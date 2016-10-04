نداء إلى خالد الفيصل: أنشقى و في أَرضي الولاة عدول ؟

صحيفة المرصد: ناشد المواطن خالد السلمي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة بإنصافه في شكوى يقدمها لسموه عبر أبيات شعرية بعثها لصحيفة “المرصد”.

وقال السلمي في قصيدته:

تَسَاءَلَ قَلْبِي و الشَّغُوفُ عَجُولُ أنَشْقَى و في أَرْضِي الوُلَاةُ عُدُولُ؟

وُلَاةٌ نَمَتْهُمْ دَوْحَةُ المَجْدِ فَازْدَهَتْ بِهِمْ في المَعَالي أَفْرُعٌ و أُصُولُ

أَجَاويدُ تَزْدَانُ المَعَالي بفَضْلِهِمْ و في فَضْلِهِمْ يَلْقَى الرِّضَا مَفْضُولُ

و لَيْسَ ضَعيفاً صَاحِبُ الحَقِّ عِنْدَهُم و ليسَ قَويّاً ذُو شِرَّةٍ فَيَصُولُ

و نحنُ بأرْضٍ خَصَّها اللهُ بالهُدَى و أَثــَّـلَ فِيها العَدْلَ ليسَ يدُولُ

قَضَى اللهُ فيها الحَقَّ للنـَّــاسِ كَافـَّــةً فمَا بَالُ جَوْرُ البَعْضِ ليسَ يَحُولُ

إذا أَجْهَدَتْنِي يا أَمِيرُ شِكَايَتِي فَبِاللهِ أنتَ المُنْصِفُ المَأْمُولُ

فـَـحُـطـَّ شَقـَاءً حَـمَّـلـَــتـْـنِيهِ زُمْرَةٌ و آياتُ حَقِّي شـُـخـَّــصٌ و مُـثـُــولُ

و جَارَتْ على حقِّ تـَـلِيدٍ أَقـَــرَّهُ من اللهِ شـَـرْعٌ ، و ارتَـضَاهُ رَسُولُ

رَجَوْتُـكَ في وَجْهِ الطـُّــغَاةِ و جَوْرِهِمْ و الخَيْرُ من “خَالِدٍ” للقَوْمِ مَبْذُولُ

و أنتَ : حَبَاكَ اللهُ رِفْعَةَ مَوْقِعٍ بِحَقـِّـكَ فينا سُلْطَانُهُ مَجْعُولُ

دعَامَةُ عَدْلٍ يَرْفـَـعُ النـَّـاسُ شـَـأْنـَـهُ و يَحْمِيهِ سَيْفٌ مُـشـْـرَعٌ مَسْلولُ

هل العَدْلُ إلّا في الزَّمَانِ مُبَجَّلٌ أو الجَوْرُ إلّا مُنـْـكَرٌ مَـرْذُولُ ؟

ألا يا رَعَاكَ اللهُ يا خيرَ حاكِمٍ و لا زالَ يَقـْـوَى عِزُّكُم و يَطـُــولُ

و خـَـلـَّـدَ في سِفـْرِ الخـُـلودِ مَـقـَـامَـكُم فلَيْسَ لنـَـجْـمِ الصَّـالحينَ أُفُولُ

المهندس:خالد سليمان بطي الفني السلمي-الكامل