اقتصاديا وامنيا وكثر الزنا والأمراض والبطالة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 75
    4 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    مسعد

    المستقبل للإسلام ايه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 74
    4 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    يالبرالي ياحلالي

    اللبراليه أشخاص مندفعون ومحميون من أسيادهم في السفارات وفي الغرب يريدون المضي قدماً في تنفيذ مشاريعهم التخريبيه ولايريدون لأحد أن يوقفهم . وهذا مستحيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  72. 73
    4 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    البرالي يعني مافيه عقاب للزاني اذا انتهك عرضك فقط سجن وتحليل الخمور وتواجدها بالأماكن العامة واستقطاب فنانين ذكور واناث عرب وغرب وسرك ذكور واناث
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 72
    4 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    أم غلا

    دائما لا نراهم إلا في أوقات التوتر هم الأعداء فحذروهم عندما تتكالب علينا الأمم يظهرون ليشاركوا الاعداء تمزيق المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  74. 71
    4 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    عبدالعزيز//

    ماضيع البشر ودولهم الا اللبراليه العفنه تفسخ وعري يازين الاسلام الله يتوب عليك ياتركي الحمد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  75. 70
    4 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    ليبرالي

    32كل الجيل الحالي توجهه نحو اليبراليه والاستقامه والتعايش السلمي والمتشددين سفت عليهم السوافي وزمانهم ولى وبواقيهم محاربه من كل دول العالم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  76. 69
    4 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    خالد القحطاني

    الله الذي جحدته يبلمك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  77. 68
    4 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    أم غلا

    الليبرالية أعداء للوطن فمن فسدت علاقته مع خالقه ورازقه كيف تكون له علاقة جيدة مع وطنه؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  78. 67
    4 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    راعي شعيله

    تبطي ...تبطي ...تبطي....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  79. 66
    4 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    البرالية هي فصل الدين ع الدولة وهذا حلم أبليس بالجنة□إذا مت وصرت بالقبر راح تعرف انك غلطان وماينفع تحسرك قال لبرالية يحاربون الإسلام وأحكامه وكل مسلم❗
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  80. 65
    4 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    أم غلا

    اعزنا الله بالاسلام ولن نجد لنا عزا بدونه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  81. 64
    4 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    أم غلا

    اعزنا الله بالاسلام ولن نجد لنا عزا بدونه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  82. 63
    4 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    أم غلا

    اعزنا الله بالاسلام ولن نجد لنا عزا بدونه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  83. 62
    4 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    أم غلا

    الله يشغل عدوالاسلام في نفسه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  84. 61
    4 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    يفرق ولا يجمع

    مقابلة ليس هذا وقتها خاصة وان الضيف بآرائه غير المنطقية يزيد من فرقة مجتمعنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  85. 60
    4 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    العتيبي

    من يوم تعطلت هئية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صرنا نشوف العجائب قال حداثي ياناس الحداثي يرفض كل ماهو شرعي ويريد ان ينطلق للامام بدون ضوابط
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  86. 59
    4 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ماتو له ولدين وزوجة ولازال يحارب الإسلام والمسلمين ويتهمهم بالارهابيين ضرب مثل بإيران والاخونج _مو كل سني اخونجي أو ارهابي والسعودية تحكم بقران وسنة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  87. 58
    4 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    الكودي 2017

    كاتب كاذب كلامة لاقيمة لة اليس في القران ان العزة للة ولرسولة وللمؤمنين والمؤمن من جعل الاسلام قدوتة والبرالي من جعل امريكا قدوتة وسيدتة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  88. 57
    4 أكتوبر, 2016 , 21:11 م
    عدد التعليقات:8510

    اللامي10

    الليبرالية _ هي التصرف وفق ما يمليه قانون النفس ورغباتها والانطلاق والانفلات نحو الحريات بكل صورها مادية سياسية نفسية ميتافيزيقية (عقدية)
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  89. 56
    4 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    زائر

    كلام الرجل مقنع إلى حد بعيد .
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  90. 55
    4 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    (صح )

    إن اللذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  91. 54
    4 أكتوبر, 2016 , 21:09 م
    عدد التعليقات:8510

    اللامي10

    الليبرالية _ لها تعريفات مرتكزها الاستقلالية ومعناها التحرر التام من كل أنواع الإكراه الخارجي سواء كان دولة أم جماعة أم فردا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  92. 53
    4 أكتوبر, 2016 , 21:07 م
    عدد التعليقات:8510

    اللامي10

    الليبرالية _ مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  93. 52
    4 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    التأليب والتخوين

    دائما يتهم مخالفيه بها .. بينما ترتكز كل مقابلته على تأليب السلطة على الآخرين إذ يقول ببجاحة أما أنا فلا أسعى إلى سلطة ولا أبحث عن جماهيرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  94. 51
    4 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    طواني الهم ***

    أنت من الذين رُفع عنهم القلم .. ولذلك كل ماتهرف به لايجد أذان صاغيه .. وترى شبابنا ومجتمعنا وصل إلى كامل وعيه .. أنت قديم وخبرك عتيق .. وترى مالك سوق
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  95. 50
    4 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    مستقبلك اهم

    خدعوه فقالوا له : انت مفكر ! فصاده الغرور ولم يعلم انه في مواجهة مباشرة مع الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  96. 49
    4 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    العبادة لله

    بما انزله الله على النبي محمد وليس على ما يقوله امام و اخر لدرجة عظمهم الكثير من البعض وكانهم رسل. استغفر الله. لا للتخلف ونعم للتحضر وانفتاح العقول.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  97. 48
    4 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    حبروك

    مسكين يا ليبرالي تحلم في اليقظة...العالم كله في طور الرجوع لقيم الإسلام وانت تريد من بلد الحرمين أن تكون نموذج غربي !!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  98. 47
    4 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    محبة السنة

    فعلا انت حالة ميؤس منها اللهم لاشماته قلتها بلسانك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  99. 46
    4 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    مرحبا

    ان بعض الناس يتخذ له قرين يضله عن الدين والطريق المستقيم وبعد ذلك يقوم يدعوا إلي فساد المجتمع ولما يموت يسأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك يقول كانت العب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  100. 45
    4 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    محبة السنة

    فعلا انت حالة ميؤس منها اللهم لاشماته قلتها بالسانك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك فيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  101. 44
    4 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    مغربيةتحب السعودية

    نؤيدك بقوة فيما ترى فأنت شخص عقلاني .
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  102. 43
    4 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    حامد

    ت-28 الدين ليس من التخلف الا ادا دخل فيها التشدد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  103. 42
    4 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    الروافض يقولون نحن مسلمون وأهل البيت وخوارج اﻹخونج يقولون نحن المسلمون وعلي السنة ولكن علي منهج؟ منهج مرشدهم ورموزهم وليس علي منهج السلف نبينا وصحبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  104. 41
    4 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    متى يعود الفرح الى بلادنا

    مقولته البائسة هذه تؤكد أن ثلة الليبراليون المتطرفون لايعيشون في جحيم فحسب بل ويفترون بتعميمهم ذلك على شعب مملكة الانسانية والخير والسلام والامان
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  105. 40
    4 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    الخروج من الغفلة

    اللتي دخلت بالمجتمع قبل ارع عقود و اوصلتنا لما هو حالنا اليوم منتذون من المجتمع الدولي وحتى من جيراننا. حتى باسفارهم منتقدون بالخارج وفعايلهم مخزية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 39
    4 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    العسيري

    في الماضي كان متناغما مع القومية والان اختفت القومية وانهارت وبالتالي فتناغمه مع الليبرالية الان يبشرنا باختفاء الليبرالية مستقبلا واندثارها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  107. 38
    4 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    ليبرالي

    اليبراليه اساس الاسلام شعارها العدل والمساواه وحفظ الحقوق والعزه والكرامه واحترام مشاعر الناس وخاليه من منغصاة الحياة وتحارب العنصريه او استحقار
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  108. 37
    4 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    العقول المتوقفه

    اعمل عمايلك وادخل السجن واحفظ قرأن واخرج وكمل مسيرتك بمثل الاعمال اللتي ادخلتك في اول مرة. هذه العقول يحب اقحامها لانها اعطلت مسيرة التحضر فتخلفنا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  109. 36
    4 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    محمد العمري

    رغم أنفك المستقبل للدين وها هي الحضارة الأمريكية في مرحلة أفول بليبراليتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  110. 35
    4 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    رفيع محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  111. 34
    4 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    متنور خلقه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  112. 33
    4 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    مستقبلك اهم

    اللهم لا شماته !! خذوا من هذا الشخص عبره ( البعد عن الدين حياة قلق وكوارث )
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  113. 32
    4 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    ابو فيصل

    الليبرالية والعلمانية وكل ما يخالف ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا.. يرفضها تماما 99% من المجتمع السعودي. . ليس لهم حاضر ولا مستقبل.. العزة للإسلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  114. 31
    4 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    ابن البلد

    ياتركي الحمد تقول متى يعود الفرح الى بلادنا؟ الجواب يعود الفرح الى بلادنا إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  115. 30
    4 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    لماذا كتابنا بعيدين عن العقلانية

    نتحسر عندما نرى مفكرينا يقدمون مشاعرهم على الحقائق وإلا كيف يتجرأ بقوله الدين يدغدغ المشاعر وهو يعلم الوسائل والادوات التي يستخدمها الليبراليون لذلك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  116. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    ابو يحيى

    184 أكتوبر, 2016 , 20:43 م متى يصلي الليبرالي 👏 في القبر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  117. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    ام الفهود

    ت٢ لا للتخلف ! هل الدين من التخلف ؟! التخلف والله تفكير القطيع الليبرالي الذي يردد ما يقوله اليهود ليسودوا العالم ولان اليهودية ليس بها تبشير بل وراثة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  118. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    المُستقبل في المملكة لـ : الإيمـــان .. للحياة الطبيعيّـــة ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  119. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    حظيظ

    وشو الليبراليه هي توكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  120. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    الليبرالية والعلمانية يحسبون أنهم علي الحق ومن ناحية اخرى الروافض وخوارج اﻹخوان يحسبون أنهم هم المسلمون وعلي السنة والباقي كفار طرفان نقيضان ضاﻻن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  121. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    لا تتعب نفسك

    المملكة مأرز الإسلام و قبلة المسلمين وبلد التوحيد ولن يتحقق ما تصبو إليه والحق والباطل في صراع دائم فإذا انتصر الباطل ساعة فالحق دائم إلى قيام الساعة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  122. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    أبوعبدالله الغريب

    هذه بلاد الحرمين ومهبط الوحي وأرض خاتم الأنبياء تأريخك ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  123. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    الهوزاني

    الليبرالية والعلمانية بيطفروون الشعب وبينتهكون اعراض الناس شوفوا الدول الاخرى علمانية ويجون يشتغلون عندنا من الفقر اللي عندهم يعني فلوسهم مرهوطه رهط
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  124. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    محمودي

    أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  125. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    ابو يحيى

    الدين دين الله لا دينك ولا دين الخميني***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    متى يصلي الليبرالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  127. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    عبدالله

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  128. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    بوزهراء القطيفي

    العلمانية والليبرالية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلها تصب في العداء للإسلام والمسلمين كل المثقفين اللذين يتفلسون عن الحضارة فهم أغباء الأغبياء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  129. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    سبحان الله

    كما قال الشاعر كل يدعي وصﻻ بليلي وليلي ﻻ تقر لهم بذاكا.المهم ﻻ ليبرالية وﻻعلمانيه والصوفية وﻻ روافض وﻻ خوارج اﻹخونج المهم تمسك بمنهج النبي وصحبه نسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  130. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    زائر

    والله ثم والله المستقبل لم خاف الله واتقاه ( وحق علينا نصر المؤمنين)
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  131. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    عبدالله

    بعيدة عن*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    ما نبغي للبراليين ولا علمانيين ولا متشددين كل واحد يعيش على راحته بدون لقافه على أحد وتحسين مستوى المعيشه والسكن والوظايف والجامعات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  133. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    محمودي

    يقول الشيخ صالح المغامسي حفظه الله لوكان الامر بيدي لجعلة العلمانيه رابع الجمرات
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  134. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    سلطان

    هل هاذا التصريح من هاذا الشخص اعلان***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  135. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    ابو فارس

    نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  136. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    ما نبغي للبراليين ولا علمانيين ولا متشددين كل واحد يعيش على راحته بدون لقافه على أحد وتحسين مستوى المعيشه والسكن والوظايف والجامعات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  137. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    خالد

    ****خاب ظنه وسعيه، المستقبل كان وسيظل بفضل لله للإسلام في أرض الحرمين الشريفين .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  138. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    ما نبغي للبراليين ولا علمانيين ولا متشددين كل واحد يعيش على راحته بدون لقافه على أحد وتحسين مستوى المعيشه والسكن والوظايف والجامعات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  139. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    محمد

    اجل الله يرحم الوطن برحمته منك ومن كل ليبرالي *********
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  140. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    واضح صريح

    نتمنى ان نرتقي في حوارنا ولكن دون المساس بثوايتنا الدينيه فالاسلام دين الوسطيه ولكن اعداؤه من المتمسلمين يرون غير ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  141. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    الحمد طال ريشه وش السالفة

    كلما زادت وتيرة التحرك الغربي لضرب الاسلاميين كلما شاهدنا الجيوش المتغربة تتجرأ على القيم والمباديء والعقيدة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  142. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    رشدي

    شهدت بنفسك على نفسك .... انت فعلا حالة ميئوس منها ... نعوذبالله من الخذلان
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  143. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    لا للتخلف

    نعم للتحضر و التطور والدين والعبادة لله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  144. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    منطقي

    المستقبل للاسلام فلاعزة لنا الا في الاسلام فان ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله لاعزة لليبراليه ولا العلمانيه ولا الشيوعيه والتاريخ والاحداث افضل شاهد
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)

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