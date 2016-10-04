“مريم سعيد” ترفض طلب جمهورها وتصدم متابعيها بهذا الفيديو!

صحيفة المرصد: قالت المذيعة المغربية، ومقدمة برنامج “ET” بالعربي على فضائية “mbc”، مريم سعيد، لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، إن هناك طلبات تأتي من الجمهور لتغطية أخبار فنان أو ممثل معين ولكنه لا يملك أي أعمال جديدة سوى تجديد قصة شعره أو تغيير لونه.

جاء ذلك في مقاطع فيديو متسلسلة على “سناب شات”، حيث سألت متابعيها عمن يحبون أن يرون من نجومهم المفضلين في برنامج ET بالعربي.

وأشارت مريم إلى أن سياسة البرنامج هي إجراء اللقاءات المصورة مع الفنانين الذين لديهم أخبار متنوعة على الساحة الفنية أو لديهم أعمال جديدة، لأن البرنامج يومي إخباري، وليس ترفيهي فقط.

وتابعت مريم: “بتخيل إن هذا الفيديو راح يزعّل ناس.. بس أنا صريحة معاكم فبتمنى إنكم ما تزعلوا مني”.