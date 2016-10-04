روسيا تنشر صواريخ “المصارع” في سوريا

صحيفة المرصد – أورينت:قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أكدوا لها بأن روسيا نشرت نظام صواريخ “S-300VM, Antey-2500″، “SA-23 Gladiator”بحسب تسمية الناتو، المضاد للصواريخ وللطائرات في سوريا.

خارج حدودها للمرة الأولى

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذه الصواريخ قادرة على اسقاط صواريخ “كروز” الأمريكية، وكانت قواعد هذه الصواريخ وصلت إلى القواعد الروسية على الشاطئ السوري منذ نحو اسبوع.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا نظام SA-23 خارج حدودها، وبحسب المسؤولين فالصواريخ والمكونات الأخرى لم يتم تفعيلها بعد ومازالت في صناديقها.

وأشار المسؤولون إلى أن نشر نظام الصواريخ SA-23 يأتي لمواجهة أي هجوم محتمل من أمريكا وحلفائها، وتنقل “فوكس نيوز” عن أحد المسؤولين الأمريكيين سخريته من نشر موسكو لهذا النظام “النصرة لا تملك سلاح جو!”.

إغراق الساحة بأخبار الحرب

وأطلقت روسيا حملة إعلانية ضخمة بعد فشل الاتفاق بينها وبين الإدارة الأمريكية، وبحسب محللين تقوم موسكو بمحاولة التغطية على حملتها الجوية الأعنف على حلب عبر خلق حالة عداء وهمية مع واشنطن والإيحاء بأن واشنطن على وشك القيام بعمل عسكري ما في سوريا ويتناوب السياسيون الروس مع وسائل إعلامهم على إغراق الأخبار بالتصريحات والتهديدات بالرغم من أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة في التعبير عن عدم نيتها القيام بأي جهد للضغط على روسيا أو نظام الأسد لا سيما في تسريبات كيري الأخيرة.

حرب نووية

وكانت صحيفة التايمز قالت بمقال لها بعنوان “روسيا تبلغ مواطنيها بأن الغرب مصمم على شن حرب نووية ضدها” إن وسائل الإعلام المحلية الروسية والمسؤولين الروس بدأوا بتحضير البلاد إلى احتمال وقوع حرب نووية مع الغرب، بشكل متزامن مع ارتفاع التوتر في سوريا.

وأضاف كاتب المقال ” مارك بينيت” ،بحسب ترجمة موقع بي بي سي، أنه جاء في “عنوان نشر على موقع زافيدا التابع لوزارة الدفاع الروسية ’الأمريكيون يحضرون أسلحتهم النووية لاحتمال استخدامها ضد موسكو‘”.

وأردف بينيت أن “الولايات المتحدة تحاول معاقبة روسيا على دورها في سوريا تبعاً لما ورد في المقال الروسي”.

وأعلن وزير الطوارئ الروسي بشكل رسمي الجمعة بأن السلطات الروسية شيدت ملاجئ تحت الأرض لجميع مواطنيها في موسكو – أي ما يقارب 12 مليون نسمة، بحسب كاتب المقال.

وتابع كاتب المقال بالقول إن روسيا دربت مواطنيها مرتين منذ تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئاسة، على كيفية الاستجابة لصفارات الإنذار التي تنبه المواطنين بأن أسلحة نووية قد بدأت باستهداف بلادهم.

SA-23

ويطلق الناتو اسم “المصارع Gladiator” على نظام SA-23 ، وهو يضم نوعين من الصواريخ، حيث تستخدم الصواريخ ذات الحجم الأصغر ضد صواريخ “كروز” والطائرات، بينما تستخدم الصواريخ الأكبر ضد الصواريخ البالستية متوسطة المدى وطائرات التشويش، وكلا النوعين يستخدمان نفس النوع من الرؤوس الحربية التي تحتوي على أكثر من 150 كغ من المتفجرات.