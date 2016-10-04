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“مريم سعيد” ترفض طلب جمهورها وتصدم متابعيها بهذا الفيديو!

4 أكتوبر, 2016 , 22:45 م
“مريم سعيد” ترفض طلب جمهورها وتصدم متابعيها بهذا الفيديو!
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صحيفة المرصد: قالت المذيعة المغربية، ومقدمة برنامج “ET” بالعربي على فضائية “mbc”، مريم سعيد، لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، إن هناك طلبات تأتي من الجمهور لتغطية أخبار فنان أو ممثل معين ولكنه لا يملك أي أعمال جديدة سوى تجديد قصة شعره أو تغيير لونه.

جاء ذلك في مقاطع فيديو متسلسلة على “سناب شات”، حيث سألت متابعيها عمن يحبون أن يرون من نجومهم المفضلين في برنامج ET بالعربي.

وأشارت مريم إلى أن سياسة البرنامج هي إجراء اللقاءات المصورة مع الفنانين الذين لديهم أخبار متنوعة على الساحة الفنية أو لديهم أعمال جديدة، لأن البرنامج يومي إخباري، وليس ترفيهي فقط.

وتابعت مريم: “بتخيل إن هذا الفيديو راح يزعّل ناس.. بس أنا صريحة معاكم فبتمنى إنكم ما تزعلوا مني”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    مقرقع البيبان

    يازماني مهنه ايامك ظلام ما اشرقت شمسك بدنياي ابد لي متي قاسي ,,,,,,,,,,,
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  2. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    مبارك

    والكوبه فيك وفيهم وضفو محليه متحررة وما اكثرهن ونشر مفهوم السعودة بما فيها البعثات هن اولى م الغريب
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  3. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    ريانة

    شفتو الغزل يابنات الي يقولو عيب تتغزل البنت بالرجال وتعجب فيه ويسبونا ويقولون عنا مو متربيات ههههههههههه تناقض وتخلف
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  4. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    سبحان من رسمك وربي مهره ؟؟؟
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  5. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    مراقب عام

    كنبغيك بزااااف يا الشحيمة
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  6. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    فهد

    اتمنى اتزوجك واطلبي المهر شيك مفتوح
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  7. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    فهد

    اخ ع الجمال
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  8. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    فهد

    فديتك وفديت روحك وفديت المغرب كله.......ماتتزوجيني
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  9. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    عبدالله

    كلاً يسأل عما تكتب يداه ناس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  10. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    مقرقع البيبان

    انا اشهد انها سابقه جيلها في الزين الله يخلف علي شبابي الي ضاع هدر مع بنات الوطن المعطاء
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  11. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    ناصر

    البويات ردودهم كثير
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  12. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    صريح

    يا الاهي صدمتني
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  13. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 23:07 م
    عدد التعليقات:198

    خواطر...

    ذبحتن الشفايه ياخيويني هو منهو أبو قصيصه وصبغه
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  14. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    جنوبية..🌻🌻

    من وين ذي طلعت توني اشوفها الحلوة المزه في المرصد نشوف مشاهير حتى بالتلفزيون ماشفنا هم شكرا صحيفة المرصد
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  15. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    صرخة صمت

    حلوة بمكياج وبدونة ، معها حق تستضيف فنان او فنانه ماعندهم اعمال جديدة تسألهم عن ايش ستايلهم مثلآ واسئله تقليدية ما تهربت او طنشت صريحة عجبتني
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  16. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    عبدالله m

    يالطيف !! سبحان الله الخالق
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  17. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:198

    خواطر...

    عاد هو منهو؟
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