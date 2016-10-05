بالفيديو: لقاء قديم للملك سلمان مع سليمان العيسى أثناء استقبال الملك خالد

صحيفة المرصد: تناقل ناشطون على موقع “تويتر”، فيديو لحوار تليفزيوني قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع المذيع الراحل سليمان العيسى، وذلك أثناء استقبال الملك خالد – رحمهما الله- عقب عودته من رحلة علاجية.

وسأل المذيع العيسى خلال الحوار خادم الحرمين عن شعوره أثناء استقبال أخيه الملك خالد، حيث أكد الملك سلمان أنه يشعر بالسعادة لعودة الملك خالد سالماً حيث أنه يعتبره قائداً وأباً.