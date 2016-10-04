مسلحون يطلقون النار على دورية أمنية في القطيف

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر أن مجهولون قاموا بإطلاق النار على دورية أمنية في منطقة بلدة البحاري في محافظة القطيف، ولم يتبين بعد مدى إصابة أو عدم إصابة رجال الأمن الذين كانوا داخل الدورية.
وتشير المعلومات بأن المجهولين أطلقوا النار في الساعة الثامنة مساء في البحاري أثناء تأدية الدورية مهامها المعتادة في المنطقة، ومن المتوقع أن يصدر بيان توضيحي من قبل الشرطة في وقت لاحق .
تعليقات ( 56 )
المحب لوطنهمن أين لهم السلاح???????
عدد التعليقات:1958
توووووونسيةياريت يصفحو كل سياراتهم لأنهم معرضون الغدر وللأسف من بني جلدتهم لكن قلوبهم اسود من سواد اليل وموالية لإيران صفحو سبارتهم هذا أفضل شي في تلك البؤره
المحب لوطنهتغييرونقل جميع موظفي جسرالملك فهد وتعيين موظفين من خارج المنطقة الشرقية واختيارهم بعناية كل هذاللاجابةعن هذاالسوال
عدد التعليقات:1
عاشق وطنهان خلصنا من العواميه جاتنا البحاري
عدد التعليقات:1958
توووووونسيةلعنة الله على خونة وطنهم لأجل إيران يارب متى يعلمو هالجهلة أن إيران تستخدمهم لمصلحتهم ثم ترميهم رمية الكلاب فهيا تكره العرب أكثر من كرهها السنة
جبال سدير47 تعليق حتى كتابة تعليقي واختفى خنبوقة ومعرفاتة الاخرى عن التعليق على مايحصل لرجال امننا البواسل الله يحميهم من عملاء ايران ومن كل ارهابي غدار
المحب لوطنهعن طريق جسرالملك فهد يتم التهريب واقترح دعم رجال الأمن الحرس الوطني والمجاهدين والتشديد على التفتيش على جسرالملك فهد
المحب لوطنهوبعدين مع قطط الشوارع وكل يوم لهم ضحية من رجال الأمن البواسل اقترح حرق مزارعهم اللي يندسون فيها مثل القطط والأسلحة اللي معهم أكيد تهريب
عميل هالكلنكن جميعا (( قاهرين للمجوس وقاهرين لخوارج اخوان سرور وقطب )) فملة الضلال واحدة وإن اختلفت العقائد
قاهر المجوسيحاول الآن اذناب ايران خونة الاوطان في بعض ردودهم التبرير لافعال الخونه ... وكما هي العاده وضيفة الاذناب التبرير لأعمال المجوس. لعن الله الخميني القذر
سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦أتمنى وهذه أمنيتي وهو الحل أن يتم محاصرة أي مدينة ومكان يأتي منه الأرهاب
عميل هالك46 قاهر المجوس خونه عملاء أذناب ولائهم ليس لوطنهم بل للخميني محبتهم للوطن لا ترتجى وقتلهم للمسلمين عباده (( نفس ما كنت سأقوله عن خوارج قطب الاخوان ))
قاهر المجوسخونه عملاء أذناب ولائهم ليس لوطنهم بل للخميني محبتهم للوطن لا ترتجى وقتلهم للمسلمين عباده يعبدون بها مرجفون بالفتن يفرحون لحزن الوطن
قاهر المجوسأفتى الخميني المجوسي لاذنابه الروافض الساكنين خارج بلده بأن أعمالهم الارهابيه ضد المسلمين وايذائهم باي عمل حتى لو دعست على ضله لك أجر عظيم.. لعنه الله
ابو محمدللمرة المليون اعيدوا رجال الحرس الوطني لمنطقة القطيف فهم من سيروض هؤلاء الخونة والمرتزقة.. وليس هذا انتقاصا من رجال الدوريات حفظهم الله
قاهر المجوسيحاول مجوس قم مد يدهم ونفوذهم إلى هذه المنطقه وزرع أذنابها وعملائها وهي لا تعلم ان سيوفنا مسلوله واعيننا ترصدهم ولن نتهاون معهم .... والعاقبه للمتقين
محايداتمنى ان تزال المزارع اللي هناك .لانها حاميه للارهابيين .ياليت البلديه تقرر ازالتها كان ماتشوفون خفافيش الضلام يطلقون على الدوريات ..الله يحمي جنودنا
عدد التعليقات:10783
برق الحرم(((((((( من أمن العقـــــــــوبة ....... تمادى في الغدر والخيانة )))))))
مسحب الجوالينولائهم للعجم الفرس و جردوا انفسهم من العروبة، هذا انتاج المتعة عشوائية
عميل هالكاللهم احفظ رجال أمننا من كل ارهابي ضال باحث عن حاكمية ينشدها إن تابع لولي فقيه في قم أوتابع لولي مرشد في المقطم
منيف العنزيرجال الأمن دماءهم ليست رخيصه والله لاصبر عليهم بعد كفى والله لا ولاء لهم يكلون من خير البلد وولءهم لغيرها صدروا اموال الخمس لحرب السنه في ايران ولبنان
قاهر المجوسسنطهر تلك القرى من هذه العصابات الاجراميه قريبا لن يتمكنوا من النباح ولن يسمع لهم صوت .......حفظ الله الوطن والمواطنين من كل شر
ابو شنبروافض اجسامهم في السعودية وقلوبهم في إيران لا بارك الله فيهم اين قلم البهتان
عميل هالكما زالوا مجهولين (( والاحتمالية إم ارهابي حشد صفوي أو ارهابي حشد خوارج اخوان قطب ))
عميل هالك28 قاهر المجوس الروافض أذناب الخميني وليهم الفقيه الضال (( والخوارج أذناب قطب ومرشدهم الضال المسجون ))
قاهر المجوسسيتساقطون وليس لهم مهرب ولا منفذ سيتم الدعس وليس لهم الا السيف ودحرجة رؤسهم النتنه واخماد احقادهم القذره
عميل هالك21 منيف العنزي تفتيش جميع مزارع القطيف //وكذلك استراحات المناطق الاخرى (( فالبتأكيد سنجد ارهابي صفوي هناك أو ارهابي خارجي هنا )) اهم شي الضرب بحديد
قاهر المجوسالروافض أذناب الخميني اجبن واضعف من أضهار انفسهم عندما يعملون مثل تلك الاعمال القذره مثل الخفافيش ضوء الشمس يعميها
عميل هالك22 الناقد وبعدين كيف النهايه معاهم . . إما أذناب إيران !!!! (( وإما أذناب اخوان خوارج قطب وسرور ))
أبو بنيانوخرتها معهم
عميل هالكاحتمالين // اما ابن من ابنائهم ضل وبغى فأرهب أو ابن من أبنائنا ضل وبغى فأرهب (( يا صفوي منهم يا خارجي منا ))
رساله إلى أميرنا الغالي محمد بن نايفاضرب بسيفك ، أطعِم كلَّ مقصلة.رأساً وأخْمِد لظاهم كُلما لَفحوا لا يحفظ الأمنَ إلا السيف منصلتاً.والاذناب لولا بريقُ السيفِ ما صَلَحوا
شايمياوسع حلم الدولة علييهم الى متى
الناقدوبعدين كيف النهايه معاهم . . أذناب إيران !!!!
عميل هالك11 الغامدي لابد من كشف من يقوم بهذه الاعمال وصلبهم (( الأمر في الغالب مكشوف ولا يحتاج خبير )) في مناطقهم ارهابي صفوي و في مناطقنا ارهابي خارجي قطبي
منيف العنزيلاينفع مع هذه الشرذمه القذره الا السيف والضبرب بيد من حديد عليهم وتفتيش جميع مزارع القطيف وتفتيش من شك في مباره ووضع رجال مباحث منهم واغراءهم بالمال
عميل هالكالارهاب لا دين له (( سواء توشحه صفوي رافضي حشدي أو توشحه سروري قطبي خارجي داعشي قاعدية )) فكلهم ماروقون من الدين / لأن الارهاب لا دين له /
رحم الله الطفله ريماسحقو القطيف عملاء ايران على بكرة ابيهم
عميل هالكمن يقوم بالارهاب في تلك المنطقة هو ارهابي كالارهابي الذي يقوم في بالارهاب في مناطق السنة
عليومأخرجوا اهل تلك القرى ويدعوهم على المناطق لا يصلح حالهم بهذا الشكل .. الدوله حفظها الله صابره صبر أيوب عليهم
عميل هالك((صفوية و خوارج )) يجمعهم الارهاب والافساد وتفرقهم العقائد
عليومسيتمكن منهم عيال نايف وسيتم الدعس على الخونه وعملاء الخميني البغيض .. ومصير الحشرات الموت السريع
عميل هالكمن فجر في مساجد القطيف ارهابي كمن يطلق النار على رجال امننا كل يتقرب لشيطانه بسوء عمله وضلاله
عميل هالكنحن السنة نفرق بين الصفوية وبين الخوارج (( كل له عقيدته ))
الغامديلابد من كشف من يقوم بهذه الاعمال وصلبهم في مكان عام
عميل هالكالعدو الصفوي كالعدو الخارجي وإن اختلفت العقائد والفرق التي ينتمون لها (( حزب الشيطان ينتمي للرافضة وحزب الاخوان منبت الدواعش ))
ضابط ايقاعالمفروض هذه الاماكن المشبوهه والمواليه للمعممين في قم واذناب الفرص ..يكثف لديهم رجال البحث . وتكون سياره الدوريات سريه او مصفحة , هم بالغالب جبناء
الابد من حرقهم كعقاب جماعي علشان يعرف عبده المجوس انهم حشرات
عبداللهاقول حسبي الله عليكم ياخونه ياكلاب ان شاء الله يتم القاء القبض عليهم اللهم احمي بلاد الحرمين
عميل هالكالارهاب لا دين له (( بملة صفوية رافضية أو بملة خارجية قطبية ))
عميل هالكارهابي صفوي هالك لا فرق بينه وبين خوارج ابو الفرج المصري القطبي الا اختلاف عقائدهم الضالة
شايف العجائبماش علم ،، اذا اردتم الارهاب يتوقف في القطيف ،، فسووا المزارع بالارض .
بقايا مشاعرايارب سلم حسبنا الله على اذناب المجوس لاولاء لوطن ولاحميه خونه اللهم رد كيدهم في نحورهم
غييييووووررررهؤلاء الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات البلد وولائهم لاسيادهم في ايران
راميدواعش القطيف الإرهابيين يجب التعامل معهم بالمثل