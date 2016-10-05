ثري سعودي يستأجر 50شابا لحجز كراسي vip

صحيفة المرصد: تداول رواد «الواتساب» نص رسالة انتشرت على نطاق واسع وتخص أحد الأثرياء السعوديين، الذي يحتفل بزواج نجله خلال أيام، متضمنة طلب الاستعانة بـ50 شابا، وظيفتهم الجلوس على كراسي الـ vip لحجزها إلى أن يصل كبار الضيوف، مقابل 150 ريالا لكل شاب، ووجبة عشاء. وبحسب صحيفة عكاظ أن الشخص المسؤول وأوضح أن العدد اكتمل ولا يمكن استقبال أي طلبات للالتحاق بهذه المهمة الموقتة، مشيرا إلى أنها للرجال فقط.
وعند سؤاله عن أسباب جلوس الشباب على الكراسي وانصرافهم عند حضور الشخصيات المهمة، قال: «لا أعلم هذا طلب وقمت بتنفيذه».
تعليقات ( 16 )
متأملأحد الإحتمالات أن هؤلاء الضيوف المستأجرين لأن الضيوف الأساسيين لن يحضروا لسبب ما ، ولكي يغيضهم ويريهم أن لديه حضور والصالة مليانه .. هياط إجتماعي ،،،
تركيمعروفه مايبي لها تفكير ؟ صاحب العرس يعرف ان جماعته غثيثين ولا يقدرون الضيوف الاجانب وخايف انهم ياخذون الامكنه قبل ضيوف لذلك قام بهذا العمل
شرقاويه🇸🇦❤️اللي وافق على طلبك اكيد ماحدهم على القبول الا قلة الماده عطهم ٥٠٠ اقل شي يامال الفقر وربي ان العيال اللي ماعندهم وظايف يكسرون خاطري اكثر من البنات 😢
شرقاويه🇸🇦❤️اللي وافق على طلبك اكيد ماحدهم على القبول الا قلة الماده عطهم ٥٠٠ اقل شي يامال الفقر
وهكذاو يأتيك أصحاب الشعرات انه أكثر ولائاً للوطن دون غيره فيطبل بالمسار الخاطئ
معاهد ومبايع ال سعودحديث نعمه
سلمانحدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له .
عدد التعليقات:3980
العنيدهذه يذكرني بالهلال بالنهائي مع سيدني كانت المباره أيام الدراسه.أستأجروا جماهيرالواحد ب 500ريال،، 😃😃😃
وبعدينيقولون الشعب مدلع وزيدوا عليه الرسوم لأن امثال هؤلاء لا رسوم عليهم بل لهم
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتهياط فاضي
وطن واحديعني اني القاعة. مليانه أمام الشخصيات المهمه
عباديطبعا بيجونك ركض مقابل 150 ريال البطالة والفقر تلعب دور رئيسي
اسمرعبرمثل المباريات المهمة بالمنصة نقطع تذكرة ونجد المراسي محجوزة من قبل الاخويا لين يجون أصحابها قبل بداية المباراة بدقيقة .. من جد مهزلة