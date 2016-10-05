  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: سحق سيارة مرسيدس بسبب سقوط شاحنة عليها.. شاهد ماذا حدث للسائق!

5 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص
بالفيديو: سحق سيارة مرسيدس بسبب سقوط شاحنة عليها.. شاهد ماذا حدث للسائق!
  • 3٬175
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تعرض سيارة للدهس من قبل حاوية كانت تقلها شاحنة كبيرة، إلا أن سائق السيارة والتي كانت من نوع “مرسيدس” نجا من الحادث بأعجوبة.

وبيّن الفيديو، السيارة المرسيدس بعد أن تم سحقها تماما من قبل الحاوية التي سقطت من الشاحنة بعد انقلابها، وذلك أثناء سير الشاحنة بجوار السيارة.

ويظهر الفيديو استحالة خروج أي شخص حي من السيارة المرسيدس إلا أن العناية الإلهية أنقذت سائق السيارة، ولم يتسنى لـ “المرصد” معرفة مكان الحادث.



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص

    👾👾

    سبحان الله الصدقه تدفع ميته السوووء او لعلها تكون دعووه ام او زوجه له الحمدلله على السلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  2. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص
    عدد التعليقات:14150

    قلم الحقيقه

    صاحب السيارة المرسيدس الله كتب له عمر جديد والحمد لله على سلامته.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    طقطقه

    اللي يقول المرور وما أدراك مالمرور , ياحليلك مرور إيه ودوريات إيه ؟ جده فيها أكثر من 5 مليون وافدوالمرور والشرطه دورياتهم ماتجي 2000 دوريه و5000 عسكري
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص
    عدد التعليقات:4098

    بدور

    الحمد الله على سلامته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    رؤية

    أعتقد أن الحادث فوق كبري الميناء بجده .. والمتجمهرين من الوافدين والمولدين سكان غليل وماجاورها ... منت شايف الفوط
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  6. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    المفتش كورمبو

    يتبع >> لانه صراحه وبدون مجامله مرور جدة ليس له تنظيم في الميدان ولا لهم وجود مختفين لهم فتره 😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    يحيي الزهراني. أبو محمد

    اتوقع والله العالم شارع الميناء بجده إشارة مدينة الحجاج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    ما ضنه في السعودية

    لو ان الاحدث عندنا لا قدر الله كان شفة امة محمد متكومة ومسكرين الخط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    المفتش كورمبو

    يتبع >>متى يتم اقالة مدير مرور جدة ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    حلبوب

    هذه يوم الاحد الصباح جهة الخمره بجده وسلامتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    المفتش كورمبو

    والله العظيم ي عندنا في جده فيها فوضى بشكل غير طبيعي عماله سايبه سايقين شاحنات متهورين ومستهترين بارواح الناس (المرور ومدير المرورفي سبات عميق )!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    اسمرعبر

    اكيد صاحب المرسيدس سوري يحبون ذا الموديل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص
    عدد التعليقات:1962

    توووووونسية

    سبحان الله لم يحن وقته لذلك نجاه الله من هذه الحادثة المفجعة واكيد بار بوالديه وسلمته العناية الإلهية بدعوة أمه له
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    البنشري

    اتصلو على رقم السطحه يقلكم فين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم