واشنطن بوست: أمريكا ستوجِّه ضربات للجيش السوري باستخدام صواريخ بعيدة المدى

صحيفة المرصد – وكالات:كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم أن البيت الأبيض ينظر مجدداً في إمكانية توجيه الجيش الأمريكي ضربات ضد النظام السوري، الأربعاء، حينما يجتمع مسؤولون بارزون بالأمن القومي لإدارة باراك أوباما لمناقشة خيارات الحرب السورية.
بينما أشارت الصحيفة أن هناك توقعات قليلة حول موافقة الرئيس الأمريكي على قرار بتوجيه ضربات لنظام بشار الأسد.
كما ذكرت أنه بداخل أرجاء وكالات الأمن القومي الأمريكية، عٌقدت اجتماعات طيلة الأسابيع الماضية لبحث خيارات أخرى ونقل التوصيات للرئيس الأمريكي لمواجهة الأزمة المتصاعدة بحلب، حيث تواصل الطائرات الروسية والسورية مواصلة القصف الوحشي في أعنف هجوم منذ بدء الحرب.
وأشار مسؤول بإدارة أوباما، إلى أن الخيارات التي تبحثها وكالات الأمن، تشمل قصف قواعد جوية سورية باستخدام صواريخ عابرةوصواريخ أخرى بعيدة المدى عبر سفن وطائرات التحالف.
ويأتي ذلك بعد يوم من قرار الخارجية الأمريكية بوقف المفاوضات الثنائية مع روسيا حول وقف إطلاق النار بحلب، رداً على اختيارها التصعيد.
وكان من بين المقترحات لوضع نهاية لمعارضة البيت الأبيض لقرار قصف النظام السوري، وبدون قرار من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ ضربات مباغتة وسريعة.
وأكدت الصحيفة أن خيار التصعيد يحظى بموافقة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” وهيئة الأركان العامة، وأكد مسؤول أن هناك نزعة متزايدة نحو الخيار العسكري.
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – بوابة الفجر: واشنطن بوست: أمريكا تدرس توجيه ضربات للنظام السوري
تعليقات ( 15 )
لم ولن تضرب المجرم بشارفامريكا تنفذ خطتها الاستعمارية الصهيونية باقامة شرق اوسط جديد وذلك بتدمير الدول العربية وتصفيتها من السنة باتفاق وتعاون تام مع ايران وروسيا واسرائيل
سبهللعلى شان كذا نشرت روسيا صواريخ المصارع ولكن لا أعتقد أوباما يفعل ذلك
فارس الزهرانيوالله لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ... فأين نحن من حديث الرسول صل الله عليه وسلم
فهد العنزيلن تقدم أمريكا على شن غارة على سوريا ، الرئيس أوباما ديموقراطي وليس جمهوري والفرق واضح فالديموقراطيين جبناء ، والحاصل مراوغه آلى يوم إنتخاب رئيس جديد
فارس الزهرانياقسم بالله اللي جالس يحصل في حلب بالذات يدمي القلب فأين المسلمين من جرائم بوتين وبشار وخامنئي
حظيظاي هين اتحداكم
فارس الزهرانيلك الله ياحلب فكلنا متفرجون ومعلقون وانتم تقتلون على ايدي الروس وايران وحزب الشيطان ونصيرية فشار الخنزير
غسلنا ايدينا من امريكا من زمانلايلدغ المؤمن من جحر مرتين، واحنا كعرب ومسلمين وعراقيون وسوريون على وجه التحديد لدغنا من امريكا مليون مرة .. فلن يصدقها الا جاهل او ساذج
جبال سديرمادام هاالشيعي في البيت الابيض سيقاوم اي شيئ ضد بشار وايران استخدم التقية حتى وصل الى البيت الابيض ومازال يستخدمها
فارس الزهرانيهذه تبادل ادوار بين الروس والامريكان واذا ضربت امريكا في الشام فسوف تستهدف المجاهدين السنه بالجيش الحر فخوف الامريكان من اهل السنه فقط
فارس الزهرانيالأمريكان منافقون ولماذا تضرب الحيش السوري الولايه رقم 52 اسرائيل وجالسه تضرب الجيش السوري كلما اقترب من حدودها
مباركبعد الكيماوي و 3000 ضحية ماتدخلو وبعد استمرار القتل لسنوات ماحصل شي وامريكا ع اعتاب مرحله انتقاليه مستبعد التدخل ولو تدخلو لن يرد الروسي وسينسحب خوفا
كلنا فداء للوطنالبيت الابيض .. استهداف الجيش السوري يوتر الاجواء مع الروس. هههههههه
عسير الهولكذابين الامريكان ..حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ..معاكم الله يأهل سوريا. .ولانصير لكم الا الله ..وحدوا صفوفكم وتوكلوا عالى الله ومن النصر الا من عنده .
شنب قانونيتجارة كلام ( منذ عقدين من الزمان وهذه التجارة رائجه لديهم ) تجارة كلام في كلام