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بالفيديو .. السفير أحمد قطان يُحرج أحمد موسى على الهواء

5 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص
بالفيديو .. السفير أحمد قطان يُحرج أحمد موسى على الهواء
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صحيفة المرصد: أحرج سفير المملكة بمصر أحمد قطان ،الإعلامي أحمد موسى عندما سأله عن تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القيادة المصرية بقناة “روتانا خليجية” ، وكيف سمحت السعودية بذلك.

وقال قطان، للإعلامي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”: “لو سمحت أنا اتفقت أني سأتحدث معك في موضوع معين، وأنا لم أري البرنامج حتى هذه اللحظة لأعلق عليه، وإذا كانت لديك أسئلة أخرى في موضوع آخر فلتطرحها”.

ورد “موسى”: “من الممكن حضرتك تختار ألا تعلق”، فرد السفير: “عندي من الشجاعة الكافية أن أعلق عن أي شىء، وسأطلع على البرنامج وأطلعك بالرأي، وأرجو أن تتفهم أن أى شىء يصدر من أشخاص خارج الحكومة المصرية أو السعودية لا تعني أى شىء على الإطلاق”.

وأبدى “قطان” استياءه من مهاجمة إعلاميين مصريين للسعودية: “ما نشاهده فى القنوات الخاصة المصرية وهجومها تجاه المملكة والقيادة السعودية من بعض الإعلاميين هل هذا يمثل وجهة نظر الحكومة المصرية؟! تعامل على هذا الأساس ولا داعي لفتح هذا الموضوع”.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    كاسرهم

    اردوغان تاج راس اعدائة انة الاسد الذي يخافة من يعادية هذا اردوغان يمثلني
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  2. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص

    سعود

    مخالف
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  3. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يوم مصري رفع العلم السعودي بغى يبكي تقول هذا ميت له احد مايبي شعار التوحيد يرفرف ❗
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  4. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يكفينا شر الاخونج والعلمانيين والبراليين واذناب إيران
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  5. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    الله يشفيك

    ويعين المتابعين والمعلقين عليك
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  6. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 2:09 ص

    دحوم1

    سبحان الله السعوديه دايم تدعم مصر بالمليارات لكن بعض المصريين ينكر المعروف طيب زعلان من اردوغان عشان قال تركيا تدعم السعوديه ضد جاستا حتى حرب اليمن
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  7. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 2:06 ص

    عطر الشيخ

    إذا أنت أكرمت الكريم ملكته.. وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
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  8. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هذا المذيع بالذات أحمد موسى عنده حقد على السعودية مقهور لان بلادنا بها خيرات ونعم م الله حتى نظراته وكلامه فيه بغض دفين للسعودية _امنعوه م دخول أرضنا
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  9. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 2:02 ص

    امس نصحتكم

    للأسف تحركات بعض الإعلاميين او الكتاب سواء من مصر او السعودية تريد الشوشرة على العلاقات المتميزة مع مصر . يجب ان نخرج من هذي الدسائس والمراوغات
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  10. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 2:01 ص

    ريما Rima

    اي والله صدق السفير السعودي دائم يتطاولون علينا بعض المذيعين المصريين ههههه وراه العين الحمراء بالرد الناري □4
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  11. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص

    وهابي سابق

    مخالف
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  12. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    سبحان الله السعوديه ترقع في ذي الدول ألعربيه ولا فيه فايده الشق اكبر من الرقعه سلموا عقولهم لمثيري الفتن ومن يريد شق الصف العربي الله يعين السعودبه
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  13. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    المهندس

    تعجبني دوماً الاجابات المنطقية و الحكيمة و الدبلوماسية للسفير أحمد قطان في وسائل الاعلام .. سدد الله خطاه و وفقه لخدمة دينه ووطنه
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  14. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    لا يافندم ؟؟؟

    نتمنى من أبو فهد حفظه الله .. أن يقوم بعاصفة حزم لتغيير هؤلاء الذين تكلسوا وتحجروا ولاعندهم بديهة وسرعه في الرد
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  15. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص

    الازدي

    الهزيله هزيله مهما كان لابغيت فانتق من الجلب اسمنه
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  16. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    شنب الأسد

    أحمد موسى هذا إعلامي تافه و مثير للفتنه
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  17. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    ظامي اليل

    ما البشريه إلا شحنة ناسفه.بارودها فتنه.
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  18. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    المشكله ياقطان ان فيه من هو اخطر من الاعلامين وهم ممن يدعون انهم ابناء وطننا ويهاجمون ماقامت عليه هذه البلاد وهو الكتاب والسنه بذريعة الاخوان- تقيه
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  19. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    555

    مذيع فاشل ..وشكله من اللي يسترزقون ..اليوم معاك بكره ضدك ..!!
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