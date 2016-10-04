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نداء إلى خالد الفيصل: أنشقى و في أَرضي الولاة عدول ؟

4 أكتوبر, 2016 , 20:58 م
نداء إلى خالد الفيصل: أنشقى و في أَرضي الولاة عدول ؟
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صحيفة المرصد: ناشد المواطن خالد السلمي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة بإنصافه في شكوى يقدمها لسموه عبر أبيات شعرية بعثها لصحيفة “المرصد”.
وقال السلمي في قصيدته:

تَسَاءَلَ قَلْبِي و الشَّغُوفُ عَجُولُ                          أنَشْقَى و في أَرْضِي الوُلَاةُ عُدُولُ؟

وُلَاةٌ نَمَتْهُمْ دَوْحَةُ المَجْدِ فَازْدَهَتْ                              بِهِمْ في المَعَالي أَفْرُعٌ و أُصُولُ

أَجَاويدُ تَزْدَانُ المَعَالي بفَضْلِهِمْ                             و في فَضْلِهِمْ يَلْقَى الرِّضَا مَفْضُولُ

و لَيْسَ ضَعيفاً صَاحِبُ الحَقِّ عِنْدَهُم                          و ليسَ قَويّاً ذُو شِرَّةٍ فَيَصُولُ

و نحنُ بأرْضٍ خَصَّها اللهُ بالهُدَى                              و أَثــَّـلَ فِيها العَدْلَ ليسَ يدُولُ

قَضَى اللهُ فيها الحَقَّ للنـَّــاسِ كَافـَّــةً                           فمَا بَالُ جَوْرُ البَعْضِ ليسَ يَحُولُ

إذا أَجْهَدَتْنِي يا أَمِيرُ شِكَايَتِي                         فَبِاللهِ أنتَ المُنْصِفُ المَأْمُولُ

فـَـحُـطـَّ شَقـَاءً حَـمَّـلـَــتـْـنِيهِ زُمْرَةٌ                       و آياتُ حَقِّي شـُـخـَّــصٌ و مُـثـُــولُ

و جَارَتْ على حقِّ تـَـلِيدٍ أَقـَــرَّهُ                             من اللهِ شـَـرْعٌ ، و ارتَـضَاهُ رَسُولُ

رَجَوْتُـكَ في وَجْهِ الطـُّــغَاةِ و جَوْرِهِمْ                          و الخَيْرُ من “خَالِدٍ” للقَوْمِ مَبْذُولُ

و أنتَ : حَبَاكَ اللهُ رِفْعَةَ مَوْقِعٍ                         بِحَقـِّـكَ فينا سُلْطَانُهُ مَجْعُولُ

دعَامَةُ عَدْلٍ يَرْفـَـعُ النـَّـاسُ شـَـأْنـَـهُ                    و يَحْمِيهِ سَيْفٌ مُـشـْـرَعٌ مَسْلولُ

هل العَدْلُ إلّا في الزَّمَانِ مُبَجَّلٌ                           أو الجَوْرُ إلّا مُنـْـكَرٌ مَـرْذُولُ ؟

ألا يا رَعَاكَ اللهُ يا خيرَ حاكِمٍ                               و لا زالَ يَقـْـوَى عِزُّكُم و يَطـُــولُ

و خـَـلـَّـدَ في سِفـْرِ الخـُـلودِ مَـقـَـامَـكُم                    فلَيْسَ لنـَـجْـمِ الصَّـالحينَ أُفُولُ

المهندس:خالد سليمان بطي الفني السلمي-الكامل



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    اسعد عمر قلي

    واضح ان الشاعر ثقافته عالية من خلال مصطلحاته صح لسانك ياسلمي
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  2. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    الناس للناس

    صح لسانك مهندس خالد الله ينصرك واكيد مظلمتك بتاصر للامير العادل
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  3. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تعليق 3 الظاهر أنت تفهم من **** القصيده موجهه لخالد الفيصل من خالد السلمي .
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  4. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    رايق

    اعجبني ذكاء السلمي انه لم يفصح ب مشكلته امام الملأ في هذة الأيام وهذا ما يكون عادة من الشيم و المرجلة
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  5. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    محامي

    يا امير يا دايم السيف الرجال من كثر مهوب مظلوم قام يكسر في البيوت
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  6. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    خليجي

    شعرمختلف عن الشعر السابق
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  7. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    الكاتب يلزمه الكثير

    القصيدة بها عيوب كثيرة وكسر للوزن في اماكن كثيرة لديه رصيد لغوي لكنه غير مطلع للشعر
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  8. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    والله ياحبيبي ترانا مثلك الحال تحت الصفر اطلب الله بس .
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  9. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صحيح ابوابهم مفتوحة ولاة الأمر لكن اللي تحت مايوصلونه لولاة الأمر
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  10. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    مواطن صالح

    مخالف
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  11. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    اكيد يبغا سكن
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  12. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    يالبرالي ياحلالي

    5 يعني انت مصدق ..؟؟؟؟ تراه كلام × كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 21:15 م
    عدد التعليقات:4094

    بدور

    الله ينصر كل مظلووم
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  14. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    ضناني الشوق

    أبواب وآذان ولاة الأمر مفتوحه للجميع في أي وقت ؟ وقد قالوها في أكثر من مناسبه ؟ لماذا لاتذهب إليهم شخصياً وتعرض عليهم مظلمتك ؟؟؟
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  15. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    محارب.

    الوزن ماش
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  16. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    سبحان الله

    صح لسانك يا إبن الفيصل وجعلك ذخرا للدين والوطن والمليك .نعم هؤلاء وﻻة أمرنا ببركة كتاب الله وسنة رسوله وعلي منهج سلفنا الصالح فتبا ﻹيران وخوارج اﻹخوان
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  17. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بعض الكلمات فهمتها وشكله اللي كاتب القصيدة مظلوم عنده مظلومية حب يوصلها للأمير خالد الفيصل ليجد حل□
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  18. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    الله يرفعك عنك ولا يبتلي المسلمين. ابيات شعر جميلة كنت اتمني انها ايست في مظلمة.
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