بالفيديو: سحق سيارة مرسيدس بسبب سقوط شاحنة عليها.. شاهد ماذا حدث للسائق!

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تعرض سيارة للدهس من قبل حاوية كانت تقلها شاحنة كبيرة، إلا أن سائق السيارة والتي كانت من نوع “مرسيدس” نجا من الحادث بأعجوبة.
وبيّن الفيديو، السيارة المرسيدس بعد أن تم سحقها تماما من قبل الحاوية التي سقطت من الشاحنة بعد انقلابها، وذلك أثناء سير الشاحنة بجوار السيارة.
ويظهر الفيديو استحالة خروج أي شخص حي من السيارة المرسيدس إلا أن العناية الإلهية أنقذت سائق السيارة، ولم يتسنى لـ “المرصد” معرفة مكان الحادث.
تعليقات ( 14 )
👾👾سبحان الله الصدقه تدفع ميته السوووء او لعلها تكون دعووه ام او زوجه له الحمدلله على السلامه
عدد التعليقات:14150
قلم الحقيقهصاحب السيارة المرسيدس الله كتب له عمر جديد والحمد لله على سلامته.
طقطقهاللي يقول المرور وما أدراك مالمرور , ياحليلك مرور إيه ودوريات إيه ؟ جده فيها أكثر من 5 مليون وافدوالمرور والشرطه دورياتهم ماتجي 2000 دوريه و5000 عسكري
عدد التعليقات:4098
بدورالحمد الله على سلامته
رؤيةأعتقد أن الحادث فوق كبري الميناء بجده .. والمتجمهرين من الوافدين والمولدين سكان غليل وماجاورها ... منت شايف الفوط
المفتش كورمبويتبع >> لانه صراحه وبدون مجامله مرور جدة ليس له تنظيم في الميدان ولا لهم وجود مختفين لهم فتره 😅
يحيي الزهراني. أبو محمداتوقع والله العالم شارع الميناء بجده إشارة مدينة الحجاج
ما ضنه في السعوديةلو ان الاحدث عندنا لا قدر الله كان شفة امة محمد متكومة ومسكرين الخط
المفتش كورمبويتبع >>متى يتم اقالة مدير مرور جدة ؟؟؟
حلبوبهذه يوم الاحد الصباح جهة الخمره بجده وسلامتكم
المفتش كورمبووالله العظيم ي عندنا في جده فيها فوضى بشكل غير طبيعي عماله سايبه سايقين شاحنات متهورين ومستهترين بارواح الناس (المرور ومدير المرورفي سبات عميق )!!
اسمرعبراكيد صاحب المرسيدس سوري يحبون ذا الموديل
عدد التعليقات:1962
توووووونسيةسبحان الله لم يحن وقته لذلك نجاه الله من هذه الحادثة المفجعة واكيد بار بوالديه وسلمته العناية الإلهية بدعوة أمه له
البنشرياتصلو على رقم السطحه يقلكم فين