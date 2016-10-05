صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حكما بحق شاب ثلاثيني يعمل ممرضا، قدم على قذف والدته بألفاظ خادشة للحياء أكثر من مرة، ومحاولة التعدي عليها بالضرب، حيث أصدر القاضي حكم السجن لمدة 6 أعوام والجلد 200 جلدة بحق الابن، وذلك باعتبار أن ما قام به يعتبر جرما، ويخالف العادات والتقاليد، إلى جانب أنه أمر محرم يخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وبحسب صحيفة الوطن أشار الصك إلى أنه تم إحالة ملف قضية ابن عاق بوالدته إلى المحكمة، وذلك بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغا من سيدة تدعي أنها تتعرض للشتم ومحاولة الضرب والقذف من ابنها، وعلى الفور تم القبض عليه والتحقيق معه وتسجيل جميع أقواله في محضر التحقيق، وتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة للنظر فيه، وإصدار حكم شرعي بحق الابن العاق.
وأوضح مصدر مطلع، أن الأم حضرت جلسات المحاكمة وفي كل جلسة ينكر الابن ما نسب إليه، مدعيا بأن والدته تعاني من مرض نفسي، مشيرا إلى أن المدعية أوضحت لناظر القضية بأنها نتيجة خشيتها على نفسها تقدمت بشكوى للجهات المختصة، ومن ثم أخذت تسرد معاناتها مع ابنها الذي أخذ يتطاول عليها بالقذف بشرفها ولم يكتف بذلك، بل حاول مرات عدة أن يعتدى عليها بالضرب، وأكدت أنها في كل مرة يقف بجانبها ابنها الأصغر الذي يحاول الدفاع عنها، ومنع شقيقه من التعدي عليها، ما يعرض الشقيق للضرب، والإهانة بالألفاظ من قبل الابن العاق.
وأضاف أن المدعية أظهرت لناظر القضية أسباب تعدي ابنها عليها بالضرب والقذف، متهمة زوجة الابن بأنها تحاول إثارة المشكلات بين الأم وابنها، مبينا أن الأم طالبت بإيقاع العقوبة على ابنها، وذلك لما كانت تتعرض له من قذف ومحاولة للضرب، وبعد الانتهاء من الاستماع لدعواها أصدر ناظر القضية حكما يقضي بسجن الابن 6 أعوام وجلده 200 جلدة، ويسقط الحكم في حال رضا والدته عنه، وتنازلت عن القضية، وبعد عرض الحكم على المتنازعين لم يعترض أحد على ذلك.
ممرض يقذف والدته بألفاظ خادشة للحياء ويعتدي عليها بالضرب
صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حكما بحق شاب ثلاثيني يعمل ممرضا، قدم على قذف والدته بألفاظ خادشة للحياء أكثر من مرة، ومحاولة التعدي عليها بالضرب، حيث أصدر القاضي حكم السجن لمدة 6 أعوام والجلد 200 جلدة بحق الابن، وذلك باعتبار أن ما قام به يعتبر جرما، ويخالف العادات والتقاليد، إلى جانب أنه أمر محرم يخالف تعاليم الدين الإسلامي.
تعليقات ( 32 )
محمد الشهريلا تعليق؟
ركزوا في هذي "وبعد عرض الحكم على المتنازعين لم يعترض أحد على ذلك"صدقوني ما في أم توصل لهالمرحلة إلا إذا شايفة الويل معاه..وأكيد القاضي حصل على ما يثبت كشهادة الابن الأصغر مثلاً أو شهود..ولا الحكم ما بيكون برضاهم
رؤية 2060الدنيا دوارة بكرة عيالك بيسون فيك كما سويت بأمك كما تدين تدان
كفى كذباذا كان ماحدث منه فعلآ فوالله ثم والله انه خاب وخسر دنياه وأخرته مالم يتب ويعود الى رضاء الله ثم رضاء امه قبل فوات الاوان
كلمة حقمافية ام تشتكي ابنها بدون سبب العقوق من اكبر الكبائر يا اخوان واللي يدافع عن الولد شوف بلاخير الام تنازلت ليش؟ من حنانها علية ليتكم تفهمون الحنان
رؤية 2060الدين الإسلامي دين رحمة والرفق بالوالدين حتى وان كانا غير مسلمين
رؤية 2060قصص يقشعر منها البدن ( امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ) وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
سواق وايت مويةحلالات من***
عدد التعليقات:132
فاااااهميا عااالم الولد يقذف امه ويضربها ليه متعاطفين معه ! الا اذا كنتم تسون في امهاتكم كذا
[email protected]والله هذي من القضايا المحيره
محقسؤال على حسب قرائتي لتفاصيل الخبر أن الولد أنكر كل الدعاوى من أمه عليه إذا مالذي استند عليه القاضي من أدلة ليحكم عليه ب6 سنين وجلد دون أي إدانة
عنادويله من الله ***هذي رحمة الله في أرضه
محقسؤال على حسب قرائتي لتفاصيل الخبر أن الولد أنكر كل الدعاوى من أمه عليه إذا مالذي استند عليه القاضي من أدلة ليحكم عليه ب6 سنين وجلد دون أي إدانة
🌸 الملح و القبلة 🌸إحساسي ان الولد مظلوم ، حتى لو الأم بتشتكي ولدها بتشتكيه برحمه ، بصراحة وأنا أقرأ حسّيتها عدُوّة مُو أم .. الله يعين الولد على مابلااهـ ..
KASعاق والعياذ بالله نعوذ بالله من العقوق
الوفاء النادرناس ماتفهم كيف يسوي كذا ويخسر وظيفته ياما ابن قتل امه ليه تقنعني انو الام مسويه شي غلط ياكثر الابناء الي رواعين تحشيش ومخدرات
بمبييعني يرمي مرته واولاده ويرضي أهله ***
انشر التعليقتعليق( 13 بمبي ) الله يشفيك يقولك اخذوا اقواله تفهم بالمقلوب
بمبيسمعتو من طرف الام اسمعو الولد ايش تعليقه اكيد في شي قهره لو ايش مايتجرا يسوي كذا وبوظيفته يعني واحد بعقله
كاسرهمهذا لبرالي
بمبياهم شي سوت الي برأسها ذَا اسمه تسلط خلاص اذ تجوز الله يستر عليه بس الواجب يسال يساعد مو تسوي نكد بحياتهم كل ماصار شي بين الام والولد يحطو مشاكلهم بمرته
بمبيبعض الأمهات تحس بلذه اهم شي انها قهرت حرمته مالقت درب ومن جد أقول تتلذذ بتطفيشه وتبا ولدها عندها اربعه وعشرين ساعه مافي مشكله يقعد عند أمه
الشنفره6 سنوات كثير ياناس *** حتى ولو كان عاق سنه كفيله ترد له عقله انما 6سنوات تطير عقله للابد بعدين الرجال ينكر
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلاحول ولا قوة الا بالله تغيرت الدنيا واصبح الأبن يفضل زوجته على حلوة اللبن ومن قامت على تربيته وتحمله وغسل قذارته وتنظيفه منذ الصغر
سلمانيستاهل جزاه الله خير الشيخ بس ليته زود صفر على الثانية .
محمديستاهل ماجاه
عدد التعليقات:3980
العنيدأستغفر الله يارب سترك ؟؟
🌸 الملح و القبلة 🌸يمكن ممسوس الولد ..
علي العمريقليل. يته. سنوات. عليه. غضب. الله. هذا. ***. وربي قليل. كان. قطع راسه. هذا ***