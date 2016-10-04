“مريم سعيد” ترفض طلب جمهورها وتصدم متابعيها بهذا الفيديو!

صحيفة المرصد: قالت المذيعة المغربية، ومقدمة برنامج “ET” بالعربي على فضائية “mbc”، مريم سعيد، لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، إن هناك طلبات تأتي من الجمهور لتغطية أخبار فنان أو ممثل معين ولكنه لا يملك أي أعمال جديدة سوى تجديد قصة شعره أو تغيير لونه.
جاء ذلك في مقاطع فيديو متسلسلة على “سناب شات”، حيث سألت متابعيها عمن يحبون أن يرون من نجومهم المفضلين في برنامج ET بالعربي.
وأشارت مريم إلى أن سياسة البرنامج هي إجراء اللقاءات المصورة مع الفنانين الذين لديهم أخبار متنوعة على الساحة الفنية أو لديهم أعمال جديدة، لأن البرنامج يومي إخباري، وليس ترفيهي فقط.
وتابعت مريم: “بتخيل إن هذا الفيديو راح يزعّل ناس.. بس أنا صريحة معاكم فبتمنى إنكم ما تزعلوا مني”.
تعليقات ( 17 )
مقرقع البيبانيازماني مهنه ايامك ظلام ما اشرقت شمسك بدنياي ابد لي متي قاسي ,,,,,,,,,,,
مباركوالكوبه فيك وفيهم وضفو محليه متحررة وما اكثرهن ونشر مفهوم السعودة بما فيها البعثات هن اولى م الغريب
ريانةشفتو الغزل يابنات الي يقولو عيب تتغزل البنت بالرجال وتعجب فيه ويسبونا ويقولون عنا مو متربيات ههههههههههه تناقض وتخلف
مراقب عامكنبغيك بزااااف يا الشحيمة
فهداتمنى اتزوجك واطلبي المهر شيك مفتوح
فهداخ ع الجمال
فهدفديتك وفديت روحك وفديت المغرب كله.......ماتتزوجيني
عبداللهكلاً يسأل عما تكتب يداه ناس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
مقرقع البيبانانا اشهد انها سابقه جيلها في الزين الله يخلف علي شبابي الي ضاع هدر مع بنات الوطن المعطاء
ناصرالبويات ردودهم كثير
صريحيا الاهي صدمتني
عدد التعليقات:198
خواطر...ذبحتن الشفايه ياخيويني هو منهو أبو قصيصه وصبغه
جنوبية..🌻🌻من وين ذي طلعت توني اشوفها الحلوة المزه في المرصد نشوف مشاهير حتى بالتلفزيون ماشفنا هم شكرا صحيفة المرصد
صرخة صمتحلوة بمكياج وبدونة ، معها حق تستضيف فنان او فنانه ماعندهم اعمال جديدة تسألهم عن ايش ستايلهم مثلآ واسئله تقليدية ما تهربت او طنشت صريحة عجبتني
عبدالله mيالطيف !! سبحان الله الخالق
عدد التعليقات:198
خواطر...عاد هو منهو؟