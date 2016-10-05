بالفيديو .. السفير أحمد قطان يُحرج أحمد موسى على الهواء

صحيفة المرصد: أحرج سفير المملكة بمصر أحمد قطان ،الإعلامي أحمد موسى عندما سأله عن تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القيادة المصرية بقناة “روتانا خليجية” ، وكيف سمحت السعودية بذلك.
وقال قطان، للإعلامي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”: “لو سمحت أنا اتفقت أني سأتحدث معك في موضوع معين، وأنا لم أري البرنامج حتى هذه اللحظة لأعلق عليه، وإذا كانت لديك أسئلة أخرى في موضوع آخر فلتطرحها”.
ورد “موسى”: “من الممكن حضرتك تختار ألا تعلق”، فرد السفير: “عندي من الشجاعة الكافية أن أعلق عن أي شىء، وسأطلع على البرنامج وأطلعك بالرأي، وأرجو أن تتفهم أن أى شىء يصدر من أشخاص خارج الحكومة المصرية أو السعودية لا تعني أى شىء على الإطلاق”.
وأبدى “قطان” استياءه من مهاجمة إعلاميين مصريين للسعودية: “ما نشاهده فى القنوات الخاصة المصرية وهجومها تجاه المملكة والقيادة السعودية من بعض الإعلاميين هل هذا يمثل وجهة نظر الحكومة المصرية؟! تعامل على هذا الأساس ولا داعي لفتح هذا الموضوع”.
تعليقات ( 19 )
كاسرهماردوغان تاج راس اعدائة انة الاسد الذي يخافة من يعادية هذا اردوغان يمثلني
سعودمخالف
↩🌟ريما Rima 🌟↩يوم مصري رفع العلم السعودي بغى يبكي تقول هذا ميت له احد مايبي شعار التوحيد يرفرف ❗
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يكفينا شر الاخونج والعلمانيين والبراليين واذناب إيران
الله يشفيكويعين المتابعين والمعلقين عليك
دحوم1سبحان الله السعوديه دايم تدعم مصر بالمليارات لكن بعض المصريين ينكر المعروف طيب زعلان من اردوغان عشان قال تركيا تدعم السعوديه ضد جاستا حتى حرب اليمن
عطر الشيخإذا أنت أكرمت الكريم ملكته.. وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
↩🌟ريما Rima 🌟↩هذا المذيع بالذات أحمد موسى عنده حقد على السعودية مقهور لان بلادنا بها خيرات ونعم م الله حتى نظراته وكلامه فيه بغض دفين للسعودية _امنعوه م دخول أرضنا
امس نصحتكمللأسف تحركات بعض الإعلاميين او الكتاب سواء من مصر او السعودية تريد الشوشرة على العلاقات المتميزة مع مصر . يجب ان نخرج من هذي الدسائس والمراوغات
ريما Rimaاي والله صدق السفير السعودي دائم يتطاولون علينا بعض المذيعين المصريين ههههه وراه العين الحمراء بالرد الناري □4
وهابي سابقمخالف
المهندستعجبني دوماً الاجابات المنطقية و الحكيمة و الدبلوماسية للسفير أحمد قطان في وسائل الاعلام .. سدد الله خطاه و وفقه لخدمة دينه ووطنه
لا يافندم ؟؟؟نتمنى من أبو فهد حفظه الله .. أن يقوم بعاصفة حزم لتغيير هؤلاء الذين تكلسوا وتحجروا ولاعندهم بديهة وسرعه في الرد
الازديالهزيله هزيله مهما كان لابغيت فانتق من الجلب اسمنه
شنب الأسدأحمد موسى هذا إعلامي تافه و مثير للفتنه
ظامي اليلما البشريه إلا شحنة ناسفه.بارودها فتنه.
555مذيع فاشل ..وشكله من اللي يسترزقون ..اليوم معاك بكره ضدك ..!!