صحيفة المرصد : أوضحت مصادر داخل فريق النصر أنه قد حدث اشتباك أمس (الثلاثاء) خلال التقسيمة التي فرضها المدرب للاعبين بين قائد الفريق حسين عبد الغني وزميله عوض خميس ، وذلك إثر احتكاك حدث بينهما في التدريب أدى إلى إلغاء التدريب من قبل المدرب الكرواتي زوران.
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إلغاء تدريب النصر بعد اشتباك حسين عبد الغني مع عوض خميس
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