سعوديون يطلقون حملة لإيقاف «الرسائل الإعلانية».. و«هيئة الاتصالات» تحذر

صحيفة المرصد: أطلق أمس سعوديون متضررون من الرسائل الترويجية غير المرغوب فيها، التي تتردد عبر الهواتف النقالة في شكل عشوائي في السعودية ,حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد شكاوى متكررة من انزعاجهم منها، ومدى صعوبة إيقافها من جانب شركات الاتصالات.
ووفقا لصحيفة الحياة ,فإن “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” دعت المتضررين إلى تقديم شكاواهم، متوعدة بتطبيق عقوبات “صارمة” على المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص من مزودي الخدمة.
وتتلقى الهواتف السعودية رسائل اقتحامية تُرسل بهدف الترويج إلى الاشتراك في مسابقات وهمية، أو شراء منتجات معينة، أو الإعلان عن تخفيضات تقدمها مراكز ومحال تجارية، ما دفع المتضررون إلى إطلاق «وسم» (هاشتاغ) «حملة إلغاء الرسائل الإعلانية»، وشرحوا كيفية إلغاء خدمة تلقي هذه الرسائل، والتي لم يشتركوا بها في الأصل.
واستغرب البعض أنه على رغم إرسالهم أوامر الإيقاف إلى الأرقام القصيرة التي خصصتها شركات الاتصالات المعنية بهدف إلغاء الخدمة، إضافة إلى تواصلهم مع الشركات عبر حساباتها على «تويتر»، إلا أنه دائما ما يأتي الرد بفشل عملية الإيقاف، وطلب إعادة المحاولة مرة أخرى.
ويُعد إرسال هذه الرسائل انتهاكاً للخصوصية، وللمتضرر الحق في مساءلة الجهات المرسلة، وهو ما دفع مغردون إلى مطالبة الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها، ومعاقبة مزودي الخدمة المتساهلين في الحد من تلك الرسائل، إضافة إلى تسريب أرقام المشتركين من دون إذنهم.
وأكدوا اهمية سن أنظمة تحد من إزعاج شركات الترويج ومعاقبة المخالف، وألزام شركات الاتصالات بإنشاء خدمة تمكّن العميل من فلترة الرسائل ومنع الرسائل المزعجة.
تعليقات ( 25 )
وجه الشبهعلى الأقل الكونجرس الأمريكي كان واضح ولو ان ما أصدره لا حق فيه بس الشفافية موجودة. العكس تماما مع هيعة الإتصالات لا تعترف بالشفافية و القاسم شرشحهم
مجرة التبانةماشاء الله الهيئة تحذر ، طيب وقفي مع المواطن في شئ اهم وهو سرعات النت وتسعيرتها خلينا من الرسائل ضررها بسيط ، اعتقد البلادة شرط لمن يصرح حتى لايتأثر.
وما أدراك ما الإتصالاتتفرض جاستا خاص بها وبعدين تقول أعمل حالك نايم
ابو معاذالصحيح ان الاتصالات مستغله ضعف الهيئه في حماية المشتركين وفي فمي كلام استحي اقوله ترى الضعيف عند الله قوي والظالم عند الله ضعيف ومسئول
عدد التعليقات:7101
الحرمانالخساره علي المرسل والمستفيد الاتصالات برسوم عليهم وين المشكله
المزن🌺مانقول الا حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل ، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كيف حصلوا على أرقامنا الا عن طريقكم انتم من استفاد ونحن من تأذى دون تعويض🌺
يجب محاكمتهمهذي ***اموال محد يدري انها بفلوس يجب محاكتهم عن كل هالسنين مايخافون الله **** انا ارسلت الغاء يقولون تعثر قبول طلبك تكفون الحل ؟
[email protected]شركات الاتصالات بالسعودية الاغلى عالميآ والاسوا خدمه كلام صحيح 100%
الشرقيةالرسائل هذي ماهي ببلاش.. في اعتقادي انه شركات الاتصالات تتلقى مبالغ من الشركات التجارية لارسال اعلانات التخفيضات وغيرها.. لذلك ما راح توقف او يوقفونها
العتيبيهيئة الاتصالات تصيح مع الراعي وتآكل مع الذئب
شركات الاتصالات بالسعودية الاغلى عالميآ والاسوا خدمهفعلا الرسايل المزعجه بشكل يوم حتى الصادر فلل بعضها يدعوك للتبرع لمرضى او جمعيات خيريه لاوجود لها والبعض ترويجيه لشركات
عدد التعليقات:246
الديدحانهيئة الاتصالات تكذب . يوجد اكثر 80 الف شكوى ولم تعالجوها . ارى ان المقاطعه افضل .
سلمانجوال رجال وتجيه رسايل نفخ براطم وتكبير ***وتبييض بشره وإلا أشتري واحد والثاني مجاني . قمة السخافة ما بقى إلا ***عشان تكمل .
راي ذي السنةهيئة الإتصالات لها أسهم بكل الشركات بطريقة غير مباشرة. توحي وإلا ما توحي!
عنادهادا نفر كلو قرقرقرقرقر زياده ومافيه شغل
الرأي العامشركات الاتصالات لا علاقة بها يامقاطعين الهيئة هي التي تسن الانظمة والتشريعات
مراقبانا واحد من المتضررين قسم بالله تجيني رسايل بالهبل ومن الخارج اغلبها وطلب تبرعات بانواعها والله يشهد اني متضرر ولا باليد حيلة
سيم سيم بت نو ديفرنت نفراتقال شلون؟ فال من كبرها: أمريكا ستوجِّه ضربات للجيش السوري باستخدام صواريخ بعيدة المدى
sar-al-saمجرد ذريعه تنصليه طلب التقدم بشكوى ولديهم جوالات ويرون وواجبهم منع الاعلانات عن مالايرغب في التعامل معه وربما عندنا مبدا اشتر مكرها وانظ غصبا
يوسفشركة الاتصالات امس فصلت جوالي وعندي ذهابي لهم يقول الموظف اشحن بميه يرجع الخط من يحمي حقوقنا من جشع ***الاتصالات
سلطانالان آن لي ان اجعل الجوال في وضع التشغيل وانا مطمئن...فعلا مصدر ازعاج
عاديأسألو المكنزيون بالإتصالات يمكن يفيدوكم
مرصداوي قديمههههههههه هيئة الاتصالات تعاقب نفسها !! اتحدى واتحدى واتحدى هيئة الاتصالات تاخذ ( قروشها ) من شركات الاتصالات ..الخلاصة : نحن مغلوب على أمرنا انتهى