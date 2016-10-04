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مسلحون يطلقون النار على دورية أمنية في القطيف

4 أكتوبر, 2016 , 23:02 م
مسلحون يطلقون النار على دورية أمنية في القطيف
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صحيفة المرصد: أوضحت مصادر أن مجهولون قاموا بإطلاق النار على دورية أمنية في منطقة بلدة البحاري في محافظة القطيف، ولم يتبين بعد مدى إصابة أو عدم إصابة رجال الأمن الذين كانوا داخل الدورية.

وتشير المعلومات بأن المجهولين أطلقوا النار في الساعة الثامنة مساء في البحاري أثناء تأدية الدورية مهامها المعتادة في المنطقة، ومن المتوقع أن يصدر بيان توضيحي من قبل الشرطة في وقت لاحق .



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 56
    5 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    المحب لوطنه

    من أين لهم السلاح???????
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  2. 55
    5 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص
    عدد التعليقات:1958

    توووووونسية

    ياريت يصفحو كل سياراتهم لأنهم معرضون الغدر وللأسف من بني جلدتهم لكن قلوبهم اسود من سواد اليل وموالية لإيران صفحو سبارتهم هذا أفضل شي في تلك البؤره
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  3. 54
    5 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    المحب لوطنه

    تغييرونقل جميع موظفي جسرالملك فهد وتعيين موظفين من خارج المنطقة الشرقية واختيارهم بعناية كل هذاللاجابةعن هذاالسوال
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  4. 53
    5 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص
    عدد التعليقات:1

    عاشق وطنه

    ان خلصنا من العواميه جاتنا البحاري
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  5. 52
    5 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص
    عدد التعليقات:1958

    توووووونسية

    لعنة الله على خونة وطنهم لأجل إيران يارب متى يعلمو هالجهلة أن إيران تستخدمهم لمصلحتهم ثم ترميهم رمية الكلاب فهيا تكره العرب أكثر من كرهها السنة
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  6. 51
    5 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    جبال سدير

    47 تعليق حتى كتابة تعليقي واختفى خنبوقة ومعرفاتة الاخرى عن التعليق على مايحصل لرجال امننا البواسل الله يحميهم من عملاء ايران ومن كل ارهابي غدار
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  7. 50
    5 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    المحب لوطنه

    عن طريق جسرالملك فهد يتم التهريب واقترح دعم رجال الأمن الحرس الوطني والمجاهدين والتشديد على التفتيش على جسرالملك فهد
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  8. 49
    5 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    المحب لوطنه

    وبعدين مع قطط الشوارع وكل يوم لهم ضحية من رجال الأمن البواسل اقترح حرق مزارعهم اللي يندسون فيها مثل القطط والأسلحة اللي معهم أكيد تهريب
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  9. 48
    5 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    عميل هالك

    لنكن جميعا (( قاهرين للمجوس وقاهرين لخوارج اخوان سرور وقطب )) فملة الضلال واحدة وإن اختلفت العقائد
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  10. 47
    5 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    قاهر المجوس

    يحاول الآن اذناب ايران خونة الاوطان في بعض ردودهم التبرير لافعال الخونه ... وكما هي العاده وضيفة الاذناب التبرير لأعمال المجوس. لعن الله الخميني القذر
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  11. 46
    5 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦

    أتمنى وهذه أمنيتي وهو الحل أن يتم محاصرة أي مدينة ومكان يأتي منه الأرهاب
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  12. 45
    5 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    عميل هالك

    46 قاهر المجوس خونه عملاء أذناب ولائهم ليس لوطنهم بل للخميني محبتهم للوطن لا ترتجى وقتلهم للمسلمين عباده (( نفس ما كنت سأقوله عن خوارج قطب الاخوان ))
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  13. 44
    5 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    قاهر المجوس

    خونه عملاء أذناب ولائهم ليس لوطنهم بل للخميني محبتهم للوطن لا ترتجى وقتلهم للمسلمين عباده يعبدون بها مرجفون بالفتن يفرحون لحزن الوطن
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  14. 43
    4 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    قاهر المجوس

    أفتى الخميني المجوسي لاذنابه الروافض الساكنين خارج بلده بأن أعمالهم الارهابيه ضد المسلمين وايذائهم باي عمل حتى لو دعست على ضله لك أجر عظيم.. لعنه الله
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  15. 42
    4 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    ابو محمد

    للمرة المليون اعيدوا رجال الحرس الوطني لمنطقة القطيف فهم من سيروض هؤلاء الخونة والمرتزقة.. وليس هذا انتقاصا من رجال الدوريات حفظهم الله
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  16. 41
    4 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    قاهر المجوس

    يحاول مجوس قم مد يدهم ونفوذهم إلى هذه المنطقه وزرع أذنابها وعملائها وهي لا تعلم ان سيوفنا مسلوله واعيننا ترصدهم ولن نتهاون معهم .... والعاقبه للمتقين
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  17. 40
    4 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    محايد

    اتمنى ان تزال المزارع اللي هناك .لانها حاميه للارهابيين .ياليت البلديه تقرر ازالتها كان ماتشوفون خفافيش الضلام يطلقون على الدوريات ..الله يحمي جنودنا
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  18. 39
    4 أكتوبر, 2016 , 23:45 م
    عدد التعليقات:10783

    برق الحرم

    (((((((( من أمن العقـــــــــوبة ....... تمادى في الغدر والخيانة )))))))
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  19. 38
    4 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    مسحب الجوالين

    ولائهم للعجم الفرس و جردوا انفسهم من العروبة، هذا انتاج المتعة عشوائية
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  20. 37
    4 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    عميل هالك

    اللهم احفظ رجال أمننا من كل ارهابي ضال باحث عن حاكمية ينشدها إن تابع لولي فقيه في قم أوتابع لولي مرشد في المقطم
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  21. 36
    4 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    منيف العنزي

    رجال الأمن دماءهم ليست رخيصه والله لاصبر عليهم بعد كفى والله لا ولاء لهم يكلون من خير البلد وولءهم لغيرها صدروا اموال الخمس لحرب السنه في ايران ولبنان
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  22. 35
    4 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    قاهر المجوس

    سنطهر تلك القرى من هذه العصابات الاجراميه قريبا لن يتمكنوا من النباح ولن يسمع لهم صوت .......حفظ الله الوطن والمواطنين من كل شر
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  23. 34
    4 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    ابو شنب

    روافض اجسامهم في السعودية وقلوبهم في إيران لا بارك الله فيهم اين قلم البهتان
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  24. 33
    4 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    عميل هالك

    ما زالوا مجهولين (( والاحتمالية إم ارهابي حشد صفوي أو ارهابي حشد خوارج اخوان قطب ))
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  25. 32
    4 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    عميل هالك

    28 قاهر المجوس الروافض أذناب الخميني وليهم الفقيه الضال (( والخوارج أذناب قطب ومرشدهم الضال المسجون ))
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  26. 31
    4 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    قاهر المجوس

    سيتساقطون وليس لهم مهرب ولا منفذ سيتم الدعس وليس لهم الا السيف ودحرجة رؤسهم النتنه واخماد احقادهم القذره
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  27. 30
    4 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    عميل هالك

    21 منيف العنزي تفتيش جميع مزارع القطيف //وكذلك استراحات المناطق الاخرى (( فالبتأكيد سنجد ارهابي صفوي هناك أو ارهابي خارجي هنا )) اهم شي الضرب بحديد
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  28. 29
    4 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    قاهر المجوس

    الروافض أذناب الخميني اجبن واضعف من أضهار انفسهم عندما يعملون مثل تلك الاعمال القذره مثل الخفافيش ضوء الشمس يعميها
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  29. 28
    4 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    عميل هالك

    22 الناقد وبعدين كيف النهايه معاهم . . إما أذناب إيران !!!! (( وإما أذناب اخوان خوارج قطب وسرور ))
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  30. 27
    4 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    أبو بنيان

    وخرتها معهم
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  31. 26
    4 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    عميل هالك

    احتمالين // اما ابن من ابنائهم ضل وبغى فأرهب أو ابن من أبنائنا ضل وبغى فأرهب (( يا صفوي منهم يا خارجي منا ))
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  32. 25
    4 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    رساله إلى أميرنا الغالي محمد بن نايف

    اضرب بسيفك ، أطعِم كلَّ مقصلة.رأساً وأخْمِد لظاهم كُلما لَفحوا لا يحفظ الأمنَ إلا السيف منصلتاً.والاذناب لولا بريقُ السيفِ ما صَلَحوا
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  33. 24
    4 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    شايم

    ياوسع حلم الدولة علييهم الى متى
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  34. 23
    4 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    الناقد

    وبعدين كيف النهايه معاهم . . أذناب إيران !!!!
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  35. 22
    4 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    عميل هالك

    11 الغامدي لابد من كشف من يقوم بهذه الاعمال وصلبهم (( الأمر في الغالب مكشوف ولا يحتاج خبير )) في مناطقهم ارهابي صفوي و في مناطقنا ارهابي خارجي قطبي
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  36. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    منيف العنزي

    لاينفع مع هذه الشرذمه القذره الا السيف والضبرب بيد من حديد عليهم وتفتيش جميع مزارع القطيف وتفتيش من شك في مباره ووضع رجال مباحث منهم واغراءهم بالمال
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  37. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    القطيف أو المخواة سيتمكن رجال الأمن من القبض عليهم وتقديمهم للعدالة بإذن الله وكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن سيلقى جزاءه العادل
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  38. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    عميل هالك

    الارهاب لا دين له (( سواء توشحه صفوي رافضي حشدي أو توشحه سروري قطبي خارجي داعشي قاعدية )) فكلهم ماروقون من الدين / لأن الارهاب لا دين له /
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  39. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    رحم الله الطفله ريم

    اسحقو القطيف عملاء ايران على بكرة ابيهم
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  40. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    عميل هالك

    من يقوم بالارهاب في تلك المنطقة هو ارهابي كالارهابي الذي يقوم في بالارهاب في مناطق السنة
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  41. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    عليوم

    أخرجوا اهل تلك القرى ويدعوهم على المناطق لا يصلح حالهم بهذا الشكل .. الدوله حفظها الله صابره صبر أيوب عليهم
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  42. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    عميل هالك

    ((صفوية و خوارج )) يجمعهم الارهاب والافساد وتفرقهم العقائد
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  43. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    عليوم

    سيتمكن منهم عيال نايف وسيتم الدعس على الخونه وعملاء الخميني البغيض .. ومصير الحشرات الموت السريع
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  44. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    عميل هالك

    من فجر في مساجد القطيف ارهابي كمن يطلق النار على رجال امننا كل يتقرب لشيطانه بسوء عمله وضلاله
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  45. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    عميل هالك

    نحن السنة نفرق بين الصفوية وبين الخوارج (( كل له عقيدته ))
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  46. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    الغامدي

    لابد من كشف من يقوم بهذه الاعمال وصلبهم في مكان عام
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  47. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    عميل هالك

    العدو الصفوي كالعدو الخارجي وإن اختلفت العقائد والفرق التي ينتمون لها (( حزب الشيطان ينتمي للرافضة وحزب الاخوان منبت الدواعش ))
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  48. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    ضابط ايقاع

    المفروض هذه الاماكن المشبوهه والمواليه للمعممين في قم واذناب الفرص ..يكثف لديهم رجال البحث . وتكون سياره الدوريات سريه او مصفحة , هم بالغالب جبناء
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  49. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    ا

    لابد من حرقهم كعقاب جماعي علشان يعرف عبده المجوس انهم حشرات
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  50. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    عبدالله

    اقول حسبي الله عليكم ياخونه ياكلاب ان شاء الله يتم القاء القبض عليهم اللهم احمي بلاد الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    عميل هالك

    الارهاب لا دين له (( بملة صفوية رافضية أو بملة خارجية قطبية ))
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  52. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    عميل هالك

    ارهابي صفوي هالك لا فرق بينه وبين خوارج ابو الفرج المصري القطبي الا اختلاف عقائدهم الضالة
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  53. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    شايف العجائب

    ماش علم ،، اذا اردتم الارهاب يتوقف في القطيف ،، فسووا المزارع بالارض .
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  54. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    بقايا مشاعرا

    يارب سلم حسبنا الله على اذناب المجوس لاولاء لوطن ولاحميه خونه اللهم رد كيدهم في نحورهم
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  55. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    غييييوووورررر

    هؤلاء الروافض اعداء الدين والوطن ياكلون من خيرات البلد وولائهم لاسيادهم في ايران
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  56. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    رامي

    دواعش القطيف الإرهابيين يجب التعامل معهم بالمثل
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