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ممرض يقذف والدته بألفاظ خادشة للحياء ويعتدي عليها بالضرب

5 أكتوبر, 2016 , 6:40 ص
ممرض يقذف والدته بألفاظ خادشة للحياء ويعتدي عليها بالضرب
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صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حكما بحق شاب ثلاثيني يعمل ممرضا، قدم على قذف والدته بألفاظ خادشة للحياء أكثر من مرة، ومحاولة التعدي عليها بالضرب، حيث أصدر القاضي حكم السجن لمدة 6 أعوام والجلد 200 جلدة بحق الابن، وذلك باعتبار أن ما قام به يعتبر جرما، ويخالف العادات والتقاليد، إلى جانب أنه أمر محرم يخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وبحسب صحيفة الوطن أشار الصك إلى أنه تم إحالة ملف قضية ابن عاق بوالدته إلى المحكمة، وذلك بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغا من سيدة تدعي أنها تتعرض للشتم ومحاولة الضرب والقذف من ابنها، وعلى الفور تم القبض عليه والتحقيق معه وتسجيل جميع أقواله في محضر التحقيق، وتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة للنظر فيه، وإصدار حكم شرعي بحق الابن العاق.
وأوضح مصدر مطلع، أن الأم حضرت جلسات المحاكمة وفي كل جلسة ينكر الابن ما نسب إليه، مدعيا بأن والدته تعاني من مرض نفسي، مشيرا إلى أن المدعية أوضحت لناظر القضية بأنها نتيجة خشيتها على نفسها تقدمت بشكوى للجهات المختصة، ومن ثم أخذت تسرد معاناتها مع ابنها الذي أخذ يتطاول عليها بالقذف بشرفها ولم يكتف بذلك، بل حاول مرات عدة أن يعتدى عليها بالضرب، وأكدت أنها في كل مرة يقف بجانبها ابنها الأصغر الذي يحاول الدفاع عنها، ومنع شقيقه من التعدي عليها، ما يعرض الشقيق للضرب، والإهانة بالألفاظ من قبل الابن العاق.
وأضاف أن المدعية أظهرت لناظر القضية أسباب تعدي ابنها عليها بالضرب والقذف، متهمة زوجة الابن بأنها تحاول إثارة المشكلات بين الأم وابنها، مبينا أن الأم طالبت بإيقاع العقوبة على ابنها، وذلك لما كانت تتعرض له من قذف ومحاولة للضرب، وبعد الانتهاء من الاستماع لدعواها أصدر ناظر القضية حكما يقضي بسجن الابن 6 أعوام وجلده 200 جلدة، ويسقط الحكم في حال رضا والدته عنه، وتنازلت عن القضية، وبعد عرض الحكم على المتنازعين لم يعترض أحد على ذلك.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 32
    5 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    محمد الشهري

    لا تعليق؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 31
    5 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    ركزوا في هذي "وبعد عرض الحكم على المتنازعين لم يعترض أحد على ذلك"

    صدقوني ما في أم توصل لهالمرحلة إلا إذا شايفة الويل معاه..وأكيد القاضي حصل على ما يثبت كشهادة الابن الأصغر مثلاً أو شهود..ولا الحكم ما بيكون برضاهم
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  3. 30
    5 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    رؤية 2060

    الدنيا دوارة بكرة عيالك بيسون فيك كما سويت بأمك كما تدين تدان
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  4. 29
    5 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    كفى كذب

    اذا كان ماحدث منه فعلآ فوالله ثم والله انه خاب وخسر دنياه وأخرته مالم يتب ويعود الى رضاء الله ثم رضاء امه قبل فوات الاوان
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  5. 28
    5 أكتوبر, 2016 , 8:01 ص

    كلمة حق

    مافية ام تشتكي ابنها بدون سبب العقوق من اكبر الكبائر يا اخوان واللي يدافع عن الولد شوف بلاخير الام تنازلت ليش؟ من حنانها علية ليتكم تفهمون الحنان
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  6. 27
    5 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    رؤية 2060

    الدين الإسلامي دين رحمة والرفق بالوالدين حتى وان كانا غير مسلمين
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  7. 26
    5 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص

    رؤية 2060

    قصص يقشعر منها البدن ( امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ) وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
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  8. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص

    سواق وايت موية

    حلالات من***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص
    عدد التعليقات:132

    فاااااهم

    يا عااالم الولد يقذف امه ويضربها ليه متعاطفين معه ! الا اذا كنتم تسون في امهاتكم كذا
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  10. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    [email protected]

    والله هذي من القضايا المحيره
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  11. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    ***حلوة اللبن كيف تمد إيدك جعله الكسر وشلون تصدق ***بميتك ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص

    محق

    سؤال على حسب قرائتي لتفاصيل الخبر أن الولد أنكر كل الدعاوى من أمه عليه إذا مالذي استند عليه القاضي من أدلة ليحكم عليه ب6 سنين وجلد دون أي إدانة
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  13. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    عناد

    ويله من الله ***هذي رحمة الله في أرضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    محق

    سؤال على حسب قرائتي لتفاصيل الخبر أن الولد أنكر كل الدعاوى من أمه عليه إذا مالذي استند عليه القاضي من أدلة ليحكم عليه ب6 سنين وجلد دون أي إدانة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  15. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 7:28 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    إحساسي ان الولد مظلوم ، حتى لو الأم بتشتكي ولدها بتشتكيه برحمه ، بصراحة وأنا أقرأ حسّيتها عدُوّة مُو أم .. الله يعين الولد على مابلااهـ ..
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  16. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    KAS

    عاق والعياذ بالله نعوذ بالله من العقوق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 7:21 ص

    الوفاء النادر

    ناس ماتفهم كيف يسوي كذا ويخسر وظيفته ياما ابن قتل امه ليه تقنعني انو الام مسويه شي غلط ياكثر الابناء الي رواعين تحشيش ومخدرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص

    بمبي

    يعني يرمي مرته واولاده ويرضي أهله ***
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  19. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص

    انشر التعليق

    تعليق( 13 بمبي ) الله يشفيك يقولك اخذوا اقواله تفهم بالمقلوب
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  20. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    بمبي

    سمعتو من طرف الام اسمعو الولد ايش تعليقه اكيد في شي قهره لو ايش مايتجرا يسوي كذا وبوظيفته يعني واحد بعقله
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  21. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    كاسرهم

    هذا لبرالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 6:57 ص

    بمبي

    اهم شي سوت الي برأسها ذَا اسمه تسلط خلاص اذ تجوز الله يستر عليه بس الواجب يسال يساعد مو تسوي نكد بحياتهم كل ماصار شي بين الام والولد يحطو مشاكلهم بمرته
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  23. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 6:55 ص

    بمبي

    بعض الأمهات تحس بلذه اهم شي انها قهرت حرمته مالقت درب ومن جد أقول تتلذذ بتطفيشه وتبا ولدها عندها اربعه وعشرين ساعه مافي مشكله يقعد عند أمه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  24. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    ---جيل **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    جيب مافيه خير لا لأمه وابوه ولا لخواته .
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  26. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 6:53 ص

    الشنفره

    6 سنوات كثير ياناس *** حتى ولو كان عاق سنه كفيله ترد له عقله انما 6سنوات تطير عقله للابد بعدين الرجال ينكر
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  27. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 6:53 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لاحول ولا قوة الا بالله تغيرت الدنيا واصبح الأبن يفضل زوجته على حلوة اللبن ومن قامت على تربيته وتحمله وغسل قذارته وتنظيفه منذ الصغر
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  28. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 6:53 ص

    سلمان

    يستاهل جزاه الله خير الشيخ بس ليته زود صفر على الثانية .
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  29. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 6:51 ص

    محمد

    يستاهل ماجاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 6:49 ص
    عدد التعليقات:3980

    العنيد

    أستغفر الله يارب سترك ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 6:49 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    يمكن ممسوس الولد ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    علي العمري

    قليل. يته. سنوات. عليه. غضب. الله. هذا. ***. وربي قليل. كان. قطع راسه. هذا ***
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