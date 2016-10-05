  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: لقاء قديم للملك سلمان مع سليمان العيسى أثناء استقبال الملك خالد

5 أكتوبر, 2016 , 8:36 ص
بالفيديو: لقاء قديم للملك سلمان مع سليمان العيسى أثناء استقبال الملك خالد
  • 1٬992
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تناقل ناشطون على موقع “تويتر”، فيديو لحوار تليفزيوني قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع المذيع الراحل سليمان العيسى، وذلك أثناء استقبال الملك خالد – رحمهما الله- عقب عودته من رحلة علاجية.

وسأل المذيع العيسى خلال الحوار خادم الحرمين عن شعوره أثناء استقبال أخيه الملك خالد، حيث أكد الملك سلمان أنه يشعر بالسعادة لعودة الملك خالد سالماً حيث أنه يعتبره قائداً وأباً.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    5 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص
    عدد التعليقات:1110

    نبرااس

    الله يحفظ هذه البلاد وشعبها ومن عليها من كل شر ومن عبث الحاقدين وان يديم عليها الامن ويكفيها مؤامرات الاعداء,,اللهم امين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    5 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    سبهلل

    رحم الله الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله وأطال الله في عمر خادم الحرمين الملك سلمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    5 أكتوبر, 2016 , 9:39 ص

    سلمان

    الله يطول عمرك . يا ملكنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 7
    5 أكتوبر, 2016 , 9:35 ص

    صقر العروبة

    الله يرحمه ويغفر ابو متعب ويجعل مثواه الجنة قولو آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  5. 6
    5 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    متذمر

    الله يرحمك يا عبدالله بن عبدالعزيز ويغفر لك ويضيفك الجنة بغير حساب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  6. 5
    5 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    يوسف

    هيبت تكتب هيبة تعلم بعدين اكتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 4
    5 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    ساكن البجيري

    تحت رايت سيدي سمع وطاعه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 3
    5 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    ساكن البجيري

    حكيم يا ابوفهد الله يطول بعمرك صح هيبت ملك
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  9. 2
    5 أكتوبر, 2016 , 8:39 ص
    عدد التعليقات:14093

    عمر السميري

    رحم الله الملك خالد وسليمان العيسى وجميع اموات المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 1
    5 أكتوبر, 2016 , 8:38 ص
    عدد التعليقات:14093

    عمر السميري

    الله يطول بعمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم