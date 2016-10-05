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البنوك تحتسب «الأساسي» للمعلمين.. و70 % لموظفي الحكومة في التمويل

5 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص
البنوك تحتسب «الأساسي» للمعلمين.. و70 % لموظفي الحكومة في التمويل
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن بنوكا سعودية بدأت إجراءات عملية في إعادة صياغة متطلباتها لمنح التمويل لموظفي الدوائر الحكومية (سعوديين وغير سعوديين). وقصرت بنوك في تعاملها مع طلبات التمويل لموظفي قطاع التعليم على الراتب الأساسي.
وبحسب صحيفة عكاظ ,حددت البنوك 70 % كنسبة احتساب الراتب الشهري لباقي موظفي الحكومة (بعد استقطاع المعاش التقاعدي)، في حال عدم فصل البدلات الشهرية ضمن خطاب «تحويل/تعريف» راتب العميل، مشددة على استثناء موظفي قطاع التعليم. يأتي هذا في وقت تعمل بنوك على رفع عدد الأقساط الاستهلاكية إلى 72 شهراً.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    بن ملجم

    الناس من اول تشكي الان تشد يشعرها وتلطم وتصيح وتبكي (وبهذه المناسبة اهدي اغنية مشيت على الاشواك لعبدالحليم حافظ لكل المعلقين)
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  2. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    محايد

    المعلم يحمل شهاده جامعيه والعسكري لايحمل الا ثانوي او اقل فمن الظلم مساواتهم
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  3. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    ابوسجى

    مجموع الاقساط 20600 والراتب 18800ريال خارجونا شوفوا لنا حلول
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  4. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    ابوسجى

    واستثنوا الأفراد من قرارات إيقاف التنفيذ
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  5. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص

    ابوسجى

    نبغاهم يفكونا ويخارجونا بقرارات ملزمة للبنوك والمؤسسات وشركات التقسيط بالتخفيض 30%فقط من اقساطهم
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  6. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    ابوسجى

    اوجدوا قضاة لإيجاد مخارج للناس بدل ايقاف الخدمات الذي أرق مضاجع الناس فوق مافيهم من ارق وقلق
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  7. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    ابوسجى

    طيب نبغى نهاجر الى أي بلد يمنح الجنسيات بدون اي اشتراطات
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  8. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    الهاشمي

    شيء طبيعي المعلم ماعنده الا راتبه الاساسي مسكين يكرف طول اليوم وضغط وسكر نهاية عمره ولابدلات المفرووض يعطى بدل لهدر صحتة ويضاف من الراتب الاساسب
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  9. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    ابوسجى

    والذي عليه قرضين من بنكين والتزامات خارجية وراتبه السابق لايكفي لسداد الديون، اتمنى من الدولة فتح 300مستشفى للصحة النفسية بسعة 1000سرير للمستشفى
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  10. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    أم طلال

    أكثر ناس مضلومين هم موظفين القطاع الخاص رواتبهم ضعيفه ولبنوك ماتعطيهم قروض شخصيه مثل أخوانهم موظفين القطاع الحكومي . أرجو أنصافهم ولمساواة بينهم
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  11. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    العسكريين هم المنكوبين

    العسكريبن والله حرام يصير فيهم كذا الراتب كله بدالات وعلاوات وش الفايده والمشكله العسكري المفروض يكون هو اول شى بكل حاجه تنفعه وربى حرام ارحموا العسكر
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  12. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 7:17 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله اعلم ان هناك نية بعد تحويل المعلمين الى سلم المراتب بدلاً من المستويات ان يتم استقطاع من 20% الى 30% من الراتب الأساسي فاستعدوا يالمعلمين
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  13. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 7:08 ص

    اغلب موضفي القطاع الخاص من السعوديين ماتعطيه البنوك قرض بدون سبب مقنع وحتى صاحب السجلات التجاريه مايكفل نفسه ولا تعطيه مقصورة على الموضف الحكومي
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