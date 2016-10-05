إلغاء تدريب النصر بعد اشتباك حسين عبد الغني مع عوض خميس

صحيفة المرصد : أوضحت مصادر داخل فريق النصر أنه قد حدث اشتباك أمس (الثلاثاء) خلال التقسيمة التي فرضها المدرب للاعبين بين قائد الفريق حسين عبد الغني وزميله عوض خميس ، وذلك إثر احتكاك حدث بينهما في التدريب أدى إلى إلغاء التدريب من قبل المدرب الكرواتي زوران.