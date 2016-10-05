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ثري سعودي يستأجر 50شابا لحجز كراسي vip

5 أكتوبر, 2016 , 6:35 ص
ثري سعودي يستأجر 50شابا لحجز كراسي vip
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صحيفة المرصد: تداول رواد «الواتساب» نص رسالة انتشرت على نطاق واسع وتخص أحد الأثرياء السعوديين، الذي يحتفل بزواج نجله خلال أيام، متضمنة طلب الاستعانة بـ50 شابا، وظيفتهم الجلوس على كراسي الـ vip لحجزها إلى أن يصل كبار الضيوف، مقابل 150 ريالا لكل شاب، ووجبة عشاء. وبحسب صحيفة عكاظ أن الشخص المسؤول وأوضح أن العدد اكتمل ولا يمكن استقبال أي طلبات للالتحاق بهذه المهمة الموقتة، مشيرا إلى أنها للرجال فقط.

وعند سؤاله عن أسباب جلوس الشباب على الكراسي وانصرافهم عند حضور الشخصيات المهمة، قال: «لا أعلم هذا طلب وقمت بتنفيذه».



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 8:06 ص

    متأمل

    أحد الإحتمالات أن هؤلاء الضيوف المستأجرين لأن الضيوف الأساسيين لن يحضروا لسبب ما ، ولكي يغيضهم ويريهم أن لديه حضور والصالة مليانه .. هياط إجتماعي ،،،
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  2. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    تركي

    معروفه مايبي لها تفكير ؟ صاحب العرس يعرف ان جماعته غثيثين ولا يقدرون الضيوف الاجانب وخايف انهم ياخذون الامكنه قبل ضيوف لذلك قام بهذا العمل
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  3. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    طيب ليش ما وضع لوحات وكتب عليها محجوز . هذه تعتبر الرشوة او الاتجار بالبشر يحاكم عليها القانون
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  4. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    والله انعدمت الكرامه لعنت الله على الفقر وتﻻقيهم يهايطو ويشغلو الشيﻻت ﻻعطاهم 150
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  5. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    شرقاويه🇸🇦❤️

    اللي وافق على طلبك اكيد ماحدهم على القبول الا قلة الماده عطهم ٥٠٠ اقل شي يامال الفقر وربي ان العيال اللي ماعندهم وظايف يكسرون خاطري اكثر من البنات 😢
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  6. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 7:17 ص

    شرقاويه🇸🇦❤️

    اللي وافق على طلبك اكيد ماحدهم على القبول الا قلة الماده عطهم ٥٠٠ اقل شي يامال الفقر
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  7. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    وهكذا

    و يأتيك أصحاب الشعرات انه أكثر ولائاً للوطن دون غيره فيطبل بالمسار الخاطئ
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  8. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 7:00 ص

    يعني افهمو انتو تستاهلو العلاوات
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  9. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    معاهد ومبايع ال سعود

    حديث نعمه
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  10. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    سلمان

    حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له .
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  11. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 6:55 ص
    عدد التعليقات:3980

    العنيد

    هذه يذكرني بالهلال بالنهائي مع سيدني كانت المباره أيام الدراسه.أستأجروا جماهيرالواحد ب 500ريال،، 😃😃😃
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  12. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    وبعدين

    يقولون الشعب مدلع وزيدوا عليه الرسوم لأن امثال هؤلاء لا رسوم عليهم بل لهم
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  13. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 6:50 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    هياط فاضي
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  14. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    وطن واحد

    يعني اني القاعة. مليانه أمام الشخصيات المهمه
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  15. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 6:41 ص

    عبادي

    طبعا بيجونك ركض مقابل 150 ريال البطالة والفقر تلعب دور رئيسي
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  16. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 6:39 ص

    اسمرعبر

    مثل المباريات المهمة بالمنصة نقطع تذكرة ونجد المراسي محجوزة من قبل الاخويا لين يجون أصحابها قبل بداية المباراة بدقيقة .. من جد مهزلة
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