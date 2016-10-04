مسلحون يطلقون النار على دورية أمنية في القطيف

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر أن مجهولون قاموا بإطلاق النار على دورية أمنية في منطقة بلدة البحاري في محافظة القطيف، ولم يتبين بعد مدى إصابة أو عدم إصابة رجال الأمن الذين كانوا داخل الدورية.

وتشير المعلومات بأن المجهولين أطلقوا النار في الساعة الثامنة مساء في البحاري أثناء تأدية الدورية مهامها المعتادة في المنطقة، ومن المتوقع أن يصدر بيان توضيحي من قبل الشرطة في وقت لاحق .