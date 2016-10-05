بالفيديو .. السفير أحمد قطان يُحرج أحمد موسى على الهواء

صحيفة المرصد: أحرج سفير المملكة بمصر أحمد قطان ،الإعلامي أحمد موسى عندما سأله عن تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القيادة المصرية بقناة “روتانا خليجية” ، وكيف سمحت السعودية بذلك.

وقال قطان، للإعلامي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”: “لو سمحت أنا اتفقت أني سأتحدث معك في موضوع معين، وأنا لم أري البرنامج حتى هذه اللحظة لأعلق عليه، وإذا كانت لديك أسئلة أخرى في موضوع آخر فلتطرحها”.

ورد “موسى”: “من الممكن حضرتك تختار ألا تعلق”، فرد السفير: “عندي من الشجاعة الكافية أن أعلق عن أي شىء، وسأطلع على البرنامج وأطلعك بالرأي، وأرجو أن تتفهم أن أى شىء يصدر من أشخاص خارج الحكومة المصرية أو السعودية لا تعني أى شىء على الإطلاق”.

وأبدى “قطان” استياءه من مهاجمة إعلاميين مصريين للسعودية: “ما نشاهده فى القنوات الخاصة المصرية وهجومها تجاه المملكة والقيادة السعودية من بعض الإعلاميين هل هذا يمثل وجهة نظر الحكومة المصرية؟! تعامل على هذا الأساس ولا داعي لفتح هذا الموضوع”.