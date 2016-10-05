ثري سعودي يستأجر 50شابا لحجز كراسي vip

صحيفة المرصد: تداول رواد «الواتساب» نص رسالة انتشرت على نطاق واسع وتخص أحد الأثرياء السعوديين، الذي يحتفل بزواج نجله خلال أيام، متضمنة طلب الاستعانة بـ50 شابا، وظيفتهم الجلوس على كراسي الـ vip لحجزها إلى أن يصل كبار الضيوف، مقابل 150 ريالا لكل شاب، ووجبة عشاء. وبحسب صحيفة عكاظ أن الشخص المسؤول وأوضح أن العدد اكتمل ولا يمكن استقبال أي طلبات للالتحاق بهذه المهمة الموقتة، مشيرا إلى أنها للرجال فقط.

وعند سؤاله عن أسباب جلوس الشباب على الكراسي وانصرافهم عند حضور الشخصيات المهمة، قال: «لا أعلم هذا طلب وقمت بتنفيذه».