بالفيديو: سحق سيارة مرسيدس بسبب سقوط شاحنة عليها.. شاهد ماذا حدث للسائق!

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تعرض سيارة للدهس من قبل حاوية كانت تقلها شاحنة كبيرة، إلا أن سائق السيارة والتي كانت من نوع “مرسيدس” نجا من الحادث بأعجوبة.

وبيّن الفيديو، السيارة المرسيدس بعد أن تم سحقها تماما من قبل الحاوية التي سقطت من الشاحنة بعد انقلابها، وذلك أثناء سير الشاحنة بجوار السيارة.

ويظهر الفيديو استحالة خروج أي شخص حي من السيارة المرسيدس إلا أن العناية الإلهية أنقذت سائق السيارة، ولم يتسنى لـ “المرصد” معرفة مكان الحادث.