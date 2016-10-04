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روسيا تنشر صواريخ “المصارع” في سوريا

4 أكتوبر, 2016 , 23:27 م
روسيا تنشر صواريخ “المصارع” في سوريا
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صحيفة المرصد – أورينت:قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أكدوا لها بأن روسيا نشرت نظام صواريخ “S-300VM, Antey-2500″، “SA-23 Gladiator”بحسب تسمية الناتو، المضاد للصواريخ وللطائرات في سوريا.

خارج حدودها للمرة الأولى
وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذه الصواريخ قادرة على اسقاط صواريخ “كروز” الأمريكية، وكانت قواعد هذه الصواريخ وصلت إلى القواعد الروسية على الشاطئ السوري منذ نحو اسبوع.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا نظام SA-23 خارج حدودها، وبحسب المسؤولين فالصواريخ والمكونات الأخرى لم يتم تفعيلها بعد ومازالت في صناديقها.
وأشار المسؤولون إلى أن نشر نظام الصواريخ SA-23 يأتي لمواجهة أي هجوم محتمل من أمريكا وحلفائها، وتنقل “فوكس نيوز” عن أحد المسؤولين الأمريكيين سخريته من نشر موسكو لهذا النظام “النصرة لا تملك سلاح جو!”.

إغراق الساحة بأخبار الحرب
وأطلقت روسيا حملة إعلانية ضخمة بعد فشل الاتفاق بينها وبين الإدارة الأمريكية، وبحسب محللين تقوم موسكو بمحاولة التغطية على حملتها الجوية الأعنف على حلب عبر خلق حالة عداء وهمية مع واشنطن والإيحاء بأن واشنطن على وشك القيام بعمل عسكري ما في سوريا ويتناوب السياسيون الروس مع وسائل إعلامهم على إغراق الأخبار بالتصريحات والتهديدات بالرغم من أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة في التعبير عن عدم نيتها القيام بأي جهد للضغط على روسيا أو نظام الأسد لا سيما في تسريبات كيري الأخيرة.

حرب نووية
وكانت صحيفة التايمز قالت بمقال لها بعنوان “روسيا تبلغ مواطنيها بأن الغرب مصمم على شن حرب نووية ضدها” إن وسائل الإعلام المحلية الروسية والمسؤولين الروس بدأوا بتحضير البلاد إلى احتمال وقوع حرب نووية مع الغرب، بشكل متزامن مع ارتفاع التوتر في سوريا.

وأضاف كاتب المقال ” مارك بينيت” ،بحسب ترجمة موقع بي بي سي، أنه جاء في “عنوان نشر على موقع زافيدا التابع لوزارة الدفاع الروسية ’الأمريكيون يحضرون أسلحتهم النووية لاحتمال استخدامها ضد موسكو‘”.

وأردف بينيت أن “الولايات المتحدة تحاول معاقبة روسيا على دورها في سوريا تبعاً لما ورد في المقال الروسي”.

وأعلن وزير الطوارئ الروسي بشكل رسمي الجمعة بأن السلطات الروسية شيدت ملاجئ تحت الأرض لجميع مواطنيها في موسكو – أي ما يقارب 12 مليون نسمة، بحسب كاتب المقال.

وتابع كاتب المقال بالقول إن روسيا دربت مواطنيها مرتين منذ تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئاسة، على كيفية الاستجابة لصفارات الإنذار التي تنبه المواطنين بأن أسلحة نووية قد بدأت باستهداف بلادهم.

SA-23
ويطلق الناتو اسم “المصارع Gladiator” على نظام SA-23 ، وهو يضم نوعين من الصواريخ، حيث تستخدم الصواريخ ذات الحجم الأصغر ضد صواريخ “كروز” والطائرات، بينما تستخدم الصواريخ الأكبر ضد الصواريخ البالستية متوسطة المدى وطائرات التشويش، وكلا النوعين يستخدمان نفس النوع من الرؤوس الحربية التي تحتوي على أكثر من 150 كغ من المتفجرات.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    حظيظ

    من حقهم ينشرون صورايخهم امريكا ناشره صواريخها في اغلب الدول الحليفه لها
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  2. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    امجد

    آآآه يالقهر دول عظمى تفرد عضلاتها على ثوار، لكن ماقول إلا الله ينصر أهل السنة في كل مكان وما النصر إلا من عند الله.
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  3. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    أبو عمر

    نسأل الله أن يحررررق امريكا وروسيا وإيران وحزب الشيطان وإسرائيل ليعيش العالم بسلام كلهم نصااابين
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  4. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    فارس الزهراني

    نحن معنا الله ومن كان الله معه فلا يخف اما من لا يحسن التوكل على الله فليخف
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  5. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    هل يعملها أوباما في نهاية أيامه في البيت الأبيض ؟ لا أعتقد ذلك وروسيا ليست ندا لأمريكا
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  6. 21
    4 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    شنب قانوني

    ضحك على كلا الشعبين الروسي والامريكي منذ 7 عقود
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  7. 20
    4 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    فارس الزهراني

    تعليق 12 ضحكتني .. ولو كنتم في بروج مشيده لبرز الذين كتب عليهم القتل ... أين ايمانك بالله واين عقيدتك الصحيحه استغفر الله العظيم من كلام الجهله
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  8. 19
    4 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    كلنا فداء للوطن

    سياسة اسرائيل سوف تدمر امريكا كل الي صاير في سوريه لمصلحة اسرائيل
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  9. 18
    4 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    فارس الزهراني

    ياللي يقول حرب عالميه ثالثه عالأبواب أقول لك لن يحدث هذا فهدف امريكا وروسيا بلاد المسلمين وابشروا فملحمة الفسطاط على الابواب والنصر حليفنا ان شاء لأس
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  10. 17
    4 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    كلنا فداء للوطن

    روسيا معها ايران ومعها الصين ومعها كوريا الشمالية ومعها الهند ومعها البرازيل وبعض دول امريكا الجنوبيه ومعها كثير راح ينكشف
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  11. 16
    4 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    البرماوي

    الحمد لله الفيلا حقتي فيها سرداب يكفي العايلة ومجهز بالأكل والماء لمدة سبعة أشهر. لاخوف ان شاء الله.
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  12. 15
    4 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    عميل هالك

    اللهم رد كيدهم في نحورهم روس وصفوية ونصيرية وخوارج داعش والقاعدة
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  13. 14
    4 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    مبارك

    الدول الاسلاميه والغرب 5 سنوات م ثوره السوريين بلا معونه او مسانده او تدخل او ضغط حتى دخل الروسي واليوم يتباكون ع السوريين مثل بكائهم بالامس
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  14. 13
    4 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    مبارك

    مع كل المذابح الروسيه لم يتخذ العالم الاسلامي موقف موحد امام روسيا وبعضهم يغازل بوتين الواجب قطع العلاقات الدبلوماسيه بقرار موحد مع العالم الاسلامي
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  15. 12
    4 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    كلنا فداء للوطن

    لن نسمح بالمواجهة العسكرية مع روسيا " البيت الابيض 😂😂 وين هياط الامريكي
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  16. 11
    4 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    مبارك

    مع كل المذابح الروسيه لم يتخذ العالم الاسلامي موقف موحد امام روسيا وبعضهم يغازل بوتين الواجب قطع العلاقات الدبلوماسيه بقرار موحد مع العالم الاسلامي
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  17. 10
    4 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    مبارك

    الدول الاسلاميه والغرب 5 سنوات م ثوره السوريين بلا معونه او مسانده او تدخل او ضغط حتى دخل الروسي واليوم يتباكون ع السوريين مثل بكائهم بالامس
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  18. 9
    4 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    زائر70

    الحرب العالميه الثالثه على الابواب واحنا ماعملنا ملاجي ولاعندنا نووي نقابل اعدانا فيه
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  19. 8
    4 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    مسحب الجوالين

    بسرعة اجمعوا تحالف رعد الشمال بس يكون اكثر عدد ولا تدخلون عُمان معنا ، الشي اذا زاد عن حدة انقلب ضدة
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  20. 7
    4 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    مسمار

    تحظير لما قد يحدث من الرئيس الامريكي الجديد لو ع اوباما عارفين الروس ماعندماعند جدتي واعتقد انها بداية الملحمه الكبري
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  21. 6
    4 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    علي

    الكلب مايعض اذن اخوه
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  22. 5
    4 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    الناقد

    الله يستر من صراع المجانين !!
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  23. 4
    4 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    عبدالله

    اللهم اشغلهم في مابينهم واجعل دائره السو بينهم واحمي المسلمين
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  24. 3
    4 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    التاريخ

    روسيا ليست نداً لامريكا ابداً فرق ساسع لصالح الامريكان الروس يتبعون سياسة خذوهم بالصوت لو يوجد رئيس امريكي جاد وحازم لم يخرج الروس متر واحد خارج روسيا
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  25. 2
    4 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    ابوعاطي

    الله يجعلها وبال عليكم وعلى الجحش الاسد
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  26. 1
    4 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    إستشاري صح

    حرب عالمية ثالثة تقرع طبولها.
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