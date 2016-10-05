صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن بنوكا سعودية بدأت إجراءات عملية في إعادة صياغة متطلباتها لمنح التمويل لموظفي الدوائر الحكومية (سعوديين وغير سعوديين). وقصرت بنوك في تعاملها مع طلبات التمويل لموظفي قطاع التعليم على الراتب الأساسي.
وبحسب صحيفة عكاظ ,حددت البنوك 70 % كنسبة احتساب الراتب الشهري لباقي موظفي الحكومة (بعد استقطاع المعاش التقاعدي)، في حال عدم فصل البدلات الشهرية ضمن خطاب «تحويل/تعريف» راتب العميل، مشددة على استثناء موظفي قطاع التعليم. يأتي هذا في وقت تعمل بنوك على رفع عدد الأقساط الاستهلاكية إلى 72 شهراً.
البنوك تحتسب «الأساسي» للمعلمين.. و70 % لموظفي الحكومة في التمويل
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن بنوكا سعودية بدأت إجراءات عملية في إعادة صياغة متطلباتها لمنح التمويل لموظفي الدوائر الحكومية (سعوديين وغير سعوديين). وقصرت بنوك في تعاملها مع طلبات التمويل لموظفي قطاع التعليم على الراتب الأساسي.
تعليقات ( 13 )
بن ملجمالناس من اول تشكي الان تشد يشعرها وتلطم وتصيح وتبكي (وبهذه المناسبة اهدي اغنية مشيت على الاشواك لعبدالحليم حافظ لكل المعلقين)
محايدالمعلم يحمل شهاده جامعيه والعسكري لايحمل الا ثانوي او اقل فمن الظلم مساواتهم
ابوسجىمجموع الاقساط 20600 والراتب 18800ريال خارجونا شوفوا لنا حلول
ابوسجىواستثنوا الأفراد من قرارات إيقاف التنفيذ
ابوسجىنبغاهم يفكونا ويخارجونا بقرارات ملزمة للبنوك والمؤسسات وشركات التقسيط بالتخفيض 30%فقط من اقساطهم
ابوسجىاوجدوا قضاة لإيجاد مخارج للناس بدل ايقاف الخدمات الذي أرق مضاجع الناس فوق مافيهم من ارق وقلق
ابوسجىطيب نبغى نهاجر الى أي بلد يمنح الجنسيات بدون اي اشتراطات
الهاشميشيء طبيعي المعلم ماعنده الا راتبه الاساسي مسكين يكرف طول اليوم وضغط وسكر نهاية عمره ولابدلات المفرووض يعطى بدل لهدر صحتة ويضاف من الراتب الاساسب
ابوسجىوالذي عليه قرضين من بنكين والتزامات خارجية وراتبه السابق لايكفي لسداد الديون، اتمنى من الدولة فتح 300مستشفى للصحة النفسية بسعة 1000سرير للمستشفى
أم طلالأكثر ناس مضلومين هم موظفين القطاع الخاص رواتبهم ضعيفه ولبنوك ماتعطيهم قروض شخصيه مثل أخوانهم موظفين القطاع الحكومي . أرجو أنصافهم ولمساواة بينهم
العسكريين هم المنكوبينالعسكريبن والله حرام يصير فيهم كذا الراتب كله بدالات وعلاوات وش الفايده والمشكله العسكري المفروض يكون هو اول شى بكل حاجه تنفعه وربى حرام ارحموا العسكر
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالله اعلم ان هناك نية بعد تحويل المعلمين الى سلم المراتب بدلاً من المستويات ان يتم استقطاع من 20% الى 30% من الراتب الأساسي فاستعدوا يالمعلمين