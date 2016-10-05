بالفيديو: لقاء قديم للملك سلمان مع سليمان العيسى أثناء استقبال الملك خالد

صحيفة المرصد: تناقل ناشطون على موقع “تويتر”، فيديو لحوار تليفزيوني قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع المذيع الراحل سليمان العيسى، وذلك أثناء استقبال الملك خالد – رحمهما الله- عقب عودته من رحلة علاجية.
وسأل المذيع العيسى خلال الحوار خادم الحرمين عن شعوره أثناء استقبال أخيه الملك خالد، حيث أكد الملك سلمان أنه يشعر بالسعادة لعودة الملك خالد سالماً حيث أنه يعتبره قائداً وأباً.
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:1110
نبرااسالله يحفظ هذه البلاد وشعبها ومن عليها من كل شر ومن عبث الحاقدين وان يديم عليها الامن ويكفيها مؤامرات الاعداء,,اللهم امين.
سبهللرحم الله الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله وأطال الله في عمر خادم الحرمين الملك سلمان
سلمانالله يطول عمرك . يا ملكنا
صقر العروبةالله يرحمه ويغفر ابو متعب ويجعل مثواه الجنة قولو آمين
متذمرالله يرحمك يا عبدالله بن عبدالعزيز ويغفر لك ويضيفك الجنة بغير حساب
يوسفهيبت تكتب هيبة تعلم بعدين اكتب
ساكن البجيريتحت رايت سيدي سمع وطاعه
ساكن البجيريحكيم يا ابوفهد الله يطول بعمرك صح هيبت ملك
عدد التعليقات:14093
عمر السميريرحم الله الملك خالد وسليمان العيسى وجميع اموات المسلمين
عدد التعليقات:14093
عمر السميريالله يطول بعمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه