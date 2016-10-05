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سعوديون يطلقون حملة لإيقاف «الرسائل الإعلانية».. و«هيئة الاتصالات» تحذر

5 أكتوبر, 2016 , 7:09 ص
سعوديون يطلقون حملة لإيقاف «الرسائل الإعلانية».. و«هيئة الاتصالات» تحذر
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صحيفة المرصد: أطلق أمس سعوديون متضررون من الرسائل الترويجية غير المرغوب فيها، التي تتردد عبر الهواتف النقالة في شكل عشوائي في السعودية ,حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد شكاوى متكررة من انزعاجهم منها، ومدى صعوبة إيقافها من جانب شركات الاتصالات.
ووفقا لصحيفة الحياة ,فإن “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” دعت المتضررين إلى تقديم شكاواهم، متوعدة بتطبيق عقوبات “صارمة” على المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص من مزودي الخدمة.
وتتلقى الهواتف السعودية رسائل اقتحامية تُرسل بهدف الترويج إلى الاشتراك في مسابقات وهمية، أو شراء منتجات معينة، أو الإعلان عن تخفيضات تقدمها مراكز ومحال تجارية، ما دفع المتضررون إلى إطلاق «وسم» (هاشتاغ) «حملة إلغاء الرسائل الإعلانية»، وشرحوا كيفية إلغاء خدمة تلقي هذه الرسائل، والتي لم يشتركوا بها في الأصل.

واستغرب البعض أنه على رغم إرسالهم أوامر الإيقاف إلى الأرقام القصيرة التي خصصتها شركات الاتصالات المعنية بهدف إلغاء الخدمة، إضافة إلى تواصلهم  مع الشركات عبر حساباتها على «تويتر»، إلا أنه دائما ما يأتي الرد بفشل عملية الإيقاف، وطلب إعادة المحاولة مرة أخرى.

ويُعد إرسال هذه الرسائل انتهاكاً للخصوصية، وللمتضرر الحق في مساءلة الجهات المرسلة، وهو ما دفع مغردون إلى مطالبة الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها، ومعاقبة مزودي الخدمة المتساهلين في الحد من تلك الرسائل، إضافة إلى تسريب أرقام المشتركين من دون إذنهم.
وأكدوا اهمية سن أنظمة تحد من إزعاج شركات الترويج ومعاقبة المخالف، وألزام شركات الاتصالات بإنشاء خدمة تمكّن العميل من فلترة الرسائل ومنع الرسائل المزعجة.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    5 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    وجه الشبه

    على الأقل الكونجرس الأمريكي كان واضح ولو ان ما أصدره لا حق فيه بس الشفافية موجودة. العكس تماما مع هيعة الإتصالات لا تعترف بالشفافية و القاسم شرشحهم
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  2. 24
    5 أكتوبر, 2016 , 8:16 ص

    مجرة التبانة

    ماشاء الله الهيئة تحذر ، طيب وقفي مع المواطن في شئ اهم وهو سرعات النت وتسعيرتها خلينا من الرسائل ضررها بسيط ، اعتقد البلادة شرط لمن يصرح حتى لايتأثر.
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  3. 23
    5 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    وما أدراك ما الإتصالات

    تفرض جاستا خاص بها وبعدين تقول أعمل حالك نايم
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  4. 22
    5 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    ابو معاذ

    الصحيح ان الاتصالات مستغله ضعف الهيئه في حماية المشتركين وفي فمي كلام استحي اقوله ترى الضعيف عند الله قوي والظالم عند الله ضعيف ومسئول
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  5. 21
    5 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص
    عدد التعليقات:7101

    الحرمان

    الخساره علي المرسل والمستفيد الاتصالات برسوم عليهم وين المشكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 20
    5 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    المزن

    🌺مانقول الا حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل ، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كيف حصلوا على أرقامنا الا عن طريقكم انتم من استفاد ونحن من تأذى دون تعويض🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 19
    5 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    يجب محاكمتهم

    هذي ***اموال محد يدري انها بفلوس يجب محاكتهم عن كل هالسنين مايخافون الله **** انا ارسلت الغاء يقولون تعثر قبول طلبك تكفون الحل ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 18
    5 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    [email protected]

    شركات الاتصالات بالسعودية الاغلى عالميآ والاسوا خدمه كلام صحيح 100%
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  9. 17
    5 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص

    الشرقية

    الرسائل هذي ماهي ببلاش.. في اعتقادي انه شركات الاتصالات تتلقى مبالغ من الشركات التجارية لارسال اعلانات التخفيضات وغيرها.. لذلك ما راح توقف او يوقفونها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 16
    5 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    العتيبي

    هيئة الاتصالات تصيح مع الراعي وتآكل مع الذئب
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  11. 15
    5 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    شركات الاتصالات بالسعودية الاغلى عالميآ والاسوا خدمه

    فعلا الرسايل المزعجه بشكل يوم حتى الصادر فلل بعضها يدعوك للتبرع لمرضى او جمعيات خيريه لاوجود لها والبعض ترويجيه لشركات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 14
    5 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص
    عدد التعليقات:246

    الديدحان

    هيئة الاتصالات تكذب . يوجد اكثر 80 الف شكوى ولم تعالجوها . ارى ان المقاطعه افضل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 13
    5 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص

    سلمان

    جوال رجال وتجيه رسايل نفخ براطم وتكبير ***وتبييض بشره وإلا أشتري واحد والثاني مجاني . قمة السخافة ما بقى إلا ***عشان تكمل .
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  14. 12
    5 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    راي ذي السنة

    هيئة الإتصالات لها أسهم بكل الشركات بطريقة غير مباشرة. توحي وإلا ما توحي!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 11
    5 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    عناد

    هادا نفر كلو قرقرقرقرقر زياده ومافيه شغل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    الرأي العام

    شركات الاتصالات لا علاقة بها يامقاطعين الهيئة هي التي تسن الانظمة والتشريعات
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  17. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    مراقب

    انا واحد من المتضررين قسم بالله تجيني رسايل بالهبل ومن الخارج اغلبها وطلب تبرعات بانواعها والله يشهد اني متضرر ولا باليد حيلة
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  18. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 7:28 ص

    سيم سيم بت نو ديفرنت نفرات

    قال شلون؟ فال من كبرها: أمريكا ستوجِّه ضربات للجيش السوري باستخدام صواريخ بعيدة المدى
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  19. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 7:23 ص

    ياهيئة الهم اطلعو منها وهي تعمر وكل قرارتكم عشوائيه واخرها وقفتو النت اللا محدود *** وكفايه دلع وبربره ولك الله يامواطن
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  20. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    sar-al-sa

    مجرد ذريعه تنصليه طلب التقدم بشكوى ولديهم جوالات ويرون وواجبهم منع الاعلانات عن مالايرغب في التعامل معه وربما عندنا مبدا اشتر مكرها وانظ غصبا
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  21. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    يوسف

    شركة الاتصالات امس فصلت جوالي وعندي ذهابي لهم يقول الموظف اشحن بميه يرجع الخط من يحمي حقوقنا من جشع ***الاتصالات
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  22. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    هيئة الاتصالات تحتاج هيئه او تلغى كم مواطن اشتكى ولم تنصفه وكم رقم لسحره طلبنا حجبه فلم تفعل كم اشتكينا بسبب ارتفاع الاسعار ولم تنصفه بل وقفت ضده
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  23. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص

    سلطان

    الان آن لي ان اجعل الجوال في وضع التشغيل وانا مطمئن...فعلا مصدر ازعاج
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  24. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 7:16 ص

    عادي

    أسألو المكنزيون بالإتصالات يمكن يفيدوكم
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  25. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 7:12 ص

    مرصداوي قديم

    ههههههههه هيئة الاتصالات تعاقب نفسها !! اتحدى واتحدى واتحدى هيئة الاتصالات تاخذ ( قروشها ) من شركات الاتصالات ..الخلاصة : نحن مغلوب على أمرنا انتهى
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